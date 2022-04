MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! REAL MADRID le gana en su casa al OSASUNA y es casi casi el campeón de la liga española, aun cuando BENZEMA falló 2 penales, increíble, pero el goleador francés del equipo merengue está muy nervioso y por consecuencia errático… Este 27 de abril MÉXICO vs GUATEMALA rumbo a catar, y 26 y 27 las semifinales de la champions; el regreso 2 y 3 de mayo; REAL MADRID vs MANCHESTER CITY y el LIVERPOOL vs el sorprendente VILLARREAL… La gran final en PARIS este 28 de mayo… Ayer AMÉRICA recibió a TIGRES en el Azteca… La representante de MxU VERACRUZ se declaró lista para la gran final a realizarse en SAN LUIS POTOSÍ este 21 de mayo, la concentración será desde el día 30 de abril, suerte, le deseamos todo el éxito del mundo; agradecimiento especial a Moichic Veracruz por el apoyo para este evento; renta de vestidos para bodas y eventos especiales en Costa Verde entre Américas y Católicas; saludos a FELISA y gracias por el apoyo… También SOFÍA RIGANTI apoyando a SAMANTHA en su vestuario… En el fútbol mexicano PACHUCA es el súper líder único al vencer al PUEBLA 1 a 0, el NECAXA le gana a TIGRES, el PIOJO no sabía dónde esconderse; el TOLUCA pierde en su casa con los BRAVOS por la mínima diferencia; las CHIVAS le ganan a XOLOS 2 a 1, MAZATLÁN le gana al SANTOS 1 a 0; SAN LUIS sorprende a PUMAS 2 a 0, AMÉRICA le gana a LEÓN con pésimo arbitraje 2 a 0, los panzas verdes terminaron el partido con 8 jugadores; MONTERREY y ATLAS empatan sin goles, y QUERÉTARO vs CRUZ AZUL estuvo sensacional…

Lucía Barría y Daniela Vargas Hernández, (amigas)…

Lupis Vivaldo Montano, (xalapeña)…

Renata Sandria De La Iglesia, (encantadora)…

Ivanna Carballo y Coty Pimentel, (bellas)…

Este fin de semana ya se jugaron varios partidos, hubo jornada doble, AMÉRICA con TIGRES en la sultana del norte, y CHIVAS vs PUMAS… LUCÍA BARRÍA y DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ, jóvenes veracruzanas muy guapas… En Namik encontramos lo más destacado del jet set, enhorabuena para el CHEF ERIK GUTIÉRREZ ARIAS, les recomiendo el taco del chef y la hamburguesa… Me dio gusto saludar al ING. FRANCISCO MALPICA VALVERDE en compañía de su esposa SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, con ellos PATY y MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ, son encantadoras, saludos a MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ, partió hoy rumbo a la ciudad del cerro de la silla y próximamente continuará sus estudios en AUSTRALIA… MANOLO ALONSO, amigo, su heredera CAROLINA una excelente tenista… El POLLO BOUSSART presente en los CHOCHOLAZOS jarochos… LUPIS VIVALDO MONTANO, xalapeña que se destaca, muy amiga de PALOMA GARCÍAFERRO LAJUD, reina de la belleza veracruzana en el 2007, felizmente casada y radicando en la madre patria… Muchas felicidades para MARILÍ DEL VAL MARTÍN, hoy está cumpliendo años… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina COSTA VERDE… Estuvo nuestro presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la ceremonia de entrega de espadines de la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, también se conmemoró un aniversario más de la defensa heroica del 21 de abril de 1914 en este puerto contra los norteamericanos, 108 años de esta gesta heroica, como siempre una ceremonia espectacular, estuvieron los miembros del gabinete más destacados, entre ellos el secretario de gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el tabasqueño realizando extraordinario trabajo al frente de esta secretaría; el secretario de marina almirante RAFAEL OJEDA, el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA y el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, siguen los buenos comentarios del evento en la capital del país, ningún veracruzano lo había hecho y le quedó espectacular; el secretario de la defensa GENERAL de división LUIS CRESENCIO SANDOVAL, así como el canciller MARCELO EBRARD, y la senadora OLGA SÁNCHEZ CORDERO, presidenta del senado de la República; una ceremonia emotiva… Hubo mañanera en VERACRUZ y recorrió varios lugares del estado en donde habrá importante inversión de carácter internacional…

Samantha Margarita Del Ángel Herrera, (rumbo a la gran final de MxU)…

Ing. Ezequiel Guzmán Arango, Daniel Alberto y Ana Miriam Guzmán de Martínez, Daniel Alberto y Juan Carlos Martínez Guzmán, (feliz cumpleaños inge)…

Michelle Marín Nieto, (guapísima)…

Kebagrill la mejor comida libanesa de la región, reserva al 2293087986 o en Plaza Sol, y si prefieres comida mediterránea, en Plaza El Dorado está Al Bahía… RENATA SANDRIA DE LA IGLESIA disfrutando vacaciones, saludos a su abue VEVA PÉREZ OSEGUERA… IVANNA CARBALLO y COTY PIMENTEL quedaron maravilladas en su visita a EL DICTAMEN, hicimos un recorrido con explicación de nuestra directora general BERTHA AHUED MALPICA, lo que más les gustó fue la HEMEROTECA, saludos a MICHELLE PIMENTEL, hasta vídeo realizó… PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ quedaron impactados con la belleza de la actriz y conductora EVA LONGORIA, disfrutó VERACRUZ en compañía de su esposo PEPE BASTÓN y familia, prometieron regresar… El ING. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO festejó su cumpleaños en Houston con su hija, yerno y nietos, saludos a DANIEL ALBERTO y ANA MIRIAM GUZMÁN DE MARTÍNEZ, con ellos DANIEL ALBERTO y JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUZMÁN, hubo pastel, desde aquí a nombre de toda la flota CHOCHOLERA de la curvita le deseamos muchas felicidades… MICHELLE MARÍN NIETO se destaca en los grandes eventos… Un éxito VERACRUZ en San LÁZARO, hubo presentaciones de libros, bailables, exposiciones, gastronomía y un ambiente sensacional en la cámara de diputados, se apuntó un DIEZ el diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, presidente de la mesa directiva de este honorable institución, por allá estuvo MIGUEL SALVADOR RODRIGUEZ AZUETA, el matador LUIS HERNÁNDEZ, la pintora CLAUDINNE THOMAS MEUNIER… PEPE y TANIA MEZA DE SALVATORI un feliz matrimonio, PEPE realizando excelente trabajo en el Puerto… AMLO felicitado por los medios informativos al cambiar su política y llevar al diálogo con sus opositores, la iniciativa privada lo vio con buenos ojos… ANA PIMENTEL ha tenido una actividad social fuerte… Gracias a GISELA AGUILERA GARCÍA, mi vecina nos dio bonito regalo… ENRIQUE, ELI y EDER GÓMEZ ALVAREZ trío de galanes, saludos a su mami BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, saludos a MIGUELÓN y sus herederos MIGUEL y BELÉM LAJUD ÁLVAREZ, nietos de EMMA CUETO DE ÁLVAREZ… Los cumpleañeros de hoy EDDIE LILA, FABRICIO LAGUNES, NAYELY HERNÁNDEZ y ALEJANDRA MEZA; mañana lo cumplen ALEJANDRA DÍAZ, ARIAN LAGUNES, ZANDRA DOMÍNGUEZ, VIOLETA CERVERA, ENRIQUE ALONSO, TANIA CRUZ y LITA CAMPOS; pasado mañana CHRISTINNE RODRÍGUEZ SORDO, CARLOS CUESTA, KARINA CASTRO, YAZMÍN DOMENECHI, ANGELINA CALZADA y CHUCHO CRISTO, a todos les deseamos muchas felicidades… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hormail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW…Barlovento, una gran opción para realizar tu evento… ELIEL GARCÍA uno de los empresarios veracruzanos más queridos del estado… Ayer se casaron RAFAEL REVILLA HERRERA y ENIF GARCÍA OROPESA, estuve presente en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS… TOMÁS MUNDO un destacado abogado veracruzano… En El Río de la Plata les recomiendo el buffet dominical… Los Puros HOJA REAL los encuentras en Namik, Querrevé, Deli Deli, El Llagar Costa de Oro y Veracruz, Mardel y El Estribo… Un gustazo saludar a JORGE GALVÁN, el grand fiesta americana trabajando muy bien, su novia ROSY URETA feliz y enamorada, me anunció torneo de golf en junio a beneficio del Criver… Arrancaron los festejos del 25 aniversario de perfumes Le France, en breve se abrirá en JUAN PABLO II… En el Bolerama Veracruz juegas boliche y comes delicioso… ALE SCHLESKE MUÑIZ encantadora jovencita… Este 30 de abril festejaremos el día del niño con comida LASALLISTA, estará sensacional…

Claudine Thomas Meunier, (pintora)…

Pepe y Tania Meza de Salvatori, (feliz matrimonio)…

Eder, Eli y Enrique Gómez Álvarez, (galanes)…

Ana Pimentel, (guapísima)…

Ayer excelente comida con FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, una extraordinaria Chef, fueron anfitriones en su residencia de Costa de Oro… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL alcalde boqueño, y el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, dieron a conocer a los artistas del famoso SALSA FEST que se efectuará en BOCA DEL RÍO en el mes de junio, entre los artistas el jueves 2 de junio N’KLABE, la INDIA y los VAN VAN DE CUBA; el viernes 3 de junio SONORA CARRUSELES, TITO NIEVES y JERRY RIVERA, y el sábado 4 de junio DIEGO MORÁN, VÍCTOR MANUELLE y OSCAR DE LEÓN; también estuvieron el secretario de gobierno ERIC CISNEROS BURGOS y el secretario de turismo JUAN MANUEL MARTÍNEZ OLVERA, será sin dudarlo el mejor festival que tengamos memoria… Del 23 al 28 de junio el festival Velas 2022… Intensa gira del golfista veracruzano AARÓN TERRAZAS por Latinoamérica, inclusive estará jugando el abierto mexicano del 26 al 29 de mayo, saludos a su papi ISAAC TERRAZAS… Arrancó la temporada de béisbol de la liga mexicana, el ÁGUILA de VERACRUZ con el pie derecho, hoy el tercero de la serie vs los PERICOS, la inauguración estuvo espectacular, felicidades a BERNARDO PASQUEL y la celebración de diez , muchos amigos de la capital del país hicieron acto de presencia, presente la reina de belleza SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, que por cierto la felicitamos por los extraordinarios cuadros que realiza… Saludos a ELÍSEO MORFÍN, está muy movido… Un gustazo saludar a FLAVIO SERGIO HERNÁNDEZ CANO, estaba en compañía de sus nietos FABIANA y FLAVIO, herederos de FLAVIO y MARISOL BARQUÍN DE HERNÁNDEZ… JAVI RUIZ nos presentó proyecto junto al dorado rumbo a Paso del Toro, a un lado del ya famoso hospital COVADONGA… Por Houston, Texas, vacacionando RAQUEL BUENO, nos mandó saludos… Del 26 al 28 de mayo el torneo internacional de pesca del sábalo de plata, habrá jugosos premios en efectivo, 200 mil al primer lugar, 150 al segundo y 100 mil al tercero, lo anterior lo anunció GOYO CHEDRAUI BOLADO, director de torneos del Club de Yates, habrá premios adicionales… Esta por este puerto el cónsul general de España MANUEL HERNÁNDEZ RUIGOMEZ en compañía de su familia, visitó lugares históricos, mañana comeremos con él y con amigos, así como el martes… Un gustazo saludar a JUSTO FERNÁNDEZ CHEDRAUI, felizmente casado con TETÉ RUIZ ANITÚA DE FERNANDEZ, su heredero JUSTO ya tiene 15 años… PANCHO REQUEJO presente en los CHOCHOLAZOS…Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…