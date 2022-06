MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra Selección Mexicana está peor que nunca, las posibilidades de pasar a la siguiente ronda se ven difíciles, la realidad del fútbol mexicano es que nunca se ha pasado del cuarto partido, el nivel de CONCACAF es muy malo y está muy por debajo de la UEFA y de la CONMEBOL; no sé por qué se cuestiona tanto la ida al mundial, cuando se suponía estábamos fuertes en nuestra área; la CONCACAF nunca se pudo hacer nada, el problema no está en los jugadores, está en las personas de pantalón largo, los que en verdad deciden en la FMF; una vez más estamos en un mundial y en el siguiente también estaremos porque seremos sede, así los ven los directivos, el fútbol es negocio, ojalá y me equivoque, los jugadores se pongan las pilas y sientan la camiseta de México en el corazón y nos brinden agradables sorpresas; ojala y al TATA MARTINO le den continuidad… Los rojos del ÁGUILA de VERACRUZ jugando ya en casa después de esa desastrosa gira por la zona norte del país, hoy en el BETO ÁVILA los emplumados jugarán el Segundo de la serie contra OLMECAS de TABASCO… Un gusto saludar al notario público ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, estaba en compañía de su esposa MARTHA ARGÜELLES DE HERNÁNDEZ, festejaron el cumpleaños de su heredero RODRIGO, felizmente casado con ADRIANA HOMS ALONSO DE HERNÁNDEZ, saludos para JIMY y ADRIANA ALONSO DE HOMS, se la pasaron de lujo… Ya viene DISTRITO BOCA, será la revista que revolucionará esta zona conurbada, enhorabuena para nuestro amigo FEDERICO HUESCA…

Rosalyn Rincón Dick celebró su cumpleaños el 11 de junio, por lo que recibió felicitaciones de su esposo Michael Joseph Dick su hija, yerno, nieto y demás seres queridos de Alabama, quienes celebraron con una comida en Guntersville.

Tita Aillaud Rodríguez y Javier Aillaud Rangel, (disfrutando)…

Ana Ocejo Valle y Otto Pinzón Cantarero, (elegantes)…

Norely y Sofía González Luna, (guapísimas)…

Maider y Enara Aja Negrete, (bebés)…

Un éxito rotundo la presentación de GERRY en Namik restaurante, estuve un rato en compañía de mi esposa JACQUELINE y la pasamos de maravilla degustando las delicias del chef ERIK GUERRERO ARIAS; el brunch dominical un exitazo… Un gusto saludar comiendo a REYNALDO BERNARDÍ MANICA y REBECA ARÉVALO REVA… GERARDO MANTECÓN ROJO lo saludé en compañía del ex procurador LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS, comieron y disfrutaron de los CHOCHOLAZOS… TITA AILLAUD la captamos en compañía de su papi el abogado JAVIER AILLAUD RANGEL, saludos a su esposa MARILÚ BUTLER DE AILLAUD… MARIO CEBALLOS disfrutó de San Andrés hace unos días en compañía de su pareja TERE, se la pasaron de lujo y ya nos invitó a Cancún, así como JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, aprovecho para saludar a su pareja ADRIANA AGUDELO, a lo mejor estaré por allá en julio festejando mi cumpleaños en compañía de mi esposa JACQUELINE, que también cumple en julio… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si prefieres los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde… Si tienes evento y quieres lucir a la última moda, Moichic renta de vestidos en Costa Verde entre Américas y Católicas… ANA OCEJO VALLE y OTTO PINZON CANTARERO están presentes en los CHOCHOLAZOS… Un éxito el torneo máster del golfo, por ahí andaban el pingó RICARDO SOSA, ABELARDO CASTRO y BALTAZAR PAZOS, sin faltar PAQUITO RUIZ, su primo RICARDO RUIZ MALPICA, ganó torneo de pesca en Tamaulipas; saludos al ARQ. JAVIER RUIZ… Hermanitas guapísimas son NORELLY y SOFÍA GONZÁLEZ LUNA, radican en la angelopolis…

Irma Miranda, Alfonso Durazo y Lupita Jones, (en Sonora)…

Adriana Fonseca Castellanos, (guapa)…

Maximiliano Rodríguez Barroso y Ana Lorena Ruiz Zurita, (felices)…

Toño Mauri y Toño Mauri Alemán, (felices)…

Un gusto saludar a través de las redes sociales a MANOLI NEGRETE DE AJA, sus herederas están hermosas, MAIDER y ENARA AJA NEGRETE… Feliz matrimonio lo forman MATEO y MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, su heredero MATEO AVELLA TAVIZÓN es todo un galanazo… IRMA MIRANDA, MxU 2022 que nos representará en el concurso MISS UNIVERSO, fue recibida en su natal Sonora, un tremendo fiestón fue el marco magistral, el evento fue encabezado por el gobernador ALFONSO DURAZO y nuestra directora nacional de MxU LUPITA JONES GARAY; el evento reunió a lo más destacado de la sociedad… ADRIANA FONSECA CASTELLANOS, actriz veracruzana destacando a nivel internacional, le mandamos saludos que se hacen extensivos a su esposo IKER… El buffet dominical del restaurante El Río de la Plata excelente… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Del 23 al 28 de junio el festival velas Latinoamérica Veracruz 2022… Estará también por este puerto FRANCISCO CÉSPEDES el 25 de junio en el Zocalo porteño, será una noche heroica… Anunciaron también a RICARDO ARJONA y DADDY YANKIE… Siguen los buenos comentarios del Festival de la Salsa 2022, saludos al alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, su esposa MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE apoyándolo en todo… MAXIMILIANO RODRÍGUEZ BARROSO feliz y enamorado de su novia ANA LORENA RUIZ ZURITA, se casan en el 2023… Café Don Justo en el gusto de los veracruzanos y fiel patrocinador del ÁGUILA de VERACRUZ… Saludos a BERNARDO PASQUEL… Feliz matrimonio lo forman TOÑO y CARLA ALEMÁN DE MAURI, saludos a sus herederos TOÑO y CARLA MAURI ALEMÁN… Muy activos y disfrutando de VERACRUZ hemos visto a JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ, su heredera, mi ahijada API GUEVARA, creciendo rapidísimo… JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, vicepresidente nacional de Coparmex, estuvo presente en Mérida, Yucatán, en un seminario de formación de directores y presidentes de Coparmex… El notario público ALFREDO PICHARDO lo saludamos en compañía de CONCHITA PASTRANA… Uno de los galanes más cotizados del estado es el joven abogado GUILERMO HERRERA PÉREZ-MALDONADO, heredero de JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA y la DRA. GLADYS PÉREZ-MALDONADO… Los cumpleañeros de hoy son AMELITA MUÑOZ BARQUÍN, JESSI RÍOS, OSIRIS ANDRADE, DAVID CORRO, PABLO GARCÍA, MAYITA HERNÁNDEZ, CONNIE SALAZAR, IRENE GARCÍA, GLORIA MARTÍNEZ, LUCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS HUETE, NASLA NAYEN y mi sobrino GIORGIO VILLARELLO; mañana lunes JOSÉ ANTONIO GALICIA, KAREN COBOS, LETY PERLASCA, CHUCHO CAMACHO, RAMÓN ABASCAL, KAREN GUERRERO OLSEN, YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN y OLIVER ÁGUILAR YUNES; pasado mañana PAULINA POSADA, LUIS GUTIÉRREZ abrazos hasta el cielo; también lo cumplen GINA OCAMPO, GERARDO ZAVALETA, YAZMÍN MAZA, MEMO HERRERA, ELIS GÓMEZ, GUICHY MARTELL, DANIELA CARVALLO, ADRIÁN LAGUNES COELLO, PRISCILA GORBEÑA y EDGAR ALTAMIRANO, a todos muchas felicidades…

África Ramírez y Jorge Fricke, (enamorados)…

Juan Manuel y Melina Rivera Robert de Unanue con Aitana, (familia)…

Alfredo Pichardo y Conchita Pastrana, (felices)…

Guillermo Herrera Pérez-Maldonado, (abogado)…

ALEJANDRO MURAT todavía gobernador priista de Oaxaca que perdió la elección por 35 puntos, comentó a medios informativos que será precandidato a la presidencia de la República en el 2024, usted cree que será un buen candidato, ahí se los dejó de tarea… Hoy Domingo habrá papaqui de CARNAVAL en Boca del Río, será a las 19:30 en la colonia Carranza, les recuerdo la máxima fiesta de los veracruzanos del 1 al 5 de julio… Este 19 de junio en el crematorio la LUZ a las 13 horas, habrá misa para los papás, para los que se nos adelantaron y para los que todavía están con nosotros… Saludos a mi tía MARGARITA MALPICA, así como a sus herederos TITA, JOAQUÍN, MAGUIE y JORGITO… SAMANTHA HERRERA luciendo esplendorosa la reina de la belleza veracruzana, ella es MxU… Saludos a ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, joven talentosa y preparándose para lo que viene… Falleció en Veracruz el diseñador ENRIQUE BARRIOS, muchos años trabajando y apoyando los concursos de belleza, así como los carnavales, va nuestro pésame para sus familiares y seres queridos, descanse en paz el buen KIKE como le decíamos sus amigos… ROMÁN ACEVEDO GIORGANA entrega anillo de compromiso a su novia cordobesa CRISTINA SUSTAETA PORRES en Oaxaca… Va nuestro pésame para nuestro amigo el diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA por el fallecimiento de su abuelita DOÑA LUZ LÓPEZ DE LUNA, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos… MAGO RODAL GÓMEZ de las conductoras de Televisa VERACRUZ que dejaron huella, así como LILIANA GUTIÉRREZ MÉNDEZ… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Namik, El Estribo Cantina, Mardel, Querrevé de plaza Andamar, Deli Deli y el Llagar Veracruz y Costa de Oro… El TUCÁN se volvió pescador junto con ANTONINO LAGUNES, estuvieron en el torneo máster del golfo y sólo pescaron un resfriado, iban con el maestro de la pesca JAVI RUIZ, él sí sabe pescar, saludos a PAQUITO… Perfumes Le France en el gusto de los veracruzanos… El Bolerama Veracruz tu mejor opción para jugar boliche… Hoy hay BEISBOL, apoyemos al ÁGUILA de VERACRUZ… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…