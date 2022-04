MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La CHAMPIONS está que arde y los partidos de la semifinal serán entre REAL MADRID y MANCHESTER CITY, en la otra llave están VILLARREAL y LIVERPOOL, dos equipos españoles contra dos equipos ingleses, los partidos serán el 26 y el 27 de abril, así como la vuelta 3 y 4 de mayo, la gran final el 28 de mayo en PARIS… La liga MX está en la jornada 14, ATLAS se enfrentó a MAZATLÁN, los cañoneros le abollaron una vez la corona al campeón, ganando 2 a 1 de visitantes en el estadio Jalisco; el NECAXA al SAN LUIS, que está jugando muy bien; JUAREZ de tuca FERRETI se enfrentó a PACHUCA, XOLOS recibió a las ÁGUILAS, todo estos el pasado viernes; LEÓN vs PUEBLA, SANTOS recibió al QUERÉTARO, TIGRES vs TOLUCA, CRUZ AZUL va contra CHIVAS, todos estos jugaron ayer; PUMAS vs MONTERREY juega hoy… Excelente el show de GERRY en Namik, una vez más lleno, un gustazo saludar a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL en compañía de mi querida GORDITA AHUED MALPICA, así como ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con MÍA ÁLVAREZ; GERRY cantó más de dos horas; gusto saludar a GONZALO MEDINA, delegado de la PGR en Veracruz, por ahí JUAN MARTÍNEZ FLORES, alcalde cordobés, visitará en unos días este diario; JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ feliz acompañándome a todos los CHOCHOLAZOS… Comimos con PEPE BASTÓN y festejamos su cumpleaños con MARIACHIS, su esposa EVA LONGORIA DE BASTÓN encantada en VERACRUZ, le gustó muchísimo Namik con las delicias del Chef ERIK GUERRERO ARIAS, saludos para LUIS ABELLA y MANOLO ALONSO, sigue festejando su cumpleaños…

Samia Carballal, (encantadora)…

Tita Aillaud de Ayestarán, (jarocha)…

Christelle y Emily Thomas, (cumpleañeras)…

Angelito Fernández Cevallos, Melina Rivera Robert de Unanue y Fernando Fernández Cevallos, (café con causa)…

Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina Costa Verde… El pasado jueves santo comimos en compañía de ROGELIO y LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ en su residencia del Club de Golf, excelentes anfitriones; LENNY hizo la famosa tortilla española, la cuata llevó unas papas que todavía me sigo saboreando; PATY PERALTA llevó rica ensalada, al igual que FABIOLA SALAZAR, ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, nos preparó ceviche ecuatoriano, las hamburguesas espectaculares; MAILYN y LESSIA ORTIZ asistieron, muchas gracias a la familia HERNÁNDEZ COELLO por las atenciones…. Van unos saludos hasta POZA RICA para la reina de la belleza mexicana MARILYN CHAGOYA TRIANA, ella representó a MÉXICO en Miss Mundo en 2012, la veracruzana ganó el certamen nacional en Tuxtla Gutiérrez, está más guapa que nunca… En el restaurante EL Río de la Plata hoy hay buffet, se lo recomendamos, un saludo al GRAL. MIGUEL ZAVALA JIMÉNEZ, comió con su hija AMANDA ZAVALA… RAFAEL y CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA un feliz matrimonio, saludos a sus herederas BELÉN y BEGOÑA ZÁRRAGA ABASCAL, su mami ha disfrutado este año, ha tenido muchos eventos, saludos a don TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL…

Conchita Abascal de Zárraga con Belén y Begoña Zárraga Abascal, (guapísimas)…

Marilyn Chagoya Triana, (bellísima)…

Pepe y Eva Longoria de Bastón, (cumpleaños)…

29 y 30 de abril CAFÉ con CAUSA una campaña del DIF boqueño que preside MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, en coordinación con La Parroquia de los 200 años, presentes FERNANDO y ÁNGEL FERNÁNDEZ CEVALLOS, siempre apoyando causas nobles, los esperamos en el ESTACIONAMIENTO junto a plaza BOKA de 8 am a las 17 horas, compre su lechero, canilla y apoye la campaña de SALUD VISUAL INFANTIL, enhorabuena para el alcalde de Boca del Río JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, está trabajando muy bien, así como el puerto jarocho, un éxito la seguridad en esta zona conurbada, se blindó en área de la costera y hubo un sinnúmero de actividades deportivas y sociales, un saludo a PEPE SALVATORI ARJONA y al ex TIBURÓN MANOLO LÓPEZ MONDRAGÓN, están trabajando al 100, los turistas abarrotaron esta conurbación; un diez para Transito, laboraron de sol a sol y mantuvieron bien las principales vialidades; los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, felices con el éxito de esta SEMANA SANTA que hoy culmina con el DOMINGO DE RESURRECCIÓN, habrá misas a las 9 y 11 de la mañana, así como 13 horas y 19, saludos a monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH, obispo de la diócesis de Veracruz, así como el presbítero y párroco de catedral LIC. AURELIO MOJICA LIMÓN, con ellos el presbítero JULIO FLORES CARRANZA, vicario de esta diócesis y el diácono JOSÉ MIGUEL RIVERA SÁNCHEZ, ellos tuvieron a su cargo la organización de las celebraciones eucarísticas de esta Semana Santa…

Jacqueline Fonseca, Lenny Coello de Hernández, Paty Peralta, Lessia Ortiz de Sosa, Alejandra González Sobrevals, Fabiola Salazar y Mailyn Ortiz, (disfrutando)…

Enrique y Martha Lagunas de Álvarez con Mía Álvarez Lagunas, (familia)…

Paul y Esperanza González de Pimentel, (matrimonio)…

Nacho Gómez, Gerry Espinosa, Gerry Ramos y Luis Abella, (amigos)…

Los cumpleañeros de hoy son ANILU ÁLVAREZ DE SEDAS, JULIE BARRERA, CRISTINA CANO, CITLALI MALDONADO, JESÚS CORICHI, EVARISTO MORALES, RAMÓN SPINOLA GONZÁLEZ, RAÚL CORTÉS ZAMORANO, MICHELLE ITURRIAGA, VALERIA SÁNCHEZ ROJÍ DE DÍAZ y PATY RODRÍGUEZ DE MABARAK; mañana lo cumplirán BIBIANA GÓMEZ ONTIVEROS, DIANA GARCÍA, YUNUEN ACOSTA DEL VALLE y ABRIL GLOVER; pasado mañana CÉSAR MATEOS, LILÍ MÉNDEZ, ALEX VERA, ELMER ROBLES PÉREZ DE LEÓN, LILIANA SALDAÑA, MICHELLE VELA, MIREYA VILLALOBOS, LYDIA MAITRET DE GÓMEZ y CARLOS SILICEO BARZANA; a todos muchas felicidades… Ya viene el cumpleaños de MARMIKO… El ÁGUILA de VERÁCRUZ listo para la temporada 2022 que inicia el 22 de abril en el estadio BETO ÁVILA, el manager EMMANUEL peque VALDEZ tiene un cuerpo de lanzadores de primer nivel entre ellos JOE WAGMAN de Israel, HAYATO TAKAGI de Japón, MIKE DEVINE Estados Unidos y DYLAN UNSWORTH de Sudáfrica; ya conocido por la afición ellos forman el rol de abridores del glorioso ÁGUILA de VERACRUZ, felicidades a BERNARDO PASQUEL… En Vacanora todo delicioso y una vista espectacular… Visité nuevamente maroma residencial y pude constatar la calidad de sus acabados, la espectacular vista que tiene a los manglares y la privacidad en el corazón de BOCA del RÍO, visítelos y llame al 2291390676… Los Puras HOJA REAL los puedes encontrar en Namik, El Llagar, El Estribo Cantina, Mardel, Querreve y Deli Deli… Un éxito el Café Don Justo en ANDAMAR, ahí también está perfumes Le France que está cumpliendo 25 años y lo celebran con la apertura de una tienda más en JUAN PABLO II… Jugamos hace unos días boliche en el Bolerama Veracruz y degustamos unas CHELITAS con pizza y hot dogs… Samia Carballal siempre atenta a los CHOCHOLAZOS… Este próximo sábado la boda de ENIF GARCÍA OROPESA y RAFAEL REVILLA HERRERA en Cielo Tisú… BEBA VILLARELLO AHUED disfrutó de Los Cabos este fin de semana… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…