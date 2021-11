MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA sacó importante empate en CU contra PUMAS y se alzaron con la victoria ayer en el estadio AZTECA; ATLAS y MONTERREY no se hicieron daño en la sultana del norte; ayer en el estadio Jalisco salieron chispas, ganando los Rojinegros; en otros resultados PUEBLA le gana 2 a 1 al LEÓN, hoy la vuelta en el nou camp y TIGRES pierde 2 a 1 con SANTOS; hoy la vuelta en el estadio universitario de la sultana del norte… MARIANA GONZÁLEZ LAVALLE guapísima de nuestra dorada juventud, es heredera de LUIS y GABY LAVALLE DE GONZÁLEZ, saludos a su hermana gemela… El CARNAVAL de VERACRUZ será en junio, así lo dio a conocer en rueda de prensa la alcaldesa electa del puerto PATY LOBEIRA DE YUNES acompañada del todavía alcalde FERNANDO YUNES MARQUEZ y el POLLO PÉREZ FRAGA, quien ya fue ratificado en su puesto, la única petición que hizo el ayuntamiento es que el gobierno estatal, que preside CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, apoye con los artistas que se presentarán, se nos hace una petición aceptable, esperemos todo fluya en beneficio del pueblo; vimos al gober muy activo, tranquilo y muy bien vestido, tuvo diferentes actos oficiales y comió en mariscos Villa Rica… DANY MARTÍN LOIS y SEBASTIÁN CANO, que serán regidores pase lo que pase, atendieron muy bien al gobernador… En Kebagrill comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres comida, Al Bahía en Plaza El Dorado…

MÚLTIPLES quejas en contra de los parquímetros en el centro histórico, el abuso de autoridad a todo lo que da, se manejan con una prepotencia mayúscula, estamos de acuerdo en que son importantes los parquímetros porque siempre encuentras lugar, pero lo malo es que te ponen la famosa araña en lugares PRIVADOS en donde no es lugar de parquímetros y esa es una violación, sucedió en la parte del hotel Diligencias que está en línea amarilla y fue el miércoles pasado, NO SE VALE espantar al turismo de esa manera, el supervisor con prepotencia, y lo peor, mucha gente no se atreve a denunciar por falta de tiempo, ya es hora de poner un ALTO a los abusos de los empleados de esta empresa… Un gustazo convivir con destacados productores de tabaco y distribuidores de puros, un español JAVIER ALEDÓN y el coronel JOAQUÍN VALENZUELA, dominicano, haremos un congreso internacional en VERACRUZ a mediados del 2022 después del Carnaval, en donde estarán las mejores marcas de puros a nivel mundial y los Hoja Real… MAR REGUEIRO TESTAS, encantadora, saludos a su hermano JUAN que muy pronto se casará con MARIFER MORA… Los que anunciaron boda y pusieron fecha son GABY GÁNDARA ESPARZA y GABRIEL BRAVO VERA, se casan el 9 de julio del 2022… PEDRO FERRIZ DE CON estuvo en VERACRUZ dando conferencia, tuvo muy buena respuesta de los periodistas independientes que han sobrevivido, al igual que el teacher JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA, CARLOS LORET DE MOLA y BROZO… El abogado JORGE REYES PERALTA se dejó ver en los eventos en compañía de su esposa LUCY LEO DE REYES PERALTA… De lunes a viernes el CHOCHOL está en la radio a las 13 horas MÁS LATINA 96.5 de FM… Planchadísimo Veracruz al 2292127516… Si quieres degustar los mejores tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… FERNANDA SPINOLA, encantadora mi sobrina, saludos a su hermana MAJO… MARTHA BRIANO espectacular… HUGO DELFÍN, PEPE SALVATORI y FERNANDO CORREA muy chambeadores en el ayuntamiento porteño…

ENRIQUE y LOURDES COBO DE DEL VAL felices con sus cinco nietos, herederos de LOURDES e ISABEL DEL VAL COVO, saludos para ALMUDENA que muy pronto se casará con CARLOS RIVERO MAROÑO… PALOMA CAMPILLO GONZÁLEZ guapísima, se casa con PIERRE PAGESY por la iglesia el 18 de junio 2022… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… CARLOS ZAMORA y MIREN DESCHAMPS enamoradísimos… MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ espectacular cordobesa… Hoy la boda de MAYEL DEL VALLE y DULCE URRETA, primeramente la ceremonia religiosa en Jesús de Nazareth y después en la playa la ceremonia civil, habrá fiestón… EDUARDO y MARIGELES TORRE DE SARUR cumpliendo 50 años de feliz matrimonio, las bodas de oro, saludos a sus herederos EDUARDO, ADRIANA, GERARDO y JUAN PABLO SARUR TORRE… Los equipos más importantes del mundo están ya en octavos de final de la CHAMPIONS LEAGUE, se destacan PSG, CHELSEA, REAL MADRID, SPORTING, AJAX, MANCHESTER UNITED, BAYERN MÚNICH, MANCHESTER CITY y varios más… FERNANDA LAGUNES FERNÁNDEZ muy enamorada y bellísima… Los cumpleañeros de hoy son ANA MARÍA DELGADO, OMAR tacho RAMÍREZ, IVETTE CARÚS, LUPITA TAPIA, CRISTINA GUTIÉRREZ DE VELASCO y BIANCA TORALES; mañana lunes MINERVA FREYRE, MARIO CEDILLO SALAS, el abogado HECTOR MUÑIZ LAGUNES, LUIS MARTÍNEZ, CHIMI DEL ÁNGEL, XÓCHITL NAJERA, SANDY NOVELO, ADGAEL MORALES, LUPITA MUÑIZ y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA; el martes BONNIE GONZÁLEZ, TAVO BEYRUT, MARIANA GALVÁN, JOSÉ TAYDE, EDITH SALGADO, INGRID MEDINA, VERÓNICA VEYTIA, LUNA AGUILAR, IVONNE CALATAYUD, VERÓNICA SOSA, JAVIER GONZÁLEZ ABSALÓN y ERÉNDIRA CARVAJAL, a todos les deseamos muchas felicidades… 29 de noviembre CHEDRAUI SELECT Juan Pablo II, saludos a ANTONIO y ALFREDO CHEDRAUI OBESO, así como a sus herederos TOÑO y RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ… 16 de marzo RICKY MARTÍN en concierto en el BETO ÁVILA… El 25 de diciembre, MATUTE en Orizaba… Saludos a JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS, alcalde electo de Orizaba, sin dudarlo a la ciudad le va ir muy bien… Los equipos grandes de Europa están ya calificados para la ronda de octavos de final de la CHAMPIONS LEAGUE, el REAL MADRID, PSG, BAYERN MÚNICH, MANCHESTER UNITED y CITY, AJAX, SPORTING, CHELSEA, LIVERPOOL, el ÍNTER de MILÁN y varios más que en unos se complicaron la calificación, BARCELONA, ATLÉTICO de MADRID y SEVILLA, en los primeros días de diciembre más CHAMPIONS la sexta y última jornada…

Ya casi están coronadas todas las representantes de MxU, enhorabuena para todos los coordinadores y LUPITA JONES… Noche de dominó y puro, así como cenita CHOCHOLERA, estuvo espectacular, ganamos LUDIVINO REDONDO y un servidor a JAVIER “el gordo” CHOCHOLERO MANTILLA y ANDRÉS HERNÁNDEZ, fumamos puros Hoja Real y cenamos delicioso, GILBERTO HERNÁNDEZ llegó con un TOMAHAUK, DANIEL MARTÍN y SEBASTIÁN CANO, en compañía de RODOLFO HERRERA, se llevó la exclusiva del gober veracruzano comiendo en Villa Rica y luego visitando a los trabajadores morenistas de hueso colorado… Gracias a ALEJANDRA ZÁRATE BENÍTEZ DE MARIN por sus atenciones, anda de viaje con sus sobrinos por la ciudad de los rascacielos… Se realizó la Presentación del programa de trabajo 2022-2026 de FUNDACROVER, que fundó y preside MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, así como los integrantes del consejo directivo… El restaurante El Río de la Plata todo excelente, les recomiendo el buffet de hoy y chequen los paquetes navideños… Este 3 de diciembre, la comida CHOCHOLERA de la flota, lugar por definir… Ayer PEDRO ROMERA BUENO pidió formalmente a su novia, el evento se realizó en el Hotel Mocambo… PACO VILA feliz y enamorado de GISELA THOMAS ARTESAN… Un éxito rotundo el GRILL MÁSTER JAROCHO, enhorabuena para LUIS MELGOZA y amigos, estuvo sensacional y comimos riquísimo… Abrió sus puertas el restaurante MER de JAVIER y MALU RODRÍGUEZ DE MORALES, el corte del listón estuvo a cargo de ellos mismos y el alcalde porteño FERNADO YUNES MARQUEZ, saludos a MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ, estaban con JOE y FINA VILLA DE COS, con ellos RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ… FERNANDO PADILLA FARFÁN, gran empresario veracruzano desarrollando a muy alto nivel, enhorabuena… GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO se están preparando para la boda de su tercer heredero… XV años de feliz matrimonio están cumpliendo RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI DE CARLO, saludos a RICARDIN y CHIARA… ABEL GUTIÉRREZ RUIZ realizando extraordinaria labor como director del CRIVER, saludos a su esposa AMAYA REMENTERÍA DE GUTIERREZ… JULEN y PAMELA MOLINA DE REMENTERIA, feliz matrimonio… Disfrutando este puerto jarocho JACQUELINE FONSECA, mi novia es encantadora… PANCHITO REQUEJO disfrutando de la madre patria, hasta el pericote aprendió a bailar, así me comentaron… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y MÁS LATINA 96.5 FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…