MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! REAL MADRID gana por quinta ocasión la súper copa de Europa, fue en 2002, 2014, 2016, 2017 y 2022; también ganaron la liga, la CHAMPIONS LEAGUE, un gran año para los MERENGUES… El ÁGUILA de VERACRUZ desde ayer está jugando contra los DIABLOS ROJOS de MÉXICO en una serie roja, hoy el cuarto de la serie en el BETO ÁVILA, saludos a DON BERNARDO PASQUEL, muy contento con haber logrado entrar a play offs por segundo año consecutivo; HÉCTOR ETIENNE TORRES FITCH trabajando fortísimo al igual que todo el equipo, saludos para ALEX MEHIA, siempre atento… De este play offs pasan los tres ganadores y el mejor perdedor, la serie está a favor de los escarlatas, suerte a los emplumados… PEPE y LIDIA MAITRET DE GÓMEZ un gustazo saludarlos… En Namik todo exquisito, comimos en compañía de PANCHITO ARIAS, LUIS ABELLA y el contador MANOLO ALONSO, por ahí GERRY RODRÍGUEZ… MAURICIO y NATALIA FRANYUTTI DE REGULES, un feliz matrimonio… Feliz noviazgo lo forman DIMAS ÁLVAREZ THOMAS y SUSY RETOLAZA MORALES, saludos a sus papis… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, Novillero Grill, en MAR ADRIÁTICO esquina Costa Verde, y a media cuadra, Moichic renta de vestidos…

Estuvimos en la inauguración de MOLA MOLONA ubicado en Plaza ANDAMAR, presentes sus propietarios JOSÉ RAMÓN SALES BUENO, JORGE REYES ÁLAMO, DIEGO DOMÍNGUEZ REYES y LUIS BALDERAS FERNÁNDEZ, el corte del listón estuvo a cargo del alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL junto con su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE, gracias ANABEL GIL por la invitación, acudí en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ; saludo a PEPE GÓMEZ DIEGO, llegó en compañía de su esposa LÍDIA MAITRET DE GÓMEZ; saludos a ROCÍO RUIZ REYES en compañía de su heredera VALERIA ÁLVAREZ RUIZ; JOSÉ ANTONIO GÓMEZ RUIZ con su esposa y sindica del ayuntamiento boqueño SUSY TIBURCIO DE GÓMEZ… En Río de la Plata el buffet dominical de mariscos está espectacular… PAULINA MORAL CAZARÍN se destaca por su belleza… Gusto saludar a PAOLA RAMOS DE LOMBARDI, felizmente casada con GASTÓN LOMBARDI, su heredera CELINA LOMBARDI RAMOS es la nieta consentida de los abuelos JORGE y MARICARMEN RODRÍGUEZ DE RAMOS… En Cabagrill encontrarás los mejores cortes y tacos, están en Ruiz Cortines 525… GERARDO REQUEJO ABASCAL feliz en compañía de ESTEFANÍA ZILLI, hacen bonita pareja, saludos a KIKO y VIVIANA ABASCAL DE REQUEJO… Si les gusta la comida libanesa, Kebagrill, ubicado en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… REBECA SEGURA RAHME, una cordobesa que representó a la Ciudad de los 30 caballeros en el año 2002 en el certamen de NUESTRA BELLEZA, en ese año ganó KASTENY DE LA VEGA, originaria de Poza Rica VERACRUZ… Comimos en el restaurante 1930 en compañía de JACKIE, así como RICARDO CAHUE y su arquitecta MARICELA PARDO… Un gustazo saludar en el desayuno de los jueves en La Parroquia de los 200 años a WILLY GONZALEZ DÍAZ, con ellos MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, los contadores SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA, recién desempacado de la madre patria… ALBERTO e IVONNE CABALLERO DE GARCÍA excelentes amigos del CHOCHOL…

Estuvo por este puerto PACO LANDO, comió en compañía de DAVID MACEDO y la GORDITA AHUED MALPICA, se la pasaron de lujo… También gustazo saludar al Lic. y Notario DON FRANCISCO ARIAS GONZÁLEZ, estaba comiendo en compañía de CARLOS SEMPÉ y CARLOS MINVIELLE… Un saludo especial para CARLOS GIL ORTIZ… El famoso ARTURO “El TECO” CORTÉS FERNÁNDEZ, feliz y enamorado de su esposa MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS… IÑAKI y MARILÚ COBOS DE REMENTERÍA disfrutaron vacaciones… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL estuvieron en la CDMX apoyando al ÁGUILA… Comí con BERNARDO PASQUEL en Namik, saludos a LUIS ABELLA y MANUEL ALONSO… Felicitaciones para el DR. RAÚL RAMOS MANGE, destacado médico cirujano plástico, inauguró su clínica Aqua Vita recovery center ubicado en SALMÓN 68 fraccionamiento Costa de Oro, mayores informes al teléfono 2299212877, siempre a su lado su esposa NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS DE RAMOS, saludos al LIC. RAÚL RAMOS VICARTE y su esposa la DRA. COQUIS MANGE DE RAMOS… JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, secretario de finanzas, fiel aficionado al rey de los deportes… Los cumpleañeros de hoy son ELVIRA CHIUNTI, ROCÍO DEL PUERTO, IRASEMA ÁLVAREZ, MELISSA FRANCO, la ex conductora de TELEVER DANIELA BERISTAIN, DANY ALVERDI DEL PUERTO y hoy lo cumpliría GERRY VECI ÁVILA; mañana lo cumplen LILIANA GUTIÉRREZ MÉNDEZ, DULCE MARÍA VALDEZ, AMANDA ZAVALA, TRIANA ZIARY, WENDY AGUIRRE, JORGE MORA, ALI CHUMACERO, MARY ZAMUDIO y MARIANA KIDD GILLETT; pasado mañana lo cumplen JOSEPH SARAZUZ, JESÚS HERRERA, GISELA MORALES, MAURY GAMEZ, BETY CASADO DE GARCÍA KURI, SERGIO GONZÁLEZ y ALBERTO SCHETTINO, a todos muchas felicidades… En la liga MX QUERÉTARO y SAN LUIS jugaron el pasado jueves empate a 1 el marcador, NECAXA jugó contra MONTERREY, y XOLOS contra PUEBLA; el sábado jugaron LEÓN con MAZATLÁN, PUMAS vs AMÉRICA, CHIVAS vs ATLAS, y BRAVOS vs PACHUCA; hoy jugarán CRUZ AZUL vs TOLUCA, y TIGRES vs SANTOSM así la jornada 8 del fútbol mexicano… AMEDE y PAOLA ZABALGOITIA DE THOMAS felices, saludos a CRISTIAN y ALAN THOMAS OVALLE… Excelente degustación de jamones 100% ibérico de la marca BEHER, un gustazo saludar a JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, ALEJANDRA MOLINA y LUIS MIGUEL BARRAGÁN ARROYO, presentes ALEX CORS en compañía de su concuño argentino, prometió hacer un asado con carne del PATO RUIZ, ALBERTO y JORGE GARCÍA como siempre excelentes anfitriones; CÉSAR VENTA llegó junto con PANCHITO ARIAS y PEPE RIVERO; JUAN CARLOS BALBIN directo de Tabasco; MANOLO LÓPEZ PARDAVILA y RICARDO CAHUE, así como PANCHO REQUEJO…

Saludos al almirante VÍCTOR GARCÍA MACEDO, su esposa YOLANDA OROPESA DE GARCIA feliz con la llegada de su heredera ENIF OROPESA, recién desempacada de su luna de miel desayunaron en La Parroquia con BLANCA OROPESA, feliz y enamorada de su almirante FRANCISCO GONZÁLEZ GALINDO; el LIC. REYNOLDS OROPESA muy chambeador, es muy amigo de IRASEMA ORTEGA, así como de la notario CONY PIANA DE MELGOZA, saludos a su esposo LUIS MELGOZA, está muy chambeador; aprovecho para saludar a ALDO LÁRRAGA SCHELESKE y a su esposa SCARLETT DRAGO DE LARRAGA, radican en la capital del país… VALERIA GUZMÁN de las jóvenes que se destacan en el jet set nacional… Gracias a ISIDRO LAISEQUILLA por la foto retro que me mandó hace unos días… Hoy domingo 14 de agosto el bautizo de JULIA CAMIÑA RICÓN, heredera de ALBERTO y SILVIA RICÓN DE CAMIÑA, estarán presentes los puros HOJA REAL, saludos al padrino ALBERTO SAN MARTIN, así como a toda la familia, en especial a DON ELIGÍO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, el festejo será en Galicia, saludos a todos los buenos amigos que están por VENTOSELO, en especial a JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO y su esposa FER AARUN DE CAMIÑA, saludos para ALENA CAMIÑA AARÚN… Pregunten por los puros HOJA REAL en Deli Deli, Namik, Mardel, El Estribo Cantina, 1930, Querrevé y El Llagar… EMILIO VEGA RUEDA enamoradísimo de su novia SUSANA RELLO, disfrutaron viaje por el oriente… Tremendo susto nos llevamos hace unos días con la tromba marina que causó pánico en Villa del Mar… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA el más popular en este estado… EDER GÓMEZ ALVAREZ enamoradísimo de LILIANA GUTIÉRREZ LÓPEZ, les mandamos saludos CHOCHOLEROS… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ preparando el casting de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ 2023, muchas jóvenes quieren representar el estado… Saludos para PEDRO FERNÁNDEZ y su novia BRENDA HOWARD… CHUCHO BARBES y su esposa ANDREA excelentes anfitriones… BETO TEJEDA, el famoso TUCÁN, anda muy chambeador, no se ha dejado ver… Boka Laguna una realidad… Lo de NICARAGUA inaceptable, el dictador DANIEL ORTEGA ahora si chafeó y muy feo… TONY HANNA muy activo en redes sociales… JAIME PORRES, el exitoso empresario cordobés, no sabemos nada de él, solo que se casó y está construyendo una mansión en Santander, España… ROBERTO AHUED excelente amigo del CHOCHOL, saludos a su esposa MÓNICA VÁZQUEZ DE AHUED… En octubre los TIGRES DEL NORTE en la ganadera de YLANG YLANG… Un saludó al DR y padre JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, realizando una extraordinaria labor como rector de la UCC, aprovecho para felicitar al DR. en derecho LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN, director de la carrera de derecho en mi alma mater la UCC… DIMAS ANTONIO VILLARREAL enamoradísimo de VALERIA CALVO… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL, está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y también en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora si ADIÓS…