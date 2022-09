MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! La Selección Mexicana no pudo con su similar de PARAGUAY, todos los equipos sudamericanos que hemos enfrentado nos han ganado y viene el partido contra PERÚ; o no quieren al TATA o el entrenador argentino es muy malo… En el béisbol mexicano en la zona sur DIABLOS ya está jugando el quinto de la serie por el campeonato en Yucatán contra los LEONES, en la zona norte los SULTANES de Monterrey puede que ya hayan ganado el gallardete venciendo a los TOROS de Tijuana, los actuales campeones… En el fútbol mexicano el SAN LUIS abrió la jornada recibiendo a los XOLOS con un empate gris a 0 goles, el mismo pasado jueves 1 de sept QUERÉTARO recibió a la franja el PUEBLA, empataron a 1 gol; el viernes NECAXA recibió al LEÓN y los bravos de JUÁREZ, a la máquina de CRUZ AZUL; ayer sábado jugaron PACHUCA vs SANTOS, MONTERREY vs MAZATLÁN, ATLAS vs PUMAS, ÁGUILAS vs TIGRES, y hoy domingo juegan TOLUCA vs CHIVAS, así la jornada 12 del fútbol mexicano… En el restaurante Namik excelente menú que estará hasta hoy, están ubicados en primero de mayo a media cuadra del bule… JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ, felices con sus herederos JAIMITO y HANNA RUIZ GRAHAM, a quien felicitamos pues cumplió un añito de vida; los tíos y abuelos felices, saludos a MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ… Un matrimonio que cumplió 71 años de casados fue el formado por DON PEDRO CHARRASCAS RAMÍREZ y DOÑA AÍDA MEDINA DE RAMÍREZ, felicidades y que sean muchos más… Planchadísimo Veracruz tu mejor opción para lavar y planchar tu ropa al teléfono 2292127516; si te gustan los tacos en Novillero Grill, Costa Verde esquina Mar Adriático, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos…

Jaime y Denise Graham de Ruiz con Jaime y Hanna Ruiz Graham, (cumpleaños)…

Pedro y Aída Medina de Ramírez, (71 años de matrimonio)…

Alberto Ramírez Capo y Claudia Domínguez, (vacaciones)…

Don Lencho Acosta Lagunes con Jorge Domínguez Galí y Alberto García, (de fiesta)…

ALBERTO RAMÍREZ CAPO, el famoso TOPY, disfrutando vacaciones por el viejo continente en compañía de CLAUDIA DOMÍNGUEZ… Ya en casa, después de una estancia placentera en VENTOSELO, JOSÉ MANUEL y FERNANDA AARUN DE CAMIÑA, un saludo para ALENA CAMIÑA, disfrutó a sus abuelos allá en Galicia, saludos a ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA… Distrito Boca ya está en esta zona conurbada, en portada la comunicadora INÉS SAINZ, búsquela en los principales establecimientos y restaurantes, es gratuita… Un gustazo saludar a LENCHO ACOSTA LAGUNES, estuvo en la comida de los martes con su hija JOSEFA, la pasamos de maravilla, la invitación la realizó PANKY en compañía de JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ, estuvieron los CHOCHOLAZOS excelentes; ya nos dijo DON LENCHO que festejará sus 100 años en El Llagar con la flota… MARTHA LETICIA SUÁREZ BRIANO disfrutando, es entusiasta y emprendedora… EVO MORALES será invitado especial de AMLO a las fiestas patrias de nuestro país… El 15 de septiembre habrá pozole en Más Latina, preparado por MAGUITO DE LOS SANTOS… 10 años está cumpliendo SOFÍA RIGANTI con su boutique y lo festejó estrenando local en Plaza Mocambo, un saludo especial a su galanazo JAVI AILLAUD RODRÍGUEZ, la primera dama de BOCA del RÍO MELINA RIVERA DE UNANUE fue la encargada de cortar el listón de esta boutique… El Hospital Covadonga el mejor en la región sureste de la República Mexicana… JOSÉ MIGUEL y LETY REYES DE MORALES felices con CHAVITA, LEO y MORGANA, disfrutaron vacaciones por el Pacífico en compañía de sus familiares y seres queridos… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW… En el restaurante Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa en Plaza Sol, reserva al 2293087986, y si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… JESSICA CANO, una joven profesionista desempeñándose muy bien en el ámbito laboral, está enamorada y es correspondida…

Martha Leticia Suárez Briano, (encantadora)…

José Miguel, Lety Reyes de Morales y Morgana Morales Reyes, (familia)…

Jessica Cano, (guapísima)…

GILDY REYES COLORADO recibió anillo de compromiso en Paris de parte de su galanazo MAURICIO SOTO, están felices y enamorados… En el restaurante Río de la Plata, excelentes los buffets de miércoles y domingos, sin dudarlo el mejor marisco fresco… CHEMO y CAROLINA SALVATORI DE ESTANDÍA un feliz matrimonio, su bebé JAVIERÍN es todo un galanazo y nieto consentido de los abuelos… MONSERRATH DÍAZ ROESCH recibiendo un sin número de despedidas de soltera ya que se casa muy pronto con GERARDO ALALUF, felicidades… DANIELA GUTIÉRREZ NOGUEZ destacándose como conductora de deportes, está muy enamorada, ahí se me hace que habrá muy pronto bodiux, como la que tenemos en diciembre con PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO KAYSER… Festejando su cumpleaños JORGE FRICKE con ÁFRICA RAMÍREZ y mi ahijada API por Cancún… Preparando maletas rumbo a Europa PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL… En el restaurante Cabagrill encontrarás los mejores cortes y comida internacional para todos los gustos… Los cumpleañeros de hoy son el periodista y publirrelacionista MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI, JESÚS RUIZ MARTÍNEZ, JORGE BARREIRO MALLEIRO, JORGE FRICKE, BERENICE CHÁZARO, ADRIANA CUÉLLAR, HORTENSIA HERRERA MENDOZA, FALLÍN GÓMEZ, ROSALÍA H. ARENAS, MARINA MABARAK DE ALVERDI, ROSALÍA ANITÚA BRIZ, PEDRO MORANDO RODRÍGUEZ y AÍDA LARA SOSA; mañana lunes PEPE OLANO, MILY PORRAGAS, LIZ CUÉLLAR, NORA BRAVO, FELICIANA SANTIAGO, ELAYNE SÁNCHEZ, STEFANY GALA, BLANCA TARIN, MERCEDES ARIAS, MARCELA ESCALERA, MARICARMEN RULLÁN, DANIELA PIÑÁN y KARLA GRAHAM; pasado mañana CHRISTIAN PAVÓN, LULY FERRER DE LECOURTOIS, ADRIANA MOLINA, ULISES DÍAZ MORA, DON OSCAR GONZÁLEZ SARACHO, HÉCTOR ESPINOZA, JOSÉ LUIS PÉREZ, TETÉ CABRERA, AMALIA LEÓN, LIZBETH ARGÜELLES, MARIO RODRÍGUEZ, LILY RUIZ y GABRIEL GARZÓN CHAPA, a todos muchas felicidades… Glaciar, venta, mantenimiento e instalación de climas para empresas y casas particulares, gran variedad de servicios… AMLO dio su cuarto informe de gobierno… Euroquimica empresa responsable en toda clase de pintura y recubrimientos… RAMÓN ÁLVAREZ realizando excelente labor en la delegación federal de obras pública… LORENA OCHOA estuvo en los links del VILLA RICA en un torneo organizado por los agentes aduanales, fue un exitazo y a beneficio de la fundación CAAAREM, la golfista retirada como la número uno del mundo se tomó fotos con todos los participantes y convivió con los golfistas; saludos a PATY RODRÍGUEZ DÍAZ, estuvo presente…

Gildy Reyes Colorado y Mauricio Soto, (comprometidos)…

Sofía Riganti, (feliz 10o aniversario)…

Monserrath Díaz Roesch, (próxima boda)…

Daniela Gutiérrez Noguez, (bellísima)…

Fue presentada la aplicación GOGOFIX, el encargado de hacerla fue ALEJANDRO YÉPEZ, gracias por la invitación a DANY MARTÍN LOIS y ANGELO MALDONADO, el evento fue en FORO BOCA… Muy contentos saludé a GILBERTO BRAVO TORRA y GABY VERA DE BRAVO con la apertura de su hotel Hampton By Hilton, el corte del listón estuvo a cargo del alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, quien llegó acompañado de su esposa MELINA, presentes GILBERTO y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, ENRIQUE y GABY BRAVO DE FONTES, GABRIEL y GABY GÁNDARA DE BRAVO, retornaron felices de su luna de miel… FERNANDITO PADILLA BALLESTER cumplió años y lo festejó con amiguitos allá en Coatepec, saludos a su papi FERRNANDO PADILLA FARFÁN y a su mami BEGOÑA BALLESTER DIEZ, el festejado recibió felicitaciones de sus hermanitas AMANDA y TRIANA PADILLA BALLESTER, así como muchos regalos de sus abuelitas y seres queridos… 11 de septiembre, casting de MxU VERACRUZ en el gran hotel Diligencias a las 11 de la mañana … Están pavimentando con concreto hidráulico 20 de noviembre, sin lugar a dudas una excelente obra del ayuntamiento del puerto jarocho que preside PATY LOBEIRA DE YUNES… ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ más fuerte que nunca en el ámbito nacional, muy cerca de SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, un veracruzano muy querido en el estado… Hay rumores que regresa Candelabro, estaremos pendientes, estaría enfrente de costa de oro… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en Querrevé, 1930, Deli Deli, Mardel, Namik, El Estribo Cantina y El Llagar… Saludos para RAMÓN y TERE MONTALVO DE CANO, un feliz matrimonio… EDER GÓMEZ muy chambeador al igual que ADRIÁN “el chakiste” DIEZ… CHAVITA y VALERIA MANZUR BONILLA dos hermanitos muy amigueros… RODRIGO ÁLVAREZ RUIZ estudiando en Monterrey… JUAN JOSÉ y REBECA DE SIERRA festejaron por La Casona… JUANITO COBOS todo un rockero… BERNARDO PASQUEL estuvo por este puerto jarocho… El abierto de tenis de los USA esta sensacional… Los DODGERS incontenibles… Muy festejada ANA MARTHA PANES DE CAMARGO, saludos a su inseparable amiga VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ… Felicidades a DIANA KARINA BARRERAS DE GUTIÉRREZ, fue elegida presidenta del Congreso del Estado de SONORA, sabemos que desempeñará su cargo con profesionalismo y honradez… Cuatro años de casados cumplieron MAURICIO y MARISOL ÁGUILA GÓMEZ DE MELÉNDEZ, muchas felicidades… JUAN REGUEIRO disfrutando vacaciones… El ÁGUILA jugará la liga invernal en POZA RICA… PEPE y DANY DÍAZ DE HERNÁNDEZ cumplieron 4 años de matrimonio…Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…