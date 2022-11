MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra selección MEXICANA jugó muy bien contra su similar de IRAK, goleándolos 4 a 0, el último partido de preparación será contra SUECIA el 16 de noviembre, de ahí volarán a CATAR donde enfrentarán a POLONIA el 22 de noviembre, el 26 van contra ARGENTINA; cerrarán la primera ronda jugando contra ARABIA SAUDITA el 30 del mes en curso, ahí MEXICO se jugará la calificación; por lo pronto el TATA MARTINO se le vio muy tranquilo, la inauguración del mundial es el 20 de este mes a las 8:45 terminando jugarán CATAR vs ECUADOR… El PIOJO HERRERA salió por piernas de TIGRES, era de esperarse después de llamar viejos a sus jugadores… Un gusto saludar en el restaurante Namik a JUAN PABLO MORALES, heredero de NACHO MORALES LECHUGA, comió exquisito y degusto las delicias del Chef ERIK GUERRERO, por ahí LUIS ABELLA y el CP. MANUEL ALONSO, disfrutamos del fútbol en las pantallas panorámicas, ahí será el centro de reunión en este mundial… IRUNE GUTIÉRREZ REMENTERÍA tiempísimo de no verla, una de las jóvenes más guapas de esta zona… Ya hice la quiniela del mundial, ojalá y nos vaya muy bien, saludos a CÉSAR y CARLOS VENTA SUÁREZ, principales promotores de los CHOCHOLAZOS mundialistas, este próximo miércoles juega MEXICO vs SUECIA…

Miren Deschamps, (bellísima)…

Jorge Kayser Vives y Natalia Carbajal, (enamorados)…

Abril Acosta, (turisteando)…

Jesús y Paulette Préstamo de Muñoz De Cote con Elisa Muñoz De Cote, (familia)…

MIREN DESCHAMPS guapísima, recientemente cumplió años y lo festejó en familia, es muy amiga de TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI que se casa muy pronto con su galanazo ADRIÁN DIEZ OLAVARRIET… EDER GÓMEZ ÁLVAREZ enamoradísimo de LILIANA GUTIÉRREZ LÓPEZ, hacen bonita pareja… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, tacos en Novillero Grill, MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra está Moichic renta de vestidos… ABRIL ACOSTA de las jarochas que se destacan por su belleza y simpatía… JESÚS y PAULETTE PRESTAMO DE MUÑOZ DE COTE felices festejando los 4 años de ELISA, encantadora… El LIC. JORGE REYES PERALTA se unió al grupo de los jueves para desayunar en La Parroquia junto con MARIO DÍAZ, SANTIAGO CORTINA, WILLY GONZÁLEZ y RAYMUNDO LUNA… En el restaurante Río de la Plata los mejores mariscos, atención personalizada… NATALIA ORTIZ DE ZÁRATE guapísima y profesionista, heredera de FALLIN y MARITERE PÉREZ DE ORTIZ DE ZÁRATE… En grande la pedida de ANA LORENA RUIZ ZURITA por su galanazo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, los más felices sus papis, les deseamos muchas felicidades… RENATA SANDRIA DE LA IGLESIA ya laborando en Mérida, les mandamos saludos a sus hermanos y papis, así como a su abue DOÑA VEVA PÉREZ OSEGUERA… MAFER LIAÑO y MIRANDA RODRÍGUEZ excelentes amigas… ARI RIAÑO tiempo de no verla… LOLIS VIVES DE KAYSER elegante en los grandes eventos… Saludos para PEPE y LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA, muchas gracias por sus atenciones, un gustazo saludarlos en Mr. Kao… Abrió sus puertas Mandalay, gracias a TOÑO NIEVES por la invitación…

Natalia Ortiz de Zárate Pérez, (profesionista)…

Renata Sandria De La Iglesia, (guapísima)…

Mafer Liaño y Miranda Tiburcio, (amigas)…

Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Va nuestro pésame para la familia DEL PUERTO VALIENTE por el fallecimiento de DOÑA ROSITA EVELIA VALIENTE BARRADAS viuda de DEL PUERTO, así como a mi queridos amigos AGUSTÍN, ROSY, MÓNICA y JAIME DEL PUERTO VALIENTE, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz DOÑA ROSITA… Este miércoles 16 de noviembre, desayuno que organiza el voluntariado del polígono naval de las bajadas, la cita es a las 9 de la mañana en el salón principal de la infantería de Marina en el polígono naval de las bajadas, gracias a las promotoras por la invitación, en especial a MÓNICA OROZCO TOCAVEN… Ayer comidón en el centro Libanés en honor del ARQ. TONY ALBA CASIS… Un gusto saludar a TONY SELEM, estaba en compañía de DON PABLO ROBLES… Los cumpleañeros de hoy son CARLOS PAZ, hoy lo cumpliría MARTHA MALPICA VALVERDE, descanse en paz; ESTELA VILLANUEVA, INGRID FERRI, DIEGO RAMIREZ, ROSA MORA, RAFAEL GÓMEZ, LIZ GUTIÉRREZ, KAREN FONS, TRICIA VECI DE ABASCAL y ELY GONZÁLEZ; mañana PATY GONZÁLEZ VARGAS, SALVADOR BARBES, ALFONSO NANNI, MARTHA MIRANDA, LUIS TEJEDA, CLOTILDE RANGEL, IVONNE ZARRABAL y DANY NADAL; pasado mañana lo cumple PACO VILA DEL VALLE, ELSY RODES, RICARDO BARRADAS, YAHIR TORRES, RAFAEL CASTILLO, ALEX RODRÍGUEZ, BERTHA DE LA CRUZ, MARLY DOMÍNGUEZ , BETY MAITRET, MELISA YUNES, MERCY GONZÁLEZ y MAURICIO RESENDIZ, a todos muchas felicidades…

Rocío Ruiz Reyes, (vacaciones)…

Liliana López Flores y Liliana Gutiérrez López, (mami e hija)…

Ari Riaño, (encantadora)…

Lolis Vives Iñiguez, (elegantísima)…

CARLOS ALBERTO PANIGUA un experto en mantenimiento y climas, su empresa Glaciar está a sus órdenes al teléfono 2295252096… Mi cuñada ADRI FONSECA DE CALDERÓN estará en Navidad y fin de año por este puerto, saludos a IKER CALDERÓN, su esposo… Los arquitectos RICARDO CAHUE y MARICELA PARDO dos profesionistas éxitos… 100 años cumplió DON JOSÉ LÓPEZ REGÓ y lo festejó en compañía de su familia y seres queridos… Saludos para LUIS MELGOZA, festejó su cumple con su esposa CONY PIANA DE MELGOZA, con ellos estuvieron sus familiares y amistades más allegadas, aprovechó para saludar a ALDO y SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA, radican en la capital del país por motivos de trabajo… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, alcalde de Boca del Río, junto con su esposa MELINA RIVERA DE ROBERT, se unieron a la colecta de la Cruz Roja Mexicana delegación Boca del Río – Veracruz y aportaron importante cantidad para apoyar a la benemérita institución… PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL en el softball del águila de Veracruz haciendo su mejor esfuerzo, todavía no ha llegado a primera, estamos esperando su primer hit… El DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS muy deportista, saludos a su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… Pregunten por los Puros Hoja Real En Querrevé, Namik, Deli Deli, Mardel, 1930, Río de la Plata, Miramate, La Cata, El Estribo Cantina y en El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, adiós…