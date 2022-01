MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! BIKINIS, TANGAS y ALGO MÁS, usted seguramente recuerda el programa de TELEVER en donde promocionamos nuestras playas veracruzanas y a nivel internacional, estuvimos en MIAMI, HAITÍ, PUERTO RICO, BAHAMAS y SAN THOMAS, una experiencia inolvidable, nuestro camarógrafo fue JESÚS PACHECO, actualmente sigue laborando en noticieros Televisa, y la edición de hoy está inspirada en ese recuerdo… El REAL MADRID en tiempos extras vence al ELCHE en los octavos de final de la copa del rey, y el BARCELONA fue eliminado por el ATLÉTICO DE BILBAO, este año pinta para que los merengues ganen todo en Europa… El ATLAS sigue sumando puntos, el pasado jueves arrancó la jornada 3 del fútbol mexicano, SAN LUIS pierde en casa con los bravos de JUÁREZ por la mínima diferencia, el viernes se enfrentaron MAZATLÁN y TOLUCA, así como XOLOS que visitó al PUEBLA, ayer jugaron CHIVAS vs QUERÉTARO, LEÓN vs PACHUCA, el AMÉRICA vs ATLAS, y MONTERREY vs CRUZ AZUL, hoy jugarán PUMAS vs TIGRES y SANTOS vs NECAXA cierran esta tercera jornada… En Namik todo delicioso, pregunte por el Chef ERIK GUERRERO… ZULMA SANTACRUZ luce espectacular bikini, así como la cubana YUDITH CARRASCO CHIRINO, se le recuerda con cariño… Comí en las remodeladas instalaciones del El Río de la Plata una ensalada de mariscos con habanero exquisita, pregunten por los festivales de mariscos que están realizando… Cumplieron 53 años de casados GUILLERMO y AÍDA SOSA DE LARA, papás de GUSTAVO y AÍDA LARA DE GUEVARA, saludos a MARIO GUEVARA y mi ahijada API GUEVARA, su madrina MELINA ROBERT DE UNANUE realizando excelente papel en el DIF boqueño…

MARTHA BRIANO luciendo esplendorosa la reina de la belleza veracruzana 2017… Cumplió 82 años el hotel Mocambo y recordamos con mucho cariño a FERNANDO BUENO LÁZARO, hoy al frente su hija SILVIA BUENO NADAL, así como su heredero PEDRO ROMERA BUENO… SAMANTHA HERRERA MxU VERACRUZ 2021 cumpliendo con todos sus compromisos, una joven muy preparada, educada, disciplinada y con mucha actitud, tiene el asesoramiento de dos reinas de belleza, MARTHA BRIANO y ESTEFANÍA RUIZ… LUPITA JONES, directora nacional de MxU, está trabajando fortísimo, cuenta con su brazo derecho OFELIA CORREA, así como con todo el equipo de coordinadores y productores, es la eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si quieres degustar los mejores tacos Novillero Grill en COSTA VERDE esquina MAR ADRIÁTICO… MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ disfrutando las delicias porteñas, se le vio en un jet sky por las playas jarochas, es una gran deportista… ANETTE BLANCO preparándose para los próximos eventos de belleza en VERACRUZ, saludos a la palomilla de ÚRSULO GALVÁN y alrededores, en especial a RAÚL AVENDAÑO, un apasionado y fiel seguidor de los concursos… ILSE RIANDE SAGAÓN, ex Reina del Carnaval 2019, al parecer nos dará una sorpresa en breve, será que se casa… KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ bellísima, una joven talentosa… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol, reserva o pide para llevar al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… ADRIANA FONSECA CASTELLANOS DE CALDERÓN, actriz veracruzana radicando en Los Ángeles y felizmente casada con IKER CALDERÓN… También MAGO RODAL GÓMEZ sigue trabajando en la CDMX… La actriz jarocha ANA DE LA REGUERA espectacular, la heredera de la NENA DE LA REGUERA y GUTY GARDOQUI la está haciendo como productora de su serie… DÉBORA HALLAL entregará banda y corona en este año, reina de MxU 2021…

Un éxito los festejos en honor del patrono de VERACRUZ SAN SEBASTIÁN, fueron presididos por el obispo de la diócesis de VERACRUZ monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH, todos los eventos se realizaron en La Catedral… Un gustazo saludar a TOÑO RAMOS, director de la Beneficencia Española, realizando excelente labor en ese nosocomio, estaba en compañía de KIKO AJA OTEGUI, directivo de la institución, saludos a sus papis DON BENJAMÍN y MARISOL OTEGUI DE AJA, en unos meses cumplirá 86 años, BENJA y MARISOL cumplió ayer, presente GOYITO CHEDRAUI BOLADO, nos la pasamos de maravilla, llegaría CÉSAR VENTA SUÁREZ, estaba en compañía de PEPE RIVERO… Un gustazo también saludar a PANCHITO ARIAS, nos comentó que en breve estará visitando a JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ… Este 24 abre sus puertas El Llagar de ORO, y el 31 de enero la inauguración formal… Los cumpleañeros de hoy son KARLY JÁCOME, ERIKA NAVARRETE, IVONNE SEGURA, RAMÓN TORRES, YALY SOTO, ERMILO CASTILLA, LIZ AGUILERA DE NAVA, AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO y GERARDO POO ULIBARRI; mañana lo cumplen TONY CHEDRAUI MAFUD, ADRIANA GÓMEZ, MARILYN GILBERT, ARIADNA LOYO y TANIA COBOS LIMA; pasado mañana ENRIQUE RIVAS, MIGUEL MARTÍNEZ PLATAS, YARELI REYES, NARA BERGER, FER HIDALGO REQUEJO, SALVADOR RODRÍGUEZ, BLANCA CASTELLANOS, YUDITH CARRASCO CHIRINO, LUZ GARCÍA DE MALPICA, MAGUIE OROZCO, QUINTIN BENÍTEZ, habrá fiestón en los limones, y CHARO DÍAZ VEGA, a todos muchas felicidades…

Hay nueva directiva en CONFETUR capítulo VERACRUZ, su presidenta es SARA ISABEL MONTAGNER MENDOZA, como vicepresidente quedó GENOVEVA VAILLARD ÁLVAREZ, como comisario MARGARITA LUGO OBANDO y como secretaria MARTHA CAMPOS CAMPOS, estuvieron presentes como invitados la alcaldesa de Alvarado LIZETH ÁLVAREZ VEGA acompañada de su directora de turismo LIC. KAREN SOSA USCANGA, con ellas MARIO DELFÍN VÁZQUEZ, director de turismo del puerto; PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO FLORES, destacándose en el municipio boqueño; SANTIAGO CARAMÉS CHAPARRO, presidente de los hoteleros, sin faltar la cónsul de Belice en Veracruz SANDRA VÁZQUEZ… Muchas felicidades para JOSÉ y DIANA VELÁZQUEZ DE REDONDO por cumplir 10 años de feliz matrimonio… Nos comentó el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES que se propondrá mover la estatua del pirata DE LA FUENTE a un lugar en donde pueda ser visitada y admirada por los veracruzanos y turistas, hace unos días fue el natalicio 108 del destacado futbolista veracruzano, también hay la intención de que dos avenidas lleven el nombre del pirata LUIS DE LA FUENTE y la otra la de BETO ÁVILA GONZÁLEZ, ambos veracruzanos que destacaron en el deporte a nivel internacional… Comeré en breve con JUAN LAVIN… GERRY en el gusto de los veracruzanos… Pregunten por los puros HOJA REAL en Namik, Deli Deli, Mardel, El Llagar y El Estribo Cantina… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y también en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…