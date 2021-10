MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Iniciaron con mucho éxito las series por el gallardete de la liga AMERICANA, medias rojas de BOSTON vs astros de HOUSTON y en la NACIONAL BRAVOS de ATLANTA vs los fabulosos DODGERS de los ÁNGELES con el gran JULIO URIAS; los DODGERS ganaron 106 juegos en la temporada y con todo y eso tuvieron que jugar repechaje vs los cardenales de SAN LUIS, se enfrentaron a un equipazo de SAN FRANCISCO en donde los GIGANTES, que ganaron 107 juegos, fueron eliminados en la serie divisional; el 26 de octubre inicia la serie MUNDIAL… Iniciamos transmisiones en Más Latina 96.5 de FM, estamos de lunes a viernes a la 1 de la tarde, después de 35 años regreso a la radio y me está gustando muchísimo, gracias a FRANKIE MALPICA VALVERDE por la confianza y apoyo, vendrán muchas sorpresas e invitados especiales para que usted esté enterado de todos los CHOCHOLAZOS, no solo en El Dictamen, en donde iniciaron aquel lejano 4 de noviembre de 1984, estaré cumpliendo 37 años, sino también con los radioescuchas que lo hacen posible; agradecimiento especial a mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED que me habló para felicitarme y darme todo el apoyo, así como a mi querida GORDITA AHUED MALPICA, gracias por el cariño que siempre me han brindado, es mi familia y los quiero mucho… Lucen espectaculares las jóvenes veracruzanas y unas no tan jarochas, pero de todos modos bellísimas NICOLE TAYLOR y PAULINA RUIZ MEUNIER, encantadoras, con estos calores se antoja estar todo el día en la playa; ESTEFANÍA RUIZ luciendo bella, entregará banda y corona en unos días; la gran final de MxU VERACRUZ es este 21 de octubre en el gran Hotel Diligencias, será evento privado por pandemia, estará presente DÉBORA HALLAL AYALA, MxU 2021, ella nos representará en MISS UNIVERSO en ISRAEL; saludo a MARTHA BRIANO y MIRIAM CARBALLO, están invitadas a la gran final, así como FERNANDA PUMAR GÓMEZ…

Valeria Vera y Lalo Durán, (Más Latina)…

Estefanía Ruiz, (veracruzana)…

Miriam Carballo, (cuerazo)…

VALERIA VERA y LALO DURÁN muy exitosos en su programa SACÚDETE que diariamente trasmite Más Latina en las mañanas… GILDY REYES COLORADO, tabasqueña bellísima muy enamorada… Kebagrill en Plaza Sol al 2293087986, y si prefieres la comida mediterránea Al Bahía en Plaza El Dorado… Hasta Córdoba van saludos para MAURICIO y CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA, una de sus herederas, CHANTAL MUGUIRA DE BELLO, felizmente casada con JORGE BELLO… En restaurante El Río de la Plata, excelentes los mariscos, hoy domingo estrenan menú CHOCHOLERO delicioso… ISABEL PALE, chica bella… JUAN JOSÉ y REBECA MUSLERA DE SIERRA siempre presentes en los grandes eventos… Hoy cumpliría mi mami DOÑA MARGARITA BRAVO DE GÓMEZ un año más de vida, hasta el cielo muchas felicidades, descanse en paz… BELEM LAJUD ÁLVAREZ, guapísima y modelando, es el orgullo de sus papis MIGUELON y BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, saludo a sus abues EMMA CUETO DE ÁLVAREZ y ROSITA SERUR DE LAJUD, damas veracruzanas… Saludos a la flota del desayuno de los viernes, entre ellos SANTIAGO CORTINA, WILLY GONZÁLEZ DÍAZ y RAYMUNDO LUNA, así como MARIO DÍAZ que anda de vacaciones… Un gustazo saludar a mi adorada sobrina MARÍA EMÍLIA DAGDUG AHUED en compañía de amigas, saludos a PALOMA… CARLOTA NAMORADO, tiempo de no verla… Planchadísimo Veracruz, la mejor opción, llámalos al 2292127516, y si quieres tacos, en Novillero Grill deliciosos…

Fernanda Pumar, (morenaza)…

Gildy Reyes Colorado, (preciosa)…

Claudia Croda de Muguira y Chantal Muguira de Bello, (cordobesas)…

ABRIÓ sus puertas GALERÍA 91 en Martí esquina Bernal Díaz del Castillo, el corte inaugural estuvo a cargo de sus propietarios PAOLA BRAVO y TOTI RUIZ, heredero de TOTI y CARMINA DOMÍNGUEZ DE RUIZ, por ahí saludamos a GUALÚ CORS con su hija JULIETA MANTECÓN, GÜERITA GARZÓN DE SALAZAR y varias personalidades más que les gusta el ámbito cultural… Con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el DIF Veracruz, que preside MARIELA LOHMANN DE YUNES está organizando unos cursos en este mes con restauranteros y establecimientos comerciales, el primer curso arranca este lunes 18 de octubre a las 10 de la mañana en ANDAMAR, en donde aprenderán a preparar sushis y varios alimentos, habrá yoga, mayor información al 2292 001079 y 2292 001078, también al celular 2293 616681, todo lo recaudado será donado a las asociaciones de lucha contra el CÁNCER de MAMA, gracias a MERCEDES DEL PUERTO por la invitación… Este próximo fin de semana, la boda de los abogados LUIS MELGOZA y CONY PIANA, estaremos presentes… MARIELA JOSID bellísima cantante argentina, luciendo mejor que nunca… Ayer jugaron las ÁGUILAS vs SAN LUIS, seguramente hicieron un buen partido y salieron airosos… Faltan unos días para el CLÁSICO español REAL MADRID vs BARCELONA… 12 de noviembre la ofrenda de FRIDA de RAÚL SERRANO con GRISEL MARGARITA en XKATLEN… Los CUMPLEAÑEROS de hoy son mi querida mami DOÑA MARGARITA BRAVO DE GÓMEZ, bendiciones hasta el cielo; MARGARITA CAMPILLO, EMILY RAVELO, MAGO CRUZ, CARLOS VILLAVERDE, LUPITA NERI, MALÚ SISNIEGA, DANIEL ANDERSON y JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ; mañana lunes CHARO ÁLVAREZ, LUCERO MARTÍNEZ, VANESSA RIVERA, ASTRID ORTEGA, LAURA ZÁRATE, EDUARDO CHALCHI, LUPITA MARTÍNEZ y ADRIANA EGREMY; pasado mañana lo cumplen LAURA ARANDA, OMAR ESPINOSA, PEDRO MORALES, CARMEN SÁNCHEZ, XÓCHITL BARRAGÁN, SERGIO AUDIRAC, NATY MATEU, ALFREDO GRAHAM, PATY BARRIENTOS, ARMANDO NOTARIO y LAURA MARMOLEJO…

Isabela Pale, (bellísima)…

Juan José Sierra y Rebeca Muslera de Sierra, (matrimonio)…

Belém Lajud Álvarez, (guapísima)…

A fin de mes en el restaurante 1930, tributo a la cerveza VERACRUZANA, Mariscos Villa Rica invita; por cierto, es patrocinador oficial de MxU VERACRUZ junto con hotel Diligencias; los municipios finalistas Coatzacoalcos, Amairani Cruz; La Antigua, Anette Blanco; Juan Rodríguez Clara, Yosselin Méndez; Papantla, Regina García; Puerto de Veracruz, Elidee Alba, y Xalapa, Samantha Herrera; una de ellas será la representante de VERACRUZ en la plataforma nacional… BETITO VILLARELLO AHUED preparando algo importante que usted verá próximamente en este diario… Saludos a PANCHITO VILABOA… KIKO REQUEJO feliz y enamorado de VIVIANA ABASCAL DE REQUEJO… Pregunten por los puros HOJA REAL, los encuentran en Deli Deli y El Llagar, son los favoritos de RENÉ LIÑERO, saludos a su esposa YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO… PANKY GARCÍA nos tiene muchas sorpresas… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en El Dictamen, rumbo a los 124 años, y Más Latina 96.5 FM, y ahora sí, ADIÓS…