MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Esta Navidad ha sido la mejor que he pasado en mi vida en compañía de mi adorada novia JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, en la cena navideña estuvieron presentes sus papis el DR. HUGO FONSECA LÓPEZ y GUILLE CASTELLANOS TEJEDA, con ellos IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN con su primo IÑAKI ARMEGOD, presente HUGO FONSECA con su novia y su bebita MÁXIMA, mi agradecimiento a esta bonita familia por recibirme con los brazos abiertos… Este 19 de febrero, en el estadio BETO ÁVILA, el evento REY de REYES de la lucha libre AAA cumpliendo 30 años de existencia, nació aquí en 1991 y aquí se festejará con un eventazo, así lo dio a conocer BERNARDO PASQUEL, propietario del ÁGUILA de VERACRUZ en compañía de DORIAN ROLDÁN, presidente de la lucha libre AAA; la rueda de prensa con excelente convocatoria, muy pronto conciertos con artistas de la calidad de RICKY MARTÍN y LUIS MIGUEL, estén muy pendientes… Saludos a SANTIAGO OSIO y gracias por las atenciones… Restaurante Namik, comida espectacular, enhorabuena para el Chef ERIK GUERRERO; hay menú para llevar en este fin de año, el horario para el 31 de diciembre es de 1:30 a 19 horas, el día primero de enero 2022 no abrirá… Un gusto saludar a PEPIN y PAOLA PARATORE DE RUIZ, comieron, así como las ex pasarelas LILIANA GUTIÉRREZ MÉNDEZ, ANILÚ ÁLVAREZ LARA y MARÍA EUGENIA LEYCEGUI BRENNER…

YAMIL GARCÍA KURI encantado con sus nietos, saludos a BETY CASADO DE GARCÍA… DANIEL DELGADO presente siempre en los CHOCHOLAZOS… TOMÁS MUNDO ARRIASA sigue festejando su cumpleaños, saludos a su esposa LUPITA VARGAS DE MUNDO, su heredera MARIANA MUNDO por Chicago muy chambeadora… En el restaurante El Río de la Plata buffet dominical… LUMI RUIZ ZURITA recibió anillo de compromiso en Nueva York de su galanazo RODOLFO MÁRQUEZ JIMÉNEZ, los más felices TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, presentes TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA, ARACELY y BLANCA ROSA MÁRQUEZ con ROSITA, con ellos KARLA GONZÁLEZ… ERIK y MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES felices con sus herederos HERNÁN y JOSE MARÍA PORRES DE LA MIYAR…. DANIELA BANDERAS VAILLARD cada vez más guapa… JUAN REGUEIRO TESTAS, de los solteros codiciados en esta región, saludos a MAR REGUEIRO, feliz y enamorada de su galanazo RODRIGO BASURTO, aprovecho para mandarles saludos a CONCHITA TESTAS… En Planchadísimo Veracruz la mejor opción para lavar y planchar tu ropa al 2292127516; y si te gustan los tacos, Novillero Grill en mar ADRIÁTICO esquina Costa Verde… MARILÚ ACEVEDO DOMINGUEZ, reina de belleza encantadora y emprendedora… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de Ricardo Olmos, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA es MxU VERACRUZ 2021, continúa con su preparación rumbo al certamen nacional…

PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL siempre presentes, todo marcha bien en Le France Andamar y en el Bolerama Veracruz… GALA SANTA PAULA FERNANDEZ y AITANA UNANUE ROBERT disfrutaron la navidad y ya se preparan para despedir en 2021… Felices por Brasil ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con su heredera MÍA y MARTHA DÍAZ, está feliz y enamorada de su galanazo paulista ODIRLEI BUCCIO, está siendo un excelente anfitrión… JULIETTE CASTAGNE THOMAS festejó su cumpleaños en familia, saludos para ARTURO CASTAGNE COUTURIER y CLODINNE THOMAS ARTESAN… Desde ECUADOR, donde vacacionan, se reportaron el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, estarán de regreso hasta el día 10 de enero… Los cumpleañeros de hoy son LUCY HERNÁNDEZ JALILL, mejor conocida en el ambiente artístico como LUCÍA TAME; CARMEN GONZÁLEZ, STEFFY TORRRES, CAROLINA NIETO, LOURDES RIVERA DE DE LA FUENTE, ELSY AMERENA, KRYSTAL SILVA, ANA VALTIERRA, GERARDO URRETA, FÁTIMA JARQUÍN, FER HILLMAN y hoy cumpliría años el padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA, descanse en paz; mañana MARÍA ORTIZ, ALMA MARTHA IBÁÑEZ, RICARDO VELASCO, ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO HOYOS, MIROSLAVA COUTOLENC, GABY NÚÑEZ HOMS, GUALÚ MANGE, ABEL FERNÁNDEZ y RAQUEL COUSILLAS; pasado mañana lo cumplen ANGELINES RUIZ MANTARAS, GRACIELA CASTELLANOS, RAMÓN USCANGA, CARLOS TOVAR, PABLO PARISSI, MANUEL CAMACHO, MARGARITA MORALES y CARLOS RULLÁN TIBURCIO, a todos muchas felicidades… Saludos a mi flota de abogados del colón POLO MORENO, GABRIEL GARZÓN, TOMÁS BUSTOS y RAÚL VELÁZQUEZ, tengo rato de no verlos, ya se les extraña, ojalá pronto hagamos una reunión, igual con la flota Lasallista, no se dejan ver con motivo de la pandemia… En febrero los XV años de VALERIA MANZUR BONILLA… BETO TEJEDA feliz de la vida, saludos a su esposa VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA, así como a sus herederos que están grandísimos…

LUIS ABELLA y MANUEL ALONSO excelentes amigos del CHOCHOL… Excelente el hotel boutique XKHAN en Mocambo, cuenta con 16 habitaciones, comimos delicioso con la gastronomía del Chef JHOJANS PRIETO… ENRIQUE GUZMÁN y PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, empresarios veracruzanos amigos del CHOCHOL… DANY MARTÍN LOIS y SEBASTIÁN CANO, los hombres fuertes en lo que será la próxima comuna del puerto jarocho, pase lo que pase serán regidores y sin dudarlo a VERACRUZ le va ir muy bien… DANTE DELGADO RANNAURO se fue con todo contra el gobierno estatal que preside CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ… Esperemos que suceda porque el SENADOR RICARDO MONRREAL también arremetió contra el gobierno, VERACRUZ es como siempre la cereza del pastel, todos quieren un poquito de ella; el diputado SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, presidente de la mesa directiva a nivel federal, pisando fuerte el territorio veracruzano, aunque falta mucho para la elección de gobernador, ya se empiezan a asomar los posibles candidatos de Morena, por el PAN sigue fuerte a la cabeza y bien posicionado JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, vislumbramos por el verde a JAVIER HERRERA BORUNDA, por el PRI tristemente no vemos a nadie con la fuerza y el liderazgo que se necesita para gobernar un estado como VERACRUZ… Felicidades para DANIELA ALVERDI DEL PUERTO, recibió anillo de compromiso de su galanazo ESTEBAN VILLASANTE… Un gustazo saludar al POLLO PÉREZ FRAGA, JOEL COMESSE, ALEX CISNEROS y NELSON ARCE, los reyes de la noche en diferentes épocas… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en El Estribo Cantina, Namik, Mardel, El Llagar y Deli Deli, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…