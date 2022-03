MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA ocupa el último puesto de la tabla, el famoso farol rojo, ayer jugaron con los RAYADOS del MONTERREY, uno de ellos dejó el sótano, una campaña terrible para ambos equipos; el pasado viernes jugaron NECAXA vs TOLUCA, y JUÁREZ vs LEÓN, ayer QUERÉTARO vs ATLAS, MONTERREY vs AMÉRICA, y CHIVAS vs SANTOS; hoy estarán jugando PUMAS vs MAZATLÁN, PACHUCA vs TIGRES, y XOLOS vs SAN LUIS… Un éxito el evento realizado en el restaurante Namik de VERACRUZ, denominado OAXACA a la VERACRUZANA, en donde se contó con los Chefs JORGE LEÓN y LUIS ARELLANO de los restaurantes ALFONSINA y CRIOLLO, así como ERIK GUERRERO; la respuesta de los comensales estuvo espectacular, hubo fandango que amenizó la velada, por ahí pudimos saludar a JORGE GALVÁN con su novia ROSY URETA, así como MAGUITO RODAL; invitado especial fue el alcalde cordobés DR. JUAN MARTÍNEZ FLORES, un gustazo conocerlo y parte de su equipo de colaboradores, lo atendió personalmente LUIS ABELLA y MANUEL ALONSO, estuvieron en compañía en compañía de muy buenos amigos, destacándose el notario ALEJANDRO MONTES DE OCA, REY LEONIDAS, mandamás de TELMEX en VERACRUZ; el magistrado SERGIO JIMÉNEZ, ARTURO MARABOTO, FRANCISCO RINCÓN y ALONSO CRUZ, entre otros que pasamos una velada espectacular, disfrutamos en compañía de JUAN LAVIN, ex alcalde cordobés, de puros Hoja Real y unos vinitos de la ribera del Duero exquisitos, ya se está planeando otro evento…

Lucas Mathew Cox en sus 7 meses.

Martha Díaz Lagunas, (en mayo se casa)…

Samira Castro Gutiérrez, (bellísima)…

Andrea Díaz Ross, (guapísima)…

Este 16 de marzo RICKY MARTÍN en el Beto Ávila… Un saludo a SANTIAGO OSIO, ELÍSEO MORFÍN, LUIS MELLADO, FRANKY MALPICA, BETITO VILLARELLO y GERRY RAMOS, que este fin de semana festejó su cumpleaños CHOCHOLERO con amigos, muchas felicidades… MARTHA DÍAZ LAGUNAS, su boda civil el 19 de mayo en xkatlen con su galanazo brasileño ODIRLEI LEAO BUCCIOL, y en 2023, la ceremonia eclesiástica en Cancún… ALMUDENA DEL VAL COBO por Cancún con amigas en su despedida de soltera, se casa en breve con CARLOS RIVERO MAROÑO, saludos a SAMIRA CASTRO, SOFÍA EXSOME, YAMILETH OROZCO, MARILI COTAITA, MARIANA DEL PUERTO, ANA KAREN TORRES y MARCELA ÁLVAREZ, saludos a sus papis… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… ANDREA DÍAZ ROSS guapísima de nuestra dorada juventud, saludos a su galanazo PACO CALVO, están felices y enamorados… Otro de los noviazgos que se destacan en el jet set jarocho es el formado por EUGENIO JEFREY MABARAK y CONSTANZA CAPELLINI… En El Río de la Plata, hoy sensacional buffet de mariscos…

Eugenio Jefrey Mabarak y Constanza Capellini, (noviazgo)…

Manuel Alonso, Nacho Gómez, Rey Leonidas, Sergio Jiménez, Arturo Maraboto, Carmine Richiolini, Francisco Rincón, Alonso Cruz, Alejandro Montes De Oca, Juan Lavin y Luis Abella, (reunión)…

Katy Ramírez, (feliz cumple)…

Karen Cobos Lima, (guapísima)…

KATY RAMÍREZ cumplió años y los sigue festejando allá en su natal SAN ANDRÉS TUXTLA, aprovecho para mandar saludos a TAVO y LILY PÉREZ DECPEREZ-GARAY… KAREN COBOS LIMA espectacular jovencita del norte de la entidad veracruzana, radicando nuevamente por este puerto, vistiendo siempre a la última moda, saludos a sus papis y hermanitas… En el restaurante Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa al 2293087986, en Plaza Sol, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado, los miércoles ponen música estilo árabe… Estuve este pasado fin de semana con JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES y su novia LETY CORONEL GONZÁLEZ, disfrutamos comida en restaurantes de corte internacional y finos vinos, un gustazo saludarlos… ALBERTO, el famoso TOPI RAMÍREZ CAPO, disfrutando vacaciones por la nieve en compañía de CLAUDIA DOMÍNGUEZ DE RAMÍREZ, hacen una pareja excelente; saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, se van a cumplir cuatro años del mundial de RUSIA en donde MARIO me trajo gorra y pin de ese mundial… PEPE SALVATORI ARJONA y TANIA MEZA AHUED DE SALVATORI, feliz matrimonio, saludos para su heredero ANTONIO… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW…

Jorge Gutiérrez-Barrios Morales y Lety Coronel González, (pareja)…

Carlos Rivero Maroño y Almudena Del Val Cobo, (próxima boda)…

Alberto y Claudia Domínguez de Ramírez, (enamoradísimos)…

Pepe Salvatori Arjona y Antonio Salvatori Meza, (papá)…

Los cumpleañeros de hoy son EVA ÁVILA, el Lic. GUSTAVO PAYAN, ELEANO HERNÁNDEZ, VÍCTOR HUGO DELFÍN, FERNANDO JIMÉNEZ, JANIA MURILLO, LUPITA ISLAS y MARÍA ELENA RIVERA; mañana lo cumplen ÁNGEL OLMOS, FABRIZIO MONTALVO, RAFAEL MARTÍNEZ, YESICA SÁNCHEZ, LETY MONTES, BENITO REQUEJO FOX, TAMARA HERCE GIL, GELY VENTA SUÁREZ y LAURA VALDOVINOS; el martes JORGE ARRIETA, PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, GINA GUTIÉRREZ, CHUCHO BENÍTEZ, JOANNA TOLEDO, LUIS MELLADO y KIKI ZAMUDIO, a todos muchas felicidades… El diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA estará hoy en MINATITLÁN en importante evento, muchas gracias por la invitación, le estaremos dando seguimiento a este político veracruzano con mucho futuro… La cónsul general de España, TERESA BARBA, estuvo en VERACRUZ y fue atendida por el cónsul de ese país en VERACRUZ PANCHITO ARIAS, comieron delicioso en el restaurante El Llagar, presentes ALBERTO GARCÍA, así como DON ELIGIÓ CAMIÑA y DON RAFAEL DELGADO, con ellos MANOLO LÓPEZ PARDAVILA, así como KIKO AJA presidente del patronato del sanatorio español… El DR. FERMIN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, gustazo saludarlos… FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA disfrutando a sus buenos amigos JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS y LETY CORONEL, con ellos ANA MARTÍNEZ POO se la pasaron de lujo, llegó JAVIER AILLAUD, un saludo a MARILÚ BUTLER DE AILLAUD… Los puros hoja real los pueden encontrar en Namik, El Llagar, El Estribo Cantina, Mardel, Querreve y Deli Deli, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, así como en MÁS LATINA 96.5 FM, y ahora sí, ADIÓS…