MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA ganó en penales a LOS ÁNGELES en la MLS, 6 goles a 5, el partido quedó empatado a cero goles; en el béisbol mexicano hoy culmina la temporada regular, el ÁGUILA de VERACRUZ jugando en el BETO ÁVILA de Quintana Roo contra los TIGRES, pasado mañana inician los play offs contra los DIABLOS ROJOS de MÉXICO… Comimos en Namik, nuestros invitados de la capital del país salieron complacidos… Guapísimas CLAUDINE y JULIETTE CASTAGNE THOMAS, originarias de SAN RAFAEL, le mandamos un saludo a sus papis ARTURO CASTAGNE COUTURIER y CLAUDINE THOMAS MEUNIER… Tuvimos nuestra reunión del puro en CABAGRILL y disfrutamos del partido entre los DODGER y los gigantes de SAN FRANCISCO, los de Los Ángeles barrieron a los de San Francisco, por ahí PAUL PIMENTEL SPINOLA, DANY MARTÍN LOIS, el abogado RENÉ LIÑERO, GOYO BOLADO; la pasamos de maravilla… Les recomiendo ampliamente Cabagrill, todo exquisito y muy buena atención… Cumplió años YORI LAISEQUILLA, heredera de ISIDRO LAISEQUILLA… En grande el cumpleaños de MARIO VERA, su esposa ISNA RAMÍREZ DE VERA una excelente anfitriona, saludos a MARIO y MATEO VERA RAMÍREZ, grandísimos y todos unos galanazos, por ahí salude a mi querida GORDITA AHUED MALPICA y su hermano JORGE AHUED MALPICA; DANY MARTÍN LOIS asistió en compañía de KARINA ALENCASTER; PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL asistieron, ANTONINO LAGUNES, CARLOTA NAMORADO, LUPITA AUDE DE SOLANO en compañía de su esposo OSCAR SOLANO; BETO TEJEDA, ROLANDO GRAPPIN, RICARDO MORANDO, DANY BANDERAS, GERRY y JESSICA ORIA DE HALLAT, ambientazo en mariscos El Bayo; ENRIQUE GARCÍA lo saludé con JORGE GONZÁLEZ, KARIM PAÑOMBA presente; desde aquí le deseamos muchas felicidades a MARIO y que cumpla muchos años más…

Juliette y Claudine Castagne Thomas, (hermanas)…

Yori Laisequilla, (feliz cumpleaños)…

Eugenia Guerrero, (diseñadora de imagen)…

Carlo y Zhantelle Enríquez de Padilla con Renee, Tricia y Patricio Padilla Enríquez, (familia)…

Fue pedida en matrimonio CARLA GONZÁLEZ ZAMUDIO por su galanazo ALEJANDRO CARÚS, la boda quedó fijada para este próximo 15 de octubre, enhorabuena para TOÑO y MARY ZAMUDIO DE GONZÁLEZ, papás de la futura desposada; saludos a OMAR y CRISTINA CARÚS DE ANITÚA, así como a LAUREANO y CARMINA DÍAZ DE CARÚS, jóvenes matrimonios veracruzanos… EUGENIA GUERRERO, diseñadora de imagen muy joven y profesional, contáctenla al 2293088549, saludos a nuestro amigo y compañero de estudios LUIS GUERRERO… Fuertes declaraciones de FIDEL KURI GRAJALES, quien se encuentra detenido injustamente en la CDMX… CARLO y ZHANTELLE ENRÍQUEZ DE PADILLA felices y enamorados, saludos a sus herederos RENEE, TRICIA y PATRICIO PADILLA ENRÍQUEZ… REGINA ESCALERA DE FONSECA en espera de su bebé que llevará por nombre EMILIO, el más feliz su esposo JORGE FONSECA y el abuelo ANDRÉS ESCALERA, en las fotos con ANDREA ESCALERA y las nenas MARÍA y JULIANA… Mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Una de las reinas de belleza que siguen sonando fortísimo son SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA y MARTHA LETICIA SUÁREZ BRIANO… Kebagrill, comida libanesa en plaza Sol al 2293087986, y comida mediterránea en Al Bahía en plaza El Dorado… PAULINA LAVÍN MUGUIRA, cordobesa bellísima, saludos a sus papis JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVIN… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; los mejores tacos en Novillero Grill de Mar Adriático esquina Costa Verde, y a media cuadra Moichic renta de vestidos… CARMELITA MALPICA DE COS cumplió años y lo festejó en familia, a su lado su esposo PACO COS, así como JAVIER y CLAUDIA COS DE THOMAS, PAQUITO COS MALPICA y familia, muchas felicidades…

Regina Escalera de Fonseca con Andrea Escalera, María y Juliana Escalera, (Baby Shower)…

Samantha Margarita Del Ángel Herrera, (Mexicana Universal)…

Paulina Lavin Muguira, (encantadora)…

FERNANDO MORÁN y EUGENIA SEDANO ÁLVAREZ comprometidos en matrimonio… FERNANDA PUMAR GÓMEZ disfrutando DUBÁI después de entregar cetro y corona de su concurso internacional que ganó en la India… Los cumpleañeros de hoy son MAURICIO MELCHOR, REYNA RIVERA, YARE POSADAS, ROSA DE LA ROSA, ALINE RODRÍGUEZ, MAYRANT GÓMEZ, MARY PÉREZ y MANOLO DE LA FUENTE VARELA; mañana JAIME MALPICA MANCERA, FELIPE MUÑOZ BARQUÍN, ANDRÉS GARCÍA, ROBERTO ARELLANO, RODOLFO GUILLÉN, ISABEL DEL VAL COBO, PATY DE OCHOA NAVARRETE, GABY MARTÍNEZ GÁNDARA, BLANCA LUZ DEGOLLADO, RICARDO MELÉNDEZ, DIDIA RUBIO, FERNANDO ELVIRA, JESÚS VILLEGAS, MARY ROJAS, EDSON DIOSABOT, CP. INÉS ANGELICA TERÁN GUERRA y NATHALIA ROMANO; pasado mañana ROBERTO GARCÍA, CRISTINA DE LOS ÁNGELES CHIMAL, LIZ VALCÁRCEL, FERNANDO LOIS, MARIANA CERVANTES, MAGDA GUEVARA y ARACELY BAIZABAL, a todos muchas felicidades; este miércoles lo cumplirán ROSARIO SOUSA RODRÍGUEZ y CARMELINA CHÁVEZ PRIEGO, dos ex Reinas del Carnaval de VERACRUZ… Se casa ROSAMARY EXSOME MIRAVETE con su galanazo JUAN PABLO CASTUERA ZUBIETA Y LANDA, los más felices el diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA y ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, felicidades… Se casaron en España RODRIGO BASURTO y MAR REGUEIRO TESTAS, en el PAZO a TOXEIRIÑA, presentes sus familiares y amistades, saludos a JUAN REGUEIRO, se le vio muy bien acompañado de MARIANIS, por ahí ROSY GUDIÑO y MARIANA VÁZQUEZ, les deseamos a los nuevos esposos una eterna luna de miel… Muy festejados DANIEL CARLITOS y DANIEL MARTÍNEZ GUZMÁN, el primero cumplió 14 años y fue su santo, y el segundo cumplió 16 años y lo festejó en Washington, saludos a sus papis DANIEL ALBERTO y ANA MIRIAM GUZMÁN DE MARTÍNEZ, el más feliz el abuelo de los festejados, ING. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO… En el fútbol mexicano ATLAS 3 QUERÉTARO 1, el pasado viernes jugaron MAZATLÁN vs las CHIVAS, ayer sábado MONTERREY vs LEÓN, SANTOS vs CRUZ AZUL, los juegos de hoy TOLUCA vs XOLOS, SAN LUIS vs NECAXA, PACHUCA vs TIGRES y AMÉRICA recibe a los BRAVOS, el partido PUEBLA vs PUMAS quedó para el 23 de septiembre del año en curso…

Fernanda Pumar Gómez, (guapísima)…

Carmelita Malpica de Cos con Javier y Claudia Cos de Thomas, (cumpleaños)…

Fernando Morán y Eugenia Sedano Álvarez, (comprometidos)…

Según informes del Instituto Mexicano para la COMPETITIVIDAD, cada diputado sale en varios millones de pesos, un gasto innecesario si muchos de ellos se dedican solo a divertirse, viajar y gastarse el erario del estado en vez de LEGISLAR, poco a poco todo cambiará, se les olvida muy rápido para que fueron elegidos, ojo no todos son iguales… MARLÓN RAMÍREZ muy activo en el PRI así como BELÉM FERNÁNDEZ DEL PUERTO, este partido no está muerto, no lo descarten… CLAUDINE CASTAGNE THOMAS recibió anillo de compromiso de su galanazo MAURICIO MUÑOZ, muchas felicidades… 7 de octubre los TIGRES del NORTE en las instalaciones de la feria YLANG YLANG… Una de las ferias más importantes de la República totalmente olvidada, recuerdo a tantos presidentes de esta feria que la organizaron excelente, la época dorada de nuestro estado… PEDRO ROMERO y DANY ORTIZ de aceitera española excelentes amigos del CHOCHOL… HÉCTOR y VERÓNICA DE LA MEDINA DE YUNES un feliz matrimonio… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO les encanta MIAMI para vacacionar… Este 14 de agosto en VENTOSELO Galicia, España, será el bautizo de JULIA CAMIÑA RICÓN, saludos a sus papis ALBERTO y SILVIA RICÓN de CAMIÑA, el gran BETIÑO SAN MARTÍN será el padrino, saludos a DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, así como JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CAMIÑA, disfrutando sus vacaciones con su heredera ALENA… Pregunten por los PUROS HOJA REAL en Querrevé, Deli Deli, Namik, El Estribo Cantina, 1930, Mardel y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…