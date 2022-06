MOSAICO DOMINICAL

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! ARGENTINA el campeón de América, golea a ITALIA, el campeón de Europa y se lleva la copa intercontinental; MESSI dio un partidazo… MÉXICO jugó con URUGUAY, más bien hizo el ridículo en EU, para ser exactos en Glendale, Arizona, fueron goleados 3 a 0 por los charruas, al mundial de CATAR iremos a dar lastima; hoy jugarán vs ECUADOR… El ÁGUILA de Veracruz rescató el último juego en MONCLOVA, hoy están jugando en MONTERREY vs Sultanes y después en AGUASCALIENTES; regresan al nido el 11 de junio vs OLMECAS de TABASCO… Un éxito rotundo la presentación de CLAUDIO YARTO en Namik, un gustazo saludar a PANCHO CEBALLOS en compañía de LUIS ABELLA y MANOLO ALONSO, también presentes el DR. FERMIN y ELIZABETH ZAMBRANO con su heredero NABIL MARTÍNEZ y la mami de ELI; PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL llegaron con DANY y COTY, FRANKIE MALPICA no se podía perder el CHOCHOLAZO; GERARDO RAMOS en compañía con MÓNICA… Hace unos días saludé del gobierno estatal a SERGIO RODRÍGUEZ, procurador del medio ambiente, así como RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN, con ellos el secretario de educación ZENYAZEN ESCOBAR, todos desarrollando su trabajo excelentemente… Arrancó el Festival de la Salsa con éxito rotundo, lleno total en la presentación de N’KABLE, INDIA y los VAN VAN de Cuba, después llegaron TITO NIEVES, JERRY RIVERA y la Sonora CARRUSELES, DIEGO MORÁN, VÍCTOR MANUELLE y OSCAR DE LEÓN, un elenco de corte internacional; nos veremos dios mediante el año que entra, así lo anunció el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ… Saludos a JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, alcalde boqueño que apoyó con todo este magno evento, el SALSODROMO de boca es ya reconocido a nivel internacional…

Dr. Fernando Morán Huerdo y Marifer Morán Martínez, (cumpleaños)…

Bianca Torales, (veracruzana)…

Marilyn Chagoya Triana, (exitosa)…

Tavo y Lilí Pérez de Pérez-Garay en la primera comunión de Bárbara; Valentina, Ana Lucía y Tavito Pérez Pérez, (familia)…

Del 23 al 25 de junio la 57a edición del torneo de pesca del sábalo de plata… Van nuestras felicitaciones a LUIS EXSOME ZAPATA por los XVII años del CCE Consejo Coordinador Empresarial Veracruz – Boca del Río, en la comida de celebración estuvo presente el LIC. FRANCISCO CERVANTES DÍAZ, presidente nacional del CCE, como invitado de honor asistió el gobernador de Veracruz CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, lo acompañaron el LIC. ENRIQUE NACHÓN GARCÍA, secretario de desarrollo económico y portuario; JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, secretario de finanzas y planeación de nuestro estado; asistieron representantes de organismos nacionales y del estado; nuestro reconocimiento a LUIS EXSOME ZAPATA, está realizando extraordinario trabajo al frente de esta organización y muchas gracias por la invitación; aprovecho para felicitar a su suegra DOÑA LETY DELGADO DE RAMOS… Excelente todo en El Río de la Plata, hoy pida el buffet… Muy festejado DR. FERNANDO MORÁN HUERDO, estuvo en compañía de su esposa VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN, así como de su hija MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, tenista veracruzana… BIANCA TORALES de las jarochas que se destacan en el jet set, una profesionista emprendedora… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde, cerca de Moichic, renta de vestidos… MARILYN CHAGOYA TRIANA, reina de la belleza veracruzana y mexicana en el 2012, luciendo espectacular, está muy chambeadora y feliz con sus herederos… TAVO y LILÍ PÉREZ DE PÉREZ estuvieron de fiesta en San Andrés Tuxtla, ya que su heredera BÁRBARA realizó su primera comunión, en la foto con VALENTINA , ANA LUCÍA y TAVITO PÉREZ PÉREZ… A JULIETA MORA le gustan los deportes extremos… Hoy la final de ROLAND GARROS en la rama varonil… MARIO DELFÍN VÁZQUEZ en compañía de los Reyes electos del Carnaval de Veracruz YERI MUA y PAPONAS, les recuerdo la máxima fiesta es del 1 al 5 de julio, el más feliz el POLLO PÉREZ FRAGA, los cómputos fueron un exitazo y recaudaron casi 5 millones de pesos… GERARDO ALALUF y MONSERRATH DÍAZ comprometidos en matrimonio… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… MARISOL HOYOS disfrutando de los CHOCHOLAZOS…

Julieta Mora, (aventurera)…

Gerardo Alaluf y Monserrath Díaz, (comprometidos)…

Marisol Hoyos, (disfrutando)…

Miriam Carballo Gallardo, (Princesa Primera)…

Boka Laguna una realidad… Café Don Justo Andamar sensacional… MIRIAM CARBALLO GALLARDO, Princesa Primera del Carnaval de Veracruz… MARIO y MÓNICA CEBALLOS disfrutando su relación… KAREN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ representa excelentes vinos de corte internacional… Los cumpleañeros de hoy son RAÚL DÍAZ DIEZ, BICHIR NAHUM LAJUD, JUAN CARLOS MUÑOZ, VERÓNICA LOIS GARCÍA, MARILOLI GONZÁLEZ, ARTURO CARRETERO, ZAZIL PAVÓN, KARINA ALFARO, BONI BRETÓN DE OLIVERA, HAYDEÉ BRAVO, ISA DÍAZ DE BOLADO y DARÍO MORALES; mañana MARISSA CANO, MAYTE ALVARADO, DENIS FERNÁNDEZ, RODOLFO CORONEL y GISELLE ALAVES; pasado mañana ITZEL ROMERO, ROBERTO PALOMBA, PAOLA BRACHO, LUCY ZENTENO, IKER REMENTERÍA, LUPITA DÍAZ MIRÓN y ROSY MURILLO DE RODRÍGUEZ, a todos muchas felicidades… Comi con GOYO CHEDRAUI y FEDERICO HUESCA, traen un excelente proyecto, estén pendientes DISTRITO BOCA… CÉSAR VENTA feliz de la vida, ayer llegaron su esposa ANITA LÓPEZ DE VENTA y su heredera GIANINNA después de estudiar un año en Suiza, saludos a CONSTANZA… También saludos para PANKY, PANCHITO ARIAS y BETIÑO SAN MARTÍN, un gustazo saludarlos….

Isacc Burgos y Carlos Winckler, (presentes en El Dictamen)…

Karen Domínguez Hernández, (emprendedora)…

Mario y Mónica Ceballos, (felices)…

Claudio Yarto y Pancho Ceballos, (amigos)…

Deliciosas las almejas y pata de mula, así como el New York Cobe que disfruté hace unos días en El Llagar con un excelente vino de Rioja REMIREZ de GANUZA… Ayer en casa de PAUL y PERITA, deliciosa comida acompañada de un vino CAYMUS magnum, todo muy bien; mi sobrina COTY PIMENTEL y el galanazo NABIL MARTÍNEZ los veo juntos muy seguido, favor de confirmar relación al centro de cómputo del CHOCHOL… ROLANDO GRAPPIN cumplió años y lo festejo con amigos, RICARDO GRAPPIN, años de conocerlos, por ahí FELIPE RUIZ, SÓSTENES BRAVO y PEPITO CHIUNTI… Hoy la carrera 5 y 10 de EL DICTAMEN decano de la prensa nacional… Saludos a la tía VEVA PÉREZ OSEGUERA de sus sobrinos consentidos JACKIE y NACHO… Felicidades a RICARDO CAHUE… Gogofix ya en VERÁCRUZ, descargue la APP, olvídese de lavar su auto… MARTHA ACOSTA DE ACEVAL, un gusto saludarla con amigas, por ahí IRMA AGUILAR DE ORTIZ, ANA GUTIÉRREZ DE VELASCO y REMEDIOS CUE… Del 9 al 11 de junio, torneo de pesca MASTER del GOLFO… Del 23 al 28 de junio festival velas LATINOAMÉRICA Veracruz 2022… Pregunten por los puros HOJA REAL en Namik, Deli Deli, El Llagar Veracruz y Costa de Oro, Mardel, El Estribo Cantina y Querrevé… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…