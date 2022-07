MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! La selección mexicana sub 20 fue eliminada por su similar de GUATEMALA en penales, una derrota muy dolorosa y lo peor de todo, adiós al MUNDIAL del 23 en INDONESIA y las olimpiadas de PARIS en 2024; increíble que estos jóvenes no sepan concretar los penales, debe de hacerse una reestructuración de la selección mexicana, los directivos actuales están perdidos… Habrá fútbol de primera división en VERACRUZ, pero no se podrán llamar TIBURONES, así lo anunció el gobierno estatal que ya le está metiendo buena lana al estadio; están por anunciar quiénes serán los directivos, aunque ya la mayoría lo sabemos… El ÁGUILA jugando en el BETO ÁVILA vs los TOROS de TIJUANA después de perder la serie en OAXACA, último lugar de la zona sur de la liga mexicana de béisbol… En Namik excelentes vinos y la comida exquisita, enhorabuena para el Chef ERIK GUERRERO ARIAS, comimos con amigos xalapeños, cordobeses y jarochos, como siempre la atención de diez… Una de las parejas enamoradas del momento, que están comprometidos son ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI… El festival VELAS LATINOAMÉRICA VERACRUZ 2022 un exitazo…

Hoy es DOMINGO de CARNAVAL, ayer YURI, antier NICKY JAM y hoy MODERATTO, ayer estuve en el palco del ayuntamiento boqueño, gracias a JUAN MANUEL y MELINA RIVERA DE UNANUE por sus atenciones con mi esposa JACKIE y con un servidor… Debido al alto contagio del COVID no participé en el desfile de reyes que se realizó junto con las coronaciones, tampoco estaré en el carro alegórico, lo que sí, hoy trasmitiré a través de MÁS LATINA 96.5 de FM el segundo desfile de carros alegóricos en compañía de LUCÍA VALENZUELA, también lo podrán ver en el Facebook de MÁS LATINA, todo el equipo de esta gran señal estaremos trabajando para usted, la experiencia hace la diferencia, más de 1,000 elementos de seguridad pública estarán vigilando nuestra máxima fiesta… El pasado jueves se quemó al mal humor, el CORONAVIRUSfue incinerado por la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, también se realizó el desfile de jardines de niños; el viernes se realizaron las coronaciones luciendo espectacular MIRIAM CARBALLO, el espectáculo de NICKY JAM; ayer se realizó el primer desfile, salió de Boca del Río y hoy habrá dos desfiles, a las 10 de la mañana sale del Club de Yates Veracruz, y a las 18:30 el tercer desfile saliendo de BOCA… Un gustazo encontrarme al diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA, como siempre amable y saludando a la gente, saludos a su esposa ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, su heredera SOFÍA EXSOME MIRAVETE muy estudiosa…

LILIANA MACÍAS festejó a su amiga ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA, quien cumplió años hace unos días, sigue triunfando con sus programas CHOCHOLEROS en TV AZTECA… Planchadísimo Veracruz en el gusto de los veracruzanos, tu mejor opción al teléfono 2292127516; si te gustan los tacos, Novillero Grill estamos en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra de ahí está Moichic, renta de vestidos… JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ y REBECA MUSLERA DE SIERRA disfrutaron de los eventos del festival VELAS LATINOAMÉRICA VERACRUZ 2022, estuvieron desde la llegada, en los cócteles y en los diferentes eventos exclusivos de la Armada de MÉXICO… LUPITA JONES espectacular junto con XIMENA NAVARRETE y ANDREA MEZA, tres mexicanas ganadoras de MISS UNIVERSO… En El Río de la Plata el buffet dominical espectacular, coma este domingo ahí y después al carnaval y al béisbol… Excelente labor de la universidad JEAN PIAGET que preside JORGE FRICKE junto con ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ apoyaron con becas a estudiantes del puerto y a los de Boca del Río, el alcalde JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL junto con MELINA RIVERA DE UNANUE recibieron felices esos valiosos apoyos, ya que muchísimos estudiantes se quedaron fuera de la UV; saludos a PATY LOBEIRA DE YUNES quien también recibió ese gran apoyo… HANNA RUIZ GRAHAM, saludos a sus padres JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ… Un éxito rotundo el show room presentado por MÓNICA y ERIKA DE UNANUE en beauty market, propiedad de la empresaria BRENDA VINCENT, estuvieron presentes MELINA RIVERA DE UNANUE, ESTEFANÍA ABREGO DE VALENCIA, MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, AMANDA CANELA, SOFÍA RIGANTI, ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA, enhorabuena para la propietaria de la marca JULITA GONZÁLEZ, todas quedaron complacidas y encantadas con el evento ENTOS EXPERIENCE, desde aquí les deseamos muchas felicidades…

MARTHA ROBLES, una veracruzana que tenemos tiempo de no ver… Siguen los buenos comentarios de la puesta en escena El Mago de OZ, enhorabuena para JAZHEEL HERRERA, directora de Danzarela, así como para todo el cuerpo de baile… Todo un éxito la comida de los martes, chequen ustedes el ambiente sensacional que se vive en la curvita de El Llagar… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Si quiere usted comida libanesa, visite Kebagrill están en Plaza Sol al teléfono 2293087986, y si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… JUAN JOSÉ VENTA se ha dejado ver con ROMINA RIVERO… Los cumpleañeros de hoy son ADIEL RAMÍREZ, RAMÓN DE LA MORA, BETY SÁNCHEZ, ADRIANA DÍAZ MEUNIER, PABLO MARTE, ÁVI LAGUNES y ANA IVETTE CAPISTRÁN; mañana JULIO ORTIZ, ARMANDO LAFFITTE, CLAUDIA BOLON, MARTÍN RAMOS, ALÍCIA SÁNCHEZ, IRMA MALCOM, PATY y MARINA REQUEJO FOX y MARIANA TORIO; el martes EDUARDO LAVALLE, MARÍA CISNEROS, MYDIAN MELÉNDEZ, PAULI CALLEJAS, CECILIA CRODA y NATALIA BRAVO, ex conductora de TELEVER, a todos muchas felicidades… el ÁGUILA rescató el tercer juego de la serie en Oaxaca, hoy están jugando vs TOROS de Tijuana a las 18 horas… Mañana descanso y el martes 5 de julio abren serie en el BETO ÁVILA vs mariachis de GUADALAJARA en serie de 3 juegos… Pregunten por los Puros HOJA REAL y los puedes encontrar en Querrevé, Plaza Andamar, Deli Deli, El Estribo Cantina del GHD, Mardel, Namik y El Llagar Veracruz y Costa de Oro… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…