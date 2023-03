MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Hace unos días nos levantamos con la noticia del fallecimiento de TONY CHEDRAUI MAFUD, un excelente amigo del CHOCHOL, muy buen padre, esposo, empresario exitoso, altruista, siempre apoyando las causas de los más necesitados, un veracruzano ejemplar que amaba Veracruz; recordamos sus eventos sociales y culturales, siempre alegre, atento y amable, con un don de gente y una extraordinaria convocatoria; va nuestro pésame para su esposa PILAR BOLADO DE CHEDRAUI, así como a sus herederos TONY, MARILÚ y GOYO CHEDRAUI BOLADO, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz nuestro querido amigo DON TONY, las muestras de cariño se han dejado sentir en todo el territorio nacional en donde era muy querido y admirado; las misas en su honor serán a partir de mañana lunes 13 de marzo a las 19 horas en la iglesia SAN CHARBEL… Iniciando los CHOCHOLAZOS les diré que pasado mañana hay Champions y en la liga MX los partidos arrancaron el pasado viernes con el partido SAN LUIS vs QUERÉTARO, ese mismo día se enfrentaron PUEBLA vs GUADALAJARA, ayer sábado jugaron ATLAS vs LEÓN, CRUZ AZUL vs PUMAS y los TIGRES vs AMÉRICA; hoy domingo juegan TOLUCA vs MAZATLÁN, PACHUCA vs MONTERREY, SANTOS vs XOLOS de Tijuana y Bravos de JUAREZ vs NECAXA, así la jornada 11 del fútbol mexicano… Ayer arrancó la participación de MÉXICO en el mundial de béisbol lanzando contra COLOMBIA el mexicano JULIO URIAS, hoy jugarán por la noche vs USA, mañana descansan, y pasado mañana jugarán vs GRAN BRETAÑA, y el miércoles vs CANADÁ; suerte al equipo mexicano, usted podrá ver todos los partidos por Imagen TV y en las pantallas panorámicas del restaurante Namik y deleitarse con platillos… Un saludo a FIDEL KURI GRAJALES, felizmente casado con EDNA AMAYA DE KURI, saludos a FIDELITO…

Edna Amaya de Kuri, (guapísima)…

Tere Montalvo de Cano, (feliz cumpleaños)…

Brian Ruiz, (precandidato)…

Idelisa Acuña, (bella)…

Muchas felicidades por su cumpleaños para TERE MONTALVO DE CANO, lo disfrutará en compañía de su esposo RAMÓN CANO BELTRÁN, desde aquí le deseamos muchas felicidades… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, tacos en NOVILLERO GRILL, Costa Verde esquina Mar Adriatico, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos, luce como una reina sin gastar una fortuna… Ayer sábado fue el cumpleaños de un gran promotor y de experiencia en el Turismo, me refiero a TITO BARQUÍN GORNÉS, y nos alegra mucho a todos sus familiares y amigos que su recuperación de salud esté siendo excelente después de una lesión que sufrió, enhorabuena y disfrútalo en compañía de tu familia y seres queridos…. Ya hay precandidatos al reinado del Carnaval, saludos a DANNA PONCE LÓPEZ y BRIAN RUIZ, veracruzanos que se inscribirán cuando salga la convocatoria, los dos ya estuvieron en entrevista CHOCHOLERA en Más Latina 96.5 de FM, tienen carisma y han participado activamente en los carnavales, serán sin dudarlo unos fuertes aspirantes en este 2023 en donde se cumplen 99 años de nuestra máxima fiesta que será la mejor de todas previo al centenario, PATY LOBEIRA DE YUNES ha puesto mucho interés en el éxito de estos festejos y ya instruyó al POLLO PÉREZ FRAGA para que todo salga como mandan los cánones, en este año la elección de Rey y Reina será por un jurado, en donde se calificará cultura, simpatía y participación… IDELISA ACUÑA guapísima…

Andrea Yunes de Nosti, (dama)…

Paco y Maly Flores de Gutiérrez de Velasco, (de fiesta)…

Román y Cristina Sustaeta Porres de Acevedo, (enlace civil)…

En el restaurante Río de la Plata buffets de mariscos de miércoles y domingos… Se casaron ayer ANA LORENA RUIZ ZURITA con su galanazo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, muchas felicidades y una eterna luna de miel, excelentes anfitriones TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ… ANDREA YUNES DE NOSTI preparándose para lo que viene, la joven es talentosa, saludos a su esposo CARLOS NOSTI y a su familia… Ayer tremendo festejo de PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, siempre a su lado su esposa MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO… Comida libanesa en Kebagrill, plaza Sol al teléfono 2293087986; comida mediterránea en Al Bahía de plaza El Dorado… Saludos a mis vecinos JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ-ACASUSO, sus herederos preciosos…Un feliz matrimonio lo forman los recién casados ROMÁN y CRISTINA SUSTAETA PORRES DE ACEVEDO… Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en el corazón de Boca del Río… NORA y MARTHA FRANCO REYES, hermanas veracruzanas guapísimas… Mezquila este 18 y 19 de marzo enfrente del Bolerama Veracruz, estará sensacional… IKER REMENTERÍA MOLINA y ALINA FAYAD, bonita pareja, saludos a sus papis… Mi compa y pariente EDER GÓMEZ ALVAREZ feliz y enamorado de MARIANA HERRAN GONZÁLEZ… Otra de las parejas del momento la forman ALEX LARA y MARIEL HERRERA CABRALES, heredera de ARMANDO y EVELYN CABRALES LASTRA DE HERRERA… Ayer cumplió años mi concuño IKER CALDERÓN lo festejó en PLAYA DEL CARMEN en compañía de su esposa, mi cuñada ADRIANA FONSECA, enhorabuena…

Nora y Martha Franco Reyes, (hermanas)…

Eder Gómez Álvarez y Mariana Herrán González, (pareja)…

Donna Ponce López, (futura reina)…

Alejandro Lara y Mariel Herrera Cabrales, (elegantes)…

Los cumpleañeros de hoy son el regidor del puerto DANY MARTÍN LOIS, PILAR RETOLAZA, ANTONELLA MONTINI y HÉCTOR VIDAL; mañana lunes ARY SÁNCHEZ, CARMEN SEDANO, AIMEE FERNÁNDEZ y JUAN JOSÉ NUÑEZ; pasado mañana PAULINA PÉREZ CALZADA, MARISOL LASTRA, el diputado JULIO CARRANZA, PACO CANELA, BOBBY OCHOA, MAX OROZCO FRANYUTTI, FERNANDO VAZQUEZ RIGADA y MAR ANITÚA DE GÓMEZ, a todos muchas felicidades… Ya viene el cumple de RAÚL PIMBERT, ENRIQUE DEL VAL y DAVID MACEDO, así como de ANA MARY BARQUÍN DE DÍAZ… FRANCISCO JAVIER LARA MENÉNDEZ cumple años esté próximo 16 de marzo, estará muy felicitado, saludos a la familia, en especial a CHARITO MENÉNDEZ DE LARA… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…