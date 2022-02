MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy será la gran final del abierto mexicano de tenis, donde RAFAEL NADAL se adelantó la final ante el ruso MEDVEDEV, pues se enfrentaron en semifinales, un éxito rotundo; en DUBAI DJOKOVIC fue derrotado por JIRI VESELY y el número uno del mundo será destronado; el ruso toma la delantera; el veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ, después de sus actuaciones en Argentina y Brasil, festejó su cumpleaños en Acapulco en el abierto mexicano… Ayer tuvimos comida de la flota lasallista, excelentes anfitriones fueron ABEL GUTIÉRREZ RUIZ y MANOLO FERNÁNDEZ RIVERO, la pasamos en compañía de JUAN TRUJILLO, PEPE LONGO, hasta cambió compromisos que tenía con anterioridad; GERARDO MANTECÓN ROJO, PERUCHO y PIPO BARQUÍN, y MARIO GARCÍA YEFFAL; para la próxima ojalá y puedan venir todos… En El Río de la Plata les recomiendo los bufets de miércoles y domingo, pida su caldito de caracol… En junio la boda de MARIANA MUNDO VARGAS y DIEGO BARTOLOTTA, hubo despedida de soltera en donde estuvieron sus amigas más allegadas, así como su mami LUPITA VARGAS DE MUNDO, coordinando todo a la perfección, saludos al abogado TOMÁS MUNDO ARRIASA… Un éxito la 35a edición de CurArte que se realizó en los pasillos del Sanatorio Español, participaron un sin número de artistas veracruzanos, enhorabuena para TOÑO RAMOS y KIKO AJA OTEGUI que están manejando él nosocomio a la perfección…

Marifer Mora, (veracruzana)…

Mariana Mundo Vargas y Diego Bartolotta, (se casan en junio)…

Margarita Rodal Gómez, (feliz cumple)…

Elsy Cornejo, (dama)…

En Gulfmarine todo marcha muy bien y lo mejor que ya no tienes que viajar para comprarte una lancha o yate, hay para todos los gustos y sabores… Se ha iniciado una guerra solo por el hecho de que es negocio la venta de armamento, increíble la mente criminal de algunos líderes mundiales sin escrúpulos que lo único que quieren es más poder y riqueza, no importándole las consecuencias donde muchos civiles salen perjudicados, algunos desplazados y otros tristemente muertos; la ONU tiene que ser más firme en sus decisiones y castigar severamente a los infractores, no se puede permitir en pleno siglo XXI lo que está sucediendo, ¿dónde están las autoridades diplomáticas para evitar este tipo de confrontaciones?, algunos países ganan mucho dinero con la venta de armas por un costo muy alto que sufre la población civil que se encuentra enmedio de una guerra de este tipo, ojalá se arreglen pronto, por lo pronto el petróleo se fue a los cielos y las bolsas cayeron en todo el mundo, occidente anunció medidas y sanciones económicas importantes contra RUSIA… MARIFER MORA, de las jóvenes veracruzanas que se destacan por su belleza y sencillez… Por la madre patria disfrutando FLAVIO SERGIO HERNÁNDEZ CANO, ARMANDO MANTECÓN ROJO, LUIS GONZÁLEZ MAROÑO, el gran MOROCO, y EDUARDO VILA DEL VALLE, estuvieron presentes en el wanda metropolitano en el partido de la champions entre el atlético de MADRID y el MANCHESTER UNITED, vieron jugar a CR7 y a HH, el partido terminó en empate… Mañana el cumpleaños de MAGUITO RODAL GÓMEZ, estará de visita en este puerto, sigue trabajando muy bien en la capital del país…

Alejandro y Erika Santander de Rivera, (matrimonio)…

Fidel y Edna Amaya de Kuri, (más unidos que nunca)…

Marilú De La Fuente Rivera y Mariana Durán García, (amigas)…

Kebagrill en Plaza Sol, comida libanesa, al 2293087986, y si te gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… ELSY CORNEJO cumplió años y lo festejó en familia… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si quieres cenar tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… ALEJANDRO y ERIKA SANTANDER DE RIVERA felices y enamorados en este CHOCHOLAZO… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… FIDEL KURI GRAJALES cumplió años en estos días, le mandamos un fuerte abrazo y saludos a su esposa EDNA, así como a todos sus herederos… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA y MARIANA DURÁN GARCÍA, guapísimas amigas… La flota de los martes está presente, saludos para JORGE y ALBERTO GARCÍA, con ellos JULIO y CARLOS ALCAZAR, PACO LÓPEZ, ABEL VAQUEIRO y EUSEBIO SALCES, así como ARTURO DÍAZ ZURITA y el Cap. JULIO ALCAZAR…. Despampanante como siempre REBECA AREVALO REVA, donde llega es el centro de atención, saludos para su heredera SARITA… DANIEL CARBALLAL, RENÉ LIÑERO y JOSÉ MANUEL CAMIÑA disfrutando un purito en Te Conté… La DRA. ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ continúa cosechando triunfos en su difícil profesión, sus papis Dr. ALEJANDRO y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE felices y orgullosos de su heredera… Los cumpleañeros de hoy son ISABEL PÉREZ VELASCO, ANA MARTÍNEZ, MAX RUGERIO, MARCO CASTELLANOS, ABIGAIL FILOTEO CARAZA, HENRYQUE AGUIRRE, VIRIDIANA ACEVEDO y REMEDIOS CUE LEYCEGUI; mañana lo cumplen CARLOS TITO ROMERO, MAGO RODAL GÓMEZ, PANCHO LESCIEUR, ROSY GUIZAR, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, HESIQUIO AGUILAR, KATYA FIALDINNI GRACIA, ex reina del Carnaval; JAIME IGNACIO TÉLLEZ MARIE; pasado mañana lo cumplirán ARTURO DOMÍNGUEZ, GERARDO RAMOS RUIZ, DANIEL OROZCO, ADRIANA MORENO, ELIZABETH ESTRADA, MARIANA RUSSI, GABRIELA GARCÍA, ALEX VALENCIA, YOSS SÁNCHEZ, KATY RAMÍREZ y GRACIELA GIL ARJONA; a todos muchas felicidades…

Jorge García, Abel Vaqueiro, Carlos y Julio Alcazar, Nacho Gómez, Alberto García, Eusebio Salces, Arturo Díaz, Paco López y Julio Alcazar, (cena de amigos)…

Rebeca Arévalo Reva, (espectacular)…

Alejandra Schleske Muñiz, (profesionista)…

Daniel Carballal, René Liñero y José Manuel Camiña, (disfrutando)…

El Gran Premio de RUSIA cancelado y también la CHAMPIONS, que sería en mayo, para ser exactos el 28 en SAN PETESBURGO; la UEFA y la FIFA buscarán un nuevo escenario que anunciarán a la brevedad, al parecer será en PARIS… Saludos a nuestro amigo periodista MARIO DE LA REGUERA y gracias por sus atenciones… Llegó la 5G, la mejor red con cobertura y rapidez, TELCEL a la vanguardia… CRUZ AZUL golea y avanza en la concachampions, venciendo a equipo canadiense en la liga MX, QUERÉTARO y TOLUCA empatan a 1; PACHUCA vence a MAZATLÁN 3 a 1, estos partidos fueron el jueves, el viernes jugaron NECAXA vs LEÓN, XOLOS vs ATLAS y JUÁREZ vs TIGRES; ayer jugaron MONTERREY vs SAN LUIS, CHIVAS vs PUEBLA y PUMAS vs AMÉRICA, hoy solo un partido CRUZ AZUL vs SANTOS… Saludos a la flota de amigos que se reúnen todos los viernes en La Parroquia de los 500 años, entre ellos KIKE RIVAS, JOSÉ ARMANDO BRAVO, PEPE LLORET, VALDEMAR HERNÁNDEZ, MEMO DE LA MIYAR, JOSÉ ALBERTO AVILA, CHEPETÍN, TONY ALBA, FRANKY MALPICA y muchos más que pasan momentos muy agradables… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Deli Deli, Namik, Mardel, El Llagar, Querrevé y El Estribo… Barlovento el mejor salón de fiestas, contrataciones al 2291481814 o a través de redes sociales… Besos para ALE CEBALLOS CORONEL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…