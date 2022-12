MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Tenemos ya a los 16 finalistas del mundial de CATAR 2022, y contra quien jugarán PAÍSES BAJOS va contra USA, ARGENTINA vs AUSTRALIA, JAPÓN vs CROACIA, INGLATERRA vs SENEGAL, FRANCIA vs POLONIA, MARRUECOS vs ESPAÑA, PORTUGAL va vs SUIZA, y COREA DEL SUR vs BRASIL, así el mundial de CATAR; las decepciones ALEMANIA, CANADÁ, DINAMARCA, MÉXICO, URUGUAY están eliminados, todo el mundial lo puedes disfrutar en las pantallas panorámicas del restaurante Namik y comer delicioso, por ahí estuvo comiendo el gobernador de MORELOS CUAUHTEMOC BLANCO, disfrutó de las delicias del Chef ERIK GUERRERO… Saludos para FERNANDO PADILLA FARFÁN, estuvo como invitado especial a la toma de protesta del gobernador de OAXACA MARCELO JARA, por ahí nuestro amigo el CAP. CARLOS MANUEL MERINO, gobernador de Tabasco y el presidente de Morena MARIO DELGADO; el evento tuvo excelente convocatoria… MARTHA LETICIA SUÁREZ BRIANO nos tiene muchos proyectos importantes en puerta…

Martha Leticia Suárez Briano, (guapísima)…

Michelle Venta, (muy activa)…

Lily Sánchez de Ruiz, Fallo Gil Barquín y Nacho Reyna Carrera, (reconocimiento)…

Willy y Alida Parroquín de González, (en El Dictamen)…

LILY SÁNCHEZ DE RUIZ nos invitó al desayuno de TODOS VERACRUZ en el hotel GRAND FIESTA AMERICANA, ahí saludé a distinguidas personalidades, entre ellos al obispo de la diócesis de VERACRUZ monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH, todas las asociaciones más importantes del puerto estuvieron representadas, saludos a LETY BREMONT DE REYES, así como AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, el director del Criver ABEL GUTIÉRREZ RUIZ asistió; MICHELLE VENTA; se les dio reconocimientos a NACHO REYNA, director de TELEVER y VERÓNICA LÓPEZ, encargada de la producción; FALLITO GIL BARQUÍN asistió, así como LUCILA ALE DE FICACHI, realizando excelente labor al frente de la Cruz Roja; MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO mandó un mensaje a través de su nuera, el evento muy emotivo… En Bocamarina tu mejor opción para vivir como reyes en el corazón de Boca del Río, mayores informes al 2292442097, estamos frente a plaza El Dorado… En la capital del estado se realizó el cumpleaños de MARIANA YORIO DE ZÚÑIGA, esposa de AMÉRICO ZÚÑIGA, estuvieron presentes GRETEL LOAEZA DE CAMPOS, CAROLINA LOZANO DE VELASCO, CARLA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ y MILY GUTIÉRREZ DE FIGUEROA, se la pasaron de maravilla… Planchadísimo Veracruz tú mejor opción para lavar y planchar tu ropa al teléfono 2292127516, y si te gustan los tacos te recomendamos Novillero Grill en Mar Adriático esquina COSTA VERDE, y a media cuadra de ahí, Moichic renta de vestidos para las grandes ocasiones… XIMENA SILVA de las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set estatal, saludos a sus papis… SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2021 entregó centro y corona a FRANCIS BARRADAS de Alto Lucero Veracruz, SAMANTHA cumplió con todos sus compromisos y hoy luce espectacular…

Ximena Silva, (bellísima)…

Fernando Padilla, Salomón Jara, Carlos Manuel Merino y Mario Delgado, (en Oaxaca)…

Samantha Del Ángel Herrera, (despampanante)…

Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Siguen los buenos comentarios del informe de labores de MELINA RIVERA DE UNANUE, el más feliz y orgulloso su esposo el alcalde boqueño JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL, que mañana en el WTC dará su primer informe de gobierno, en la foto sus papis ROBERTO RIVERA y LINDA ROBERT, así como sus suegros ROBERTO y TIVI ABASCAL DE UNANUE, saludos a PAOLA ROBERT y HEIDY HERNÁNDEZ… En los ya tradicionales CHOCHOLAZOS de los jueves en La Parroquia tuvimos casa llena saludos a TAVO SOUSA, estaremos mañana en el desayuno de amigos con MARLON RAMÍREZ, el CP. SANTIAGO CORTINA siempre fiel a la causa, RAYMUNDO LUNA le encantan los CHOCHOLAZOS, DON MARIO DÍAZ llegó al cafecito, el Lic. WILLY GONZÁLEZ DÍAZ llegó, tuvimos la visita del CHARRO GARCÍA y del abogado MANOLO REYNAUD, como siempre la pasamos muy bien; por trabajo no asistió el abogado JORGE REYES PERALTA… WILLY GONZÁLEZ AUBRY y su esposa ALIDA PARROQUÍN DE GONZÁLEZ disfrutaron vacaciones por DUBÁI y CATAR, asistieron a los partidos de MÉXICO, sin dudarlo una bonita experiencia… Muy felicitado y festejado por su cumpleaños el DR. ALEJANDRO DÍAZ RODRÍGUEZ… Un gusto saludar hace unos días a la alcaldesa del puerto jarocho PATY LOBEIRA DE YUNES, me encantaron sus spots de primer informe, PATI pal PUERTO, estaba con la senadora de la República INDIRA ROSALES, con ellas MARYJOSE GAMBOA TORALES con su heredera PAULINA HAKIM GAMBOA… En el restaurante Kebagrill la mejor comida libanesa de la región, reserva al 2293087986, están en plaza Sol, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado…

Juan Manuel y Melina Rivera de Unanue con Aitana Unanue Rivera, Linda Robert, Paola Robert, Heidy Hernández y Roberto Rivera, (todo bien en Boca)…

Santiago Cortina, Raymundo Luna, El Charro García, Manuel Reynaud, Tavo Sousa, Nacho Gómez y Willy González, (tarde de café)…

Paola Paratore de Ruiz, Lilí Fernández y Tania Meza de Salvatori, (guapas)…

Mario y Alba Echeverría de Malpica, (matrimonio)…

Se nos adelantó MIKE el caricaturista, descanse en paz… PAOLA PARATORE DE RUIZ, LILÍ FERNÁNDEZ, TANIA MEZA DE SALVATORI y MARIANA TORIO, así como MARIÁN VECI DE LAGUNES, estuvieron en el informe de MELINA… Un saludo para MARIO MALPICA PATRÓN y su esposa ALBA ECHEVERRÍA DE MALPICA, feliz matrimonio… Los cumpleañeros de hoy son SANDRA UGALDE, VÍCTOR OROZCO, HORACIO ORTIZ, FRANCISCO MANUEL ARMAS, CÉSAR RAMÍREZ, CARLOS HERNÁNDEZ, SAÚL SOLIS, HILDA FERNÁNDEZ, ANA MARÍA RAMÍREZ, JANETH NAYEN DE ROSETE y el tenor DAVID PÁEZ; mañana lo cumplen el Lic. y Notario ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, ELIEL GARCÍA, KARLA MARÍA PUENTE, DIANA LÓPEZ, MAAY GORDILLO, DAI VALENCIA, HÉCTOR BOCKER, CARLOS GONZÁLEZ RESENDIZ, ANDREA GARCÍA, ARANTZA ARMENTA y MARCELA ILLANA DE COSSIO; pasado mañana lo cumplirán MARISELA VILLANUEVA, VALENTÍN VICENTE, MARICHUY ÁLVAREZ, IVÁN TAMER y CRISTINA CARÚS DE ANITÚA, a todos muchas felicidades… En el Círculo Español Mercantil este próximo viernes misa en honor de la Virgen de Guadalupe y convivencia con antojitos mexicanos, estará presente Santa Claus, pueden llevar a sus niños de JUAN DIEGO, gracias por la invitación a RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER… Se casó este fin de semana MARIO TENCLE con ROSA ANGELICA… Rehabilitarán el edificio en donde se firmaron las leyes de REFORMA, así lo anunció el presidente AMLO… Este 7 de diciembre la comida CHOCHOLERA de la curvita, gracias a PANKY por la invitación… El 15 la cena pre navideña del CCE gracias al abogado GILBERTO FARIAS MORALES, presidente del colegio de abogados por la invitación… Pregunten por los Puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO y los puedes encontrar en Querrevé, 1930, Mardel, Deli Deli, La Cata, Miramate, Namik, El Llagar, Río de la Plata y El Estribo… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…