MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA está incontenible y como dicen los principales comentaristas deportivos nacionales y locales, despertó el GIGANTE, lo demostró goleando en su casa al PACHUCA 3 a 0, y ayer pasó sobre el CRUZ AZUL; SANTOS le gana 2 a 1 al LEÓN, y SAN LUIS 3 a 2 a PUMAS, con todo y DANI ALVES que no ha ganado un solo partido en MÉXICO… En el béisbol mexicano ya definidos los play offs que arrancan este martes en donde saldrán los semifinalistas de cada zona DIABLOS va contra PERICOS, y TIGRES vs LEONES en la zona sur… En la zona norte ACEREROS va vs TOROS, y SULTANES vs TECOLOTES, está buena la serie final rumbo al gallardete de cada zona en septiembre la serie del REY… El ÁGUILA por lo pronto ya anunció que arrancaron para buscar mejorar la novena del glorioso ÁGUILA de VERACRUZ, a nombre de BERNARDO PASQUEL hablaron el director general HÉCTOR ETIENNE TORRES FITCH, así como JESÚS “El chino” VALDEZ, director deportivo, y LEO RODRÍGUEZ, gerente deportivo; al parecer el manager EMMANUEL continuará para darle continuidad al equipo… Namik en primero de mayo a media cuadra del bule, en la terraza podrá disfrutar los puros Hoja Real y en el segundo piso todos los partidos de su deporte favorito… AMAYA DE MONTELLANO, una chef cordobesa guapísima y profesional en su trabajo… Disfrutando vacaciones en familia las hermanitas MARITERE, ADRIANA y MARISOL GIL MAROÑO… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE; a media cuadra está Moichic, renta de vestidos para las grandes ocasiones…

MARÍA JOSÉ, MARIANA y PAULINA RODRÍGUEZ REYNA disfrutando vacaciones con su mami NORMA REYNA CAMACHO… Este pasado jueves tuvimos nuestro tradicional desayuno de amigos CHOCHOLEROS, presente el abogado TAVITO SOUSA RODRÍGUEZ, por ahí mi esposa JACQUELINE, así como los contadores MARIO DÍAZ, SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA, la pasamos como siempre de maravilla… Una de las jóvenes promesas jarochas en el tenis para llegar a los grandes torneos internacionales es MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, heredera consentida del Dr. FERNANDO MORÁN HUERDO y VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW… Cabagrill en RUIZ CORTINES 525, frente de la residencia LA PAZ, ahí puedes disfrutar del fútbol americano y de las ligas mayores… EUGENIA GUERRERO, maquillista profesional, mayores informes al 2293088549… Saludos a DON LUIS GUERRERO… Este 11 de septiembre el casting de MxU VERACRUZ rumbo al certamen nacional, la cita es en el gran hotel Diligencias desde las 11 de la mañana, estará presente SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, así como la coordinadora estatal ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ… Un saludo a FERNANDO PADILLA FARFÁN, estuvo presente en el estado de Sonora en compañía de sus amigos, el gobernador de Sonora ALFONSO DURAZO MONTAÑO y su esposa MARÍA DEL ROCÍO CHÁVEZ DE DURAZO, saludos a sus herederos ALFONSO y MARIMAR DURAZO CHÁVEZ… Estuve este pasado viernes en una comida con la flota CHOCHOLERA de Las Palmas Racquet Club, gracias a JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ por la invitación, el famoso PANTERS, por ahí CAZARINOVAK, CHUCHOVIC, ARMANDO, KING CABRERA, ALORS, ROY, MORELL, SÁNCHEZ, HÉCTOR, ELIEZER, CHAVRINKA, OMARS, PEDRIUX, MATOSAS, ROGER, ROBERTITO, CAPI y DAV OSORIO…

ADRIANA ABASCAL con su herede6ra XIMENA VILLALONGA ABASCAL, lindas modelos en las grandes capitales del mundo… La veracruzana ALEJANDRA GUAJARDO, del sur de la entidad, está representando El SALVADOR en este año 2022… Guapísimas ANA KAREN y CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, herederas de ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ, saludos a ELOY GÓMEZ CARACAS, así como ALEJO RODRÍGUEZ y su novia MARIANA BUJAIDAR… Al Bahía, comida mediterránea en Plaza El Dorado, y si prefieres la comida libanesa, Kebagrill en plaza Sol al 2293087986… En unos días más DISTRITO BOCA… Los puros HOJA REAL los puedes encontrar en Querrevé, El Llagar, Namik, Mardel, 1930, Deli Deli y El Estribo Cantina… Por cierto, ahí fue la reunión del equipo de ANÁLISIS para proponer los candidatos de esta zona conurbada al premio estatal de periodismo, los ganadores lo fueron ESAU VALENCIA y VIOLETA PACHECO, intachable trayectoria periodística de ambos; cabe destacar que todos los que participaron tenían las mismas trayectorias y cualquiera de ellos sería digno representante de esta zona, enhorabuena para RODOLFO HERRERA que coordinó todo a la perfección; por cierto cumplió años y lo festejó en el hotel Múcara; entre el equipo de análisis estuvimos ELADIO CASTRO, HUGO GALLARDO SAN GABRIEL, DIEGO HERNÁNDEZ TEJEDA, FIDEL PÉREZ SÁNCHEZ, HÉCTOR BOCKER, RAÚL DÍAZ CRUZ, ROGERIO PANO REBOLLEDO y VÍCTOR OCHOA, así como quien esto escribe, todos coordinados por RODOLFO HERRERA… El 25 arranca el torneo internacional de MARLÍN en el Club de Yates, ya con nuevo presidente GOYO CHEDRAUI BOLADO, en este año será dedicado a MARILÚ REQUEJO ÁLVAREZ DE DÍAZ, conocida entre sus amistades más allegadas como la güera, aprovecho para saludar a DON ULISES DÍAZ CHÁZARO… DANY ALVERDI DEL PUERTO, heredera de GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, saludos a su esposo ISOLINO MARTÍNEZ; DANY estuvo disfrutando su soltería en compañía de LIZ RAMÍREZ y MARIANA SILLER, todas guapísimas… En Río de la Plata hoy buffet dominical… MAR REGUEIRO DE BASURTO feliz recién casada disfrutando su luna de miel en compañía de su esposo RODRIGO BASURTO, estuvieron en MARBELLA… YURIANA DORANTES, locutora de radio y televisión…

SAMUEL CASTELLI excelente su show con grupo para este 15 de septiembre, informes al 2299078191, 2291447415 y 2291136660… Los cumpleañeros de hoy son RODOLFO HERRERA, ANDREA CARRILLO, ANDREA GAYA, LUIS JÁCOME, MARÍA JESÚS VERA, ANAHÍ PIEDRA, ARELY HERNÁNDEZ, TERE HERNÁNDEZ, ANDY TORRES, GLADYS ASTORGA, ANTONIO DEL RÍO e INGRID REYES; mañana ALEJANDRA CONTRERAS, ANA CRIS AGUIRRE, JORGE ILLANA, AIMEE GUILLÉN, MARILÚ ROJAS, CARLOS MONTIEL, ANAHÍ VALLADARES, MARILÚ CORONEL DE RIVAS y DELFINO GUERRERO; pasado mañana JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, MAI IBARRA, OMAR HUERTA, RAFAEL ALARCÓN, LEONOR BLANCO, MIGUEL PORTUGAL, ADRI FERNÁNDEZ, CINTHIA MONTES, FÉLIX GRAJALES, LUIS ÁNGEL MORENO NUÑEZ, LAURA ANITÚA VALDOVINOS y GELY LÓPEZ; a todos muchas felicidades… JULIO ORTIZ fue abordado por miembros de lo ajeno, ya interpuso la denuncia en VERACRUZ… La jornada 10 del fútbol mexicano arrancó este viernes con el partido NECAXA vs CHIVAS, y QUERÉTARO vs XOLOS, ayer sábado jugaron ATLAS vs PUEBLA, y el clásico TIGRES vs MONTERREY, así como BRAVOS vs MAZATLÁN, y ÁGUILAS vs CRUZ AZUL, el clásico joven del fútbol mexicano; hoy domingo estarán jugando PUMAS vs SANTOS, SAN LUIS vs TOLUCA, y PACHUCA vs LEÓN… Múltiples despedidas de soltera para MONSERRATH DÍAZ ROESCH que se casa con GERARDO ALALUF… Siguen las felicitaciones para el DR. RAÚL RAMOS MANGE por la apertura de Aqua Vita, saludos a su esposa NANCY DE LAS CUEVAS DE RAMOS… PAULINA MORAL CAZARÍN… Saludos a JOSE ARMANDO y MÓNICA MACÍAS DE RODRÍGUEZ, un feliz matrimonio veracruzano… RAMÓN y MARICRUZ BARREDA DE POO disfrutaron vacaciones en compañía de sus hijos MARICRUZ, SOFÍA y RAMONÍN POO BARREDA, saludos a los abues GERARDO y CHELITA GIL DE POO, así como MARICRUZ COBO GUTIÉRREZ… Saludos al DR. HUGO FONSECA siempre presente en los CHOCHOLAZOS del centro histórico… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa na rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…

