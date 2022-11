MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! HOY inicia el MUNDIAL de CATAR 2022 a las 8:45 tiempo de MÉXICO la inauguración, y a las 10 am ECUADOR vs CATAR inician este campeonato que ha tenido problemas, nuestra Selección Mexicana que perdió su último partido de preparación vs SUECIA inicia hostilidades pasado mañana 22 de noviembre contra su similar de POLONIA a las 10 de la mañana, el 26 van contra ARGENTINA y el 30 vs ARABIA SAUDÍTA, suerte al equipo tricolor, lo podrás disfrutar en el restaurante Namik en sus pantallas panorámicas y comer delicioso con las primicias del Chef ERIK GUERRERO, están en primero de mayo casi esquina boulevard… MARIANA VILLALOBOS continúa con sus despedidas de soltera, será una novia guapísima… HUGO GARRIDO será premiado con el reconocimiento de la Superación Ciudadana, evento que se realiza cada 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, estamos celebrando el día de hoy 112 años de este importante acontecimiento… SUSANA SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ y FERNANDA SÁNCHEZ DE AILLAUD festejaron su cumpleaños en familia, saludos a sus familias… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra de ahí, Moichic Renta de vestidos… ALEJANDRA DE LA CRUZ GRAHAM es nueva profesionista, la más feliz y orgullosa su mami KARLA GRAHAM… EMILIO VEGA RUEDA con su ídolo ROALDINHO desde el Vaticano en donde visitaron al papa FRANCISCO…

En el restaurante Río de la Plata todo delicioso, les recomiendo los bufets de miércoles y domingos, ahí salude al líder del FESAPAUV PAPO LEVET GOROZPE estaba conviviendo con excelentes amigos del CHOCHOL… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL muy orgullosos de DANY PIMENTEL por los éxitos alcanzados en la actuación… ANA PAULA GUTIÉRREZ DE VELASCO BOUCHAN cumplió 6 años y lo festejó con sus papis y abuelos, desde aquí les mandamos saludos a PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO… IRMA TERÁN luciendo espectacular, saludos a su gran amiga DANY BANDERAS VAILLARD, con ellas SUSY CHÁVEZ, aprovecho para saludar a CARLOS y ALICIA VAILLARD DE BANDERAS, un feliz matrimonio veracruzano… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son OCTAVIO FERMANN, OCTAVIO BRAVO, HOMERO TEJEDA, KATHERINE CASTRO, NAX RIVERO, ALFONSO GRAHAM, CARLITOS ZAMORA, GABRIELA SANTIESTEBAN, RODRIGO BALBIN, BLANCA LIMA QUIROZ y ARIANA GUITAR; mañana lunes MARÍA GUTIÉRREZ, LIZBETH VÁZQUEZ, MÓNICA ASTORGA, JESSICA GARCÍA, MAYRA BAIZABAL y ALE CEBALLOS CORONEL; el martes EVERARDO AVENDAÑO, ANA BEATRIZ ZAMORANO, CARLOS MADRAZO, CECILIA BERENICE, LALO DURÁN, ALEXA ARANA, JHANELLI VELÁZQUEZ, ARTURO DURÁN, ANDREA MONTERO TAVIZÓN, CLAUDIA FERREIRA, OSCAR STADELMANN DEL RÍO, MELISSA USCANGA, REBECA RUIZ CARMONA y PENNY ROSE, a todos muchas felicidades… ENRIQUE, ELI y EDER GÓMEZ ÁLVAREZ tres galanazos veracruzanos, excelentes amigos del CHOCHOL… En La Casona, un exitazo la presentación de EMILY y el DJ JORSH, reservaciones al 2299335451…

Un saludo a DOLORES ÁLVAREZ DE CABAÑAS, festejó su cumpleaños en compañía de su hijo CARLOS ALBERTO PANIAGUA, propietario de la empresa de mantenimiento GLACIAR, estaba en compañía de su esposa GLORIA INES LÓPEZ DE PANIAGUA y de sus herederas VALERIA y NATALIA PANIAGUA LÓPEZ, se la pasaron de lujo… Se casaron en el Pacífico mexicano por la vía civil DIEGO YEO y DAYANA ROJAS, la boda religiosa el primero de abril del 2023, enhorabuena… Un éxito el desayuno del voluntariado del polígono naval en las bajadas, gentil anfitriona fue su presidenta MIRIAM MOTA DE MARTÍNEZ, invitada especial la alcaldesa de Alvarado LISSETE ÁLVAREZ VERA, con ellas ISELA MAYO DE PÉREZ VÁZQUEZ, esposa del comandante de la Tercera Región Naval, así como LOURDES ROARO DE LOZANO, esposa del jefe del estado mayor naval, asistieron también JOSELYNDA GARFIAS DE LÓPEZ, MÓNICA OROZCO DE FARIAS, quien fue que nos invitó, conozco a su familia desde hace muchos años, también asistieron GUADALUPE ROJAS DE GACHEUX, MARGARITA ZAMUDIO DE VERA, MELANY PEYROT DE DÍAZ, DAGMAR JUDITH DE CERVANTES, LILIAN LÓPEZ DE MERE, MIRNA SERRANO DE SÁNCHEZ, ELIZABETH MUÑOZ DE ANGULO, GLADYS AVENDAÑO DE GÓMEZ y YENNY MOLINA DE GALEANA, todas disfrutaron delicioso desayuno y la música del conjunto naval, la conducción estuvo a cargo de NATALIA AGUILERA DE MANJARREZ, saludos al Dr. RENATO CAMPOS FOMPEROSA, la convocatoria estuvo excelente y reunió a lo más exclusivo de la sociedad veracruzana, estaremos pendientes de los próximos eventos que será un desayuno en el polígono naval de Antón Lizardo este 24 de noviembre, posteriormente el sábado 26, el gran baile de gala denominado BLANCO y NEGRO, este evento será en el Casino Naval y cerrarán este año con el desayuno de las damas voluntarias de la Tercera Región Naval el próximo 1 de diciembre en el Casino Naval, mayores informes al 2299325365… El 9 de diciembre, el Círculo Español Mercantil, que preside RAMÓN FUSTER PÉREZ y CHIPI RULLÁN DE FUSTER, nos están invitando a los festejos de nuestra virgen morena, habrá misa a las 16:30 en el Casino Español, al término habrá convivencia con antojitos mexicanos, se contará con la visita de SANTA CLAUS, si pueden lleven a sus bebés vestidos de inditos…

Bocamarina el sitio ideal para formar una familia en el corazón de Boca del Río, mayores informes al 2292442097… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA un veracruzano que se destaca a nivel nacional… PAULINA MORAL CAZARÍN luce espectacular en donde se deja ver… YAZMÍN FARÍAS reaparece… Reabrió BABY O en Acapulco… DARIO MORALES y WILLY GONZÁLEZ ya están en CATAR… Hoy el Gran Premio de ABU DHABI suerte a CHECO PÉREZ… ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, brillante secretario de gobernación… Será un invierno frío este 2022, la temperatura ha bajado y ha refrescado esta zona conturbada… Este 28 de noviembre el primer informe de labores de MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, presidenta del DIF en BOCA del RÍO, la cita es a las 17:30 en el hotel Holiday INN Boca… Le entregarán reconocimiento a IVONNE MORENO USCANGA, el premio nacional de arte y cultura edición 2021- 2022, el evento será en Oaxaca el 2 de diciembre, otros galardonados son FLORENTINO CHÁVEZ TREJO, el cineasta FABRIZIO PRADA, LORENA LOPEZ VÁZQUEZ, CARLOS MARTÍNEZ PLATA y varios más… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Querrevé, Namik, Deli Deli, Mardel, El Estribo Cantina, Miramate, La Cata, 1930, Río de la Plata y El Llagar… La universidad JEAN PIAGET una institución profesional que realiza excelente labor en beneficio de los necesitados, los ayuntamientos de BOCA del RÍO y el puerto jarocho han recibido muy buen apoyo para becar veracruzanos y boqueños, saludos a JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ junto con API GUEVARA… REYNALDO BERNARDÍ MANICA pendiente viaje al puerto jarocho… El destacado abogado penalista LIC. JORGE REYES PERALTA se unió al grupo de los CHOCHOLEROS que desayunamos los jueves en La Parroquia, tendremos nuestra cena navideña este miércoles 23 de noviembre… Este pasado viernes se realizó la toma de protesta del nuevo comité de damas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, saludos para LUCILA ALE DE FICACHI… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…