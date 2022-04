MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! En la CHAMPIONS, el MANCHESTER CITY venció al ATLÉTICO DE MADRID en Inglaterra, el BENFICA de Portugal perdió en casa 3 a 1 con el LIVERPOOL, REAL MADRID le dio un repaso al actual campeón de la champions CHELSEA y lo derrotó en su casa 3 a 1 con hard trick de KARIN BENZEMA, segundo consecutivo que hace en la CHAMPIONS, y el VILLARREAL en casa le gana por la mínima diferencia al BAYERN MÚNICH; los partidos de vuelta el 12 y el 13 de abril en plena Semana Santa… En Namik, jueves 14 de abril, ya de lleno en Semana Santa estará GERRY con su espectáculo, el show será desde las 9 de la noche, reserve y no se quede afuera, podrá disfrutar las delicias del Chef ERIK GUTIÉRREZ ARIAS… El 22 de abril el inicio de la liga mexicana, los Rojos del Águila estarán jugando en casa vs los pericos de Puebla, habrá fiestón de inauguración… Abrió sus puertas el hospital COVADONGA, el más grande del sureste de la República, toda la sociedad el centro del estado de Veracruz y alrededores estuvieron presentes, saludo especial para el DR. FELIPE SÁNCHEZ ANCIRA, por motivos de salud no pudo estar presente, su esposa SUSANA SAINZ DE SÁNCHEZ asistió en compañía de sus hijos ANTONIO, SUSY y MARÍA FERNANDA, y ELIZABETH SÁNCHEZ SAINZ, un gusto saludar a BETO AILLAUD, así como ADRIÁN GONZÁLEZ, entre los invitados el alcalde de Boca del Río JUAN MANUEL UNANUE con MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, la alcaldesa del puerto jarocho PATY LOBEIRA DE YUNES, la alcaldesa de Alvarado LIZETTE ÁLVAREZ, JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS, alcalde de Orizaba; el ING. FRANCISCO MALPICA, LUIS ABELLA, CP. MANUEL ALONSO, hoy es su cumpleaños; gran participación de doctores de toda la República; SALVADOR y LORENZO ABELLA, JOSÉ LUIS MARÍN, MAURICIO y CLAUDIA CRODA DE MARÍN, JORGE y MÓNICA SETIEN DE BUENO, JORGE TUBILLA, NACHO REYNA, ANA MARTÍNEZ POO, mi querida GORDITA AHUED, SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA; el HOSPITAL COVADONGA quedó espectacular; este nosocomio estará al alcance de todos los bolsillos…

Rosy Gudiño, (guapísima)…

Farid y Mónica Berlanga de De La Cruz, (matrimonio)…

Gabriel Bravo, Tony Chedraui, Gilberto Bravo y Goyo Chedraui, (de fiesta)…

Dr. Fernando y Verónica Martínez de Morán con Vicente, Marifer y Diego Morán Martínez, (feliz familia)…

Siguen los buenos comentarios de la convención de Tony Súper Papelerías, estuve invitado a la cena de clausura donde más de 350 ejecutivos de las 130 tiendas de toda la República asistieron, tanto gerentes como jefes de ventas y empleados, pude constatar la excelente organización y convocatoria de DON TONY CHEDRAUI MAFUD, a su lado sus hijos TONY y GOYO CHEDRAUI BOLADO, así como PEPE BOLADO GUTIÉRREZ y ABELARDO ALVERDI, sin faltar DIEGO SIERRA CHEDRAUI, entre los asistentes empresarios veracruzanos como GILBERTO BRAVO TORRA con sus hijos GILBERTO y GABRIEL BRAVO VERA, TAVITO SOUSA, el general SERGIO LÓPEZ ESQUER, ROBERTO e YDALIA DE BUENO, MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL, el almirante ALBERTO VÁZQUEZ y su heredero ALBERTO VÁZQUEZ DE LA MEDINA, JOSÉ LUIS GÓMEZ SAÑUDO, el notario público DON FRANCISCO ARIAS GONZÁLEZ, el director del criver ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE y RAMÓN GÓMEZ BARQUIN; la cena estuvo exquisita y el ambiente sensacional, felicitamos a TONY y que continúen los éxitos… En El Río de la Plata buffet al alcance de todos los bolsillos… Estuvimos en la celebración del tercer aniversario de Sonora Grill, tiraron la casa por la ventana, un gusto saludar a ROSY GUDIÑO y JAVIER CASTRO, excelentes anfitriones, la cena exquisita y el ambiente fenomenal, los mejores clientes y medios informativos presentes, saludo a mi querida BERTHA AHUED MALPICA, llegó en compañía de BEBA VILLARELLO AHUED y MARI DAGDUG AHUED, con ellas RICARDO SOLIS, saludé a los agentes aduanales ROLANDO REYES KURI y TITO BERISTAIN DE LA PEÑA, MIGUEL IGNACIO GÓMEZ acompañado de ROSY URETA, ROCÍO RUIZ asistió en compañía de BETY RIVERA, MARIFER MORA con JENNIFER TOLEDO, SARA YUNES y KARINA SALAS, EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA, JAIME HOMS con su novia IVETTE VELÁZQUEZ DE HOMS, HÉCTOR MAROÑO y su esposa MARTHA CASTELLANOS DE MAROÑO, PEPIN y PAOLA PARATORE DE RUIZ, POLÍN y LULI BLANCO DE DESCHAMPS, PAQUITO MANTECÓN y NANCY RUIZ, GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, JOSÉ RAMÓN y CLAUDIA BELTRAMI DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, sin faltar RAFAEL y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE, saludos a PONCHO MAYANS; MIRIAM CARBALLO, candidata al reinado del Carnaval, FARID y MÓNICA BERLANGA DE DE LA CRUZ, saludos a LUIS y GABY ALVERDI DE DE LA CRUZ; excelente celebración de tercer aniversario…

Adrián Diez Olavarrieta y Tamara Martínez Chiunti, (enamorados)…

Omar Romano García y Cristina Olano, (de fiesta)…

Lupita Jones Garay y Ximena Navarrete, (Miss Universo)…

Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en mar ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… Saludo especial para el DR. FERNANDO MORÁN HUERDO y su esposa VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN junto con sus herederos VICENTE, DIEGO y MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, por cierto, MARIFER jugando cada día mejor al tenis… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Una de las parejas del momento la forman ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI… Un saludo para OMAR ROMANO y CRISTINA OLANO, se dejaron ver muy elegantes en los CHOCHOLAZOS jarochos… El 30 de abril la concentración de las finalistas de la plataforma de belleza MxU, la gran final será en SAN LUIS POTOSÍ, el 22 de abril, habrá junta de coordinadores y directores el 21 de mayo, después de la sesión con el jurado; las jóvenes retornarán a sus lugares de origen el 23 de mayo; SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA se declaró lista, estuvo recientemente en la cámara de diputados, invitada por el presidente de la mesa directiva, el diputado federal y veracruzano SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, la reina de belleza estuvo en una sesión del congreso y pudo constatar cómo trabaja el poder legislativo, retornó complacida; la conducción del evento final estará a cargo de XIMENA NAVARRETE y ANDREA MEZA, las acompañará JUAN SOLER y será trasmitido por Imagen TV, vamos por la corona nacional… En Kebagrill la mejor comida libanesa al teléfono 2293087986 en Plaza Sol, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… ADRIANA FONSECA estará a fin de mes por este puerto jarocho, su mami ya se encuentra por acá, mi suegra GUILLE CASTELLANOS, pasará Semana Santa en VERACRUZ…

Adriana Fonseca y Guille Castellanos, (felices)…

Iñaki y Marilú Cobos de Rementería, (disfrutando)…

Ivanna Paz Fernández y Lupita Fernández Valle, (guapísimas)…

Rafael y Maricruz Acosta de Aguirre, (chambeadores)…

GOGOFIX excelente aplicación, espérela ya que causará sensación, saludos a su creador ALEJANDRO YÉPEZ, en la foto con amigos como TAVO SOUSA, DANY MARTÍN, ANGELO MALDONADO y quien esto escribe… Del 1 al 5 de julio el CARNAVAL DE VERACRUZ… JAVIER y MARILÚ BUTLER DE AILLAUD presentes en los CHOCHOLAZOS… IÑAKI y MARILÚ COBOS DE REMENTERÍA siempre se les ve en los grandes eventos, saludos para ALVARITO y ANDREA VARGAS DE RUIZ… LUPITA FERNÁNDEZ VALLE muy elegante en compañía de su heredera IVANNA PAZ FERNÁNDEZ… Los cumpleañeros de hoy son CAROLINA BRINGAS DE POO, MANUEL ALONSO, FRANCISCO GÓMEZ, JESS HERMMAN y PACO MARTÍNEZ; mañana lunes lo cumplen MELY VELASCO INURRETA, MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, ELIZABETH ZURITA, JOSS MÉNDEZ, SARAHI AÍDA RAMOS y GABY ELVIRA DE MORALES; pasado mañana PRISCILA ORTEGA, HÉCTOR HAAZ, JESSICA ZETINA, VÍCTOR POBCE, ROBERTO CEVALLOS, PILI LEDESMA, ALLISON PÉREZ, VERÓNICA LÓPEZ; este día cumpliría PANCHO GALÍ, descanse en Paz, y BETTY GARCIA, a todos muchas felicidades… Recuerden preguntar por los Puras HOJA REAL, los puedes encontrar en Namik, El Llagar, Querrevé, Mardel, Deli Deli y El Estribo Cantina…Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…