MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancamos con la SÚPER COPA DE ESPAÑA, hoy la gran final entre REAL MADRID, que le ganó en penales a VALENCIA, y el BARCELONA que también dejó fuera en penales a REAL BETIS, ambos partidazos; HOY REAL MADRID vs BARCELONA… Comimos riquísimo en Namik un pescado de la famosa pesca del día, la pasamos bien, saludos a la flota CHOCHOLERA… Mucha actividad en esta zona conurbada, el pasado jueves desde muy temprano arribó al puerto jarocho el LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, secretario de gobernación e inmediatamente se trasladó a La Parroquia en donde desayunó con el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ e invitados especiales, por ahí el diputado local GÓMEZ CAZARÍN; posteriormente se trasladó hasta el hotel Grand Fiesta Americana donde fue recibido por el diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA, así como el presidente del CCE LUIS EXSOME ZAPATA, la llegada fue cordial, se tomaron las fotos del recuerdo; excelente convocatoria en todos los eventos, ahí lo saludamos y le regalamos un pin de VERACRUZ y un puro Hoja Real, mi esposa JACKIE estuvo presente y hubo selfie; cabe destacar que en todos los eventos estuvo presente el empresario veracruzano FERNANDO PADILLA FARFÁN; en el evento saludamos a mi querida GORDITA AHUED MALPICA, invitada especial, llegó con su heredero BETO VILLARELLO AHUED, por ahí LUIS ABELLA, gracias por la gorra de la Antártida; MANUEL ALONSO, LIC. JORGE REYES PERALTA, platicó con el secretario de gobernación muy cerquita, con ellos el abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas GILBERTO FARÍAS MORALES, TONY CHEDRAUI, JAIME HOMS y DANY MARTÍN LOIS, la crema y nata del empresariado veracruzano, saludos a FRANKIE MALPICA; de ahí evento en el WTC, lo saludó y recibió el diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA con un grupo de simpatizantes que vitoreaban al visitante; el secretario ADÁN AUGUSTO se fue satisfecho del calor con que fue recibido, un fuerte aspirante a la candidatura de la presidencia de la República, se nota el trabajo de campo que está realizando su equipo en este estado, enhorabuena para SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, un veracruzano carismático…

Adriana Abascal López Cisneros, (guapísima)…

Gustavo Sousa y Manuel Alcántara, (festejando)…

Diana Lucho de García, (cumpleaños)…

Mónica Gaspar y Dr. Jesús Cristo, (enamorados)…

ADRIANA ABASCAL LÓPEZ CISNEROS, joven talentosa y emprendedora, reina de la belleza mexicana desde 1988… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde, y a media cuadra Moichic renta de vestidos… DIANA LUCHO DE GARCÍA, festejando a lo grande su cumpleaños… Un feliz noviazgo que culminará en el altar lo forman CHUCHO CRISTO y MÓNICA GASPAR, hacen bonita pareja… La jornada dos del fútbol mexicano arrancó el pasado jueves en donde el ATLAS pasó sobre MAZATLÁN, el viernes jugaron SAN LUIS vs CHIVAS, duelo de ganadores; el mismo viernes PUEBLA recibió a QUERÉTARO, ayer jugaron CRUZ AZUL vs MONTERREY, duelo de titanes; TOLUCA recibió en el infierno al AMÉRICA; JUÁREZ vs CHOLOS, y SANTOS vs PUMAS cerraron la jornada sabatina; hoy jugarán TIGRES vs PACHUCA, y mañana lunes cierran la jornada LEÓN vs NECAXA … Río de la Plata buffets de miércoles y domingos… CHACHO CEBALLOS PONCE festejó a lo grande su cumpleaños, estuvimos presentes MARCO ANTONIO BARQUÍN, GERARDO MANTECÓN, FERNANDO REQUEJO, PEPE RUIZ, ALEX SCHLESKE y JAIME DEL VAL, la pasamos bien, agrademos a CHACHO todas sus atenciones… JAVI y PAULINA LAVÍN MUGUIRA destacados cordobeses, saludos a sus papis… Comida libanesa en Kebagrill, plaza Sol al teléfono 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… PALOMA CAMPILLO DE PAGESY presente con su heredera NICOLE, saludos a la abuela PALOMA GONZÁLEZ… JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA disfrutando de la macro plaza del Malecón en compañía de su heredera REGINA HERRERA ROCA, saludos a su mami GELY ROCA…

Javi y Paulina Lavín Muguira, (disfrutando)…

Paloma Michelle Campillo de Pagesy con Nicole Pagesy Campillo, (bellísimas)…

José Guillermo Herrera Mendoza y Regina Herrera Roca, (disfrutando el puerto)…

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS; y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Les recomiendo comprar y leer el libro "El TESORO al FINAL del ARCO IRIS" de la escritora LOURDES MALCOM FRANYUTTI , habla de los valores que deben de saber y tener los niños… Muy festejada TERE FRANYUTTI LAMOTHE, saludos a su familia… Este 19, 20 y 21 de enero, los 23 años de La Casona… Mi querida JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS DE GÓMEZ continúa dando clases en la Universidad Iberoamericana y a partir de unos días estará dando clases en la Universidad JEAN PIAGET, saludos a JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ… Feliz retorno TITO BARQUÍN GORNÉS de vacaciones decembrinas y de fin de año por SAN ANTONIO TEXAS y LAS VEGAS, ya se encuentra en la capital del estado realizando sus actividades normales, gracias por el detalle, me encantó… Mi sobrina MARI DAGDUG AHUED continúa disfrutando vacaciones por el viejo continente… Un saludo para EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA, sus herederas LOLA y ANA MALPICA RINCÓN siempre nos sorprenden con excelentes caracterizaciones… Feliz matrimonio lo forman el DR. ROMÁN GARZÓN LOYO y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, saludos a su heredera ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ, les mandamos saludos y también a su nieta ROMINA… CHEKO MABARAK PALACIOS cumpliendo 34 años de casado, saludos a su esposa ANGELINES RUIZ DE MABARAK, tienen tres herederas… Un gustazo platicar con SERGIO acerca de la familia, me dio muy buenos consejos, saludos a su mami MARINA PALACIOS DE MABARAK, así como a MARINA, MARU y PILI MABARAK, LALO y hasta el cielo a HUGO, descanse en paz… La única hija del famoso ELVIS PRESLEY, LISA MARIE PRESLEY, falleció a los 54 años de edad… El 21 de abril arranca la temporada de béisbol de la liga mexicana, compra tú abono y asegura un lugar, hay nuevos palcos a tu disposición, pregunta en las oficinas del nido del ÁGUILA de VERACRUZ… Saludos a BERNARDO PASQUEL, están armando un equipo extraordinario para esta temporada 2023… Están proponiendo a HUGO SÁNCHEZ como director técnico de la SELECCIÓN MEXICANA… PRI, PAN y PRD van juntos para las elecciones 2023 en el Edo. de MÉXICO y COAHUILA irá candidato del PRI, y para el 2024 rumbo a la presidencia de la República, irá el candidato del PAN, al PRD no le dejaron nada, pero los tres partidos irán en alianza; MORENA no se inmuta; falta movimiento CIUDADANO que está muy fuerte…

Mari Dagdug Ahued, (por Europa)…

Eduardo y Carolina Rincón de Malpica con Lola y Ana Malpica Rincón, (familia)…

Nacho y Jacqueline Fonseca de Gómez, (felices y enamorados)…

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón con Romina Garzón y Romina Garzón Jr. (en familia)…

MARCO ANTONIO REGIL a TV AZTECA… La guardia nacional ya cuida el METRO de la CDMX… Después de miles de años regresa a la tierra el cometa verde y podrá ser apreciado los días 1 y 2 de febrero, se recomienda tratar de verlo en lugares oscuros, fuera de la ciudad, se acercará a 42 millones de KM… Los cumpleañeros de hoy JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ, XIMENA NORIEGA, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, POTRILLO GARCÍA SEDAS y NEDY GONZÁLEZ HEMADI; mañana lunes RENATA CORRONS BRAVO, LISA MELÉNDEZ, PALOMA DEL VALLE, ALBERTO ANTONIO, CAROLINA VARGAS, SEGUNDO LOIS SUÁREZ, CAROLINA BÁEZ y KATYA ORTIZ; pasado mañana ROSITA SERUR DE LAJUD, MARÍA TERESA VARGAS DE DESCHAMPS, ANA KAREN CARSOLIO, OMAR OLMEDO, TOÑO VÁZQUEZ, LALO AUBRY, MARIO DELFÍN y ANGÉLICA ZAVALA, a todos muchas felicidades… Ayer CHOCOLATADA en el Círculo Español Mercantil, hubo show de los Reyes Magos, saludos para RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Querrevé, Deli Deli, Mardel, La Cata, Miramate, El Llagar, 1930, Namik, El Estribo y Río de la Plata… Felicidades a CARLOS RAMOS DE LA MEDINA y a su esposa MARÍA TRESS DE RAMOS, están cumpliendo un aniversario más de feliz matrimonio… Muy felicitada por su cumpleaños CHELITA GIL DE POO, siendo la primera de su esposo DON GERARDO POO ULIBARRI, sus herederos GERARDO, JOSÉ CARLOS, ALEJANDRO y RAMÓN POO GIL; el festejo fue familiar con sus nietos y familiares cercanos…Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…