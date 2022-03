MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra Selección MEXICANA empató a 0 goles con su similar de USA, jugaron bien pero concretaron, el gran héroe como siempre MEMO OCHOA, jugó como siempre con amor a la camiseta ante un estadio Azteca con solo 50 mil espectadores, con todo y eso volvió el grito HOMOFOVICO, sin dudarlo habrá sanciones, CANADÁ pierde en COSTA RICA 1 a 0, PANAMÁ empató con HONDURAS a 1 gol, JAMAICA y el SALVADOR, empate a 1 también… Hoy juegan CANADÁ vs JAMAICA, el SALVADOR vs COSTA RICA, HONDURAS vs MÉXICO y EU vs PANAMÁ, así la eliminatoria de CONCACAF rumbo a CATAR… ITALIA pierde 1 a 0 con los de MACEDONIA del norte y quedan los AZURRI fuera por segunda vez consecutiva del mundial, primero no fueron a RUSIA y ahora están fuera de CATAR, ahora MACEDONIA enfrentará a PORTUGAL con todo y CRISTIANO RONALDO en la otra llave PAIS DE GALÉS con GARET BALE, venció 2 a 0 a AUSTRIA y enfrentará a SUECIA que venció en tiempo extra a la República CHECA…

En El Río de la Plata los buffets dominicales espectaculares, pida su caldito de caracol… PAOLA ROMAGNOLI THOMAS guapísima… Hoy nos acompañan los expresidentes de agentes aduanales encabezados por MANOLO REYNAUD… KARLA y MARIANA GONZÁLEZ LAVALLE, de nuestra dorada juventud veracruzana, saludos a sus padres… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill… PABLO PAZ y su novia IVANNA PAZ FERNÁNDEZ hacen bonita pareja…

Paola Romagnoli Thomas, (bellísima)…

Karla González Lavalle, (jarocha)…

Pablo Paz e Ivanna Paz Fernández, (noviazgo)…

Dr. Fermín y Elizabeth Zambrano de Martínez, (matrimonio)…

El Dr. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ felices y enamorados, y como dice el DR, a descansar a la tumba, no paran ambos, son muy chambeadores… Tuvimos reunión con compañeros de TELEVER, gentil anfitriona fue NORMA REYNA CAMACHO, su perrito CAMILO tremendo, nos recibió y nos hizo mucha fiesta, saludos a sus herederas MARÍA JOSÉ y PAULINA RODRÍGUEZ REYNA, guapísimas MARIANA, anda por la madre patria con su amiga GIANNINA, por ahí llegaron ROGERIO PANO súper delgado, MARILOLI DÍAZ MIRÓN, como siempre con excelente carácter; ARACELY BAIZABAL, DADIN y ELOÍSA MAASBERG DE REMES, felices y enamorados como hace muchos años; RAQUEL CAPALLERA y EMILIO CUEVAS; la cena exquisita acompañada de ricos vinos de la ribera del Duero, recordamos anécdotas; desde la capital del país JACKIE nos dio cátedra de su libro CONSENTIMIENTO INFORMADO estudio de derecho comparado MÉXICO-ESPAÑA, solo hay tres en MÉXICO, aprovecho para felicitarla ya que hace unos días le informaron que habían revisado su trayectoria profesional, y el comité académico, acordó otorgarle la distinción DIPLOMA al MÉRITO UNIVERSITARIO CARMEN VIQUEIRA LANDA, felicidades DRA, me siento muy orgulloso de tus logros… Un saludo para el CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, llega puntual a la cita de los jueves CHOCHOLEROS en La Parroquia, saludos al LIC. WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, así como a los contadores SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA… ADRIANA FONSECA CASTELLANOS volará a la ciudad de Los Ángeles, California, y de ahí retornará a este puerto… CARLA ABASCAL SECHI guapísima, elegante y distinguida… MARISOL HOYOS luciendo espectacular, saludos a JUANITO y VICKY, están muy orgullosos de su familia… Cumplió años IVÁN HILLMAN CHAPOY, felizmente casado con MÓNICA ROBLES DE HILLMAN, su heredera FER HILLMAN ROBLES le deseó lo mejor, saludos a su galanazo LUIS GUTIÉRREZ GÓMEZ, comieron en compañía de DON PABLO ROBLES, un gusto saludarlos… En Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa en PLAZA SOL, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… ROBERTO VILABOA cumplió años y lo festejó en familia, saludos a su esposa MARU CASADO DE VILABOA; después con sus cuates, presentes LUIS EXSOME, muy recuperado de su intervención quirúrgica, ya está planeando con su concuño PEPE RIVERO viaje a la madre patria; VÍCTOR OROZCO y SALVADOR LEVET, así como GABRIEL ROMANO y NACHO GUILLÉN… KAREN COBOS LIMA podría ser la soberana del Carnaval 2023, la joven se está preparando y reuniendo fondos desde ahorita para poder representar a los veracruzanos en su máxima fiesta… LORNA BLANCO despampanante…

Felicitaciones al Lic. Irving Cobos que celebra su cumpleaños el día de hoy en Ignacio de la Llave, Veracruz.

Adriana Fonseca Castellanos, (preciosa)…

Carla Abascal Sechi, (guapísima)…

Marisol Hoyos, (espectacular)…

Comimos con PANKY y PANCHITO ARIAS delicioso y probamos muy buen vino de la Toscana, pasado mañana la despedida de JORGE GARCÍA, va estar sensacional, gracias a JORGE por la invitación para visitar la madre patria… DON RAFAEL DELGADO siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… ROSENDO CORBAL RODRÍGUEZ estudiando comunicación… LUIS e INGRID ANDERSON DE GONZÁLEZ un feliz matrimonio… RICARDO MOREIRA reportándose desde VENTOSELO, disfrutando un puro HOJA REAL, por allá BETO CAMIÑA así como DON ENRIQUE RODRÍGUEZ… Los cumpleañeros de hoy son CARLOS VENTA SUÁREZ, LINDA DÍAZ, PACO HOYOS, MARÍA FERNANDA MARÍN, XIADANI QUIJANO, MAYA LEÓN, ISABELLA DE LEO, MARIO GORDILLO y MARÍA JOSÉ OCEJO; mañana lunes lo cumplirán SUSANA CORONEL, MARY CARMEN SANTALUZ, YOJA GALLARDO, ANDREA LORENA FRANCO, ROSY LAJUD, TAMARA FERNÁNDEZ, DANIEL AGUILAR, IVÁN MANGE y GERARDO GÓMEZ; el martes BETY ACEVEDO, CAROLINA MALAGÓN y lo cumpliría este día ALFREDO RAMÍREZ DUARTE, descanse en paz, a todos muchas felicidades… El diputado federal y presidente de la mesa directiva del congreso de la unión, SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, estuvo por esta zona conurbada en compañía de su esposa, tuvo desayuno con damas rotarías el día de ayer, y café con ex soberanas del Carnaval veracruzano, todas reuniones muy productivas que benefician a la entidad; el LIC. SERGIO GUTIÉRREZ LUNA es originario de MINATITLÁN, nació en VERACRUZ y ama a su estado, aparte de su preparación académica, tiene carisma y don de gente, los que lo conocen, inmediatamente hacen click con él; enhorabuena para este gran veracruzano… Ya que hablamos del vital líquido, terrible lo que está sucediendo en Monterrey, la escasez del agua nos va afectar a todos…

Don Pablo Robles, Luis Gutiérrez Gómez, Iván y Mónica Robles de Hillman, Fernanda Hillman Robles, (feliz cumple Iván)…

Manuel Enciso, Ricardo Beristain, Ramón Gómez, Alfredo Deschamps, Salvador Alverdi, Toño De La Fuente, Jorge Homs, Jorge De La Garza, Manolo Reynaud, Toño Sansores, Tito Beristan, Javier Hernández Garza, Arturo Reyes, José Antonio De La Fuente, Jorge Díaz y José Luis Gómez Sañudo, (agentes aduanales)…

Karen Cobos Lima, (veracruzana)…

Lorna Blanco, (guapísima)…

MIREN DESCHAMPS muy festejada por su cumpleaños… Este pasado viernes inició el evento SER MUJERES, un homenaje para honrar al género femenino, felicidades para los organizadores HUMBERTO GAYA idea original y CLAUDIA MENDEZ coordinando todo a la perfección, estuvo como oradora invitada BELÉM PALMEROS, en la música ZAMIR AZAMAR, BLANCA CALVIÑO, MARTHA DOMÍNGUEZ y ANA LUZ GONZÁLEZ… Mañana habrá charlas en LA GALERIA VERACRUZ que está ubicada en MARTI 156, mayores informes al 2297810084 y culminan los eventos el 4 de abril… Se suspende oficialmente la feria ganadera de YLANG YLANG por tercer año consecutivo, los ganaderos de la UGRZC no se ponen de acuerdo y dejan de organizar una de las fiestas más importantes y tradicionales, cómo hacen falta los ganaderos de antaño, que aparte de entrones y trabajadores era líderes naturales y lo demostraban con eventos de corte internacional, no les temblaba la mano con nada… Un gustazo saludar a DANY MARTÍN LOIS y JOSÉ MANUEL CAMIÑA, platicamos largo y tendido con el POLLO PÉREZ FRAGA, el CARNAVAL será algo espectacular y con poco recurso, hay muchos candidatos, se va poner bueno; aprovecho para invitarlos Las Alitas en Colón esquina ERNESTO DOMÍNGUEZ y BOULEVARD esquina HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 50 sabores diferentes… Pregunten por los Puros HOJA REAL en Namik, Deli Deli, Querrevé, Estribo Cantina, El Llagar y Mardel… 5 de junio, la 5 y 10 de El DICTAMEN, inscríbanse y participen… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…