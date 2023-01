MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancaron los juegos divisionales de la NFL, el fútbol americano a todo lo que da, ayer jugaron los JAGUARES vs los jefes de KANSAS City, y los GIGANTES vs los ÁGUILAS de FILADELFIA; hoy jugarán los BENGALÍES de CINCINNATI vs los BILLS de BUFALO, y los VAQUEROS de DALLAS contra los 49’s de san FRANCISCO, se va poner bueno, el Súper Bowl será en ARIZONA el 12 de febrero, todos los partidos los puedes disfrutar en el restaurante Namik con sus pantallas panorámicas… Todo un éxito la toma de compromiso del nuevo presidente de COPARMEX, MANOLO LIAÑO CARRERA, saludos a su esposa ADRIANA HERMIDA DE LIAÑO, estuvimos presentes en compañía de mi esposa JACQUELINE, aprovecho para felicitar al presidente saliente ALBERTO AJA CANTERO, cumplió con todos sus compromisos… Todo un éxito la exposición en honor a SAN SEBASTIÁN en La Catedral, saludos al obispo de la diócesis de Veracruz monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH… Saludos al ARQ. POLÍN GIL EUSA y sus hijas MARITERE, ADRIANA y MARISOL GIL MAROÑO… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, Novillero Grill en Costa Verde esquina Mar Adriático, y a media cuadra está Moichic renta de vestidos… Cumplió años ISABEL CAZARÍN HESLEES y lo festejó en familia, es heredera de TOÑO y ERIKA HESLEES DE CAZARÍN…

Arq. Polín Gil Eusa y Maritere Gil Maroño, (felices)…

Isabela Cazarín Heslees, (cumpleaños)…

César y Tania Hernández de Marín, (matrimonio)…

Ana y Majo Ocejo Valle con el Dr. Agustín Ocejo Rodríguez, (en familia)…

MARU CASADO DE VILABOA fue la afortunada ganadora de la rifa de un set de GOLF autografiado por 37 jugadores profesionales de la PGA, además del autógrafo de la campeona mundial LORENA OCHOA, la entrega la realizaron el CP. ENRIQUE CHÁZARO MABARAK, presidente del patronato CRIVER y su esposa AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO… CÉSAR y TANIA HERNÁNDEZ DE MARÍN excelentes amigos del CHOCHOL… En el restaurante Río de la Plata los mejores mariscos de miércoles y domingos a precios accesibles….Feliz matrimonio lo forman el DR. AGUSTÍN y MARU VALLE DE OCEJO, saludos a sus herederas MAJO y ANA OCEJO VALLE… ALEJANDRA ÁLVAREZ DE POO cada vez más guapa, en la foto con su hija PAOLA POO DE RODRÍGUEZ, saludos a la familia… Siguen las felicitaciones para TRIANA PADILLA BALLESTER, saludos a sus papis, así como los padrinos EMILIO y DULCE ZÚÑIGA DE RAMÍREZ, hicieron viaje especial desde la capital del estado, con ellos sus herederos RODRIGO y EMILIO RAMÍREZ ZÚÑIGA, este último en compañía de su novia MARILÚ ZAMUDIO… Bonito Baby Shower para ANA ISABEL NAHUM BAILLERES DE ZILLI, heredera de BICHIR e ISABEL BAILLERES DE NAHUM, el más feliz con la próxima llegada de ALEXANDRA es el papá ALEJANDRO ZILLI… El POLLO PÉREZ FRAGA continúa al frente del Comité de CARNAVAL, a pesar de los dimes y diretes salió avante y anunció cambios para la elección de la Reina de nuestra máxima fiesta, será por simpatía, belleza y conocimientos turísticos, habrá un jurado calificado, bien por el comité organizador, así como un diez para la alcaldesa PATY LOBEIRA; la elección del Rey y Reyes Infantiles seguirá igual; el CARNAVAL será nuevamente del 29 de junio al 5 de julio, el POLLO PÉREZ FRAGA agregó que YERI MUA no entregará cetro y corona, ya que ella misma renunció a todas las actividades, además de incumplir con los eventos que el comité le programó, triste situación que no se repetirá más… Hay una joven JAROCHA que quiere inscribirse para reinado de CARNAVAL, las reglas ya cambiaron y no reúne los requisitos, hizo viral un vídeo en la que nada más no tiene razón, cuando cumpla con los requerimientos que pide el reglamento que se inscriba y asunto arreglado, las redes sociales ya no serán influencia en nuestra máxima fiesta, ahora será por JURADO, como dicen en mi tierra, este arroz ya se coció… KAREN COLLADO YUNES al Comité de Carnaval, se encargará de la lana, así se comentó en los pasillos de palacio…

Paola Poo de Rodríguez y Alex Álvarez de Poo, (bellísimas)…

Fernando Padilla Farfán con Amanda y Triana Padilla Ballester, (cumpleaños)…

Ana Isabel Bailleres de Nahum y Ana Isabel Nahum de Zilli, (Baby Shower)…

Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Saludos para JOSÉ CARLOS POO GIL y CAROLINA BRINGAS DE POO, en la foto con RAFAEL y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE… Una de las señoras más guapas del estado es HILDA ROQUE LAMOTHE, saludos a sus papis… HUMBERTO y ALDHEMMA HAKIM DE RALERO, un feliz matrimonio, saludos a sus herederos JOSÉ MARÍA y ALENA RALERO HAKIM… Kebagrill, comida libanesa al 2293087986 en plaza Sol, comida mediterránea en Al Bahía en plaza El Dorado… ATHALIA JIMÉNEZ DOBLAS una chica triunfadora, radica en la CDMX y está felizmente casada, la recuerdo en el certamen de belleza estatal 2004 y después en Bailando por un Sueño con GUICHO DOMINGUEZ… Los cumpleañeros de hoy son GUADALUPE MORANDO, DULCE GALLEGOS PAZ, VANESA ROIZ, LUIS BONILLA y GABRIELA GALLARDO; mañana lo cumplirán el periodista RAMÓN TORRES, KARLY JÁCOME, ERIKA NAVARRETE, YALY SOTO, ERMILO CASTILLA, LIZ AGUILERA DE NAVA, GERARDO POO ULIBARRI y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO; pasado mañana ADRIANA GÓMEZ, MARILYN GILABERT, ARY LOYOLA, CECY SARQUIS, TONY CHEDRAUI MAFUD y TANIA COBOS LIMA, a todos muchas felicidades…

José Carlos y Carolina Bringas de Poo con Rafael y Maricruz Acosta de Aguirre, (disfrutando)…

Hilda Roque Lamothe, (guapísima)…

Aldhemma Hakim de Ralero con José María y Alena Ralero Hakim, (guapísimos)…

Athalia Jiménez Doblas, (guapísima)…

El 24 de febrero Baby Shower para AMÉRICA DELGADO por la llegada de PIA, el más feliz PACO PÉREZ, por ahí estaremos CHOCHOLEANDO… Vienen muchos artistas al puerto jarocho desde CAFÉ TACUVA, NAPOLEÓN y MAGNETO hasta MIJARES y varios más, haga su guardadito y disfrute de su espectáculo preferido… RBD anuncia reencuentro… En marzo los XV años de MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS… Un éxito el 23 aniversario de La Casona, anoche estuvimos por ahí con mi esposa JACQUELINE, así como PAUL y PERITA, excelentes las atenciones de DANIEL NORIEGA… SHAKIRA y PIQUÉ un verdadero show, los dos ganaron con su divorcio así de cabeza está nuestro mundo… ENMAR profesionalismo y exclusividad… GLORIA GAYNOR estará en el Carnaval de MAZATLÁN… Pregunten por los puros Hoja Real… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…