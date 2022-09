MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El CLÁSICO de clásicos del fútbol mexicano fue para el AMÉRICA en un gran partido en el que derrotaron a las CHIVAS dos goles a 1, y el derby español lo ganó también, 2 a 1, el REAL MADRID derrotando al ATLÉTICO de MADRID… La última jornada del fútbol mexicano este viernes, PUEBLA vs AMÉRICA, y BRAVOS vs PUMAS; el sábado habrá cuatro partidos, SAN LUIS vs TIGRES, MONTERREY vs PACHUCA, ATLAS vs NECAXA, y CRUZ AZUL vs GUADALAJARA; el domingo jugarán TOLUCA vs QUERÉTARO, SANTOS recibirá a MAZATLÁN, y LEÓN vs XOLOS en el nou camp… Los LEONES de YUCATÁN se coronan en la serie del rey ganando el séptimo juego de la serie en MONTERREY ante unos SULTANES que no supieron descifrar los lanzamientos de HENDERSON ÁLVAREZ y los melenudos se llevan la copa ZAACHILA, enhorabuena… Los PARQUÍMETROS en riesgo de desaparecer, la concesión culmina en noviembre, los abusos y prepotencia de sus operadores los llevará a que los sancionen y los quiten, la verdad si sirven muchísimo, pues ahora encuentras lugar en el centro histórico, cuando antes era imposible, lo que tienen que hacer es regularizarlos y que dejen a un lado los abusos de que son objeto la mayoría de los veracruzanos y turistas que visitan el centro histórico… Un gustazo saludar a la deportista IVONNE CABALLERO comiendo en compañía de PANKY y su hermano JORGE GARCÍA y familia, los chiles en NOGADA deliciosos… KARINA MORALES luciendo espectacular, en Maroma Residencial todo marcha muy bien…

Grecia Martínez García, (guapísima)…

Mariloli De La Garza de Martínez, Paty Lobeira de Yunes y Adriana Franyuti de Bayron, (elegantes)…

Remigio Ortiz y Faby Ricarte, (feliz pareja)…

Mariana Bujaidar y Alejo Rodríguez Ortiz, (enamorados)…

Tremendos aguaceros en VERACRUZ, muchas regiones del país están en situación de desastre, el gobierno estatal de VERACRUZ en coordinación con las autoridades federales, están trabajando al 100 para sacar adelante a la población damnificada… GRECIA MARTÍNEZ GARCÍA, joven de Tuxpan de Rodríguez Cano, la ciudad de los bellos atardeceres… Pésimo servicio en TELCEL Ruiz Cortines, la atención al público de la mayoría deja mucho que desear, ojo, no todos, estuvimos varias personas en la fila parados más de media hora, los encargados de atender chateando y platicando, muy quitados de la pena, no me lo contaron, me tocó vivirlo, hasta que les daban ganas de trabajar, te llamaban, la supervisión nula, nadie les decía nada, de 20 módulos solo estaban funcionando tres, lo único bueno fue el que me atendió, muy amable, servicial y si me dijo su recibo está bien, acabó su contrato y le cobraron cinco veces más de lo que tenía contratado, tiene que pagar de ahui ahui, muy mal TELCEL en su trato, ni siquiera un aviso… En el restaurante Namik todo exquisito, aproveche la oportunidad de probar los CHILES en NOGADA, están de campeonato… Hoy tenemos comida en Miramate con la flota CHOCHOLERA de fumadores de puro, saludos a ROBERTO y SANDRA DE BARREIRO… Siguen las felicitaciones para ELVIRITA DEL CARMEN TEJERA por sus 60 años de estar participando en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional, se le entregó merecido reconocimiento de parte de mi madrina BERTHA ROSALIA MALPICA DE AHUED, presidenta del consejo de administración, se le entregó BERTHA AHUED MALPICA, directora de este gran diario, la acompañó la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a una cuadra, Moichic renta de vestidos… MARILOLI DE LA GARZA DE MARTÍNEZ y ADRIANA FRANYUTI DE BAYRON disfrutando las fiestas patrias desde el palacio porteño, presente con atuendo muy mexicano PATY LOBEIRA DE YUNES, alcaldesa del puerto…

Dany Alverdi Del Puerto y Esteban Villasante, (comprometidos)…

Mily Álvarez Fuentes (en El Dictamen)…

Rebeca Segura Rahme, (dama)…

Katy Ramírez, (encantadora)…

El décimo tercer bazar de Asociación GILBERTO el 3,4 y 5 de octubre en el hotel GRAND Fiesta Americana, gracias a LILY SÁNCHEZ DE RUIZ por la invitación… Próximas bodas MIRANDA ÁLVAREZ MORFÍN, ROSAMARY EXSOME MIRAVETE y ANA LORENA RUIZ ZURITA, disfrutaron de paradisíaco viaje con amigas; MIRANDA se casa con TITO PÉREZ ACASUSO, ROSAMARY con JUAN PABLO CASTUERA ZUBIETA y ANA LORENA con MAX RODRÍGUEZ BARROSO… 26 y 27 de noviembre CRISTINA CUÉLLAR en VERACRUZ, belleza y moda en el salón de reinas del Club de Leones… Golpean severamente a hijo del ex procurador LUIS ÁNGEL BRAVO, ya hay denuncia ante la fiscalía del estado, ojalá y detengan al agresor que está plenamente identificado y reciba su merecido castigo… REMIGIO ORTIZ y FABY RICARTE felices y enamorados en este gran CHOCHOLAZO… El circo del MIEDO impresionante, un espectáculo que no pueden perderse, acróbatas, payasos, malabaristas y hasta motos, tenía años de no asistir a un evento de esta categoría y salí muy complacido, gracias a mi querida JACQUELINE que me llevó y disfrutamos un domingo diferente… En el restaurante Río de la Plata todo delicioso, miércoles y domingos buffet de mariscos, pruebe los chiles en NOGADA de camarón y los tradicionales… Muy enamorados MARIANA BUJAIDAR y ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ, están muy chambeadores, saludos a la familia… DANY ALVERDI DEL PUERTO feliz y enamorada de su galanazo ESTEBAN VILLASANTE, están ya comprometidos en matrimonio, hace unos días vi de lejos a ISOLINO y GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, recién llegada de Cancún, saludos a su gran amiga BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD… MILY ÁLVAREZ FUENTES muy deportista… La mejor comida libanesa en Kebagrill de Plaza Sol al 2293087986, y comida mediterránea en Al Bahía de Plaza El Dorado… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com escríbanos, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… PEPE CORTÉS GARCIA todo un galanazo radicando en Villahermosa, saludos a su mami MARIMAR, en la foto con su amigo MANUEL GURRIA… REBECA SEGURA RAHME cordobesa felizmente casada y con sus hijos… Hasta San Andrés Tuxtla van los saludos para KATY RAMÍREZ, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… MARTHA KURI DE REYES cumplió años y lo festejó con sus hijos, nietos y bisnietos saludos a ROLANDO REYES KURI y LETY BREMONT DE REYES, una bendición tener en excelente estado de salud a su mami… En Cabagrill las mejores promociones toda la semana, RUIZ CORTINES 525 frente a la residencia La Paz…

Félix y Ángeles Bada de Malpica (matrimonio)….

Lety Bremont de Reyes, Martha Kuri de Reyes y Rolando Reyes Kuri, (felices 90 de doña Martha)…

Mía Álvarez Lagunas y Diego Amaya, (noviazgo)…

Maithe García Ponce felicitada por sus padrinos Arturo Campos y Sofía García, (cumple 4 años)…

Feliz noviazgo lo forman MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS y DIEGO AMAYA… Los cumpleañeros de hoy son CARLOS BANDERAS, RAMÓN PINEDA, SAL MARTÍNEZ, WENDY USCANGA, CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, FANNY LU DE SEPULVEDA, VANESA SIERRA, GUADALUPE BRAVO, NANCY LABASTIDA y SARAITH FERNÁNDEZ; mañana jueves BLANCA BELTRÁN, MIMÍ TEJEDA, YISUS HERNÁNDEZ, VALERY CASTELL, LEO y RAMÓN SEDANO RUIZ; el viernes ALINA SOBREVALS DE PARRA, JULIETA MORA, ENRIQUE GÓMEZ BELTRAMI, RUBÉN LAGUNES, ALEX NOVOA, LUIS REY CASTILLO, KARLA ORTIZ, FABIOLA VELASCO, AIDE MON, EMMANUEL SAGAÓN, FABRICIO MOLINA, MANUEL ABASCAL, DIBANHI DÍAZ y PAULETTE PRÉSTAMO; el fin de semana PEDRO TIBURCIO ANDRADE, MERCEDES LÓPEZ, MATTY BELLO, GABY GARCÍA PEÑA, JENIFER CAMPOS, DAPHNE REYES, CLARISSA FERNÁNDEZ, MARISOL BORGES, SHELLEY POUMIAN, BRENDA VINCENT y HÉCTOR ENRÍQUEZ, a todos muchas felicidades… Por estos días cumplió también MARIBEL ACOSTA FERNÁNDEZ y MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ; saludos para AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA y MARGARITA DÍAZ VEGA DE RODRÍGUEZ, recordamos siempre con cariño a sus esposos JORGE ACOSTA CÁMARA y GERARDO RODRÍGUEZ LENZ, en paz descanse, saludos a MAGUI, PATY y SUSY RODRÍGUEZ DÍAZ, la última casada con FRANKIE MALPICA VALVERDE… Un éxito el simulacro de temblor en el palacio federal de esta ciudad con motivo de los 37 años del terremoto de 1987 y del 2017 en la CDMX… La gran mayoría de los jefes de estado aliados del Reino Unido estuvieron presentes en el funeral de la reina más longeva ISABEL II, su reinado duró 70 años, ahora el rey es CARLOS III… Fuerte temblor con epicentro en Michoacán este 19 de septiembre… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, El Estribo Cantina, Namik, Mardel, 1930, Deli Deli y El Llagar… 20 de noviembre arranca el campeonato del mundo en CATAR… El diputado SERGIO GUTIÉRREZ LUNA incansable, está recorriendo el estado de VERACRUZ y está siendo muy bien recibido, es buen amigo del secretario de gobernación ADÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ y del presidente de México AMLO… Saludos al CAP. CARLOS MANUEL MERINO, gobernador del estado de TABASCO… La famosa comida de los martes con excelente convocatoria como siempre… Ya viene la comida mensual de Las Palmas Racquet Club, se pone muy buena… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…