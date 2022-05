MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy es la gran final del fútbol mexicano, PACHUCA recibe a ATLAS en el estadio HIDALGO; mi favorito es ATLAS que lleva una excelente ventaja de 2 a 0 sobre los TUZOS… Ayer en el parque de los príncipes el REAL MADRID se coronó en la gran final de la CHAMPIONS venciendo a un difícil LIVERPOOL, un juegazo que paralizó al mundo, impresionante el jale que tiene este torneo… El ÁGUILA de VERACRUZ incontenible y jugando pelota de muchos kilates, hoy el tercero de la serie vs los leones de YUCATAN, después viajarán a MONCLOVA, jugarán contra acereros, después con los sultanes de MONTERREY y culminarán la gira por el norte con los rieleros de AGUASCALIENTES, regresan al BETO ÁVILA hasta el 11 de junio vs los OLMECAS de TABASCO… Este miércoles 1 de junio en Namik gran fiesta noventera con CLAUDIO YARTO del grupo CALÓ, habrá cena de tres tiempos realizada por el Chef ERIK GUERRERO ARIAS, se va poner bueno, mayores informes al 2294635847… CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO felices y enamorados sus nenitas REGINA y RENATA… Un gustazo saludar a JUAN SOLER en compañía de muy buenos amigos como JUAN JOSE SIERRA ÁLVAREZ y el POLLO BOUSSART… Gracias al PINGO RICARDO SOSA por las atenciones de traernos panecillos de la repostería que hace su heredera, están deliciosos, así como los volovanes…

Claudio y Fabiola Raya de Romero, (matrimonio)…

Enrique y Mary Fuster de De La Fuente con Enrique y Eduardo, (familia)…

Paulina Lagos Malpica, (bellísima)…

Mauricio y Adriana Franyutti de Byron con Alana, (disfrutando)…

Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en Costa Verde esquina Mar Adriático… Les recordamos que si tienen un evento social en donde tienen que asistir de pipa y guante, Moichic renta de vestidos y accesorios espectaculares y a buen precio, Costa Verde entre Isabel La Católica y Américas… ENRIQUE y MARY FUSTER DE DE LA FUENTE felices con sus herederos ENRIQUE y EDUARDO, son todos unos galanazos… ALENA CAMIÑA AARUN festejó su cumpleaños con amigos, primos y seres queridos, se la paso increíble, sus papis JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CAMIÑA fueron excelentes anfitriones, saludos a la abue ROSY COUTOLENC… PAULINA LAGOS MALPICA de las jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set… Hay eventos importantes en este mes de junio, primero el SALSA FEST del 2 al 4 de junio, después la carrera de EL DICTAMEN este 5 de junio, vienen torneos de pesca, primero el MÁSTER DEL GOLFO del 9 al 11 de junio denominado REY de PLATA, después el torneo de pesca del sábalo de plata en su edición 57ª, será del 23 al 25 de junio, se empalma con el festival VELAS LATINOAMERICA VERACRUZ 2022 que será del 23 al 28 de junio, y después el CARNAVAL de VERACRUZ que será del 1 al 5 de junio… Maroma Residencial al 2291390676, en el corazón de BOCA del RÍO… Cumple 39 años TELEVER este 1 de junio, gracias a TELEVISA VERACRUZ por la invitación para estar en el programa VUELVE a la VIDA en donde recordamos anécdotas por mi paso por esa empresa en donde tuve la oportunidad de conducir, coordinar y producir varios programas como PASARELA, BIKINIS, TANGAS y algo MÁS, PERSONALIDADES, ZONA PRIVADA VIP y varias secciones que fueron un éxito como el OJO INDISCRETO; TELEVER hoy dirigido por JOSÉ IGNACIO REYNA CARRERA, recordamos los directores anteriores como el CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, ROMEO RAMOS y MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BRISEÑO, el famoso PIRI; mi agradecimiento por la invitación a VERONICA LÓPEZ en donde platiqué con JAIME GUTIÉRREZ, MARIANA ROJAS, BERENICE GIRÓN y EMMANUEL SAGAÓN, y vamos por los 40 años… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW…

Samantha Margarita Del Ángel Herrera, (MxU Veracruz)…

Valeria Guzmán, (guapísima)…

Miriam Carballo Gallardo, (en la recta final del Carnaval)…

En días pasados desayuné con el CP. RAYMUNDO LUNA, se extrañó a los contadores SANTIAGO CORTINA y MARIO DÍAZ, así como al abogado WILLY GONZÁLEZ, como siempre la pasamos muy bien, por ahí LUIS ABELLA y MANOLO ALONSO, les fue muy bien en el golf… Un gustazo saludar a ANTONIO y DON ALFREDO CHEDRAUI OBESO en compañía de amigos, entre ellos TONY CHEDRAUI MAFUD, empresario de alta calidad humana; ROLANDO REYES KURI, desde CÓRDOBA el empresario DON OTHON PORRES, el alcalde por tercera vez de la ciudad de las aguas alegres JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS y el LIC. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, se come igual o mejor que en MADRID, PANKY no cabía por la puerta por tan excelente comentario del ex gobernador veracruzano, que por cierto, lo vi muy bien; en otra mesa PAQUITO MANTECÓN con LUIS EXSOME, el OSO MARTÍNEZ, NAIM LAJUD, PEPE MURO MAYANS; la flota CHOCHOLERA del café disfrutando de los CHOCHOLAZOS… BETO ROBLES un gusto saludarlo, me preguntó por el chino ABASCAL y JORGE GUTIÉRREZ BARRIOS… El notario ALFREDO PICHARDO presente en los CHOCHOLAZOS… JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ estaba presente con muy buenos amigos, nos presentó al BERNARDO MARTÍNEZ de la compañía cervecera de VERACRUZ Constellation brand, traen una inversión bastante grande para este Estado y están encantados con el recibimiento que han tenido en este lugar, comieron en compañía del POLLO BOUSSART, JOSE MANUEL SUAZO, vocero de la arquidiócesis de Xalapa; con ellos CRISTIAN BETANCOURT y llegaría OMAR ALEMÁN de la Revista Líder, habrá una edición especial para los papás en julio… Kebagrill, comida libanesa, en Plaza Sol al 2293087986, y te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… MAURICO y ADRIANA FRANYUTTI DE BAYRON felices con su heredera ALANA… SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, belleza engalanando el CHOCHOL jarocho… VALERIA GUZMÁN disfrutando… Siguen las felicitaciones para mi esposa la DRA. JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ por el reconocimiento que le otorgó la universidad iberoamericana al mérito académico, que continúen los éxitos… MIRIAM CARBALLO GALLARDO se enfila al reinado del CARNAVAL de VERACRUZ, el POLLO PÉREZ FRAGA realizando un excelente papel al frente del comité y cuenta con todo el apoyo de la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES… Me he encontrado a CARLOS THOMAS en todos lados, saludos a su familia… Las gemelas EMILY y CHRISTELLE THOMAS, saludos a su galanazo TOÑO LASTRA FACES, habrá boda muy pronto… En El Río de la Plata todo exquisito, hoy hay buffet… El ACUARIO ya abrió, me daré una vuelta para corroborar cómo está funcionando, la operación del acuario es muy delicada, ojalá no falle nada; me comentó el regidor DANY MARTÍN LOIS que habrá buena inversión del gobierno estatal para el ACUARIO, así como para el estadio de fútbol el pirata de LA FUENTE…

Christelle y Emily Thomas, (gemelas)…

Ricardo y Dany Basurto de Ruiz, (vacaciones)…

Jorge Fricke, África Ramírez y Api Guevara, (familia)…

Salma Hayek, Nacho Gómez y Eduardo Capetillo, (39 años de Telever)…

RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ vacacionando en Paris con ANDRES y GABY BASURTO DE DÍAZ… JORGE FEICKE feliz y enamorado de su pareja la LIC. ÁFRICA RAMÍREZ, saludos a mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ… En la foto del recuerdo con motivo de los 39 años de TELEVER, con SALMA HAYEK y EDUARDO CAPETILLO; por cierto hablé con SAMY HAYEK y estuvo de visita apoyando al ÁGUILA de VERACRUZ… Los cumpleañeros de hoy son ANA PAOLA GUZMÁN, RODOLFO GONZÁLEZ, VICKY LAGUNES FALCÓN, MARIEL GIL TRUJILLO, PATY MARTÍNEZ ORTEGA, JOSÉ ALFREDO RODRIGUEZ y ALE DE LA FUENTE MANGE; mañana lo cumplirán DANIEL RENDÓN, DANNA GARCÍA, MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ, el Dr. FERNANDO ANTIGA TINOCO, MIRNA ARVIDE, ARI RAYA, GRECIA REZA, MARIANA GRAHAM, DIANA REYES, SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ y RAMÓN PARDO; pasado mañana JAVIER THOMAS OBREGÓN, AMADO BARRIOS, FABIOLA SALAZAR, FELIPE HAKIM, KARLA FLORES, JUDITH ARIAS y ROSAMARY BARREIRO, a todos muchas felicidades… Los puros HOJA REAL en Namik, Deli Deli, Querrevé, Mardel, El Llagar Veracruz y Costa de Oro, El Estribo Cantina… Boka Laguna una realidad en VERACRUZ… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL desarrollando bien su trabajo, cuenta con todo el apoyo de su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE… Saludos a VERÓNICA LÓPEZ de producción de Televisa VERACRUZ… GUSTAVO PAYAN, un gustazo saludarlo, está feliz en compañía de su pareja TERE MORTERA, 27 años trabajando en API… Un gusto saludar a RAYSEL y su grupo Raíz Cuadrada, cantan excelentes sones, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas de lunes a viernes, y ahora sí, ADIÓS…