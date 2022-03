MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID jugó como todo un campeón y derrotó al PSG en el Bernabéu 3 goles a 1, en el global 3 a 2, y avanzó a los cuartos de final, al igual que el BAYERN MÚNICH, el MANCHESTER CITY y el LIVERPOOL, cuatro de los equipos más poderosos del mundo; pasado mañana jugarán CHELSEA, el campeón que lleva ventaja de 2 a 0 vs LOSC, VILLARREAL vs JUVENTUS, empataron a uno, ahora jugarán en Italia; el miércoles BENFICA vs el AJAX, van 2 a 2, el partido será en Holanda y el ATLÉTICO de MADRID vs el MANCHESTER UNITED; el juego será en Inglaterra, está buenísima la CHAMPIONS, la liga MX se reanudó y ayer el clásico de clásicos se lo llevó el AMÉRICA que con esto retoma el vuelo rumbo a la calificación… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en Mar ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… Un gustazo saludar a ALEJANDRO CARÚS, cumplió años y lo festejó con sus amigos y seres queridos en Deli Deli… Por ahí también saludé a compañeros LASALLISTAS, un gusto ver al LIC. HÉCTOR YUNES LANDA en compañía de BICHIR NAHUM LAJUD y RAMÓN FUSTER, ambos directivos del Círculo Español Mercantil… Hoy estaré en el homenaje con motivo del día del emigrante libanés, organizado por el Club Libanés de VERACRUZ, gracias por la invitación a sus presidentes el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ…

Aitana y Kira García Fernández, (guapísimas)…

Gerardo y Luz del Carmen García de Malpica festejando a Fátima Malpica García, (en el viejo continente)…

Yuriana Dorantes, (comunicadora)…

Ángel García y Anabel Richard, (felices)…

Muchas despedidas de soltera está recibiendo AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ, se casa con BERNARDO ROMANO, en la foto con su hermana KIRA GARCÍA, el evento social se realizó en el restaurante Namik… Eventazo la inauguración de Gulfmarine, gentil anfitrión fue GOYO CHEDRAUI BOLADO quien llegó acompañado de su esposa IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI, sus herederos grandísimos, RAMÓN, FERNANDO y ANTONIO CHEDRAUI PAZOS, presente también DON ANTONIO y PILAR BOLADO DE CHEDRAUI, estaban con GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, se la pasaron de lujo; GILBERTO BRAVO VERA asistió, saludos a MARISOL, el corte del listón y padrino fue el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE acompañado de los propietarios y familiares, un gusto saludar a CÉSAR, llegó acompañado de ANA LÓPEZ DE VENTA, extrañan a su heredera GIANNINA que está realizando estudios en Suiza, saludos a su hermanita CONSTANZA; JAIME y CLAUDIA MANZUR DE ROSETE llegaron, con ellos MIGUEL y VANESA PÉREZ DE RUIZ, se llevó premio en la rifa; en la producción del evento se destacaron MAYEL y DULCE URRETA DE MORALES, CUCO POO GIL invitado especial, por ahí TONY y ALE STIVALET DE CHEDRAUI, MIGUELÓN con su heredero MIGUELITO, SERGIO PAZOS con HUMBERTO HERNÁNDEZ VIDERIQUE, CARLOS VENTA, SÓSTENTES BRAVO y JOSU REMENTERÍA, se la pasaron muy bien; el almirante ROMEL LEDESMA ABAROA, director de API llegó a la inauguración; ROBERTO y ANABEL NAVARRETE DE PÉREZ llegaron desde Coatepec; MARCO BARQUÍN, JOSÉ LUIS GÓMEZ MALPICA, ANTONINO LAGUNES siempre muy activo, JORGE SOSA muy contento, saludos a su esposa VANESA AGUIRRE; JAVIER THOMAS asistió y hasta premio se ganó, en general un evento que reunió a lo más selecto de la sociedad veracruzana…

Renata Notario Contreras, (felices 3 años)…

Nora Sánchez y Armel Cid de León Muguira, (noviazgo)…

Nadia Piana de Maldonado y Ana Puente, (encantadoras)…

Hace unos días saludé a LUIS EXSOME ZAPATA, está saliendo de operación en el talón de aquiles, su esposa MARICRUZ RAMOS DE EXSOME lo está cuidando, estaba en compañía de PEPE MURO MAYANS, saludos a su esposa FABIOLA CORS DE MURO; el OSO MARTÍNEZ llegó, así como el notario POLIN MUÑIZ, su esposa ANDREA PÉREZ DE MUÑIZ encantadora; LACHO GARCÍA, vimos el gran triunfo del REAL MADRID; por cierto, JUAN JOSE SIERRA ÁLVAREZ estuvo en el estadio BERNABÉU… PANKY siempre un excelente anfitrión… GERARDO y LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA festejaron a su heredera FÁTIMA en la madre patria en donde están radicando… YURIANA DORANTES triunfando en los medios de comunicación, al igual que DULCE MARÍA VALDEZ, la programadora de MÁS LATINA… Muchas felicidades para VALERIA MANZUR BONILLA, sus XV años estuvieron espectaculares en INdustrial… En el restaurante El Río de la Plata todo exquisito, hoy buffet dominical… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… ÁNGEL GARCÍA y ANABEL RICHARD, bonita pareja en este CHOCHOLAZO… RENATA NOTARIO CONTRERAS cumplió tres años y sus padres CARLOS ALLAN NOTARIO CRUZ y MONSE CONTRERAS DE NOTARIO le organizaron bonita fiesta, saludos al abuelo Ing. ARMANDO NOTARIO… Un feliz noviazgo del centro de la entidad veracruzana lo forman ARMEL CID DE LEÓN MUGUIRA y NORA SÁNCHEZ… Los cumpleañeros de hoy son CARMEN SEDANO, ARI SÁNCHEZ, AIMEE FEHER y JUAN JOSÉ NUÑEZ; mañana lo cumplirán PAULINA PÉREZ CALZADA, CARLOS CARRILLO, BOBBY OCHOA, FABIOLA ZILLI, el diputado JULIO CARRANZA, REYNA ISABELLA, PACO CANELA, MAXIMILIANO OROZCO FRANYUTTI, MARISOL LASTRA, FERNANDO VÁZQUEZ RIGADA y MARIMAR ANITÚA DE GÓMEZ; pasado mañana HÉCTOR GUILLERMO SCHLESKE RUIZ, el popular WILLO, RAÚL PEIMBERT DÍAZ, el ARQ. ENRIQUE DEL VAL, TERE GONZÁLEZ, lo cumpliría hoy TAVO MARDONES, descanse en Paz; BERENICE GIRÓN, LISETTE RIVERO DE GROOT, LAURA MARTÍNEZ, MONSE VAQUEIRO, CLAUDIA HERNÁNDEZ, LALO ROBLES y FANNY LÓPEZ, a todos muchas felicidades…

Claudio Adrián Thomas y Karen Navarro, (enamorados)…

Veva Pérez Oseguera, (empresaria destacada)…

Rodrigo Basurto y Mar Regueiro Testas, (próxima boda)…

Pedro Romero y Daniel Ortiz, (arriba el sevilla)…

NADIA PIANA DE MALDONADO guapísima en compañía de su amiga ANITA PUENTE… Se incendió el lugar en donde desayunaba todos los días, Las Anitas de Costa de Oro, todo mi apoyo y reconocimiento a nuestro amigo SERGIO GONZÁLEZ, sabemos de su calidad humana y por lo que está pasando, el trabajo de mucho esfuerzo y trabajo se vino abajo en un momento, sabemos de tu capacidad y muy pronto estará de pie este restaurante… Feliz noviazgo lo forman CLAUDIO ADRIÁN THOMAS y la diseñadora de imagen KAREN NAVARRO… Un saludo especial para KARLA DÍAZ IBÁÑEZ, propietaria de la boutique DINAILS & MARTINIQUE, encontrarás los modelos de temporada y de muy buen gusto… VEVA PÉREZ OSEGUERA, una muy querida amiga del CHOCHOL, siempre nos atiende de súper lujo, saludos a sus herederos… Múltiples despedidas de soltera para MAR REGUEIRO TESTAS, quien se casa próximamente con RODRIGO BASURTO… 40 años de casados cumplieron ANSELMO y TERE MALPICA DE ESTANDÍA, dieron gracias a Dios en La Catedral acompañados de sus hijos MAYTE ESTANDÍA, CHEMO y CAROLINA SALVATORI DE ESTANDÍA, su heredero JAVIER está grandísimo… Kebagrill en plaza del Sol al 2293087986, la mejor comida libanesa, y si prefieres la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Namik, El Llagar, Mardel, Deli Deli, El Estribo Cantina y próximamente Querrevé, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden los CHOCHOLAZOS están en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…