MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra Selección Mexicana sacó un gran triunfo de JAMAICA 2 a 1, hoy jugará vs COSTA RICA y el 2 de febrero va contra PANAMÁ partido clave para ir a CATAR… ESTADOS UNIDOS va de líder y jugarán hoy vs CANADÁ, hay fecha FIFA y hasta el 5 y 6 de febrero se reanudará el fútbol mexicano… Hoy las finales de del fútbol americano BENGALÍES de CINCINNATI vs JEFES de KANSAS CITY esto en la conferencia americana y CARNEROS de los ÁNGELES vs los 49 de SAN FRANCISCO en la conferencia nacional… El súper Bowl el 13 de febrero desde el estadio SOFI de Los Ángeles… Comí en el restaurante El Río de la Plata en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, les recomiendo el buffet dominical y de los miércoles, pregunte por el festival del caracol… Un gusto saludar a los cónsules de España y Líbano en Veracruz, FRANCISCO ARIAS y GOYO CHEDRAUI BOLADO disfrutaron de una cena en compañía de CÉSAR VENTA SUÁREZ que se encontró a su primo ENRIQUE REYES SUÁREZ, tiempo de no verlo… La pasamos muy bien en El Llagar Costa de Oro, la inauguración oficial mañana a las 8 de la noche, cortará el listón el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, saludos a MELINA RIVERA ROBERT DE UNANUE…

Dayana Rojas y Diego Yeo, (pareja)…

Lupis y Claudia Vivaldo Montano, (xalapeñas)…

Judith Salazar y César Ramírez, (pareja)…

Adriana Agudelo y Javier Cañedo González, (cumpleaños)…

GUSTAVO y FABY ÁLVAREZ DE CABADA, feliz matrimonio… Estuvo grabando por Coatepec nuestra MxU VERACRUZ 2021 SAMANTHA HERRERA, así como por varias ciudades gracias, por el apoyo al restaurante Namik y al gran hotel Diligencias, todos los reportajes saldrán a nivel nacional e internacional… En Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si deseas los mejores tacos de la región en Novillero Grill en COSTA VERDE esquina MAR ADRIÁTICO… DAYANA ROJAS y DIEGO YEO enamoradísimos… Las hermanitas xalapeñas LUPIS y CLAUDIA VIVALDO MONTANO tiempísimo de no verlas… YUDITH CARRASCO CHIRINOS, la cubana será la playmate de febrero en la revista PLAYBOY… CÉSAR RAMÍREZ, destacado tenista veracruzano, cumplió años y lo festejó en familia con su novia JUDITH SALAZAR, estuvieron presentes sus padres y familiares… La colombiana ADRIANA AGUDELO cumplió años y lo festejó en Las Vegas en compañía de su galanazo JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ… En Namik la mejor cocina internacional con fusión veracruzana, atención personalizada del Chef ERIK GUERRERO que nos comentó habrá la próxima visita de EVA LONGORIA, quien hará un reportaje especial para DISCOVERY CHANNEL… YAZMÍN FARÍAS, de las chicas más guapas de esta zona conurbada… Siguen los buenos comentarios de la boda de LUPITA ABASCAL con GERMÁN GARCÍA, en la foto la novia con su mami LUPITA ABASCAL CASTRO y su gran amiga ADRIANA GIL MAROÑO, en estos días están cumpliendo años… Hasta el fin de semana hay partidos de la liga MX… MARISELA SANTOS DE WEY en compañía de su hijo ANTOINE WEY, saludos a su esposo JEREMY WEY, destacado Chef belga…

Yazmín Farías, (guapísima)…

Enrique Reyes Suárez y César Venta Suárez, (primos)…

Lupita Abascal Castro, Lupita Muñiz Abascal y Adriana Gil Maroño, (bellísimas)…

En Madrid recibió anillo de compromiso ANA LORENA RUIZ ZURITA, el afortunado galán se llama MAX RODRÍGUEZ BARROSO, presentes y testigos de este momento sus padres TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, así como sus herederos TOÑITO y LUMI, todos felicitaron a ANA LORENA, enhorabuena… SOFÍA RUIZ DÍAZ muy felicitada por su cumpleaños, la jovencita está guapísima y lo celebró rodeada de sus familiares… Siguen las felicitaciones para mi sobrino BETO VILLARELLO AHUED, en la foto con sus papis ALBERTO VILLARELLO LANDA y BERTHA AHUED MALPICA, así como sus hermanos la BEBA y GIORGIO VILLARELLO AHUED… FERNANDO CASAS festejó su cumpleaños con amigos… Murió DIEGO VERDAGUER, cantante argentino por complicaciones del COVID 19 a los 70 años de edad, estuvo casado con AMANDA MIGUEL con quien duró 46 años, los conocí en 1986 cuando vinieron a la gran final de Srita. Veracruz que organizamos en el salón Baalbeck, ese año ganó la corona de CARLOS A CARRILLO la joven LAURA GABRIELA RODRÍGUEZ DELGADO… 34 años cumplió BOCA DEL RÍO y el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL lo festejó, los boqueños estuvimos de fiesta… Se acabó el mes de enero y arrancamos el mes de febrero con los festejos en honor a la virgen de la CANDELARIA en Papaloapan, serán muy pequeños, con sana distancia, principalmente festejos religiosos por la pandemia… Aprovecho para felicitar una vez más a la familia VIVES IÑIGUEZ por los 40 años del hotel posada DOÑA LALA…

Marisela Santos de Wey y Antoine Wey Santos, (mami e hijo)…

Ana Lorena Ruiz Zurita y Max Rodríguez Barroso, (comprometidos)…

Sofía Ruiz Díaz, (cumpleaños)…

Alberto Villarello Landa, Betito, Beba y Giorgio Villarello Ahued con Bertha Ahued Malpica, (felicidades)…

Un gustazo desayunar con ALENA CAMIÑA AARUN, saludos a sus papis JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CAMIÑA, disfrutamos de un purito CHOCHOLERO, saludos a los abues ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, así como a VICO AARUN y ROSY COUTOLENC… Pregunten por los puros HOJA REAL, los encuentras en Namik, Mardel, Deli Deli, El Llagar y El Estribo Cantina… Saludos a la coordinadora de los CHOCHOLAZOS, mi novia DRA. JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, cada vez más profesional… Los cumpleañeros de hoy son LILIANA RÍOS, MARISOL MOCTEZUMA, SARA MARTÍNEZ, ENRIQUE TINAJERO, EDUARDO BACA y NORELLY GONZÁLEZ; mañana MAGALY PÉREZ FIGUEROA, KARLIS HERNÁNDEZ, LAURA GARRIDO, KARLA GARCÍA, JIMY FLORES, SURY ROJAS, ELIZABETH GROSSO, ADRIANA HOMS, ARIDAI GALINDO y MARIFER BRAVO; pasado mañana ANGY SOUZA, ROSALÍA LÓPEZ, MAYALI CRUZ y RICARDO CUE, a todos muchas felicidades… MAYRA ORTIZ AGUILAR muy felicitada por su cumpleaños, así como ANA REGINA REQUEJO IBARRA… MARTHA BRIANO destacándose en el mundo de la comunicación en RTV y en la pintura, así como en el modelaje, apoyando con todo a MxU… Saludos al diseñador de imagen de agua dulce Veracruz ALBERTO, un veracruzano exitoso apoyando en las grabaciones a SAMANTHA HERRERA… TOÑO ORTIZ siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… RAFAEL NADAL el español a la final del abierto de AUSTRALIA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…