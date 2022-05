MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! ATLAS con casta de CAMPEÓN goleó en su casa a TIGRES UNIVERSITARIOS 3 a 0 y están con un pie en la final, sería por segundo año consecutivo; AMÉRICA empató a 1 con PACHUCA, hoy en el estadio HIDALGO tienen que ganar si o si… El 28 de mayo la gran final de la CHAMPIONS REAL MADRID vs LIVERPOOL… Vienen también partidos de la selección mexicana, 28 de mayo vs NIGERIA, el jueves 2 de junio vs URUGUAY, y el domingo 5 de junio van vs ECUADOR… Les recuerdo hoy hay BRUNCH en Deli Deli… 4 y 5 de junio FESTIVAL GASTRONÓMICO en Catemaco, gracias a CACO RODRÍGUEZ de NANCILLAGA por la invitación… 90 años cumplió ELENA PONIATOWSKA, escritora mexicana, lo festejó en Bellas Artes con una espectacular e inolvidable velada… Este 1 de junio día de la marina y cumpleaños de JOSÉ MANUEL CAMIÑA, se presentará en Namik CLAUDIO YARTO, cantante del grupo CALÓ, es por invitación y los boletos están agotados, la cena estará preparada por el Chef de corte internacional ERIK GUTIÉRREZ ARIAS… LUIS ABELLA y MANOLO ALONSO, destacados golfistas cordobesas, así como FRANKIE MALPICA, retornó del caribe mexicano morenito, por ahí también saludé a TOÑO ABASCAL CASTRO en compañía de su vecino RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN y su heredero RAMONÍN ÁLVAREZ RUIZ, sigue feliz y enamorado de su novia PAOLA COUSILLAS GIORGANA… TITO BERISTAIN DE LA PEÑA me invitó a comida CHOCHOLERA en el conchal, estuvieron sus amistades más allegadas, saludos a su esposa PATY SAUCEDO DE BERISTAIN…

Eligio Camiña, Alberto García, Rafael Delgado, Tito Beristain, Teo Bello, Panchito Arias y Nacho Gómez, (feliz cumple Tito)…

Mariana Mundo Vargas, (próxima boda)…

Odirlei Leao Bucciol y Martha Díaz Lagunas, (enlace civil)…

Mía Álvarez Lagunas y Mariana Otero, (amigas)…

Saludos a DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, están disfrutando a lo grande en VENTOSELO, saludos también a PANKY GARCÍA, excelente amigo y mejor anfitrión; TEO BELLO muy amigo de CARLOS PAZ, me comentó que hace unos días llevaron las cenizas de su amigo FALLO CAMACHO al mar muy cerca de la isla de en medio, descanse en paz FALLITO… MARIANA MUNDO VARGAS en junio su boda con DIEGO BARTOLOTTA, les deseamos muchas felicidades… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill… En Moichic renta de vestidos para los momentos importantes, no compres, está en la avenida Costa Verde… Este 30 de mayo el cómputo final para el reinado del Carnaval de VERACRUZ, la candidata de los veracruzanos, MIRIAM CARBALLO; saludos al pollo PÉREZ FRAGA, presidente del comité, está trabajando muy bien y sin dudarlo será un éxito nuestra máxima fiesta de los veracruzanos, cuenta con todo el apoyo de la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES… Estuvimos en la boda de MARTHA DÍAZ LAGUNAS y ODIRLEI LEAO BUCCIOL, se casaron en Xkatlen, por cierto excelente servicio y atención de los capitanes, presentes ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, papás de la novia, así como sus tíos y familiares más allegados, un gusto saludar a MÍA ÁLVAREZ, MARIO y GISELA LINARES DE DÍAZ, siguen de luna de miel; ALMA BELLA MARTÍNEZ, la mamá de la novia, asistió así como PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, iban muy elegantes y toda la cosa; GUSTAVO ORTA asistió en compañía de ESBEYDI SÁNCHEZ DE ORTA y su pequeño ALVARO ORTA, saludos a JOSÉ GERARDO PÉREZ e ISELA BUTRON, la comida exquisita, hubo ceviche, crema de langosta y un salmón con frutos deliciosos, durante el banquete la música de JAZZ amenizó deliciosamente la fiesta, el brindis me tocó darlo a quien esto escribe, agradeciendo a la familia ÁLVAREZ LAGUNAS la distinción a nombre de mi esposa JACKIE y el mío propio; se bailó al ritmo de conocido grupo musical y el pastel de boda exquisito; les deseamos una eterna luna de miel… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO felices y enamorados por Puerto Vallarta disfrutando en familia, saludos al buen LUIS MIGUEL…

.Blanca y Reynolds Oropesa, (disfrutando)…

Rodrigo Basurto y Mar Regueiro Testas, (próxima boda)…

Sofía Yunes, (súper deportista)…

PACO GONZÁLEZ GALINDO, feliz y enamorado de la abogada BLANCA OROPESA, en la foto con su heredero el también abogado REYNOLDS OROPESA… RODRIGO BASURTO y MAR REGUEIRO a unos meses de su boda en Galicia, España, exactamente en el PAZO a TOXEIRIÑA el 4 de agosto del año en curso… SOFÍA YUNES metida de lleno en la política con movimiento ciudadano, saludos a mis amigos SERGIO GIL y el senador DANTE DELGADO RANNAURO… Un gustazo saludar en el gran Café de la Parroquia a FÉLIX CASTELLANOS RABAGO, destacado ganadero de la zona centro de la entidad veracruzana, ex presidente de esa institución y ex diputado local… DON FÉLIX MALPICA VALVERDE un excelente ser humano, saludos a su esposa ÁNGELES BADA DE MALPICA, sus herederos grandísimos… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW… En el restaurante El Río de la Plata excelente buffet y dominical de mariscos… ARMANDO y PATY CONSTELA DE NOTARIO, joven y feliz matrimonio, saludos a nuestro amigo y líder ARMANDO NOTARIO IPARREA… Un gustazo saludar a mi amigo xalapeño TOÑO VILCHIS, comió con amigos, entre ellos DON ARMANDO CELIS, suegro de CARLOS VENTA SUÁREZ, recordamos anécdotas de nuestro viaje a España 2002 a la boda de CÉSAR, por cierto, un éxito este pasado fin de semana el asado en la finca los abuelos, tuvimos la presencia de JUAN SOLER, enhorabuena para GOYO CHEDRAUI y OTTO MONSIVAIS… En Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en el corazón de BOCA del RÍO al 2291390676… CHRISTOPHER USLA cumplió 2 añitos y hubo fiesta, saludos a su mami DALIN USLA, ex reina de nuestra máxima fiesta… CARLOS MAROÑO ACOSTA y NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO un feliz matrimonio jarocho, siempre pendientes de los CHOCHOLAZOS… GRETA WELLER DE RUIZ recibió Baby Shower por la próxima llegada de EVA… Del 26 al 28 de mayo el 57o torneo de pesca del SÁBALO DE PLATA… Del 2 al 4 de junio en BOCA del RÍO el festival SALSA FEST 2022, vendrán artistas de corte internacional como la INDIA, sobra CARRUSELES, JERRY RIVERA, la orquesta los VAN VAN, también estará VÍCTOR MANUEL y N’KLABE, TITO NIEVES y varios más… Del 23 al 28 de junio el festival VELAS LATINOAMERICA en Veracruz, habrá un sinnúmero de visitantes… TECATE LOCATION un éxito en el auditorio BENITO JUÁREZ y también un exitazo la gran final de MEXICANA UNIVERSAL desde San Luis Potosí, lo vi con mi adorada JACKIE, en la conducción estuvieron XIMENA NAVARRETE, Miss Universo 2010, y ANDREA MEZA, Miss Universo 2020, todo coordinado por LUPITA JONES GARAY, Imagen TV lo trasmitió en red nacional; SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA realizó un excelente papel; como jurados estuvieron REBECA LYN TAMEZ JONES, representante de la belleza mexicana en 1996; ELISA NAJERA, cuarta finalista miss universo 2007; LORENA SEVILLA, top ten de miss internacional 2015; ANDREA TOSCANO, MxU 2018 y primera finalista de miss internacional 2019, y ANDREA BAZARTE, reina hispanoamericana 2021; saludos para OFELIA CORREA y a todos los coordinadores…..

Armando y Paty Constela de Notario, (feliz matrimonio)…

Don Antonio Vilchis, (amigos xalapeño)…

Greta Weller de Ruiz y Eva Lara Valerio, (baby shower)…

Nena De La Reguera de Maroño, (de vacaciones)…

Muchas felicidades para KAREN DÍAZ MEDINA, será la primer árbitro asistente femenina en estar en el mundial de CATAR en compañía de árbitros de Francia, Ruanda, Japón y Brasil, así como una de USA; entre los árbitros se destacan CÉSAR RAMOS como árbitro central, ALBERTO MORÍN y FERNANDO GUERRERO estarán en el VAR… El AQUARIUM ya reabrió sus puertas ahora con administración del gobierno, quiero ver cuánto dura, les recuerdo que todos los inmuebles que se utilizaron en los centroamericanos están al día de hoy inservibles, solo se salva el BOLERAMA porque esta concesionado y los clubes de golf porque lo manejan los mismos socios… Los cumpleañeros de hoy son RITA PIMENTEL, JAVIER CAÑEDO NIETO, JOSÉ ALBERTO CORNEJO, ALINE CABRERA, ROBERTO LÓPEZ OLVERA, MAYRA ALOR, RITA MUÑOZ, TERE BELTRÁN, DR. GERARDO NORIEGA y CARLOS NOSTI PIEDRA; mañana JORGITO AHUED RODRÍGUEZ, KATTY RUIZ y DR. FERNANDO CORREA; pasado mañana ROCÍO DE LA MEDINA, PATY VASCONCELOS, GISELA ENRIQUEZ, TOÑO TORRES, RITA GUERRA, la diseñadora ROCÍO CONTRERAS ABARCA, ELVITZ GUTIÉRREZ y ALEJANDRO AVELLA, a todos muchas felicidades… ALDO y SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA tiempísimo de no verlos, radican en la CDMX por motivos de trabajo… Los Puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO y los puedes encontrar en Querrevé, Mardel, Namik, Deli Deli, El Llagar y El Estribo Cantina… Renuncia el secretario de Salud ROBERTO RAMOS ALOR después de escándalo por unas medicinas oncológicas que supuestamente estaban en bodega a punto de caducar; el nuevo secretario es el DR. GERARDO DÍAZ MORALES… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM, y ahora sí, ADIÓS…