MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA perdió con un garrafal error de la defensa en el torneo de campeones de CONCACAF con un MONTERREY, que salió a defenderse y lo hizo muy bien, los de coapa no supieron romper el cerrojo y los RAYADOS van al mundial de clubes; hoy en la liga MX las ÁGUILAS juegan contra el CRUZ AZUL su eterno rival… Se acabó el mes de octubre y entraremos mañana de lleno con el onceavo mes del año, hay festejos de día de muertos, muchas catrinas y calaveras, así como Halloween, en EL DICTAMEN les mantendremos informados de todos los acontecimientos… Un exitazo la inauguración de Body Brite en Plaza Río de Boca del Río, felicidades para LILY PÉREZ DE PÉREZ, tuvo como madrinas a PATY LOBEIRA DE YUNES y MELINA ROBERT DE UNANUE; presente TAVO PÉREZ GARAY, alcalde de SAN ANDRÉS TUXTLA y un sin número de damas de la sociedad veracruzana; gustazo saludar a SOFÍA RIGANTI, tendrá evento próximamente y me invitó a cortar el listón, saludos a su galanazo JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ; también presentes GRACIELA RODRÍGUEZ me dio gusto verla, por ahí AMÉRICA DELGADO KAYSER, saludos a PACO PÉREZ, están enamoradísimos; MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, saludos a la familia, principalmente a ISABELLA y VICTORIA; CLARA ARIAS DE CUENCA siempre atenta a los CHOCHOLAZOS; AMANDA CANELA, EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA, sus bebés preciosas; ARACELY CAZARÍN DE MORAL, inauguró TAVO este pasado viernes el teatro de la ciudad con eventos regionales primeramente y después con espectáculo internacional, fue un exitazo y viene su último informe de gobierno que será producido por MARK COMUNICATION, saludos a MAYEL y a DULCE; mi novia llegó al puerto y visitó Body Brite le encantó; VALENTINA y BÁRBARA, guapísimas las herederas de TAVO y LILI, saludos a TAVITO es todo un galanazo; la coordinación del evento estuvo a cargo de ANABEL GIL auxiliada por su sobrina ELBA UNANUE GIL…

Enrique y Martha Lagunas de Álvarez con Mía Álvarez Lagunas, (en New York)…

Paty Lobeira de Yunes, Lilí Pérez de Pérez y Melina Robert de Unanue, (distinguidas)…

Valentina Pérez, Tavo Pérez Garay, Eduardo y Carolina Rincón de Malpica, (amigos)…

Ana Paula Gutiérrez de Velasco Bouchan, (felices 5 añitos)…

ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ retornaron de TORONTO y NUEVA YORK en compañía de MÍA… Por allá también ILEANA LEDESMA en compañía de su heredero HUMBERTO GÓMEZ, tenía dos años de no verlo y visitaron en MONTREAL a su hermano… ANA PAULA GUTIÉRREZ DE VELASCO cumplió 5 añitos y tuvo festejo familiar, saludos a sus papis PAQUITO y JENNIFER BOUCHAN DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, saludos a los abuelos PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO… Ayer se casaron SERGIO y ALEJANDRA BENÍTEZ DE MARÍN, llegaron a la ceremonia en helicóptero, se realizó en la hacienda Cielo Tisú… Kebagrill, comida libanesa en PLAZA SOL, reservaciones al 2293087986; si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… Se realizó cambio de mesa directiva en el Club de Leones Veracruz… Hubo Torneo de Halloween en el Club de Golf La Villa Rica, un éxito rotundo… En el restaurante El Río de la Plata buffet dominical súper espectacular… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ siguen festejando el cumpleaños de TOÑO, saludos a la familia… Un gustazo saludar en La Vinata a GERARDO URRETA en compañía de FABRIZIO MOLINA, PEPIN RUIZ y GERARDO, el famoso PUCHULIN GIL, disfrutaron los manjares, pida la ensalada de frutos rojos o el fondeau de 4 quesos… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Saludé a la flota CHOCHOLERA de las motos, por ahí el DR. EDUARDO GONZÁLEZ SANTIESTEBAN, el DR. RAÚL RAMOS MANGE, JACOBO RODRÍGUEZ, destacado notario público; el DR. MANOLO REMES y varios más… Un éxito el arte del PURO organizado por el ayuntamiento porteño, por la dirección de turismo y cultura que preside PEPE SALVATORI ARJONA, gracias a MIGUEL TURRENT por la invitación, así como a FERNANDO LÓPEZ TURRENT, fueron excelentes anfitriones y contaron con la presencia del alcalde, excelente en la conducción MINU DE MARÍA FRUTIS PROM, se le dio reconocimiento a JOSÉ ONÉSIMO MIXTEGA SANTOS por su extraordinaria muestra fotográfica que estará exhibiéndose en el museo, la entrada es gratuita, por ahí estaba MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, y varios de los fumadores como PAUL PIMENTEL, JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, JULIO ALCAZAR y varios más; MARIO DELFÍN asistió y disfrutó del tabaco veracruzano, RAFAEL AGUIRRE muy chambeador, varios amigos de San Andrés; GOYITO e ISABEL DÍAZ DE BOLADO… Bellísima luce KAREN COBOS LIMA disfrutando vacaciones…

Sergio y Alejandra Benítez de Marín, (recién casados)…

Toño y Lumi Zurita de Ruiz con Toñito y Ana Lorena Ruiz Zurita, (familia)…

Emma de Arredondo Rolón y Jhazel Herrera San Román, (triunfadoras)…

ADRIANA FONSECA de descanso en su tierra natal después de las grabaciones de la telenovela que está produciendo NICANDRO DÍAZ, en diciembre aproximadamente saldrá al aire… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si de tacos hablamos, NOVILLERO GRILL en MAR ADRIÁTICO esq. COSTA VERDE… EMMA DE ARREDONDO ROLÓN extraordinaria bailarina veracruzana triunfando a nivel internacional, saludos a su maestra y directora de estudio DANZARELA, JAZHEEL HERRERA SAN ROMÁN, ahí va con ella mi ahijada API GUEVARA… FRIDA ARTEAGA guapísima y sus herederas FERNANDA y CONSTANZA SÁNCHEZ muy lindas y disfrutando Halloween, saludos a los abuelos FERNANDO y FRIDA RESTREPO DE ARTEAGA… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA de los rostros más bellos… Se cumplieron ayer 21 años del fallecimiento de DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, siempre lo recordaré como una gran persona, sería, inteligente con don de mando y una educación que pocos políticos tienen; su capacidad de diálogo y concertación era única, descanse en paz y abrazos a toda la familia que encabeza MARÍA DIVINA MORALES DE GUTIÉRREZ BARRIOS… JOSÉ CARLOS CEBALLOS COSTALES y GRACIELA POO BRINGAS, una bonita pareja veracruzana… En noviembre, la boda de ANDREA ALVAREZ MORFIN y OCTAVIO DE LA PEÑA VAILLARD, se casa la primer heredera de MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ… Les recuerdo que el CHOCHOL está en radio de lunes a viernes a las 13 horas en MÁS LATINA 96.5 de FM… Hoy estaré en el bautizo de LARA MARTÍN ALENCASTER… Hoy domingo, desfile de CATRINAS por Independencia a las 16 horas… Saludos a SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA, MxU VERACRUZ 2021…

Marilú De La Fuente Rivera, (preciosa)…

José Carlos Ceballos y Graciela Poo Bringas, (felices)…

Mario Delfín Vázquez y Pepe Salvatori Arjona, (amigos)…

Karen Cobos Lima, (espectacular)…

DÉBORA HALLAL AYALA, MxU que nos representará en Miss UNIVERSO este próximo 12 y 13 de diciembre, quedó encantada con la ropa de la boutique Dinais & Martinique; nuestro agradecimiento a KARLA DÍAZ IBÁÑEZ por el apoyo… LUIS MELLADO abrió La Suerte Cantaritos para todos los gustos y sabores, ahí estuve con PAUL PIMENTEL, felicidades, está ubicado en PLAZA VELA… SAMIA CARBALLAL espectacularmente bella… TONY HANNA recibió reconocimiento inmobiliario a nivel nacional… LAURA CORTÉS es FRIDA este 12 de noviembre en XKATLEN, compra tu boleto al 2295 905396, invita YAMIRA GAMBOA… Los ceniceros que nos hicieron en San Andrés sensacionales… NACHO REYNA estuvo muy felicitado por su cumpleaños, saludos a su bonita familia… El 7 de noviembre, el Gran Premio de MÉXICO… DON MARIO DÍAZ a unos días de llegar de vacaciones, se le extraña en los desayuno de los viernes con amigos CHOCHOLEROS, saludos a WILLY GONZÁLEZ, SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA, la pasamos muy bien… Recuerden hoy atrasar su reloj una hora… MARILY ZAVALA en Veracruz se dejó ver en La Parroquia con su hermana LORENA… Con mucho éxito se llevó a cabo en Foro Boca el concierto de Rosa RETRO en donde el cantante uruguayo FEDE DI MAGGIO apoyó una noble causa, como es la lucha contra cáncer de mama… Saludo para TITO BARQUÍN GORNÉS, siempre apoyando con excelente y exclusiva información desde la capital del estado… Pregunten por los puros HOJA REAL, los puede encontrar en Deli Deli y El Llagar, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años y en Más Latina, y ahora sí, ADIÓS…