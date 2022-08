MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está incontenible y lleva un paso impresionante… En el béisbol mexicano ya definidas las finales de ZONA, los DIABLOS ROJOS de MÉXICO van vs LEONES de YUCATÁN en la zona sur, por el otro lado SULTANES de MONTERREY va contra TOROS de TIJUANA… Estuve por COATEPEC en una comida invitado por FERNANDO PADILLA, como siempre excelente anfitrión, un gusto saludar a ARTURO CASTAGNE COUTURIER, tenía rato que no lo veía, llegó con su primo MANUEL VITAL COUTURIER, ambos viviendo en Monterrey; un gustazo saludar al senador PEDRO MIGUEL HACES BARBA, líder nacional del CATEM, llegó en compañía de GERARDO ISLAS y JULIÁN VENTOSA, también presentes MAURICIO MELÉNDEZ, feliz y enamorado de su esposa MARISOL ÁGUILA GÓMEZ DE MELÉNDEZ, están radicando en Cancún, su heredero MAU ya tiene tres años; CARLO PADILLA siempre activo, saludos a FERNANDO FUENTES, un placer verlo; por ahí JULIO CÉSAR DOMÍNGUEZ, el noreste presente, así como MEMO MURRA, presidente de los algodoneros del unión laguna, llegó con varios amigos, entre ellos ALEX MUELA, hicimos buena amistad; DAVID VELASCO CHEDRAUI, EMILIO RAMÍREZ, disfrutó del torneo de pesca; CARLOS ECHENIQUE, MIGUEL BATARSE y MANUEL GARCÍA, pasamos una tarde espectacular en la hacienda AMATRIFER, cuenta con capilla y salón de fiestas, enhorabuena para FERNANDO PADILLA FARFÁN quien es muy amigo del CAP. CARLOS MANUEL MERINO, gobernador del estado de Tabasco, ya le mandé a hacer sus puros HOJA REAL…

Manuel Vital Couturier, Arturo Castagne Couturier, David Velasco Chedraui, Emilio Ramírez y Julio César Domínguez, (amigos)…

Fernando Padilla, Cap. Carlos Manuel Merino y Nacho Gómez, (amigos)…

Armando y Clarita de Bravo, (disfrutando Venecia)…

Ofelia Correa, (feliz cumple)…

Restaurante Namik a media cuadra del bule en la avenida PRIMERO de MAYO… Tenemos LAGUNA VERDE para 30 años más, la secretaria de energía, después de la renovación de licencia de la unidad 1, se autorizó a la unidad 2 operar y garantizar la confiabilidad energética de esta planta nuclear para beneficiar al pueblo mexicano cuando menos hasta el 2055; la CFE siempre a la vanguardia; esta licencia está avalada técnicamente por la comisión nacional de seguridad NUCLEAR y salvaguardias, la CNSNS… ARMANDO y CLARA DE BRAVO retornaron felices del viejo continente, se la pasaron increíble… Estuvimos en el pre cumpleaños de JORGE FRICKE, empresario exitoso, y ahí su esposa ÁFRICA RAMÍREZ, me festejó también mi cumple, me acompañó mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, así como PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL; el pay de queso que nos mandó SORAYA CHAMARRO espectacular; un gusto saludar a mi ahijada API GUEVARA, todos pasarán unos días por Cancún y después se irán de viaje al Medio Oriente para festejarse a lo grande… Al Bahía, comida estilo mediterráneo en plaza El Dorado, y si te gusta la comida libanesa Kebagrill en plaza Sol reserva al teléfono 2293087986… OFELIA CORREA, coordinadora nacional de MxU cumplió años y lo festejó en familia, me comentó ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ que el casting será el 11 de septiembre en el gran hotel Diligencias a las 11 de la mañana, saludos a SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2022… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina Costa Verde; y a media cuadra, Moichic renta de vestidos… Ya salió la revista DISTRITO BOCA, búsquela, en portada INÉS SAINZ rumbo a CATAR… Busque la línea de ropa @bastericollection… ANDRÉS KURI cumplió 9 años y lo festejó en familia, saludos a EDNA DE KURI, saludos a FIDEL KURI GRAJALES… Guapísima MARGARITA RODAL GÓMEZ, sigue radicando en la capital del país, trabajando como actriz, conductora y empresaria… En Río de la Plata les recomiendo el buffet de mariscos los miércoles y domingos…

Andrés Kuri y Edna Amaya de Kuri, (cumpleaños)…

Margarita Rodal Gómez, (espectacular)…

Jorge y Carolina García con Leo Estrada García, (familia)…

Un éxito el XXI torneo internacional de pesca de MARLÍN, en esta ocasión dedicado a MARILÚ REQUEJO ÁLVAREZ DE DÍAZ, saludos a su esposo CP. ULISES DÍAZ CHÁZARO, por ahí salude al presidente del Club de Yates VERACRUZ, GOYO CHEDRAUI BOLADO, atendió de lujo a todos los participantes que llegaron de diferentes partes del estado y del país; MARIO DELFÍN VÁZQUEZ, JAVIER THOMAS OBREGON, GILBERTO BRAVO TORRA y su heredero GILBERTO BRAVO VERA, en breve cambiará el hotel ÍNDIGO de nombre por el de HAMPTON by HILTON… En el restaurante Cabagrill están los mejores cortes y comida, están en Ruiz Cortines 525 frente de la residencia La Paz… JORGE GARCÍA feliz con la visita de su heredera CAROLINA GARCÍA y su nieto LEO ESTRADA GARCÍA… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW… HOY el Gran Premio de BÉLGICA… JUAN REGUEIRO TESTAS recorriendo la madre patria en compañía de MARIANIS, se les ve muy contentos… ALEX BASTERI cumplió 50 años y lo festejó en compañía de su novia MARIANA OTERO, presentes ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con su hija MÍA ÁLVAREZ, asistieron también sus amistades… JANET y RAÚL USCANGA, hermanos presentes en los CHOCHOLAZOS… Los cumpleañeros de hoy son DÉBORA VIVES IÑIGUEZ, el rector de la UCC JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, MINA MARTÍNEZ DE ANDERSON, ABEL VAQUEIRO, EDUARDO VENEGAS, ANA MARY GARCÍA, ROGERIO PANO, MIRANDA CUCURACHI GRAHAM, PEDRO GARCÍA PENSADO, MICKEY MARIS MOLINARI y COSI AILLAUD; mañana lunes JOAQUÍN CANO, DIANA VELÁZQUEZ DE REDONDO, OSCAR MUÑIZ, MAFER MARTÍNEZ, LUCY QUIROZ, EDUARDO FERIA, FLOR SILVA y MAGGY REYES; pasado mañana ROCHY MORA, ROMÁN ACEVEDO, JAIME GARCÍA LUCÍA, MARÍA GÓMEZ, ERIKA GUERRERO OLSEN, estrenándose como mamá; DARÍO CORTÉS, NITZIA CHAMA, JOHNNY LÓPEZ, WALTER PAOLELLA, la diseñadora FLOR CAMPOS, KAREN RICAÑO, LIZ ZAMORANO, GRISSEL DE LA FUENTE, HEIDI DIECKMANN, GABRIEL MÉNDEZ, MARCELA MORENO y GABRIELA HARFUCH, a todos muchas felicidades…

Juan Regueiro y Marianis, (pareja)…

Mariana Otero y Alex Basteri, (enamorados)…

Mauricio y Marisol Águila Gómez de Meléndez, (matrimonio)…

Janet y Raúl Uscanga, (hermanos)…

JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, excelente su trabajo al frente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Namik, Deli Deli, Mardel, Querrevé, 1930, El Estribo Cantina y El Llagar… El hospital COVADONGA cuenta con todos los servicios y a precios muy accesibles, nos lo ha recomendado mucha gente… MIGUEL ROCHA me continúa apostando y no gana una… Este 31 de agosto MÉXICO vs PARAGUAY… Por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…