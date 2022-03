MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Ya tenemos los ocho finalistas de la champions, el sorteo se realizó este viernes, hay tres equipos ingleses, tres españoles, un alemán y un portugués, CHELSEA va contra el REAL MADRID, MANCHESTER CITY vs el ATLÉTICO de MADRID, el VILLARREAL vs el BAYERN MÚNICH, y el BENFICA vs el LIVERPOO… Hoy REAL MADRID vs BARCELONA… Estuve en Namik restaurante comiendo con el DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, estaban con familiares, andan por la capital del país, estuvieron en un bodorrio… MARIANO GARCÍA JIMÉNEZ encantado con los CHOCHOLAZOS, comimos con MANOLITO ALONSO, LUIS ABELLA y el notario ALEJANDRO MONTES DE OCA; ERIK GUERRERO ARIAS, chef de este restaurante nos invitó el miércoles 23 de marzo, habrá cata de vinos a ciegas, el evento se denomina HABLEMOS de VINO, curiosidades, mitos y paradigmas, estará como invitado el sommelier CARLOS FERIA en la cocina; además de ERIK, estará JUAN CARLOS ARELLANO, una experiencia en donde se pone a prueba tanto al vino como al catador, en esta ocasión se catarán TRES VINOS de alta gama y se probarán tres platillos construidos para cada vino, evento muy selecto, a las 19 horas en 1 de Mayo a unos pasos del boulevard, llama al teléfono 2295522248, cupo limitado… Un gustazo saludar a MARIÁN ALMEIDA ARIAS… Éxito rotundo la inauguración del hotel boutique XKHAN, ubicado en Mocambo junto a mariscos Villa Rica, quedó espectacular y fue inaugurado por el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, lo acompañaron los excelentes anfitriones PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, así como ENRIQUE y ANA MARY GUTIÉRREZ DE GUZMÁN, estuvimos presentes en la bendición, gustazo saludar a SANTIAGO CARAMÉS CHAPARRO, presidente de los hoteleros; TONY CHEDRAUI MAFUD, JORGE BELLO, el almirante VÍCTOR y YOLI OROPESA DE GARCÍA MACEDO, toda la familia GUTIÉRREZ DE VELASCO asistió; RICARDO, ALFONSO, MICKEY, JOSELO, MARY, PATY, DAVID y varios más; saludos a SUSY TIBURCIO DE GÓMEZ, las atenciones fueron de diez; por ahí llegaron SERGIO PAZOS, HUMBERTO HERNÁNDEZ MIKEL y JUAN ANTONIO DIEZ PIREZ, saludos especiales para CARMELITA GONZÁLEZ DE GUTIÉRREZ DE VELASCO; felicidades a ENRIQUE y PACO, todo el éxito del mundo…

Marián Almeida Arias, (guapísima)…

Remigio Ortiz y Fabiola Ricarte, (noviazgo)…

Fernanda Spinola, (jarocha)…

Jessica Cano, (bella)…

Un éxito el buffet dominical de El Río de la Plata, se los recomiendo ampliamente… FERNANDA SPINOLA, engalanando este CHOCHOLAZO… JESSICA CANO la recuerdo como reina de la belleza boqueña, y ya que hablamos de bellezas, se realizó el evento estatal de turismo en donde la ganadora fue PAMELA REYNOLDS, del municipio anfitrión, fue coronada por la presidenta del DIF boqueño MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE, acompañada de su heredera AITANA UNANUE… Se inscribió YERIMUA, influencer veracruzana y llenó el zócalo, logró esta chica lo que ninguna otra candidata había logrado, creo que será sin dudarlo la reina de nuestro Carnaval… Tres jóvenes porteñas que se destacan en el jet set son MARCELA FERRARI, MARÍA JOSÉ VENTA CELIS y DANIELA HERNÁNDEZ… En Kebagrill, la mejor comida libanesa en plaza Sol al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… SOFÍA GONZÁLEZ LUNA radicando en la capital poblana, su hermana contraerá nupcias en breve… RICKY MARTÍN una presentación exitosa en el estadio BETO ÁVILA bajo la organización de OCESA, muchas caras conocidas de la ciudad de los 30 caballeros y de la capital del estado, un gusto saludar a TOÑO y MARIANA RUIZ DE FERNANDEZ CHEDRAUI, GERRY RAMOS, BERNARDO PASQUEL estuvo en compañía de su familia y amistades; SANTIAGO OSIO, BEBA VILLARELLO hermosa como siempre, con ella MARÍA FALCÓN, ALEX GONZÁLEZ, un excelente espectáculo disfrutamos… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales es muy fácil @NACHOCHOLNEW…

Marcela Ferrari, María José Venta y Daniela Hernández, (veracruzanas)…

Sofía González Luna, (encantadora)…

Melina Rivera Robert de Unanue y Pamela Reynolds, (exitoso evento)…

PEPE CEDEÑO cumplió 33 años y los sigue festejando… LUIS MELGOZA incursionando en el ámbito empresarial, saludos a su esposa CONY PIANA DE MELGOZA… LETY REYES BREMONT DE PEPETON feliz y contenta con su galanazo… Guapísima PAULINA MORAL CAZARÍN, ella es la heredera de DANIEL y ARACELY CAZARÍN DE MORAL… JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO por el paradisiaco Acapulco disfrutando con primos… Viene torneo de golf en Puebla y la feria de San Marcos en Aguascalientes… El ÁGUILA de VERACRUZ listo, el béisbol de la liga mexicana arranca el 22 de abril vs los pericos de PUEBLA en el BETO ÁVILA… El diputado SERGIO GUTIÉRREZ LUNA estuvo por este puerto realizando un sin número de actividades, un veracruzano querido y respetado por su don de gente y su capacidad de escuchar y atender directamente a los ciudadanos, un paisano que está poniendo el nombre de VERACRUZ en donde debe estar… Mi querida YURI con muchos proyectos en su estado natal… Muy felicitada y festejada ADRIANA FONSECA CASTELLANOS, estará muy pronto por este puerto y Boca del Río… Los cumpleañeros de hoy son DULCE MAR VALDEZ, DAVID GUTIÉRREZ DE VELASCO, ESTELA DURÁN, JOAQUÍN PÉREZ, ZUGEIDY VELEZ, NORA LUNA y COCO RETOLAZA; mañana lo cumplirán HÉCTOR MORALES, PAOLA CAZARÍN, ABRIL BRENES, ARIS HURTADO y PEPE CEDEÑO; pasado mañana ANTONIO CHAPARRO, ANA PAOLA PANTOJA POLA, TERESA DE HOMS, LIZETTE ORTIZ, MAGIE ROCHA, OCTAVIO HIDALGO y OLIVER OLEA, a todos muchas felicidades… Saludos especiales para el arzobispo de la arquidiócesis de la capital del estado monseñor JORGE CARLOS PATRÓN WONG, un representante de la Iglesia católica con gran carisma, realizando excelente labor pastoral en VERACRUZ, en el poco tiempo que tiene de haber llegado a Xalapa, ya es muy querido y respetado, saludos al padre JOSÉ MANUEL SUAZO, vocero de esta arquidiócesis… YAMIL GARCÍA KURI y BETY CASADO DE GARCÍA, feliz matrimonio… Aprovecho para saludar a ROBERTO y MARU CASADO DE VILABOA… Barlovento el mejor lugar para realizar tus fiestas y reuniones a orillas del Río Jamapa, llámalos al 2291481814… Los puros HOJA REAL los puedes encontrar en Querrevé, Mardel, los famosos portales de Lerdo, El Estribo Cantina, Namik, El Llagar y Deli Deli… ALESSANDRA y XIMENA POO ÁLVAREZ encantadoras jovencitas, saludos a sus papis GERARDO y ALE ÁLVAREZ DE POO, su heredero GERARDITO destacándose en los CHOCHOLAZOS… JORGE y CHANTAL MUGUIRA DE BELLO enamoradísimos y disfrutando… Habrá mucha lana con los candidatos al reinado del Carnaval, pero también auguramos muchos problemas, ojalá y me equivoque pero es el sentir de muchos veracruzanos…

Lety Reyes Bremont de Pepeton, (bellísima)…

Enrique Guzmán, Paco Gutiérrez de Velasco, Maly Flores de Gutiérrez de Velasco, Ana Mary Gutiérrez de Guzmán y Humberto Hernández, (de fiesta)…

Víctor y Yolanda Oropesa de García Macedo, (feliz matrimonio)…

Paulina Moral Cazarín, (bellísima)…

84 años cumplió PEMEX, muchos mexicanos recuerdan cuando siendo presidente de México LÁZARO CÁRDENAS se hizo la expropiación petrolera allá por 1938, hace unos días se recordó con importante ceremonia en MINATITLÁN en donde estuvo presente nuestro presidente AMLO, la tierra de SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, no pierdan de vista a este diputado que está sonando fuerte a nivel nacional y cuenta con el respaldo de la cuarta transformación… PEPIN RUIZ se lanza como YouTuber y tuvo respuesta inmediata de los compañeros periodistas y público en general… Muchas felicidades para el abogado PACO LARA MENÉNDEZ, cumplió años hace unos días y lo festejó en familia, saludos a su mami CHARITO MENÉNDEZ DE LARA, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… PACO y CARMELITA MALPICA DE COS, un feliz matrimonio…VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, el orizabeño tiene muchos años de radicar en la capital del país… TITO BARQUÍN fue invitado como orador en foro Xalapeño sobre turismo, el abogado sabe de ese tema en donde se desempeñó muy bien en los tres ámbitos de gobierno hace algunos años… Mucho turismo en este puerto en vísperas de Semana Santa… Ya viene la carrera 5 y 10K de EL DICTAMEN, apúntese y corra por su salud en compañía de su familia… PEPE ARENAS y GUSTAVO HERNÁNDEZ baluartes de MÁS LATINA y brazos derechos de FRANKIE MALPICA… En grande los festejos de los 25 años de Le France perfumes originales… Bolerama Veracruz tu mejor opción para jugar BOLICHE… 26 años de feliz matrimonio cumplirán en este mes el abogado RENÉ LIÑERO BAQUEIRO y YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO… Un gusto saludar a JAVIER PERABELES, estaba en compañía de RAMÓN MAROÑO, ALFREDO GRAHAM, saludos a su novia MARIEL CRODA; CARLOS SÁNCHEZ MABARAK y RUDY PÉREZ comieron delicioso en El Río de la Plata…Todo marcha muy bien en el Tress 99… CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO feliz matrimonio y disfrutando de sus herederas REGINA y RENATA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…