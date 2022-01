MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Están a todo lo que dan los contagios de COVID-19 y sus variantes, hay que tener mucho cuidado y no bajar la guardia, los casos en EU y Europa son alarmantes, la gran mayoría que viajó a lugares de vacaciones en donde tuvo contacto la gran mayoría se contagiaron; hay que tener mucha precaución, es solo por un tiempo… Arrancó la liga MX con estadios semillenos por la PANDEMIA, el jueves jugaron SAN LUIS vs PACHUCA, el viernes JUÁREZ vs NECAXA, PUEBLA recibió al AMÉRICA, ayer jugaron MONTERREY vs QUERETARO; CRUZ AZUL vs XOLOS hoy estarán jugando; PUMAS vs TOLUCA se cambió para mañana, y CHIVAS vs MAZATLÁN sí jugarán hoy; el próximo 12 de enero SANTOS vs TIGRES, y el 19 ATLAS visita al LEÓN… El REAL MADRID le gana al ALCOYANO 3 goles a 1 y está en octavos de final de la copa del rey; por otro lado el próximo 12 del mes en curso se jugarán en ARABIA SAUDITA las semifinales de la súper copa de ESPAÑA entre REAL MADRID y BARZA; al otro día ATLÉTICO de MADRID va contra el ATLÉTICO de BILBAO… ALDO y SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA, feliz matrimonio radicando en CDMX… Bellísima la Dra. ALEJANDRA SCHELESKE MUÑIZ, heredera del DR. ALEJANDRO y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE, un feliz matrimonio veracruzano… En el restaurante Namik todo delicioso, pregunten por el Chef ERIK GUERRERO, les recomiendo el taco de MATAMBRITO o la lechuga a la parrilla, están en 1ro.de mayo a media cuadra del bulevar… KAREN NAVARRO es una diseñadora de imagen muy profesional… Mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ guapísima y creciendo rapidísimo, muy inteligente como sus papis MARIO GUEVARA y ÁFRICA RAMÍREZ…

Kebagrill comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… Un gustazo saludar a JUANITO HOYOS en compañía de su primo CECCO SECCI y EUSEBIO SALCES, saludos a LUCERO HOYOS BARRÍA, aprovecho para saludar a DOÑA MALENA BARRÍA DE HOYOS, dama veracruzana… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y tacos en Novillero Grill en COSTA VERDE esquina MAR ADRIÁTICO… Comimos hace unos días en El Río de la Plata, buffets miércoles y domingos, es el preferido de GOYO BOLADO GUTIÉRREZ, por ahí saludé a JAVIER PERABELES, ALFREDO GRAHAM en compañía de su heredero ALFREDO GRAHAM CORONEL, nos presentó a su novia MARIEL CRODA, llegaría JORGE EMILIO DAGDUG AHUED, mi sobrino; MAURO CAVALLARI MORANDO con dos de sus hijos MAURO y CARLO CAVALLARI MORÁN; RUDY PÉREZ hizo acto de presencia… Aprovecho para saludar a DON LUIS MORÁN, cumplirá años en breve, siempre a su lado su esposa YOLANDA DÍAZ DE MORÁN, su hija ANGÉLICA MORÁN DE CAVALLARI en reposo, MANEH TAMER CHAIN disfrutando del golf en Orizaba, en compañía de su esposa; LETY MORÁN de TAMER, FELIPE RUIZ SOSA, saludos a su esposa MARICARMEN MORÁN DE RUIZ, con ellos FERNANDO GÓMEZ MALPICA y ELISA MORÁN DE GÓMEZ… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… FLORENCIA ARANO, veracruzana guapísima radicando en la ciudad del cerro de la silla… Los reyes magos llegaron a la mesa de los desayunos CHOCHOLEROS de los jueves, directamente de la CDMX JACQUELINE FONSECA, CP. SANTIAGO CORTINA, WILLY GONZÁLEZ y CP. MARIO DÍAZ, sin faltar RAYMUNDO LUNA; ya viene el cumpleaños del empresario veracruzano TONY CHEDRAUI MAFUD… ROBERTO y ANABEL NAVARRETE DE PÉREZ vacacionaron en compañía de sus herederas ANABEL, CAROLINA y ALEJANDRA PÉREZ NAVARRETE, radican en Coatepec…

Mandamos saludos para la flota de la curvita que ayer tuvo festival de la salchicha alemana cortesía de JURGEN KARENBERGER, por ahí presentes PANKY y JORGE GARCÍA, PANCHITO ARIAS, notario público y cónsul de España en esta región; PANCHO REQUEJO, JOE COS, su heredero por la madre patria; PEPE RIVERO, CÉSAR VENTA, HUMBERTO RIVERA y MAURICIO HIDALGO, saludos a DON ELIGIO CAMIÑA, sus herederos ALBERTO y JOSE MANUEL CAMIÑA OGANDO fieles a los CHOCHOLAZOS, así como BETIÑO SAN MARTÍN y RAFAEL DELGADO, gracias por sus atenciones de siempre; LACHO GARCÍA extrañando a su novia ILEANA, MANOLO LÓPEZ PARDAVILA, RICARDO CAHUE, EUSEBIO SALCES y su tío JUANITO HOYOS; ambientazo en la curvita de El Llagar que abrirá en breve en Boca del Río… Un feliz matrimonio lo forman TONY y PILAR BOLADO DE CHEDRAUI, saludos a MARILÚ CHEDRAUI BOLADO y su heredera PAOLA SIERRA CHEDRAUI… Consternación en todo el estado causó el robo y asesinato de distinguida y muy querida dama veracruzana, ocurrido en la capital xalapeña, va nuestro pésame para mis amigos TITO y DANIEL, descanse en paz su hermana GINA… También nuestro pésame para las familias MARQUÍNEZ SEEMANN y RUIZ MARQUÍNEZ por el fallecimiento de DULCE MARQUÍNEZ SEEMANN, en especial a su esposo NACHITO RUIZ MARTÍNEZ y DULCE SEEMANN DE MARQUINEZ, TOÑO y JORGE MARQUÍNEZ SEEMANN, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos; abrazos para JUAN CARLOS MARQUÍNEZ… Saludos para MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ, partió a Monterrey donde radica por estudios, sus amigas guapísimas, entre ellas PILI RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, SALME VICTORIA CARLO AHUED, XIMENA y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ… Todos los que comieron Rosca de Reyes y les tocó muñequito tienen que invitar los tamales el 2 de febrero, día de la CANDELARIA… Triste noticia la suspensión del CARNAVAL de BRASIL, excelente decisión de cambiar el Carnaval de VERACRUZ para junio, el POLLO PÉREZ FRAGA tiene todo el apoyo de la alcaldesa PATY LOBEIRA… Y hablando de regidores, DANY MARTÍN LOIS en su primera reunión de cabildo se vio muy bien, interviniendo con conocimiento de causa, será un regidor activo… Los veracruzanos piden a gritos el INDEPENDENCIA PEATONAL…

Tremendo escándalo en AUSTRALIA por el abierto de ese país, DJOKOVIC en peligro su participación, mañana se decide… Los cumpleañeros de hoy son ROBERTO PAZOS, KARINA MENDOZA, DERYK ACOSTA, ALFREDO CAZARÍN, VERÓNICA LEAL, JULIA MARTÍNEZ, MARIANA ZAMUDIO, GILDY REYES COLORADO y SHANELL CASTROCERIO; mañana LENY COELLO DE HERNÁNDEZ, GONZALO ELOS, MOISÉS DELGADO, LUIS CAMACHO, KATY VELASCO, PERLA PÉREZ ACOSTA, XHADI TRUJILLO, YERENI DOMÍNGUEZ, MINELY ROSALES, CONCHIS FUSTER, ANA LIMÓN, DIANA LUCHO y PEPE SALVATORI ARJONA; pasado mañana HORTENSIA HERNÁNDEZ MAZA, IVETTE MORGADO, MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL CALDERÓN, LIZBETH SORIANO, RODOLFO ALCÁNTARA, VERÓNICA BARRÓN, KRYSTAL HUEYTLETL y JUNIOR SANTOS, a todos muchas felicidades… Saludos a PILI RAÑA, tiempo de no verla… Este 19 de febrero REY de REYES en el estadio BETO ÁVILA celebrando los 30 años de la lucha libre AAA… Y ya viene el béisbol de la liga mexicana… MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA un feliz matrimonio, en Mariscos El Bayo todo marcha muy bien, saludos a su compadrito LUIS HERNÁNDEZ… CUAUHTÉMOC BLANCO metido en tremendo lío allá en MORELOS… De las veracruzanas que han destacado a nivel local, nacional y algunas internacional se destacan YURI, ADRIANA ABASCAL, SALMA HAYEK, ANA DE LA REGUERA, ADRIANA FONSECA, ROSSANA NÁJERA, HAYDEÉ NAVARRA, DANY NOGUEZ y MARGARITA RODAL GÓMEZ… GERARDO y ALE ÁLVAREZ DE POO un feliz matrimonio… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Namik, El Llagar, Mardel, Deli Deli y El Estribo Cantina…. Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…