MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO perdió ante su similar de CANADÁ, una derrota dolorosa con un equipo que se le ganaba fácilmente; no hay que buscar culpables, hay que ponerse a trabajar y hacer las cosas bien, el problema de nuestra federación es que es más fácil correr al entrenador diciendo que es el culpable, y los jugadores son los verdaderos culpables, hay viejos, los nuevos no los han fogueado lo suficiente, estamos en problemas para ir a CATAR; lo increíble es que si califican para el mundial, llegarán para hacer un ridículo a nivel de copa del mundo; la realidad nos ha tocado, hay que ponerse a trabajar… Habrá muy buenas noticias para los que les gusta el rey de los deportes… Cumplió 70 años ELIGIO CAMIÑA RODRÍGUEZ y lo festejó en familia; la primera felicitación fue de su esposa SUSA OGANDO DE CAMIÑA, y la de sus herederos ALBERTO CAMIÑA y SILVIA RICÓN CRESPO, está por nacer JULIA, serán padrinos IRIA CABADAS y BETIÑO SAN MARTÍN; JOSÉ MANUEL y FERNANDA AARÚN DE CAMIÑA asistieron en compañía de ALENA CAMIÑA, IVONNE CABALLERO, MANOLO y ROSHO CAMIÑA, fueron los últimos en irse y hasta bailaron el pericote; ELIGIO LOIS, RICARDO MOREIRA luciendo nuevo look con su prometida GABY MOLINA; ROSY COUTOLENC, el ARQ. ARTURO y NATALIA DE LÓPEZ; comimos camarones, pulpos a la gallega, carnes, ensaladas, papas, calamares y pastel; muchas felicidades a DON ELIGIO, enhorabuena… En el restaurante El Río de la Plata excelente buffet dominical… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA bella y soltera, yo creo que no por mucho tiempo porque está lindísima… Estuvo ALEJANDRO FERNÁNDEZ en el WTC y dio tremendo espectáculo, fue recibido y atendido por ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ…

Marilú De La Fuente Rivera, (guapísima)…

Silvia Ricón Crespo e Iria Cabadas, (comadres)…

Martha Lagunas de Álvarez, Alejandro Fernández y Enrique Álvarez, (disfrutando)…

ROMINA AVELLA GIL, heredera de ALEX y CLAUDIA GIL HANSSEN DE AVELLA… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si quieres comer tacos, Novillero Grill en Mar Adriático esq. Costa Verde… GUSTAVO y FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA un feliz matrimonio, saludos a sus herederos CARLOS y FABIOLA CABADA ÁLVAREZ… Kebagrill el mejor restaurante de comida libanesa en Plaza Sol, y si prefieres la comida mediterránea no dudes en visitar Al Bahía en El Dorado… Siguen las felicitaciones para GABRIELA GÁNDARA ESPARZA, recibió anillo de compromiso en NY de su galanazo GABRIEL BRAVO VERA, estuvieron presentes familiares y amigos… DON ANTONIO ABASCAL ZAMORA cumplió 80 años y los festejó con sus hijos y nietos, su esposa LUPITA CASTRO DE ABASCAL siempre a su lado, saludos a la familia… Feliz noviazgo lo forman JOSÉ CARLOS CEBALLOS COSTALES y GRACIELA POO BRINGAS, hacen bonita pareja… Les recuerdo mi correo electrónico nachogogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… MICHELLE VILLAGOMEZ ALCAHÉ reaparece en los CHOCHOLAZOS… El pequeñín IRVING PRADO GARCÍA hoy está cumpliendo 8 años de vida, saludos a sus papis que le tienen preparadas muchas sorpresas… Los cumpleañeros de hoy son MARÍA GUTIÉRREZ, LIZBETH VÁZQUEZ, MÓNICA ASTORGA, JESSICA GARCÍA, MAYRA BAIZABAL y ALE CEBALLOS; mañana EVERARDO AVENDAÑO, LALO DURÁN, ANA BEATRIZ ZAMORANO, ALEXA ARAÑA, ARTURO DURÁN, JANELLY VELÁZQUEZ, CECY SARQUIZ, ANDREA MONTERO, CLAUDIA FERREIRA, OSCAR STANDELMANN, CARLOS MADRAZO, MELISA USCANGA, REBECA RUIZ CARMONA y PENNY ROUSE; el martes MELI ESCOBOSA, MIGUEL MORA, MARCELA VILABOA, CINDY RIVERA, ALVARO VILLALPANDO, TOÑO BARRIENTOS y ALE GUTIÉRREZ AMERENA, a todos muchas felicidades…

Romina Avella Gil, (preciosa)…

Gabriela Gándara Esparza y Gabriel Bravo Vera, (comprometidos)…

En la reunión trilateral MÉXICO, USA y CANADÁ a nuestro país le fue muy bien, el presidente LÓPEZ OBRADOR fue claro y respetuoso de sus vecino, a MÉXICO le va ir muy bien, estaba muy contento el canciller MARCELO EBRAD; el presidente BIDEN y el primer ministro TRUDEAU contentos con la reunión, coloquialmente hablando se cayeron bien… Ya están listos para vacunar los jóvenes de 15 años mexicanos… Éxito rotundo el showroom de Dinails & Martinique enhorabuena para KARLA DÍAZ IBÁÑEZ y a su mami MARTHA DÍAZ, las pequeñas DALILA y MILA BARQUETT asistieron, gustazo saludar a KAREN y VANESSA NAVARRO, por ahí IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ con IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, BELÉM REMES en compañía de ANILÚ DE MONTES DE OCA, YUNUEN ACOSTA DEL VALLE, JHAZZEL HERRERA, CAROLINA IBARRA DE DOMÍNGUEZ, DARIANA MONTENEGRO, enhorabuena y gracias por seguir apoyando a MxU VERACRUZ… Me di una vueltecita a La Vinata y saludé a LUMI ZURITA DE RUIZ en compañía de LOLITA HOMS DE MALDONADO, con ellas la GÜERA GARZÓN; en otra mesa PILI MABARAK con ESTELA CONDE, ROSY MURILLO DE RODRÍGUEZ; también por ahí YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN con YAMILET BEYRUT DE OROZCO, ADRIANA ALONSO DE HOMS y MARCELA ZALDIVAR… JACKIE FONSECA por este puerto jarocho… Hay probabilidades que la inauguración del mundial del 26 sea en el AZTECA… Indignación causó el trato que dieron los inspectores de comercio a un vendedor ambulante, que aparte sufría un tipo de discapacidad, fueron inspectores del ayuntamiento porteño, el alcalde YUNES tomó cartas en el asunto cuando sucedió este hecho hace unos meses y fueron cesados los responsables inmediatamente, las redes sociales lo hicieron viral y resultó ser fake news… Terrible lo que me comentaron de adentro de la planta NUCLEAR LAGUNA VERDE, el problema es grave y se debe tomar muy en serio, si algo está pasando o ha pasado tienen que informarlo, la transparencia es importante, la seguridad es tripartía e inclusive hay organizaciones internacionales que están involucradas en la seguridad, seguiremos investigando… KRYSTEL ESCALANTE muy activa en redes sociales… JULIO y FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR un feliz matrimonio… FERNANDO CERVANTES un profesional que se destaca en su trabajo… Muy contento se encuentra el contralmirante OSCAR ANTONIO GONZÁLEZ HUERTA, la más feliz con el ascenso su esposa LIZ AKE DE GONZÁLEZ, saludos sus herederos OSCAR y MARIÁN GONZÁLEZ AKE, PAUL y PERITA ya le están organizando festejo…

Cumpleaños 80 de Antonio Abascal Zamora, junto a su esposa Lupita Castro de Abascal y familia, (felicidades)…

Michelle Alcahé, (jarocha)…

Irving Prado e Irving Prado García, (cumpleaños)…

Feliz noviazgo lo forman CRISTÓBAL JURADO ROCA y DANIELA ROJAS… 7 y 8 de diciembre bazar de asociación GILBERTO en el hotel grand Fiesta Americana… 25 de diciembre MARUTE en Orizaba, pueblo mágico, informes y compra de boletos en https://janto4.mx/orizabatravel/… En grande los XV años de AMANDA PADILLA BALLESTER, su misa se realizó en SAN CHARBEL y el fiestón en Barlovento, hoy estaremos en el comidón en honor a la quinceañera en su residencia de Coatepec, gracias a FERNANDO PADILLA FARFÁN por la invitación… Ayer cumplió 21 años de haber fallecido, mi papi el mayor del ejército mexicano IGNACIO GÓMEZ MORALES, descanse en Paz… Gustazo saludar a FER LAGUNES FERNÁNDEZ, heredera de TAVO LAGUNES y BEGOÑA FERNÁNDEZ, estaba con su tío ALEX BLANCO y EDUARDO SARUR, gracias por los excelentes puros, están cumpliendo sus papás 50 años de feliz matrimonio, EDUARDO y MARIGELES TORRE DE SARUR, saludos a sus herederos ADRIANA, GERARDO y JUAN PABLO SARUR TORRE… Un exitazo la visita de nuestra reina estatal SAMANTHA HERRERA, MxU VERACRUZ 2021, fue recibida en El Dictamen por BETO TOLEDO, gracias a BETO VILLARELLO por el apoyo; en NOTIVER por RICARDO USCANGA, gracias a DON ALFONSO SALCES; en IMAGEN por MARIANO MOLINA, gracias a la familia ROBLES BARAJAS, y en MÁS LATINA gracias a FRANKIE MALPICA; después comimos en el restaurante El Río de la Plata, todo excelente, gracias a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, SAMANTHA retornó a la capital del estado, hoy estará en COATEPEC en el comidón en honor a AMANDA PADILLA BALLESTER… Anduvo por Perote en un rancho montando a caballo, múltiples actividades de nuestra reina estatal rumbo al certamen nacional… Pregunten por los Puros HOJA REAL, los pueden adquirir en El Llagar, Deli Deli y Namik, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y MÁS LATINA 96.5 de FM a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…