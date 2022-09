MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Las lluvias continúan en esta zona, la recomendación es no TIRAR BASURA, evitemos las inundaciones… Ayer jugó nuestra selección MEXICANA con su similar de PERÚ rumbo a CATAR 2022… Es fecha FIFA, en la liga MX jugarán la próxima semana, la última jornada del fútbolmexicano PUEBLA va vs AMÉRICA y BRAVOS vs PUMAS; el próximo sábado 1 de octubre jugarán SAN LUIS vs TIGRES, MONTERREY vs PACHUCA, ATLAS vs NECAXA y CRUZ AZUL vs CHIVAS; el domingo 2 de octubre estarán jugando TOLUCA vs QUERÉTARO, SANTOS vs MAZATLÁN y LEÓN vs XOLOS… Viene el repechaje y después los cuartos de final, todo octubre habrá fútbol… Les recuerdo que el mundial de CATAR inicia este 20 de noviembre… MÉXICO enfrentará a POLONIA, ARABIA SAUDITA y a la albiceleste ARGENTINA… AMÉRICA jugó en USA contra CLUB NASHVILLE, ganaron estos últimos en penales… Excelente tarde pasamos en la reunión CHOCHOLERA de la flota del cigarrete, en el restaurante Miramate, presentes DANY MARTÍN LOIS, PAUL PIMENTEL SPINOLA, JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO y TAVITO SOUSA, comimos delicioso y disfrutamos puros, enhorabuena para ROBERTO y SANDRA DE BARREIRO, faltaron JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, RENÉ LIÑERO y otros ni siquiera se reportaron, será para la próxima… En el restaurante Namik todo delicioso, los chiles en NOGADA están exquisitos, solo en septiembre; está ubicado en primero de mayo a media cuadra del bule…

Dany Martín Lois, Tavo Sousa Rodríguez, José Manuel Camiña Ogando, Nacho Gómez y Paul Pimentel Spinola, (comida de amigos)…

Scarlett Drago de Lárraga, (dama)…

Susy Retolaza Morales, (bellísima)…

Saraith Fernández Bravo de Santiago con sus herederos Edwin Elián y Ximena Santiago Fernández, (familia)…

Un éxito la gala benéfica que organizó Liverpool a beneficio del DIF boqueño que preside MELINA RIVERA DE UNANUE, presentes parte del voluntariado boqueño y modelos veracruzanas… ALDO y SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA un feliz matrimonio radicando en la CDMX, está cada vez más guapa, sus amigas de toda la vida la extrañan… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina Costa Verde, y a media cuadra Moichic renta de vestidos… Platicando con representantes hoteleros y restauranteros, me comentaron que el puerto de VERACRUZ y su zona conurbada con BOCA DEL RÍO en lo que hay bule se refiere, le falta señalización TURÍSTICA, la poca que hay es nula, son los comentarios que hacen los turistas que visitan nuestras ciudades y tienen razón, siendo el puerto jarocho el primer puerto de la América Continental, debería tener una señalización de primer mundo… Siguen los festejos de los 90 años de MARTHA KURI DE REYES, lo disfrutó en compañía de sus herederos, así como de sus nietos y bisnietos, con todos ellos se hizo un fiestón, saludos a ROLANDO REYES KURI, felizmente casado con su esposa LETICIA BREMONT DE REYES… En Al Bahía la mejor comida estilo mediterráneo en Plaza El Dorado, y si te gusta la comida libanesa, Kebagrill en Plaza Sol al 2293087986… SUSY RETOLAZA MORALES guapísima, saludos a su galanazo DIMAS ÁLVAREZ THOMAS, hacen bonita pareja… Les recuerdo mi correo nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Merecido reconocimiento en CLEVELAND OHIO al estrella veracruzano del béisbol de las grandes ligas DON ROBERTO ÁVILA GONZÁLEZ, quien también fuera presidente municipal del puerto jarocho; militó con los indios de Cleveland hoy llamados GUARDIANES ganando el título de bateo en 1954 convirtiéndose en el primer latino en ganar ese preciado trofeo; este pasado jueves le tendieron un muy emotivo homenaje en donde estuvo presente su hijo JOSÉ ALBERTO ÁVILA DÍAZ MIRÓN en compañía de su esposa ROCÍO SÁNCHEZ THOMAS DE ÁVILA, saludos a ELSA, ROBERTO y PATY ÁVILA DÍAZ MIRÓN; recordamos con mucho cariño a ELSA DÍAZ MIRÓN DE ÁVILA, descanse en paz… SARAITH FERNÁNDEZ BRAVO DE SANTIAGO feliz de la vida en compañía de sus herederos EDWIN ELIAN y XIMENA SANTIAGO FERNÁNDEZ, saludos a su papi EDWIN SANTIAGO PULIDO, saludos hasta Tierra Blanca…

Karina Morales, (xalapeña)…

Juan Pablo Castuera Zubieta y Rosamary Exsome Miravete, (comprometidos)…

Patricio Fernando García y Romina Díaz Acierno, (noviazgo)…

En Cabagrill las mejores promociones todos los días… Este 1 de octubre MANE DE LA PARRA en concierto en La Casona, estaremos presentes en compañía de mi esposa JACQUELINE, gracias a DANIEL NORIEGA por la invitación y saludos para DANIEL LINARES… En el restaurante Río de la Plata deliciosos los buffets de los miércoles y domingos… KARINA MORALES, bellísima la imagen de Maroma Residencial uno de los complejos de departamentos con una gran plusvalía, en el corazón de Boca del Río… JUAN PABLO CASTUERA ZUBIETA y ROSAMARY EXSOME MIRAVETE comprometidos en matrimonio, unirán sus vidas ante Dios nuestro señor y las leyes del estado el 25 de febrero 2023; enhorabuena y saludos al diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA y ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME… Un noviazgo que disfrutó romántico Paris son PATRICIO FERNANDO GARCÍA y ROMINA DÍAZ GARCÍA… ILSE RIANDE SAGAÓN feliz con la llagada de su heredera ANNA LETY, le deseamos muchas felicidades… LORENA KURI MUSTIELES y su galán IVO PALAFOX en espera de su primer heredero, desde aquí muchas felicidades; FIDEL KURI GRAJALES será abuelo… ITZEL BARRADAS guapísima, así como YUDITH CARRASCO… NATHALIA ROMANO GARCÍA, saludos a sus papis BERNARDO y MARIGER GARCÍA DE ROMANO, recordamos a NATHALIA cuando fue soberana del Club de Golf La Villa Rica… Guapísima la joven alvaradeña THALIA ARVIDE OROPEZA, saludos a su galanazo ROBERTO SANTOS… Saludos a GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO… MOISÉS THOMAS cumplió 87 años y lo festejó en familia, allá en SAN RAFAEL… Comí en días pasados con mi suegro el DR. HUGO FONSECA y mi esposa JACQUELINE en los famosos portales del gran hotel Diligencias, un gustazo saludar al líder MANOLITO ALCÁNTARA, está mejor que nunca… Saludos a BLANCA OROPESA, así como a su galanazo el almirante FRANCISCO GONZÁLEZ GALINDO; el abogado REYNOLDS OROPESA muy chambeador y realizando excelente labor en el Club de Leones de VERACRUZ… Nació EMILIA ZÁRATE CALDERÓN, heredera del DR. DAVID ZÁRATE SÁENZ y MONSERRATH CALDERÓN CARACAS DE ZÁRATE…

Ilse Riande Sagaón, (estrenándose como mamá)…

Nathalia Romano García, (guapísima)…

Thalía Arvide Oropeza, (ojazos)…

Beto y Andrea Tejeda Orozco, (felices)…

Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, Namik, Mardel, 1930, El Estribo Cantina, Deli Deli y El Llagar… MARILU ACEVEDO y MARISOL HOYOS guapísimas de nuestra dorada juventud CHOCHOLERA, les encanta viajar… Este 1 de octubre me invitó TAVITO SOUSA a una presentación en donde cantarán, además del joven abogado, el famoso BUCHES, por ahí estaremos CHOCHOLEANDO en la cantina de KAMILA en la Riviera veracruzana… RAÚL USLA siempre presente… Rato de no ver al GRAL. SERGIO LÓPEZ ESQUER… ÁFRICA RAMÍREZ de viaje por el viejo continente y después a Medio Oriente con mi ahijada API y JORGE FRICKE… DANY MARTÍN LOIS y SEBASTIÁN CANO desarrollando importante labor en las residirías que les asignaron; defienden los intereses del pueblo; MARIO DELFÍN VÁZQUEZ, secretario de desarrollo económico en el puerto jarocho, trabajando muy bien y apoyando con todo a la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES… JAIME PÉREZ AVELLA súper deportista, saludos a su tío VICENTE PÉREZ AVELLA, ambos aficionados al béisbol… Saludos hasta la ciudad de los 30 caballeros a JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVIN, se hacen extensivos a su familia… Este martes el cumpleaños de FRANKIE MALPICA, habrá convivió exclusivo en Te Conté, solo con invitación… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…