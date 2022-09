MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está con un paso impresionante, son los líderes y así van a terminar, nos ha dado este año múltiples satisfacciones; el REAL MADRID también con paso de CAMPEÓN, tanto en la liga española y la champions; en ambos campeonatos tratará de refrendar sus títulos, los merengues están jugando muy bien… La jornada 14 del fútbol mexicano arrancó este pasado viernes entre los BRAVOS y MONTERREY, QUERÉTARO recibió al SANTOS LAGUNA, ayer NECAXA recibió a AMÉRICA, TIGRES se enfrentó a LEÓN, TOLUCA a PUMAS y CHIVAS vs PUEBLA, hoy jugarán CRUZ AZUL vs MAZATLÁN, ATLAS vs SAN LUIS y PACHUCA vs XOLOS… La serie del rey hoy comienza entre SULTANES de Monterrey y LEONES de Yucatán, son amplios favoritos los de la sultana del norte; el australiano NICK KYRGIOS, que venció al primero del mundo, fue eliminado y tras su derrota, hizo tremendo berrinche, rompiendo sus raquetas… Muere la reina ISABEL II de INGLATERRA a los 96 años de edad en el castillo de BALMORAL en Escocía, la soberana más longeva de la historia, ostentaba el trono desde 1952, se está llevando a cabo la operación LONDON BRIDGE u operación puente de Londres, durante su reinado vio desfilar 15 primeros ministros de la Gran Bretaña; la reina Isabel nació en 1926, vio 20 Juegos Olímpicos, una reina que con su fallecimiento representará cambios en el mundo; comienza la transición para que el príncipe CARLOS asuma el trono posiblemente como CARLOS III, la herencia en joyas de la reina ISABEL II está valuada en 110 millones de dólares, hay luto a nivel mundial…

CP. Alberto Pérez Kuri y Pilar Acasuso de Pérez, (38 años de matrimonio)…

Norma Reyna Camacho, (vacaciones)…

Adriana Fonseca de Calderón y Guille Castellanos, (Paris)…

Hugo y Mónica Vázquez de Delfín con Mario y Hugo Delfín Vázquez, (familia)…

Afirman en Xalapa que la concesión de parquímetros ZEUS ya concluyó y siguen trabajando como si nada, la prepotencia es mayúscula, investigaremos bien sobre este tema que sin dudarlo es muy delicado, lo que si estamos seguros es la prepotencia con que ponen las arañas a los automóviles que tienen la necesidad de ir al centro histórico… En el restaurante Namik pide los CHILES en NOGADA, están deliciosos, se encuentran ubicados en primero de mayo a media cuadra del BULE… Hoy se cumplen 21 años del ataque terrorista contra las Torres Gemelas en NEW YORK… Felices 38 años de casados están cumpliendo el CP. ALBERTO PÉREZ KURI y PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI, lo festejaron en compañía de sus hijos, nueras y nietos… Hoy el casting de Mexicana Universal en el gran hotel Diligencias a las 11 de la mañana, ahí estará presente ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, coordinadora estatal; saludos a SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2022… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, tacos de Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina Costa Verde, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… Arrancó con mucho éxito el torneo de MARLÍN AZUL en la Marina El Dorado, el ganador se llevó una gran bolsa de dinero, felicidades al campeón y a los organizadores… NORMA REYNA CAMACHO muchos años encargada de los espectáculos de Telever, disfrutó vacaciones por el viejo oriente… Mi cuñis ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN disfrutando la ciudad luz en compañía de su mami la DRA. GUILLE CASTELLANOS, estarán unos días en Paris… En el restaurante Río de la Plata excelente el buffet dominical de mariscos…

Cap. Julio Alcazar Reyes, (disfrutando)…

Alejandra Rivera de Veytia, (guapísima)…

María y Juliana Solares Escalera con Emilio Fonseca Escalera, (felices)…

Feliz matrimonio lo forman HUGO y MÓNICA VÁZQUEZ DE DELFÍN, cumplió años recientemente y lo festejó en familia con MARIO y HUGO DELFÍN VÁZQUEZ, ambos destacando en la política en esta zona conurbada… Gustazo saludar a JULIO ALCÁZAR después de varios meses de vacaciones por CANADÁ y la República Mexicana, regresó a las famosas comidas de los martes, disfrutamos puros sensacionales, saludos a su esposa FRIDA MARTÍNEZ DE ALCÁZAR, su heredera radica en Canadá, donde contrajo nupcias, y su heredero el DR. JULIO ALCÁZAR MARTÍNEZ trabajando en el caribe mexicano, feliz y enamorado de su novia, la cual no nos ha presentado… En Cabagrill las mejores promociones todos los días, Ruiz Cortines 525 frente de la residencia La Paz… Les recuerdo mi correo nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Saludos a BOBBY VEYTIA y su esposa ALE RIVERA, la jarocha, felices con su heredera… Feliz de la vida ANDRÉS ESCALERA con sus nietos, MARÍA y JULIANA SOLARES ESCALERA, así como EMILIO FONSECA ESCALERA… BODY BARRADAS y CARLOS PAZ disfrutando los CHOCHOLAZOS de la curvita, gracias a mi querido abogado por los puros veracruzanos de San Andrés Tuxtla… Este 15 de septiembre pozoliza en Más Latina elaborado por MAGUITO DE LOS SANTOS de operaciones de esta gran estación, toda la palomilla está apuntada… En Kebagrill la mejor comida libanesa, ven a dar el grito en plaza Sol, reserva al 2293087986, y si te gusta la comida mediterránea, Al BAHÍA en plaza El Dorado, habrá cena de cinco tiempos, cupo limitado, reserva al 2295313728… El 14 de septiembre, el día del trabajador de la radio, felicidades para todos los que son parte de estas importantes empresas… MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ disfrutó vacaciones por BALI en compañía de amigas, saludos a MARIANA GANCEDO, están estudiando universidad en AUSTRALIA… GOYO CHEDRAUI participando en el torneo de pesca de MARLÍN AZUL en compañía de PANKY y JORGE GARCÍA, así como de PEPE RIVERO y YUSEFF BARQUETT, un equipazo de campeones…

Body Barradas y Carlos Paz, (de fiesta)…

Miranda Malpica Rodríguez, (por Asia)…

Rosy Gudiño, (espectacular)…

Gaby Carmona, (guapísima)…

ROSY GUDIÑO muy chambeadora, saludos a la familia… 30 de septiembre MANE DE LA PARRA en La Casona, estará espectacular su show… La MVZ GABY CARMONA siempre presente en los grandes CHOCHOLAZOS… Los cumpleañeros de hoy son RICARDO ASTORGA, MARTHA TORRES, MOISÉS HERNÁNDEZ, PEDRO MEDINA, TERESA RODRÍGUEZ, ROSY LARA AUSTRIA, MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS y el notario POLIN MUÑIZ; mañana lunes YARITZA RIVERA, OMAR REYES, ÁNGEL BAIZABAL, ese día lo cumpliría JUAN CARLOS MOLINA PALACIOS, descanse en paz; GABRIELA OLIVARES, CARLOS RAMOS, ROMI DÍAZ COSTAL DE GARCÍA y RAFAELA TORRES; pasado mañana estarán MARILY ZAVALA TRÁPAGA, DALIN USLA, ING. AMADO MORENO, MICHELLE COLI, YAYO TORRES, RIS BURCIAGA, XIMENA PEREA, MARUBI TREVIZO, MAURICIO POIRETH, el maestro y diseñador AZAEL RIVERA, la cordobesa SONIA HERRERA y HÉCTOR CAZARÍN, a todos muchas felicidades… Ayer inició la serie del rey entre SULTANES y DIABLOS ROJOS… Hoy inicia la NFL, el fútbol americano en su máxima expresión… En MONZA hoy el Gran Premio de ITALIA… También hoy la final del abierto de los Estados Unidos ya sin los mejores del mundo, ya no está NADAL ni MEDVÉDEV… Chicas guapas de San Rafael Veracruz son CLAUDINE CASTAGNE THOMAS, CRISTINA GRAPPIN, ALEJANDRA THOMAS CAPITAINE, MARINETTE QUIRÓS, MARIANA RUIZ y GISELLE ÁLVAREZ THOMAS… Excelentes los pasteles de pastelería La Lotería, gracias a ITZEL ONOFRE MUÑOZ y a su esposo el DR. GUILLERMO GUTIÉRREZ BARRAGÁN por sus atenciones, ubicada en AMÉRICAS 313 entre BALBOA y ERNESTO DOMINGUEZ, 2294335677… Nuestro desayuno de la flota de abogados del COLÓN estuvo excelente, saludos a GABRIEL GARZÓN, POLO MORENO, RAÚL VELÁZQUEZ y quien esto escribe, solo faltó TOMÁS BUSTOS por tener compromisos de trabajo… Saludos a MARTHA BRIANO y SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA… Pregunten por los puros Hoja Real, los puedes encontrar en Querrevé, Namik, Deli Deli, 1930, El Estribo Cantina, Mardel y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…