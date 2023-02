MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy, día del EJÉRCITO MEXICANO, se cumple un año más del fallecimiento de mi querida mami DOÑA MARGARITA BRAVO DE GÓMEZ, a 13 años de su partida, la recuerdo con el amor y el cariño que siempre le demostré; recuerdo claramente como mi papi, el mayor del ejército mexicano en su día, vino por ella, eran las 6 de la tarde del 19 de Febrero del 2010, cuando mi mami dio su último respiro; hoy en el cielo seguro habrá misa para recordar a mi adorada mami, descansen en paz… El AMÉRICA está incontenible, le ganaron al SAN LUIS 3 a 1, con doblete y golazos de HENRY MARTÍN que llegó a 9 goles en solo 7 jornadas, hoy juegan en el Azteca contra XOLOS… En más resultados de la jornada 7 el LEÓN le ganó 2 a 0 al Puebla, TIGRES y BRAVOS empataron a 0 goles, el súper líder MONTERREY le ganó fácilmente al QUERÉTARO 2 a 0, las CHIVAS ganaron en casa a XOLOS 2 a 1, el NECAXA goleó a los PUMAS 3 a 1; MAZATLÁN recibió a los campeones tuzos de PACHUCA, ganando los visitantes 3 a 2; quedaron pendientes para después CRUZ AZUL vs ATLAS, y SANTOS vs TOLUCA…

Karen Navarro, (guapísima)…

Yazmín Farías, (distinguida)…

Mauricio Bueno Suárez y Mónica Carús, (pareja)…

Alfonso Mayans Loyo y Carlos Loyo Cabada, (cumpleaños)…

En la jornada 8, que arrancó el viernes, se enfrentaron BRAVOS vs LEÓN, y PUEBLA vs CRUZ AZUL; ayer SAN LUIS recibió al SANTOS, MONTERREY al NECAXA, PUMAS vs CHIVAS, y el ATLAS a los TIGRES universitarios; hoy juegan QUERÉTARO vs MAZATLÁN, AMÉRICA vs XOLOS y PACHUCA vs TOLUCA, así la liga MX del fútbol mexicano… Todos los deportes los puedes disfrutar en el restaurante Namik… Pasado mañana continúa la CHAMPIONS, LIVERPOOL vs REAL MADRID y FRANFURT vs NAPOLI; el miércoles jugarán LEIPZIG vs MANCHESTER CITY, e Ínter de MILÁN vs PORTO; octavos de final… KAREN NAVARRO, diseñadora de imagen, es la maquillista consentida de los veracruzanos… FRANCISCO “tito” BARQUÍN GORNES se encuentra delicado de salud, desde aquí le mandamos saludos y le deseamos pronta recuperación… YAZMÍN FARÍAS guapísima, se le ve solo en los grandes eventos… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, tacos en Novillero Grill ubicados en Costa Verde esquina Mar ADRIÁTICO, a media cuadra de ahí está Moichic renta de vestidos… Feliz noviazgo cordobés lo forman MÓNICA CARÚ y MAURICIO BUENO… ALFONSO MAYANS LOYO cumplió años y los festejó en compañía de su familia y seres queridos, en la Foto con su tío CARLOS “el pollo” LOYO CABADA… Estuvimos desayunando en la lonchería Paris ubicada en Urano a un costado de la panadería Paris y bocadillos Rocío Acosta, todo delicioso, hay que estar pendientes, posiblemente abran mañana, habrá tortas del abuelo, CHIO una excelente anfitriona, saludos a su esposo GERARDO RODRÍGUEZ ACOSTA, entre los asistentes estuvimos mi esposa JACQUELINE y quien esto escribe, mi querida GORDITA AHUED MALPICA, siempre alegre y encantadora; LUCY ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ, saludos a su esposo WENCESLAO, estaba con su hermana GABY ÁLVAREZ FONTÁN, llegó con su heredera GABY LIMÓN ÁLVAREZ, recordamos siempre con cariño a GUAYO LIMÓN, le seguimos el conteo con el destacado abogado JACOBO RODRÍGUEZ; presente MARTHA ARGÜELLES DE HERNÁNDEZ, saludos al abogado y notario ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, MARIÁN MELENDEZ; la pasamos de maravilla…

Gaby y Lucy Álvarez Fontan de Rodríguez, (veracruzanas)…

Rocío Acosta de Rodríguez, Marián Meléndez y Martha Argüelles de Hernández, (disfrutando)…

Mane De La Parra y Alejandra Andreu, (enamorados)…

De los noviazgos que se destacan en el jet set jarocho lo forman SOFÍA ZAVALA y ADRIÁN LAGUNES COELLO, hacen bonita pareja… MANE DE LA PARRA, el incasable número uno de MÉXICO, está enamorado de ALEJANDRA ANDREU y es correspondido, están felices y enamorados… En el restaurante Río de la Plata todo delicioso, el buffet de mariscos de los domingos y miércoles está delicioso… Feliz matrimonio lo forman ALEJANDRO y ERIKA SANTANDER DE RIVERA, saludos a sus herederos… Maroma Residencial, excelente opción para invertir en Boca del Río… ATHALIA JIMÉNEZ DOBLAS, chica emprendedora y talentosa… GRACIELA POO BRINGAS heredó la belleza de su mami CAROLINA BRINGAS DE POO, saludos a JOSÉ CARLOS POO GIL… TETO PÉREZ CALDERÓN DE LA BARCA muy activo en los CHOCHOLAZOS… Se casaron en Puerto Vallarta, Jalisco, DIEGO y DAYANA ROJAS DE YEO, el evento fue familiar y con amigos muy allegados, les deseamos una eterna luna de miel… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… MARTHA BRIANO, primer MxU veracruzana retornó de DUBÁI, guapísima en el vídeo, lo pueden constatar, también están presentes SOFÍA ARAGÓN, reina de la belleza mexicana y finalista en Miss Universo; XIMENA NAVARRETE, Miss Universo 2010, muy pronto será mamá, y ANDREA MEZA, Miss Universo 2020, actualmente conduciendo en Telemundo… JUAN MANUEL y SILVIA BRAVO DE VÉLEZ en espera de su cuarto heredero que será niño…

Diego y Dayana Rojas de Yeo, (recién casados)…

Graciela Poo Bringas, (jarocha)…

Alejandro y Erika Santander de Rivera, (matrimonio)…

Athalia Jiménez Doblas, (guapísima)…

Los cumpleañeros de hoy son SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, YOLANDA MANTILLA, PATY LARIOS, JOSÉ ARTURO HERRERA, LORENA CARVALLO, FERNANDO TREJO y JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ; mañana lunes GELES BOSCH ALVARO, OMAR ALEMÁN CHANG, KARLA MARTÍNEZ, ELENA MEDINA, CATHIE GUTIÉRREZ, EMILIO VEGA RUEDA, seguro habrá pachangón en la CDMX; el martes JACKIE HAEDGE, lo cumpliría mi amigo OMAR MORALES BARRERA, descanse en paz; GRECIA GAMIÑO, JOSÉ SUÁREZ, SERGIO GARIBAY, ISABELA TEJEDA, DAISY CANELLI, FLOR RAMÍREZ, GRACE CHÁVEZ y RICARDO CARLO ESPARZA, a todos muchas felicidades… Vienen los cumpleaños de VICENTE PÉREZ-AVELLA VILLA y JORGE AHUED MALPICA… Por el día internacional de la mujer habrá pasarela rosa 2023 a beneficio de casaMAM este 8 de marzo en el hotel doubbletree by HILTON, el evento será a las 20 horas con un donativo de 300 pesos, apoyemos esta noble causa, con lo recaudado se apoyará a casaMAM, desfilarán 20 mujeres en tratamiento de cáncer… MAGUITO DE LOS SANTOS, la que coordina los controles en los CHOCHOLAZOS de Más Latina hace unos tamales y un pozole exquisito, muchas gracias por sus atenciones…. Excelente el documental de la captura y muerte de BIN LADEN en HISTORY CHANNEL… Muy festejada PAOLA PARATORE por su cumpleaños, la primera felicitación fue la de su esposo PEPIN RUIZ CARMONA… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Saludos al cónsul de España en Veracruz, Lic. y notario público FRANCISCO ARIAS, aprovecho para hacer extensivos los saludos a su familia… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…