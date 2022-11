MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Siguen los festejos en PACHUCA por el campeonato de liga… Mañana el sorteo de la champions para los octavos de final, están ya en la recta final, el BAYERN MÚNICH, BENIFICA, CHELSEA, el BRUGGE, BORUSIA DORTMUND, FRANFURT, ÍNTER de MILÁN, LIVERPOOL, MANCHESTER CITY, el MILÁN, PSG, el PORTO, REAL MADRID y el TOTENHAM, así la champions; mañana el sorteo… Faltan 14 días para el mundial de CATAR, por lo pronto el seleccionado nacional jugará este 9 de noviembre contra IRÁN y el 16 va contra SUECIA, en el mundial MÉXICO juega el 22 contra POLONIA, este juego es a las 10 de la mañana; el sábado 26 MÉXICO vs ARGENTINA, 13 horas, y el miércoles 30 de noviembre, 13 horas, los seleccionados mexicanos jugarán vs ARABIA SAUDITA; trasmitiré desde el restaurante Miramate, saludos a ROBERTO y SANDRA FONTES DE BARREIRO, gracias por las facilidades… PAULINA MORAL CAZARÍN, encantadora, su belleza rebasa todas las fronteras… En el restaurante Namik podrá ver todos los partidos del mundial de catar en sus pantallas panorámicas, además comerá delicioso… NAYETKA VERA muy guapa disfrutando los CHOCHOLAZOS… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; tacos de Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra, Moichic Renta de vestidos… CAROLINA THOMAS CAPITAINE guapísima la heredera de OSCAR y JULIETA CAPITAINE DE THOMAS, saludos a toda la palomilla de SAN RAFAEL…

Paulina Moral Cazarín, (guapísima)…

Nayetka Vera, (distinguida)…

Carolina Thomas Capitaine, (San Rafael)…

Mauro y Angélica Morán de Cabalari, (matrimonio)…

PACO VILA feliz y enamorado de GISELA THOMAS ARTESAN, los saludé en la boda de TITO PÉREZ ACASUSO y MIRANDA ÁLVAREZ MORFÍN, estuvo espectacular, saludos a MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, así como el CP. ALBERTO y PILAR ACASUSO DE PÉREZ… En el béisbol de las grandes ligas, los ASTROS de HOUSTON en el cuarto juego de la serie mundial, dejaron en blanco a los FILIS de FILADELFIA, juego sin hit ni carrera, se recordó a DON LARSEN cuando tiró juego perfecto con los YANKEES de NY el 8 de octubre de 1956 vs los DODGERS fueron 97 lanzamientos y los mulos de Manhattan se coronaron en ese año… Un gustazo saludar a mi compadrito y amigo FERNANDO PADILLA FARFÁN, estuvimos comiendo en Al Bahía de plaza El Dorado con sus herederos están grandísimos, saludos a AMANDA, TRIANA y FERNANDO PADILLA BALLESTER, estuve en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, así como ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con su heredera MÍA, ya está preparando su festejo por sus XV años que celebrará en el salón Barlovento, un saludo a GERARDO ISLAS, la pasamos de maravilla, excelentes las atenciones de ALEJO RODRÍGUEZ y MARIANA BUDAJAIR… En el restaurante Río de la Plata excelente el buffet de los miércoles y domingos…

Luisa Pérez Bisteni, (tuxpeña)…

Mario y Alba Echeverría de Malpica, (enamorados)…

Jacqueline Fonseca de Gómez y Mía Álvarez Lagunas, (de fiesta)…

Aranza Grappa Hermida, Harry Grappa Guzmán y Conchita Guzmán Navarrete, (cumpleaños)…

MAURO y ANGÉLICA MORÁN DE CABALARI, feliz matrimonio… LUISA PÉREZ BISTENI disfrutando de los eventos en la ciudad de los bellos atardeceres, saludos a sus papis… MARIO y ALBITA ECHEVERRÍA DE MALPICA, se dejaron ver por La Casona en los eventos de Halloween, llenó SAMUEL CASTELLI, muy buenas siempre las atenciones de DANIEL NORIEGA… CONCHITA GUZMÁN NAVARRETE cumplió años y lo festejó en familia, en la foto con su hijo HARRY GRAPPA y su nieta ARANZA GRAPPA HERMIDA… Un gustazo saludar a FALLO CUENCA desayunando en la Parroquia con amigos… Del 29 de junio al 5 de julio la edición número 99 de nuestra máxima fiesta, el CARNAVAL de VERACRUZ, así lo dieron a conocer PATY LOBEIRA DE YUNES alcaldesa porteña, y el presidente del comité el POLLO PÉREZ FRAGA; por cierto, no fui invitado a la rueda de prensa, ni como ex rey ni como reportero gráfico, pésima la persona encargada de los medios informativos, lo bueno que tengo muchos contactos e inmediatamente me pasaron la información… MARCO ANTONIO BARQUÍN MOLINA este 9 de noviembre cumplirá 65 años y cumplió 38 años de casado con MÓNICA MOLINA PÉREZ-GAZQUE DE MOLINA, desde aquí les deseamos muchas felicidades, mañana lo cumplirá LUIS MANUEL BOLADO GUTIÉRREZ felizmente casado con LORENA HADAD DE BOLADO y el 15 lo cumplirá PACO VILA DEL VALLE, seguramente su novia GISELA THOMAS le tiene preparado fiesta CHOCHOLERA… ISIDRO LAISEQUILLA disfrutando, saludos a SUNNY BARQUÍN LAJUD… BETO TEJEDA disfrutando del béisbol de las grandes ligas con DON JORGE TEJEDA y su nieto, los ASTROS si ganaron ayer se coronaron, si no hoy habrá séptimo juego en Houston…

Marco Antonio y Mónica Molina de Barquín, (38 años de matrimonio)…

Isidro Laisequilla y Sunny Barquín, (amigos)…

Jorge y Beto Tejeda, (serie mundial)…

Teresita Rosas Artigas de Reyes Hidalgo, (festejando rodeada de su familia 89 primaveras)…

Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Muchas gracias a todos los que me felicitaron por estos 38 años del CHOCHOL en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, mi agradecimiento especial a mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED por el apoyo y la confianza, así como a la familia AHUED MALPICA; continuaré trabajando con las mismas ganas y profesionalismo con que lo hice aquel 4 de noviembre de 1984, muchas gracias amables lectores por su preferencia… Saludos a MAURICIO POIRETH, NAHIM JORGE CAZARÍN siempre atentos a los CHOCHOLAZOS… Adquieran sus abonos para la temporada de la liga mexicana de béisbol 2023, el ÁGUILA de VERACRUZ se está reforzando muy bien, gracias al esfuerzo y trabajo de BERNARDO PASQUEL… Arrancaron las actividades del TELETÓN 2023, en este año se celebrará el 17 de diciembre, se está cumpliendo 25 años de realizarse y de ayudar a la niñez mexicana, estarán artistas invitados de corte internacional en estas 25 horas de transmisión… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Querrevé, El Llagar, Namik, Deli Deli, Mardel, Río De La Plata, El Estribo Cantina, 1930 y próximamente en Miramate y La Cava…Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…