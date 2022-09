MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA volando alto y logra empate el miércoles con un SANTOS LAGUNA muy difícil; las águilas iban perdiendo 3 a 1, faltando solo 7 minutos, el marcador final fue 3 a 3 y ayer en el súper clásico derrotaron a unos aguerridos CHIVAS que nada más no pueden con el AMÉRICA… El BAYERN MUNICH pasó sobre el BARCELONA con todo y LEWANDOSKI, el REAL MADRID le gana 2 a 0 al LEIPZING… TIGRES golea 4 a 1 a unas CHIVAS que nada más no levantan, un juego que estaba pendiente; JUÁREZ le gana 2 a 1 al PACHUCA; otro partido pendiente fue CRUZ AZUL vs LEÓN, ganaron los cementeros 2 a 1; la jornada 15 arrancó el viernes entre los camoteros de PUEBLA y TIGRES, así como MAZATLÁN vs TOLUCA; ayer sábado jugaron MONTERREY vs ATLAS, y AMÉRICA vs CHIVAS, el súper clásico el domingo 18, jugarán PUMAS vs CRUZ AZUL, SANTOS vs BRAVOS, LEÓN vs QUERÉTARO, SAN LUIS vs PACHUCA y XOLOS vs NECAXA… Saludo especial para ALEX BASTERI y MARIANITA OTERO, estarán pronto por el puerto jarocho, serán anfitriones ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, estará también en esa visita el periodista ALBERTO PELÁEZ y familia… Hoy en Monterrey estarán jugando los SULTANES vs LEONES de Yucatán la famosa serie del REY… En Namikles les recomiendo los chiles en NOGADA durante este mes patrio… SERGIO CARMONA y ARANZAZU LASSO ARBULU engalanando este CHOCHOLAZO, saludos a sus papis… Este pasado sábado, en Plaza Mocambo, se presentó el grupo musical I AM, fue un exitazo, gracias por la invitación a MARTHA ÁGUILAR DE CARVAJAL, ELSA ROMERO, ALFONSO AGUIRRE y ROCÍO MEDINA, los tuve en entrevista en MÁS LATINA 96.5 de FM…

Mariana Otero y Alejandro Basteri, (enamorados)…

Aranzazu Lasso Arbulu y Sergio Carmona, (disfrutando)…

Pedro Romero y Daniel Ortiz, (amigos)…

Paola Romagnoli Thomas y Jorge Castillo, (tres años de noviazgo)…

ÁFRICA MARÍA RAMÍREZ PÉREZ feliz de la vida disfrutando en playa del CARMEN acompañada de su galanazo JORGE FRICKE, estarán en breve viajando al Medio Oriente; saludos a mi ahijada API GUEVARA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; los tacos de Novillero Grill están exquisitos, se encuentran en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra está Moichic renta de vestidos para las grandes ocasiones… PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ, disfrutando de las delicias de la madre patria, en Sevilla; DANY contrajo nupcias en España, desde aquí le deseamos una eterna luna de miel… En el restaurante Río de la Plata, chiles en NOGADA de camarón y los tradicionales, disfrute el buffet de mariscos los miércoles y domingos… PAOLA ROMAGNOLI THOMAS y JORGE CASTILLO, tres años de feliz noviazgo… Un éxito rotundo las ceremonias del grito en la capital del estado y en esta zona conurbada Veracruz- Boca del Río, saludos y felicitaciones para el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, PATY LOBEIRA DE YUNES y JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, a pesar del mal tiempo los llenos fueron totales… Feliz matrimonio lo forman EDUARDO DÍAZ y VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ, saludos al ING. SERGIO SÁNCHEZ GÓMEZ y a su esposa VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ… Ayer disfruté del partido del AMÉRICA vs CHIVAS en casa de PAUL PIMENTEL SPINOLA, gentil anfitriona su esposa PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL… Siguen los buenos comentarios de los festejos por los 124 años de EL DICTAMEN, ya vamos por los 125 años, enhorabuena para mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, GORDITA, KARIME y JORGE AHUED MALPICA, sin faltar mi querida ELSITA que nos cuida desde el cielo… Mi reconocimiento para BETO VILLARELLO AHUED por la extraordinaria labor que está desempeñando en el decano de la prensa nacional; una nueva generación de periodistas, tataranieto de DON JUAN MALPICA SILVA, bisnieto de DON JUAN MALPICA MIMENDI, nieto de mi madrina BERTHA e hijo de la GORDITA AHUED MALPICA… Un aniversario más de feliz matrimonio están cumpliendo LUIS y GABY ALVERDI DE DE LA CRUZ, saludos a su familia…

Eduardo y Valeria Sánchez de Díaz, (feliz matrimonio)…

Luis y Gaby Alverdi de De La Cruz con su familia, (aniversario)…

Paco Bravo y Sol Toss, (noviazgo)…

En grande los festejos de nuestra independencia en el restaurante Cabagrill de RUIZ CORTINES 525 frente a la residencia La Paz… Un gustazo saludar a PACO BRAVO con su novia SOL TOSS, hacen bonita pareja y se llevan muy bien, desde aquí les deseamos que todo siga por el buen camino… Les recuerdo mi correo nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… NAGIB MARTÍNEZ cumplió años y lo festejó en conocido restaurante de ANDAMAR, presente el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, que por cierto anda por BRATISLAVIA, saludos a su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… Mi querida cuñis, ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN, estará en breve por este puerto disfrutando de su familia… TAVO PÉREZ PÉREZ cumplió 3 añitos y lo festejó en familia con sus hermanas y sus papis TAVO PÉREZ GARAY y LILY PÉREZ DE PÉREZ, muchas felicidades… El 3, 4 y 5 de octubre, bazar de Asociación GILBERTO en su edición 13, gracias por la invitación a LILY SÁNCHEZ DE RUIZ, el evento será en el GRAND FIESTA AMERICANA… Ayer emotivo reconocimiento a ELVIRA DEL CARMEN TEJERA por sus 60 años en EL DICTAMEN, el evento se efectuó en el lobby del teatro FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO… ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ felices con su nieta NEREA GÓMEZ RODRÍGUEZ, saludos a sus papis… Los cumpleañeros de hoy son GABY CARMONA, YIYO MARTÍNEZ, CARLOS SEGARRA, SANDRA OSORIO, ANA DÍAZ GARCÍA, CAMILA HALLAT, PATY LÓPEZ y JOAQUÍN MALPICA; mañana lunes felicidades a todas las LOLITAS, en especial a LOLIS VIVES DE KAYSER, EVELYN VISICONTI, ASHLY DE LA TRINIDAD, EVELYN VALDEZ, GABRIEL MONTALVO, ANY CONTRERAS, MICHELLE FLORES, JUDITH ORTEGA, ESTEFANÍA MARTÍN LOIS, KARLA MAWCINITT y BALTAZAR PAZOS GÓMEZ; pasado mañana CARMEN HERNÁNDEZ, JULIO CRUZ SUSUNAGA, KARINA GONZÁLEZ, JESÚS FERMAN, MAIRANY MOO, ITZEL SAYAGO, TITO RODRÍGUEZ Y CORTIZO, MARIA FERNANDA ARCHER, PACO CINTA y JAIME PÉREZ AVELLA, a todos muchas felicidades…

Paul y Perita González de Pimentel con Bertha Ahued Malpica, Ignacio y Jacqueline Fonseca de Gómez, (festejando)…

Fermín y Elizabeth Zambrano de Martínez con Nagib Martínez, (cumpleaños)…

Tavo y Lily Pérez de Pérez festejando a Tavito Pérez Pérez, (en familia)…

Lolita Ortiz de Rodríguez y Nerea Gómez Rodríguez, (abue y nieta)…

Ya viene el cumple de FRANKIE MALPICA y el PINGO RICARDO SOSA, le está preparando CHOCHOLAZOS sorpresas, por cierto, felicitamos al PINGO por haber ganado en el campeonato de natación en su categoría, varías medallas, enhorabuena… Kebagrill al 2293087986, la mejor comida libanesa en plaza Sol, saludos a RICARDO GRAPPIN, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado al teléfono 2295313728… Bonita boda escenificaron MONSERRATH DÍAZ ROESCH y GERARDO ALALUF, les deseamos una eterna luna de miel… Mi tía TERE GÓMEZ MORALES radicando en la Ciudad de México, un gustazo haber platicado con ella; aprovecho para saludar a mi tía MAGDA GÓMEZ MORALES, así como a todos mis primos… JUAN REGUEIRO feliz y enamorado de MARIANIS, no la ha presentado, pero sabemos que anda por este puerto jarocho… Deliciosa cena disfrutamos en casa de la familia ÁLVAREZ LAGUNAS, ahí dimos el grito en compañía de mi esposa Jackie, lo mejor, los CHILES EN NOGADA; presentes familiares de MARTHA y MÍA con su galanazo DIEGO AMAYA, llevan una relación muy padre, saludos a GISELA LINARES DE DÍAZ y su esposo MARIO DÍAZ LAGUNAS, enamoradísimos… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Querrevé, Deli Deli, 1930, El Llagar, Namik, Mardel y El Estribo Cantina… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora si ADIÓS…