MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA jugó contra el CHELSEA y se perdió 2 a 1, también contra el MANCHESTER CITY se perdió por el mismo marcador; pasado mañana van contra el REAL MADRID, el campeón de la liga española y de la champions, sin dudarlo una excelente experiencia de los azulcremas… Excelentes los CHOCHOLAZOS en el cumpleaños de JORGE GARCÍA, lo festejamos a lo grande en uno de los privados de El Llagar, siendo anfitrión su hermano ALBERTO GARCÍA, toda la flota estuvo presente, saludos a PANCHITO ARIAS, CÉSAR VENTA, LUIS EXSOME con su concuño PEPE RIVERO; RAFAEL DELGADO, hoy parte para la madre patria; JAIME GARCÍA en compañía de DON EMILIO FANJUL, hasta un puro disfrutamos; RICARDO CAHUE, destacado arquitecto; MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA y PANCHO REQUEJO, nos la pasamos de maravilla; por ahí JUAN CARLOS BALBIN y el pato AGUSTIN RUIZ; solo nos resta felicitar a JORGE y que cumpla muchos años más…

Nacho y Jacqueline Fonseca de Gómez, (cumpleaños)…

Humberto y Aldhemma Hakim de Ralero con José María Ralero Hakim, (graduado)…

Juan Manuel Unanue Abascal y Melina Rivera de Unanue, (inicia Santa Ana)…

Alfonso y Estefanía Abrego de Valencia, (felices)…

Antier cumplí años y la verdad como siempre muy felicitado y en esta ocasión muy apapachado por mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, me hizo un sin número de regalos, es bonito amar y ser amado; ella cumple pasado mañana en plenas fiestas de nuestra señora SANTA ANA, enhorabuena para JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, está realizando excelente labor al frente del ayuntamiento boqueño, siempre a su lado apoyándolo su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE, los festejos a nuestra señora SANTA ANA culminarán el 31 del mes en curso, día de mi santo… En Namik pida las sugerencias del Chef ERIK GUERRERO ARIAS… Realizó su primera comunión CHLOE MOREIRA AMBROA, ahijada de ENRIQUE y ROMINA DÍAZ DE GARCÍA, hubo puros HOJA REAL en Galicia, enhorabuena… Hoy domingo el gran PREMIO de FRANCIA, suerte a CHEKO PÉREZ de red BULL… Feliz matrimonio lo forman HUMBERTO y ALDHEMMA HAKIM DE RALERO, su heredero JOSÉ MARÍA RALERO HAKIM un pequeñín muy estudioso… Planchadísimo Veracruz al 2292127516; si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde y a media cuadra Moichic, renta de vestidos… FELISA GAVILÁN, una empresaria exitosa… ALFONSO y ESTEFANÍA ABREGO DE VALENCIA, feliz matrimonio… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, nueva coordinadora de MxU VERACRUZ, ya están en busca de la nueva soberana, el nuevo equipo trabajando fortísimo para el éxito del evento, saludos a SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, sigue realizando excelente labor…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (coordinación MxU Veracruz)…

Pili Camacho y Raül Zamorano, (enamorados)…

Mariana Otero y Lissette Catherine Zamora, (guapísimas)…

Mario y Nena De La Reguera de Maroño, (exitosos)…

PILI CAMACHO y RAÚL ZAMORANO muy juntitos estas semanas anteriores, al parecer hubo feliz reconciliación… TAVITO y LINES REDONDO DE VENTA por OVIEDO con TAVITO jr. está hecho todo un galanazo… MARIANA OTERO y ALEX BASTERI siguen felices y enamorados, su marca de ropa BASTERI COLECTION ha sido un exitazo, saludos para LISSETTE ZAMORA… MARIO y NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO estuvieron en la presentación de la segunda temporada de ANA LA SERIE en la CDMX… Al Bahía, comida mediterránea en plaza El Dorado, y si prefieres comida libanesa, Kebagrill en plaza Sol al teléfono 2293087986… Les recuerdo mi correo nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Va nuestro pésame para PACHI AGUILAR, la mascota del ÁGUILA de Veracruz, por el fallecimiento de su abuelita, descanse en paz… RICARDO y GABY BASURTO DE RUÍZ felices con la graduación de su heredero RICARDÍN, saludos a los abuelos… XIMENA SILVA disfrutando vacaciones con sus padres… TAVO PÉREZ GARAY cumplió años y lo festejó en familia en compañía de su esposa LILI PÉREZ DE PÉREZ, así como de sus cuatro herederos VALENTINA, BÁRBARA, ANA LUCÍA y TAVITO PÉREZ PÉREZ, se la pasaron increíble… EDUARDO CABALLERO un joven emprendedor que llegará muy lejos… Los CUMPLEAÑEROS de hoy MARISSA ANAHUATI, HUGO PORTILLA, MARIO OSORIO, GABY SAN FILIPO, ANTONIA CRUZ, JEANY GUZMÁN y LUPE AUDE; mañana lo cumplirán NORMA MAROÑO, MARICARMEN CANO DE TAIBO, JULIO MARTÍNEZ, SANTIAGO MARTÍNEZ, CÉSAR AVIÑA, ANA OCHOA PADILLA, JAVI RUIZ, MARTHA O. GÓMEZ y TERE JAYO; pasado mañana JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, ANA ELISA MARTÍNEZ DE POO, ANA MARÍA DELGADO, ANA GLORIA ÁLVAREZ, ZOLA LARY, ROBERT FRANCO, ADRIANA ROJANO, ALEJANDRA YAÑEZ y MARIMAR ACEVAL, a todos muchas felicidades…

El pequeño Lucas Matthew es la gran alegría de Michael Joseph y Rosalyn Rincón Dick, quienes están felices con su nieto.

Ricardo y Dany Basurto de Ruiz con Ricardín Ruiz Basurto, (graduación)…

Tavo y Lilí Pérez de Pérez con Valentina, Bárbara, Ana Lucía y Tavito Pérez Pérez, (familia)…

Eduardo Caballero, (empresario)…

EMILIO VEGA me felicitó desde Marruecos en donde vacaciona con su novia SUSANA RELLO… El ÁGUILA está jugando en la CDMX contra DIABLOS, serie roja, regresan pasado mañana contra TOROS de Tijuana y el fin de semana vienen los DIABLOS en lo que será la última serie en casa, culminarán en YUCATÁN vs LEONES y contra TIGRES en QUINTANA ROO, le quedan 12 juegos a los emplumados, sin contar el de hoy… Va nuestro pésame para CÉSAR, HÉCTOR y RAFAEL YUNES LANDA por el fallecimiento de mi amigo DON CÉSAR YUNES FAISAL, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, DESCANSE EN PAZ… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Deli Deli, Namik, Mardel, El Llagar, El Estribo Cantina y Querrevé… Los partidos de esta jornada CHIVAS empató a 0 con LEÓN, MONTERREY goleó a domicilio al QUERÉTARO 3 a 0, MAZATLÁN y SAN LUIS jugaron el viernes al igual que NECAXA vs BRAVOS, ayer hubo cuatro juegos TOLUCA vs SANTOS, CRUZ AZUL vs PUEBLA, XOLOS vs AMÉRICA y TIGRES vs el campeón ATLAS, hoy domingo PACHUCA vs PUMAS… Gracias a la familia ABASCAL CASTRO por los detalles, en especial a CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…