MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancó ayer la segunda vuelta de la fase de grupos del mundial de Catar 2022, muchas sorpresas en esta primera fase, las derrotas de ARGENTINA y ALEMANIA no estaban programadas en ninguna quiniela; ARABIA SAUDITA la revelación de este evento; COSTA RICA la gran decepción; ESPAÑA espectacular, al igual que INGLATERRA con sus goleadas; lo relevante que CRISTIANO RONALDO anotó su octavo gol en copas del mundo y se convirtió en el primer jugador en anotar en 5 copas, algo extraordinario, 20 años manteniendo la calidad; hoy continúa el mundial con los siguientes partidos, a las 4 am JAPÓN vs COSTA RICA, a las 7 de la mañana jugarán BÉLGICA vs MARRUECOS, a las 10 de la mañana CROACIA vs CANADÁ, y a las 13 horas ALEMANIA vs ESPAÑA, juegos importantes y claves para algunas selecciones… En el restaurante Namik podrás ver todos los partidos en sus pantallas panorámicas y disfrutar la deliciosa comida elaborada por los cheffs exclusivos del mejor restaurante de Veracruz en primero de mayo casi esquina con el boulevard Ávila Camacho… MARILÚ ACEVEDO DOMIGUEZ feliz y enamorada de su galanazo MAURICIO RESENDIZ, hacen bonita pareja… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; Novillero Grill en Costa Verde esquina Mar Adriático, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… GABY CARMONA, una bellísima médico veterinaria zooctenista…

Marilú Acevedo y Mauricio Reséndiz, (enamorados)…

Gaby Carmona, (disfrutando)…

Alejandro Haghenbeck y Valeria Alfaro, (en El Dictamen)…

Yeri Mua y Paulina Moral, (a la última moda)…

Un saludo especial para ALEJANDRO HAGHENBECK, se dejó ver con VALERIA ALFARO, hacen bonita pareja… LALO SANTOS presentó su disco “QUÉ IRONÍA” en compañía de PEDRO CALVO, fue un exitazo, desde aquí muchas felicidades… Tuvimos nuestra cenita de fin de año en casa de los SOUSA RODRÍGUEZ, por ahí saludé al CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, llegó con su hermano PEPE, así como los contadores SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA; llegó ROSARÍN SOUSA a recoger a sus perritos DELI y JOSÉ, disfrutamos los antojitos de la panadería SANTA RITA, saludos a ARTURO y MARTHA ACOSTA DE ACEVAL… En el restaurante Río de la Plata los mejores buffets de mariscos miércoles y domingos, precios accesibles… Todavía tengo en mi memoria al monje loco, el disfraz que utilizó MIGUEL ROCHA en Halloween… En Boca Marina tu mejor opción para vivir en el corazón de Boca del Río, informes al 2292442097, los departamentos espectaculares y amplios… PAULINA MORAL CAZARÍN se dejó ver en importante evento de la capital del país en compañía de YERI MUA… MAURICIO MUÑOZ y CLAUDINE CASTAGNE THOMAS en los preparativos de su enlace matrimonial, hacen bonita pareja, saludos a sus papis… Ayer se casó en Coatepec MARIO TENCLE con ROSA ANGÉLICA, desde aquí les deseamos una eterna luna de miel… RODOLFO AZUARA siempre presente… Disfrutando en casa de su abuela DOÑA MALENA BARRÍA DE HOYOS, saludamos a EUSEBIO SALCES con LULÚ VERDE y MARISOL HOYOS, saludos a mi compadre JUANITO… Ayer se realizó en Alto Lucero la gran final de MxU VERACRUZ, gracias a ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ por la invitación… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… CARLOS DE OCHOA y AMANDITA PADILLA BALLESTER, un feliz noviazgo… FALLO FUSTER y MARIRROS ACIERNO disfrutando a CHARITO MILCHORENA, con ellos su nieta ROMINA DÍAZ ACIERNO, se reportaron desde Madrid en donde radican…

Mauricio Muñoz y Claudine Castagne Thomas, (comprometidos)…

Carlos De Ochoa y Amanda Triana Ballester, (pareja)…

Marirros Acierno Milchorena y Romina Díaz Acierno, (en la madre patria)…

El DR. ANTONIO NAYEN se dejó ver en compañía de ROSY MONTALVO… ALEX BASTERI trabajando muy bien en la producción de su línea de ropa BASTERI, cheque usted mismo @bastericollection, saludos a MARIANA OTERO… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA cada vez más bella, saludos a su familia… Este 30 de noviembre estaré trasmitiendo desde Miramate todos los CHOCHOLAZOS a través de MÁS LATINA 96.5 de FM y también los pormenores del partido MÉXICO vs ARABIA SAUDITA, ahí estará MIGUEL ROCHA con SÚPER DEPORTIVO para llevarle su programa, se van a poner buenos los CHOCHOLAZOS, gracias a ROBERTO y SANDRA FONTES DE MOREIRA por las facilidades para la transmisión… Este 9 de diciembre el evento PREMIANDO al TALENTO, hubo reunión en NAMIK con patrocinadores… Saludos a SABRINA ZÁRATE, así como a MIREN DESCHAMPS, se dejó ver con su galanazo MARCOS ORDUÑA y muchos invitados… El 2 de diciembre la trigésima octava edición de CÚRARTE en el Hospital Español con las exposiciones de CARLOS CANO, VERACRUZ, PIEL y SENTIDO, así como la obra plástica de MIRKO OLEG denominada LOS COLORES DAN VIDA, gracias por la invitación a IVONNE MORENO; también nos invitó el 13 de diciembre en el Casino Español a la exposición colectiva OLÉ plástica sobre ESPAÑA, participan más de 10 artistas, el evento está programado para las 19 horas… LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ nos invitó a la posada pre navideña que hace cada año en su residencia del Club de Golf, y el día 15 tendremos cena del CCE que preside LUIS EXSOME ZAPATA, gracias por la invitación al Lic. y presidente del Colegio de Abogados Penalistas a nivel nacional GILBERTO FARÍAS MORALES, el evento será en prestigiado hotel… Mañana el primer informe de labores de MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, por ahí estaremos en compañía de mi esposa JACQUELINE… El espectáculo de DANNA PAOLA que se tenía contemplado para el día de ayer se pospone para el 18 de marzo 2023 en el WTC, con motivo del frente frío número 11 que azotó a esta zona conurbada… MAGNETO estará en el WTC este 8 de diciembre…

Antonio Nayen y Rosy Montalvo, (contentos)…

Alex Basteri y Mariana Otero, (enamorados)…

Lucina Garrido, (veracruzana)…

Marilú De La Fuente Rivera, (joven mamá)…

El 9 el festejo de en honor a la Virgen de GUADALUPE en el Círculo Español Mercantil, gracias a RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER por la invitación… Los cumpleañeros de hoy son MIGUEL ELIZONDO, IVANNA CARVAJAL RODRÍGUEZ, JESSICA ACOSTA, POMPEYO LOBATO ORTIZ, ROCÍO PALACIOS, LUIS RIVERA, CARLOS CAICEROS, SAÚL DÍAZ OCHOA, HUMBERTO MONTALVO, CAROLINA NADIA, CUCÚ GARCÍA FRANCO y ALBERTO TOLEDO; mañana ANA MARÍA DELGADO, OMAR RAMÍREZ, IVETTE CARÚS VILABOA, LUPITA TAPIA, CRISTINA GUTIÉRREZ DE VELASCO y BIANCA TORALES; pasado mañana ADGAEL MORALES, MINERVA FREYRE, CHIMI DEL ÁNGEL, MARÍA XOCHITL NÁJERA, SANDY NOVELS, LUPITA MUÑIZ, ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA y HÉCTOR MUÑIZ AGUILAR, a todos muchas felicidades… LUPITA DALESSIO regresa a Boca del Río después de su exitosa presentación, GILBERTO GLESS en Boca del Río…Va nuestro pésame para la familia MANZUR DÍAZ por el fallecimiento de su sr padre DON SALVADOR MANZUR ABED, en especial a mis amigos SALVADOR y ALEJANDRO MANZUR DÍAZ, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz DON SALVADOR… Ya encargué mi cena navideña con ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Querrevé, Deli Deli, Miramate, La Cava, Mardel, Namik, 1930, Río de la Plata, El Estribo Cantina y El Llagar, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…