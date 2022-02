MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA no levanta, SOLARI con un pie en la calle, veremos qué pasa porque hoy juegan vs el PACHUCA en el Azteca… Partidazos en la CHAMPIONS, BAYER MUNICH sufre y empata con el SALZBURG en Austria, el PSG sufre, pero saca el triunfo en el parque de los príncipes, gana 1 a 0 al REAL MADRID; en marzo la vuelta y faltan 97 días para la gran final de la CHAMPIONS en SAN PETESBURGO… MANCHESTER CITY golea al SPORTING y LIVERPOOL da campanazo en Italia y le gana al ÍNTER de MILÁN… Un saludo al Chef ERIK GUERRERO, lo saludé en Namik, a media cuadra del bule en 1ro. de Mayo… Un gustazo saludar y conocer a los tabasqueños EDGAR y WENDY PRIEGO DE QUEVEDO, iniciaron actividades en esta zona conurbada con el restaurante Querreve en plaza Andamar, que por cierto cometieron gravísimo error los que administran la plaza al poner el estacionamiento a 23 pesos, mucha gente se ha quejado; continuando con los CHOCHOLAZOS enhorabuena para EDGAR y WENDY, quedó precioso, probaremos la comida ahora que venga mi querida JACKIE; un gustazo saludar a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, llegaron con DANY y COTY PIMENTEL, la coordinación estuvo a cargo de ANABEL GIL RULLÁN, el corte inaugural por JUAN MANUEL UNANUE y MELINA RIVERA DE UNANUE, testigo de este evento TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ; desde San Andrés Tuxtla en donde radican llegaron TAVO y LILÍ PÉREZ DE PÉREZ GARAY, quedó pendiente cenita con vino… Hoy comeremos langostinos en casa de VEVA PÉREZ OSEGUERA, saludos a su nieta VEVITA SANDRIA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si prefieres tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esquina COSTA VERDE…

Tavo y Lili Pérez de Pérez Garay, (en el puerto)…

Vicky Yamasaki Rodríguez y Oscar Arechiga, (pareja)…

Pamela López de Franco, Tamara Martínez Chiunti y Adriana Cadena de Barquín, (jarochas)…

Un gustazo saludar a OSCAR ARECHIGA en compañía de VICKY YAMASAKI RODRÍGUEZ, hacen bonita pareja, saludos a sus papis… MARI, MARU y ADRIANA VICTORIA ARHENS tenía tiempo de no verlas, guapísimas y felizmente casadas, saludos a su hermano SILVANO VICTORIA… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… En Kebagrill la mejor comida libanesa al 2293087986… LUIS ÁNGEL y ALICE SIADOUS DE MORENO felices… Saludos a JORGE GALVAN, feliz y enamorado de ROSY URETA, siempre luce espectacular… Cumplió 83 años DON EMILIO VEGA VELASCO, papá de EMILIO VEGA RUEDA, en la foto con el golden boy VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, fiel aficionado al golf… NORMA MAROÑO LÓPEZ con su sobrino PATRICIO RIVERO MAROÑO felices… Este 28 de febrero cumplirá años MAGUITO RODAL GÓMEZ, sigue feliz trabajando en la CDMX… KAREN COBOS LIMA ya radicando en este puerto… Muchas felicidades para JUAN REGUEIRO, abrió sus puertas Yekora en Plaza El Dorado, el alcalde JUAN MANUEL y MELINA fueron los padrinos…

Luis y Alice Siadous de Moreno, (engalanando)…

Edgar y Wendy Priego de Quevedo, (tabasqueños)…

Paul y Perita González de Pimentel, (chambeadores)…

Toño y Lumi Zurita de Ruiz, (matrimonio)…

En MÁS LATINA 96.5 de FM estamos de lunes a viernes a las 13 horas… Vi de lejos a LUPITA CASTRO DE ABASCAL en compañía de su heredera CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA… Se realizó rueda de prensa del CARNAVAL DE VERACRUZ a la cual no fui requerido, de lo cual no me preocupa porque soy amigo del POLLO, pero si los de comunicación seguro me grillaron, no fue impedimento para que me llegara la información y poderla difundir a través de mis redes sociales, mis columnas CHOCHOLERAS y a través de la radio MÁS LATINA; la fecha la dio a conocer PATY LOBEIRA DE YUNES así como el POLLO PÉREZ FRAGA, la máxima fiesta será del 1 al 5 de julio, el día primero se hará la quema del mal humor y simultáneamente las coronaciones de los reyes infantiles y los reyes de la alegría; del 2 al 5 de julio serán los desfiles de carros alegóricos, sin dudarlo será un éxito y será con el tema de culturas prehispánicas; las convocatorias para reyes deben salir a la brevedad… PEPE TOÑO y SUSY TIBURCIO DE GÓMEZ presentes, así como FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA… Saludos para DANY ARRIETA SALAZAR, una joven encantadora… Familiar el festejo de BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, a su lado su esposo MIGUELÓN LAJUD SERUR, así como sus herederos MIGUEL y BELÉM, con ellos EDER y ENRIQUE ÁLVAREZ GÓMEZ, tuvo BELÉM excelente convocatoria, le deseamos que cumplan muchos años más… REY de REYES un exitazo ayer en el estadio BETO ÁVILA, la lucha libre AAA brilló con luz propia en estos 30 años que lleva en nuestro país; ahora anunciarán el SHOW de RICKY MARTÍN, estaremos pendientes… SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ tendrá pláticas con LUPITA JONES este 3 de marzo, y al otro día entrevista con LILY CAMPUZANO… Los puros HOJA REAL los puedes encontrar en Namik, Deli Deli, El Llagar, El Estribo Cantina y Mardel…

Norma Maroño López y Patricio Rivero Maroño, (felices)…

Emilio Vega Rueda, Don Emilio Vega Velasco y Vicente Pérez Avella Villa, (de fiesta)…

Margarita Rodal Gómez, (ya viene su cumple)…

BERNARDO ROMANO y AITANA GARCÍA, joven y feliz pareja… Mi querida BEBA VILLARELLO guapísima… Los cumpleañeros de hoy son KARINA MARTÍNEZ, GELES BOSCH y KATY GUTIÉRREZ; mañana lunes RICARDO CARLO, JACKIE HAEDGE, este día cumpliría un año más de vida OMAR MORALES, descanse en paz; JOCSAN SUÁREZ, SERGIO GARIBAY, MARÍA CAMACHO, ISABELLA TEJEDA TERÁN, DAYSI PRINCE, FLOR RAMÍREZ y GRACE CHÁVEZ; el martes KAREN GARCÍA, MANUEL LÓPEZ MONDRAGÓN, VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, MILY ÁLVAREZ, JEAN PIERRE y JUAN CARLOS PAGESY y AURORA COUSILLAS; a todos muchas felicidades… Saludos para RICARDO SOSA, el famoso pingo, lo saludé en compañía del piloto y amigo ISMAEL MEJENES, platicamos y recordamos anécdotas de antaño… DULCE MARÍA VALDEZ muy activa… Un gustazo saludar a AMPARITO GONZÁLEZ ACOSTA DE ROSETE, estuvo en compañía de su hermana MARILOLI, saludos a la familia, en especial al Lic. JAIME ROSETE BANDA… Un exitazo el desfile de modas organizado por JOSÉ LUIS FÉREZ en coordinación con el Club de Leones de VERACRUZ a beneficio de AMANC, presente SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA… Un gusto saludar a JORGE GUTIÉRREZ -BARRIOS MORALES, comimos en compañía de FRANKIE MALPICA VALVERDE y GUSTAVO HERNÁNDEZ BERNAL, saludos a MEMO… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y también en MÁS LATINA 96.5 FM, y ahora sí, ADIÓS…