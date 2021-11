MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO jugó contra EU a cero grados, la selección sacó un muy buen resultado; este martes 16 de noviembre se jugará contra CANADÁ, hay fecha FIFA, y en breve arranca la pre clasificación del fútbol mexicano, el gran favorito el AMÉRICA… Tuvimos reunión CHOCHOLERA, entre los asistentes el CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, recién desempacado del viejo continente; su hermano PEPE así como los contadores RAYMUNDO LUNA y SANTIAGO CORTINA… Comí en el restaurante Namik, tuvimos atención especial del chef ERIK GUERRERO, un gustazo conocer a MANUEL ALONSO, GERARDO RAMOS y LUIS ABELLA, muy amigos de FRANKIE MALPICA, trasmitimos el CHOCHOL desde ese restaurante, saludos a CARMINE RICCIOLINO, encantado de vivir en Córdoba, degustamos vinos italianos y pasamos una tarde muy agradable, en breve ya estarán los puros Hoja Real en el restaurante… YAMILA OROZCO BEYRUT una bellísima veracruzana, saludos a sus papis… Felices vacaciones están disfrutando SOSTENES y ELSA TAVARES DE BRAVO… En el restaurante El Río de la Plata excelente buffet dominical… Muy festejado por su cumpleaños LUIS DE LA CRUZ REYES, felicitaciones recibió de su esposa GABY ALVERDI DE DE LA CRUZ, así como de sus tres herederos… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado…

SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU 2021… Saludo para ALEX BASTERI, feliz con su novia MARIANA OTERO, muy pronto estarán por este puerto, por lo pronto ALEX disfrutando de buenos amigos veracruzanos como GUICHO DE LA FUENTE MANGE y CHEMO ESTANDÍA MALPICA, saludos a ALEJANDRA DE LA FUENTE MANGE, se le extraña en la radio, ojalá y muy pronto realice un programa, era de los más escuchados… SANDRA VIYELLA OUBIÑA de los rostros más frescos de esta región veracruzana… Gustazo saludar a ELSY ABREU DE AMERENA, excelente amiga de mi querida mami… Planchadísimo Veracruz al 2292127516… Si de tacos hablamos, Novillero Grill en mar adriático esquina COSTA VERDE… Gracias a WILLY GONZÁLEZ AUBRY por invitarme al noveno aniversario de BNI influencer, excelente evento en la gran dictadura, presente la directora de esta región LILIANA PADILLA, así como la directora nacional ANA ISABEL RAMA, entregaron reconocimientos a personalidades; un gusto saludar al periodista ALDO FLORES, por ahí PACO ARCE con NANCY CALDERÓN, FERNANDO TREVIÑO y LUCÍA PACHECO, ADOLFO SÁNCHEZ y LUCY GÓNGORA, JOSE GAMBOA y AIMEE CORONA, así como ANDRÉS BUSTILLO, lleno total, enhorabuena por estos nueve años… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS… JORGE y MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO un feliz matrimonio… Gusto saludar a uno de los abogados más preparados del puerto y alrededores, me refiero al LIC. TOMÁS MUNDO ARRIASA, felizmente casado con LUPITA VARGAS DE MUNDO, en compañía de su heredera MARIANA MUNDO VARGAS, feliz y enamorada de su prometido DANIEL BARTOLOTTA…

Bonito matrimonio lo forman FERNANDO y DANIELA THOMAS DE DÁVILA, tienen tres herederas, FERNANDA, DANIELA y SOFÍA DÁVILA THOMAS, saludos a los abuelos, familias muy queridas de SAN RAFAEL… 20 de noviembre los XV años de AMANDA PADILLA BALLESTER… SOFÍA RIGANTI, belleza espectacular argentina, su galanazo JAVI AILLAUD RODRÍGUEZ enamoradísimo de mi vecina… Un gusto saludar a MIRANDA CUCURACHI GRAHAM, estaba en compañía de su mami… Los cumpleañeros de hoy son PATY GONZÁLEZ, LISA TEJEDA, CLOTILDE RANGEL, ANA SAQUI, HIRAM BECERRA, IVONNE ZARRABAL, DANY NADAL y SALVADOR BARBES; mañana ELSY RODES, PACO VILA, RICARDO BARRADAS, YAHIR TORRES, RAFAEL CASTILLO, ALEX RODRÍGUEZ, BERTHA DE LA CRUZ, MARLY DOMÍNGUEZ, BETY MAITRET, MELISA YUNES, MERCY GÓMEZ, LUCÍA DOMÍNGUEZ y MAURICIO RESENDIZ; pasado mañana lo cumplirán SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA, TONI ALVA, GABY SANTY, CLARA HERNÁNDEZ, MARIANO GONZÁLEZ, NEY VALENCIA, VIOLETA ORTIZ, MARIGEL DE LA CRUZ, ELIEZER ALVARADO, REBECA SIERRA, SHEREZADA ANGLI y EVELYN CABRALES DE HERRERA, a todos muchas felicidades… PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ súper chambeadores, así como ELIEL GARCÍA… No se pierdan “Mi diario rumbo a Miss Universo” con DÉBORA HALLAL AYALA, en una producción de LUPITA JONES y JORGE MACEDA, arranca este 23 de noviembre a través del canal de YOUTUBE MEXICANA UNIVERSAL OFICIAL… Muchas felicidades para el pequeñín ANDRÉS GARCIÍ DÍAZ, realizó a su corta edad un hole un one en el club de golf LA VILLA RICA a una distancia de 85 yardas, los más contentos sus padres ENRIQUE y ROMINA DÍAZ DE GARCIA, así como su hermana MARTINA, su abuelo ANDRÉS GARCÍA RIVAS feliz con su nieto… TUCA FERRETI tres partidos de suspensión por grosero y multa…

MARÍA JOSÉ ALCALÁ es la nueva presidenta del COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO y OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA será su miembro permanente… Los ángeles Azules, 40 años de historia, estrenaron vídeo en la CDMX, fue proyectado en los edificios emblemáticos de la capital… VICENTE FERNÁNDEZ sigue delicado y ahora CARMELITA SALINAS… Agrupaciones que forman parte del CARNAVAL se manifestaron en las calles y en completa calma en favor de la máxima fiesta de los veracruzanos, exigieron a la autoridad no suspender el CARNAVAL, un ERROR gravísimo sería el no hacerlo, LA AUTORIDAD competente, llámese local o estatal, tiene que apoyar esta gran fiesta, no se debe politizar, es en verdad una vergüenza que después de 96 años de historia y tradición, estén poniendo en peligro la máxima fiesta de los VERACRUZANOS, ojo con lo que sucederá… Estamos al aire de lunes a viernes en MÁS LATINA 96.5 FM a las 13 horas… JACQUELINE FONSECA se encuentra en este puerto, ayer me acompañó a la boda de ANDREA y OCTAVIO… La comida de la flota CHOCHOLERA estuvo sensacional… Muchas felicidades para LETY REYES BREMONT por la llegada de MORGANA, el más feliz su esposo JOSE MIGUEL PEPETÓN, así como los abuelos ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES… Felicidades para GABY GANDARA ESPARZA, su novio GABRIEL BRAVO VERA le entregó anillo de compromiso en NUEVA YORK… Bienvenidos DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA después de sus vacaciones en la madre patria, besos para su nieta ALENA… JAIME DE LA GARZA presidirá la comisión permanente de atención y protección a periodistas… La actriz y cantante PATY ÁLVAREZ radicada en Miami, anunció su participación en un concurso internacional a beneficio de niños con cáncer, una excelente actriz con más de 25 años de carrera artística participando en 55 películas, 17 telenovelas y series de TV, así como obras y comedias de teatro, cantará con mariachi en MISS BELLEZA MÉXICO – USA el día de hoy en HOUSTON, en la gran gala de aniversario en el majestuoso HILTON HOUSTON POST OAK HOTEL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…