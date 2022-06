MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Un exitazo está resultando el FESTIVAL VELAS LATINOAMERICA VERACRUZ 2022, desde la llegada los veleros lucieron en todo su esplendor, hizo un día maravilloso, la entrada fue puntual como estaba programado con la presencia del secretario de Marina almirante JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, a su lado el comandante de la Primera Región Naval almirante SANTIAGO JORGE MORGADO GÓMEZ, así como OLGA SÁNCHEZ CORDERO; presentes autoridades civiles y militares, con ellos invitados especiales que asistieron en el buque PAPALOAPAN de la Armada de México, muchos veracruzanos acudieron en sus yates a recibir estos veleros encabezados por el CUAUHTÉMOC de la Armada de México que fue construido en 1982 el caballero de los mares; el velero LIBERTAD de argentina una fragata construida en 1955; el CISNE BLANCO de Brasil, su nombre viene proviene de la canción del marinero; el que llegó ayer fue el GLORIA de Colombia, representa a más de 49 millones de colombianos, se retrasó por causas de fuerza mayor; el CAPITÁN MIRANDA de Uruguay, este buque escuela fue construido en 1930 en los astilleros de MATAGORDA; están realizándose actividades sociales, culturales y deportivas, se realizó comida de bienvenida en el Casino Naval y el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ dio una cena a nombre del gobierno estatal en el Museo Naval México, entre los asistentes MIGUEL ÁNGEL y PATY LOBEIRA DE YUNES, así como JUAN MANUEL y MELINA RIVERA DE UNANUE, con ellos la alcaldesa de Alvarado LIZETH ÁLVAREZ VERA y de Cotaxtla JOSÉ SATURNINO BELTRÁN; ayer marinos de este festival estuvieron en el primer partido de la serie entre el ÁGUILA de VERACRUZ y los SARAPEROS de SALTILLO, inclusive unos marinos tiraron la primera bola, en la Macroplaza actividades culturales y sociales organizadas por los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Alvarado; hoy estaremos en la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, habrá torneo de golf; los cócteles en los diferentes veleros han estado sensacionales, el ambiente en esta zona conurbada impresionante; ayer en el Zócalo se presentó FRANCISCO CESPEDES, un éxito rotundo; culmina el martes 28 y el 29 partirán rumbo a sus países de origen, se llevarán sin dudarlo el mensaje de paz y amistad que les brindó el pueblo veracruzano…

Ilse Riande Sagaón, (guapísima)…

Pepe y Tania Meza de Salvatori, (matrimonio)…

Graciela Poo Bringas, (bellísima)…

Martha Ralero Alverdi, (jarocha)…

El AMÉRICA bien y de buenas, goleo al LEÓN 5 a 2… El ÁGUILA de VERACRUZ jugando pelota de muchos kilates, ganaron la serie en TIJUANA a unos toros muy poderosos y ahora están jugando el segundo de la serie vs SARAPEROS, ayer las entradas en todas las localidades costo 50 pesos, hoy todos los niños entran GRATIS y mañana lunes todos los HOMBRES GRATIS, excelente promoción está realizando el ÁGUILA de VERACRUZ, un gran esfuerzo sin dudarlo de BERNARDO PASQUEL… ILSE RIANDE SAGAÓN, ex Reina del Carnaval veracruzano, en espera de su primer bebé… En el restaurante El Río de la Plata todo exquisito, le recomiendo el buffet de mariscos, está espectacular… PEPE y TANIA MEZA DE SALVATORI felices y enamorados… ROBERTO y MÓNICA VÁZQUEZ DE AHUED siempre pendientes de los CHOCHOLAZOS… En Namik encontrarás los platillos más suculentos de VERACRUZ y alrededores, enhorabuena para el chef ERIK GUERRERO ARIAS, pida las costillas de cerdo, están exquisitas … Ayer estuve en el FORO BOCA en la presentación de EL MAGO DE OZ, la puesta en escena estuvo a cargo de la escuela de ballet DANZARELA que preside JAZHEEL HERRERA, fue a beneficio del DIF BOQUEÑO del que está al frente MELINA RIVERA DE UNANUE, bailó su hija AITANA UNANUE y mi ahijada ÁFRICA GUEVARA, lo hicieron muy bien, asistí en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ… GRACIELA POO BRINGAS guapísima jarocha, saludos a sus papis JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO… Un éxito el 57ª. Torneo de Pesca del Sábalo de Plata, estuvimos en la comida, presentes RICARDO DIEZ DESCHAMPS junto con GOYO CHEDRAUI BOLADO, excelentes en la organización, comimos en compañía de CÉSAR VENTA, así como DON GILBERTO BRAVO TORRA; por ahí el BODY con el PINGO, no pescaron ni un resfriado; un gusto saludar a MARCO BARQUÍN, así como DANIEL ANDERSON y JAVIER THOMAS; el DIABLO COLLADO llegó muy bien acompañado de FABIOLA MERODIO; saludos a su hermana NADIA COLLADO VIRGEN; el torneo resultó todo un éxito, DON BALTAZAR PAZOS asistió y le fue muy bien en el torneo que en esta ocasión fue dedicado a EDITH REYES SIMÓN, honrando así a la mujer veracruzana…

Sofía Escobosa, (conductora)…

Marilú De La Fuente Rivera, (güerita)…

Lety Reyes Bremont de Pepetón con Morgana Pepetón Reyes, (bautizo)…

Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si prefieres los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina Costa Verde, a media cuadra de ahí está Moichic, renta de vestidos… Martha Ralero Alverdi guapísima la heredera de ISIDRO y MARTHA ALVERDI DE RALERO… SOFÍA ESCOBOSA, reina de la belleza en San Luis Potosí en 2004, hoy conductora en Televisa, muy amiga de mi querida MELINA DE UNANUE, ahora primera dama de Boca del Río… De las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set es MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA, nieta del legendario PIRATA FUENTE, saludos a sus papis MANOLO y LOURDES RIVERA DE DE LA FUENTE… De las familias más queridas en la CDMX la forman JAVIER y PAULINA SALINAS DE CAÑEDO, en la foto con su heredero JAVIERIN CAÑEDO SALINAS, saludos a sus hermanitos y sus abues… JOSÉ MIGUEL y LETY REYES DE PEPETON felices y enamorados bautizaron a su heredera MORGANA, saludos a sus hermanitos CHAVITA y LEONARDO, saludos a los abues ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES… En este CHOCHOLAZO una veracruzana que ha rebasado las fronteras, ADRIANA ABASCAL LÓPEZ CISNEROS, Reina de la belleza veracruzana en 1988 cuando ganó el certamen Srita. Puerto de VERACRUZ, posteriormente el estatal en San Andrés Tuxtla y el Nacional en el auditorio Benito Juárez para representar a nuestro país en Miss Universo, evento que se realizó en Cancún en donde quedó en cuarto lugar; posteriormente llegó a Televisa donde tuvo una relación con EMILIO AZCARRAGA MILMO de 1990 al 97; al fallecer el magnate de la televisión mexicana, se fue a España y se casó con JUAN VILLALONGA NAVARRO de la telefónica española en el 2000, con quien tuvo familia, PAULINA, DIEGO y XIMENA; duró esta relación 9 años; a partir del 2013 su pareja sentimental fue el francés EMMANUEL SCHEREDER, ya está divorciada; en la foto sale con su heredera XIMENA VILLALONGA ABASCAL; ADRIANA habla bien el inglés, francés, italiano, español y está estudiando MANDARÍN… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… LILIANA GUTIÉRREZ LÓPEZ se dejó ver en compañía de MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ REYNA, saludos a sus mamis LILIANA LÓPEZ FLORES y NORMA REYNA CAMACHO… Saludos a la flota CHOCHOLERA del desayuno de los jueves encabezados por TAVO SOUSA, RAYMUNDO LUNA, con ellos SANTIAGO CORTINA, MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, el abogado y corredor público WILLY GONZÁLEZ DÍAZ… ROSSANA NAJERA, una xalapeña destacándose como actriz y conductora a nivel nacional… Feliz noviazgo lo forman DIMAS ÁLVAREZ THOMAS y SUSY RETOLAZA MORALES, hacen bonita pareja, saludos a sus papis… PACO VILA feliz y enamorado de GISELA THOMAS ARTESAN… Los cumpleañeros de hoy son LILÍ AGUIRRE, ZAY RODRÍGUEZ, CECILE IRIFRAN, DANY ARRIETA, MARÍA JOSÉ MORENO y KAZTENY DE LA VEGA, reina de la belleza veracruzana en el 2002; mañana SANDRA GARCÍA, JULIO ZABALA, SUE VERA, MANUEL LOYO y ANA ISABEL NAHUM BAILLERES; pasado mañana NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, ENRIQUE HUESCA, FRAN CASANOVA, NAHOMI JAIME, RODOLFO IÑIGUEZ ESQUIVEL, el conductor PEPILLO ORIGEL y MARIGEL LARA GUTIÉRREZ, a todos muchas felicidades…

Adriana Abascal con Ximena Villalonga Abascal, (guapísimas)…

Roxana Nájera, (una xalapeña preciosa)…

Dimas Álvarez Thomas y Susy Retolaza Morales, (noviazgo)…

Lilia Gutiérrez López y María José Rodríguez Reyna, (guapísimas)…

DISTRITO BOCA muy pronto… Un gustazo saludar a ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, gracias por los puros, con ellos ELIEL GARCÍA, la pasamos muy bien en la Vinata, por ahí saludé a GERARDO y MARISOL MARTÍNEZ DE URRETA, TONY CHEDRAUI BOLADO en compañía de ALEX GÓMEZ BARQUÍN, JUAN NUÑEZ HOMS… Abrió sus puertas LA CASONA, fue inaugurada por JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, lo acompañó su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE, está en Plaza Sol, felicidades para DANIEL NORIEGA PORTILLA, la tradición y leyenda sigue viva… 1 de julio arranca el tour de FRANCIA, así como la LIGA MX… Hoy el CAMPEÓN de CAMPEONES entre el ATLAS y el CRUZ AZUL… MÉXICO en la sub 20 ganó fácilmente a SURINAM 8 a 0, a TRINIDAD y TOBAGO 5 a 0 y con su similar de HAITÍ quedaron empatados a 0, con 7 puntos son líderes del grupo F de la Concacaf, ahora a pensar en los octavos de final rumbo a las olimpiadas y al mundial SUB -20… El ranking FIFA MÉXICO baja a el lugar 12, sale del top ten… Los DODGERS siguen ganando junto con METS y CERVECEROS, los 3 mandan en la liga nacional… Mañana inicia la primera ronda en WIMBLENDON, la catedral del tenis… NICKY JAM, YURI y MODERATTO en el Carnaval de VERACRUZ del 1 al 5 de julio… Ayer un éxito la cata y maridaje que se realizó en Punta Tiburón, enhorabuena para el sommelier OSCAR HERRERA y el Chef RAFAEL RALERO, degustamos vinos de la ribera del Duero… PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ y el padre CECILIO invitan al SANTAANA-TON, el sorteo será este 15 de septiembre a las 18 horas, hay excelentes premios y el costo del boleto a solo 10 pesos, un talonario 500 pesos, apoyemos una noble causa, mayores informes al 2299860280 en la oficina parroquial o al 2299567583 de casa SANTA ANA… Saludos a la flota CHOCHOLERA del puro y gracias por sus buenos deseos en especial a JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, ALEX CARÚS, JOSÉ MANUEL CAMIÑA, TAVO SOUSA y RENÉ LIÑERO que se preocuparon por los que estuvimos un poco mal de salud… Los Puros HOJA REAL los puedes encontrar en Namik, El Estribo Cantina, Mardel, Deli Deli, Querrevé y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…