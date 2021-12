MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Vienen días difíciles, pero hay que afrontarlos con responsabilidad, si usted que nos está leyendo se siente mal, tiene molestias, como dolor de cuerpo, tos, mucosidad, cualquier síntoma que no sea lo normal, quédese en casa, puede ser una simple gripa, un resfriado o algo más peligroso y contagioso, hay que actuar con responsabilidad, no contagiemos a nuestros amigos o familiares, no hay que bajar la guardia, el COVID -19 ya mutó y no se sabe a ciencia cierta qué tan peligroso, en varias partes del mundo los brotes de OMICROM son muy elevados, es muy contagioso, afortunadamente no hay víctimas que lamentar hasta el momento… El LEÓN perdió en el global ante un TIGRES que luce poderoso, esperando rival del ganador entre ATLAS y PUMAS que hoy juegan, los rojinegros tienen 70 años sin lograr un campeonato, al parecer la sequía va continuar aun cuando llevan ventaja en el marcador… Un éxito la presentación de BYRON en el restaurante Namik, cenamos en compañía de vinos de la ribera del Duero, disfruté en compañía de mi novia JACQUELINE FONSECA, saludos a FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, pasado mañana estará cantando GERRY, reserve con tiempo, el cupo es limitado; saludos al Chef ERIK GUERRERO… También la presentación de BANDIDO reunió a lo más selecto de la sociedad veracruzana… Mandamos saludos hasta la ciudad de los 30 caballeros para LAUREANO y CARMINA DÍAZ de CARÚS… Un exitazo LADY MARKET en Barlovento a beneficio del CRIVER, la más contenta AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, estuvo presente en compañía de su voluntariado, saludos al CP. ENRIQUE CHÁZARO MABARAK y LAE. ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, a quien le agradecemos todas las atenciones…

Laureano y Carmina Díaz de Carús, (matrimonio)…

Karla Díaz Ibáñez y Frida Villanueva Vilaboa, (guapísimas)…

Karime Ahued Malpica y Salme Victoria Carlo Ahued, (mami e hija)…

Bertha Ahued Malpica y Alessandra Ahued Rodríguez, (bellísimas)…

KARLA DÍAZ IBÁÑEZ feliz con el éxito de Dinails & Matinique, la boutique con la mejor ropa de temporada, ellos visten a la representante de MxU, aprovecho para mandar saludos a nuestra reina SAMANTHA HERRERA, este 11 y 12 de diciembre, a las 19 horas, la gran final de MISS UNIVERSO desde ISRAEL, suerte a DÉBORA HALLAL AYALA… 7 y 8 de diciembre en el hotel Grand Fiesta Americana el bazar de Asociación GILBERTO, y el 9 y 10 de diciembre en el hotel HILTON GARDEN, “De mi closet a tu closet”, el bazar de SOFÍA RIGANTI, lo estaré inaugurando… El 25 de diciembre MATUTE en ORIZABA… DANY BANDERAS y SUSY CHÁVEZ espectaculares en CANCÚN, que por cierto a pesar de las balaceras está lleno y con un ambientazo… Mi ahijada API GUEVARA disfrutando vacaciones por Turquía y DUBÁI en compañía de sus papis… Según el gobierno, el informe de AMLO en el zócalo de la CDMX reunió 250 mil personas… ANGELA MERKEL despedida con máximos honores en ALEMANIA… Premios PRODU reconoció al noticiero de IMAGEN TV de CIRO GÓMEZ LEYVA como el mejor, felicidades, premio hispanoamericano de la televisión… Ninguna línea aérea internacional quiere volar y aterrizar en el aeropuerto FELIPE ÁNGELES, seguirán aterrizando y operando en el aeropuerto de la CDMX… 21 años cumplió THALÍA de casada con TOMMY MOTTOLA… Muy festejada AITANA UNANUE ROBERT por cumplir 5 añitos de vida, anfitriones fueron sus papis JUAN MANUEL y MELINA ROBERT DE UNANUE, presentes los abuelos TIVI ABASCAL y ROBERTO DE UNANUE, así como ROBERTO RIVERA y LINDA ROBERT, entre los invitados estaban ESTHER y SEBASTIÁN ABASCAL VECI, herederos de TOÑO y TRICIA; HANNA y MARÍA YUNES LOBEIRA, herederos de MIGUEL y PATY; ISABELLA y VICTORIA MARTÍNEZ CARLO, muy divertidas las hijas de RICARDO y MARISOL; el tremendo EMILIO CUENCA ARIAS se dio vuelo en este pachangón, es el heredero de FALLO y CLARA; también MATEO AVELLA TAVIZÓN, heredero de MATEO y MALENA; MARTINA GARCIA DÍAZ, hija de ENRIQUE y ROMINA, saludos para ANDRESITO; GALA SANTA PAULA FERNÁNDEZ recién desempacada de Europa, saludos a MANOLO y ALINA; FRANK MAROÑO todo un galanazo el heredero de PACO y SOFÍA; EMMA y VICTORIA LARA COLLADO, NORA MALPICA COLLADO, heredera de FÉLIX y KAREN; VALENTINA y REGINA CANTÚ NAYEN disfrutaron del fiestón, así como ARANZA y RAIXA PIEDRA, sin faltar ANA PAULA GUTIÉRREZ DE VELASCO; felicitamos a AITANA y le deseamos que cumpla muchos años más…

Anette Blanco, (veracruzana)…

Tamara Martínez Chiunti y Adrián Diez Olavarrieta, (cumpleaños)…

Daniela Rojas y Cristóbal Jurado Roca, (enamorados)…

Siguen los festejos y las buenas vibras del cumpleaños CHOCHOLERO de mi querida KARIME AHUED MALPICA, se la pasó de súper lujo en compañía de su familia y seres queridos, saludos a sus herederas KARI y SALME VICTORIA CARLO AHUED; mi querida GORDITA AHUED MALPICA presente con su sobrina ALESSANDRA AHUED RODRÍGUEZ, encantadoras… Kebagrill, restaurante de comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… ANETTE BLANCO, bellísima y con actitud… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si quieres cenar tacos, en Novillero Grill, en MAR ADRIATICO esquina Costa Verde… ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA cumplió años y lo festejó en compañía de su novia TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI en el viejo continente, desde aquí le deseamos que sean muchos años más… VALERIA MANZUR BONILLA cumplirá XV años en el 2022, sus papis SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR le están preparando muchas sorpresas para febrero… En el restaurante El Río de la Plata les recomiendo el buffet dominical… Ya viene la coronación de la Reina del Club de Leones de VERACRUZ AC, enhorabuena para MIGUEL BELTRÁN GALINDO, el presidente del club que apoya y ayuda a los veracruzanos… DANIELA ROJAS guapísima y enamorada de su galanazo CRISTÓBAL JURADO ROCA… FLAVIO SERGIO y MARÍA CRISTINA CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ CANO, felices en compañía de sus cuatro nietos, saludos a FLAVIO y MARISOL BARQUÍN DE HERNÁNDEZ, así como al CHINO y CRISTY HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ… FELILLO MALPICA VALVERDE siempre disfrutando en compañía de su esposa ÁNGELES BADA DE MALPICA, cumplió años su heredera XIMENA y se lo festejaron con cena familiar… Mi querida BEBA VILLARELLO guapísima, solo se le ve en los grandes eventos CHOCHOLEROS… MIGUELÓN LAJUD SERUR se dejó ver hace unos disfrutando con amigo del Café de La Parroquia de los 500 años, saludos a BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, sus herederos MIGUELITO y BELÉM LAJUD ÁLVAREZ, sus abues encantadoras EMMA CUETO DE ÁLVAREZ y ROSITA SERUR DE LAJUD… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… Este 9 de diciembre en Cinebox de Plaza Sol la premier VIP del cortometraje LA CÁMARA de ISIDRO LAISEQUILLA a las 19 horas…

Félix y Ángeles Bada de Malpica con Ximena Malpica Bada, (cumpleaños)…

Juan Manuel y Melina Robert de Unanue con Aitana Unanue Robert, (felicidades Aitana)…

Adriana Agudelo y Javier Cañedo González, (enamorados)…

Paco y Maly Flores de Gutiérrez de Velasco, (36 años de casados)…

Está en este puerto jarocho JACQUELINE FONSECA, estuvimos en el cumpleaños de MARCELA YLLANA DE COSSIO y también en el bautizo de JORGE ALEJANDRO y JOSÉ JORGE, estuvieron presentes sus padres JORGE ALBERTO SHADID MANZUR y JUDITH PARRAZAL DE SHADID, con ellos sus padrinos FRANCISCO y MARÍA LUISA CÁRDENAS DE JUÁREZ, ALBERTO y THALIA PIZZOLOTTO DE LÓPEZ, en acto sacramental se realizó en San CHARBEL y el festejo en el centro libanés… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ enamoradísimo de ADRIANA AGUDELO, se les ve siempre disfrutando en el caribe mexicano… Tenemos nuestra posada de MÁS LATINA, será el 17 de diciembre en Claps cántabar… Bolerama Veracruz en el gusto del público, así como los perfumes Le France… La familia FONSECA CASTELLANOS pasará NAVIDAD en este puerto jarocho… Se inauguró el spa de cielo tisú lleva por nombre Claro de Luna, gracias a FABIOLA SALAZAR por la invitación… TRES99 arrancó con las posadas… Felices 36 años de casados cumplieron PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, lo festejaron en familia… GILBERTO FARÍAS MORALES, destacado abogado veracruzano, muy movido en compañía de las asociaciones y barras de abogados, piden ABROGAR el delito de ULTRAJES a la autoridad porque viola los DERECHOS HUMANOS… Mañana tenemos comida con la flota CHOCHOLERA en El Llagar… Tendremos nuestra comida de puros y dominó en el Deli Deli el 16 de diciembre con toda la flota CHOCHOLERA de puros… También habrá cena de la flota de los CHOCHOLITOS, está por confirmarse el día… LEONIDES RODRÍGUEZ y RENATA CORRONS enamoradísimos… Por motivos de PANDEMIA, ISRAEL ha puesto un sin número de impedimentos para poder viajar a ese país y ahí será MISS UNIVERSO, LUPITA JONES no podrá estar en la despedida de ANDREA MEZA ni en el certamen final en donde DÉBORA HALLAL está realizando un gran certamen… También comentó LUPITA JONES que el año 2022 habrá una designación para la gran final de MxU, todavía no se decide quien será… La flota de la curvita de El Llagar tendrá su comida, saludos al gran PANKY… 8 de diciembre MÉXICO vs CHILE, partido amistoso… Pregunten por los Puros Hoja Real, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM, de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…