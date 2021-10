MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! ESPAÑA le gana a ITALIA y está en la final de la liga de las naciones en Europa, va contra FRANCIA que le ganó a un BÉLGICA que a pesar de ser el número 1, según la FIFA, no pudo con los franceses; va estar muy buena la final de la UEFA NATIONS LEAGUE, hoy lo veré en el restaurante El Río de la Plata… Siguen los buenos comentarios de los festejos conmemorativos por los 200 años de la Armada de México, felicidades para todos los que formaron parte de la organización y los miembros de esa institución… Los DODGERS en espectacular juego dejan tendidos en el terreno a los cardenales de SAN LUIS, ya están en la serie divisional en contra de los gigantes de SAN FRANCISCO; los Medias Rojas de BOSTON están enfrentándose a las rayas de TAMPA BAY, mientras que los cerveceros de MILWAUKEE están jugando contra los bravos de ATLANTA… Astros de HOUSTON están en duelo vs los medias blancas de CHICAGO; cabe destacar que estas series son a ganar 3 de 5 juegos, la serie mundial inicia el 26 de octubre… En unos días más reabrirá sus puertas SAN JUAN DE ULUA… Harán oficial la convocatoria del CARNAVAL de VERACRUZ 2022… Un exitazo la cata organizada por Sonora Grill en Plaza El Dorado, gracias a ROSY GUDIÑO y JULIO HERNÁNDEZ por la invitación, entre los asistentes el alcalde de Medellín POLIN DESCHAMPS y LULI BLANCO DE DESCHAMPS, PEPIN y PAOLA PARATORE DE RUIZ, quedó pendiente degustar vinitos; ISRAEL y GABY LEVET DE LÓPEZ, les encantaron los vinos argentinos de MENDOZA, de la marca RUTINI probamos blanco, rosado y tinto PUNTO MEDIO; excelentes anfitriones fueron ANABEL NUÑEZ, directora comercial y el sommelier STEVE AYON, dio cátedra de los vinos argentinos, con ellos el Chef SILVIO JARAMILLO, deleitó el paladar con exquisitos platillos; asistieron LILY FERNÁNDEZ, prometió invitarnos a su boda; HÉCTOR y MARTHA CASTELLANOS DE MAROÑO, PAQUITO MANTECÓN y NANCY RUIZ; al día siguiente con mi novia JAQUELINE FONSECA…

Héctor e Ivette Basurto de Cazarín con José Enrique y Andrea Cazarín Basurto, (familia)…

Fermín y Elizabeth Zambrano de Martínez, (feliz cumple Dr.)…

Sofía Zavala, (bellísima)…

Gabriel Bravo Vera, Paty Ávila de Veci y Gabriela Gándara Esparza, (presentes)…

Un gustazo saludar a MARCO y BETY SANSORES DE LAGUNES, estaban cenando en compañía de JORGE y FINITA LÓPEZ DE HOMS… Todo listo para la gran final de MxU VERACRUZ el 21 de octubre en el Gran Hotel Diligencias, el evento será a puerta cerrada, las finalistas son AMAIRANI CRUZ de COATZACOALCOS, tiene 27 años y mide 1.74 cm; ANETTE BLANCO de La ANTIGUA, 19 años de edad y mide un metro con 72 cm; de PAPANTLA, REGINA GARCÍA, 25 años y mide 1.80 cm; ELIDE ALBA, puerto de VERACRUZ, 27 años y mide 1.73cm; por JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JOSSELIN ACOSTA, 24 años de edad y mide 1:68 cm, y cerramos con la representante de XALAPA, SAMANTHA HERRERA, 27 años de edad y mide 1.75 ellas; una de ellas representará a al estado en el evento nacional, tendremos como invitada especial a DÉBORA HALLAL AYALA, MxU que nos representará en MISS UNIVERSO a celebrarse en ISRAEL; están anunciando que en DUBÁI habrá evento rumbo a MISS UNIVERSO con participación de países árabes, sería una extraordinaria noticia; DÉBORA impondrá banda a la triunfadora y la coronará ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ 2020; presente también como invitado el director de turismo municipal PEPE SALVATORI ARJONA; posterior a la coronación que será conducida por JUAN CARLOS COTRINA, habrá cena en mariscos Villa Rica del hotel Diligencias servida por el Chef de corte internacional JHOJANS PRIETO ZÁRATE, acompañada por vinos; cerraremos con broche de oro este magno evento; nuestro agradecimiento al diseñador RICARDO PATRACA, encargado de realizar la corona que portará la nueva soberana… La mejor comida libanesa en Kebagrill de Plaza Sol, reserva al 2293087986, y si te gusta la comida mediterránea, en plaza El Dorado, el restaurante Al Bahía… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW… HÉCTOR CAZARÍN MEZA, gran golfista veracruzano, saludos a su esposa IVETTE BASURTO DE MEZA, enamorados, sus bebés creciendo… Me comentó URIEL RIAÑO que en noviembre habrá torneo de golf con causa, será el sábado 6 de noviembre a beneficio de AMANC en el Club de Golf La Villa Rica, habrá premios extraordinarios… Ayer festejó su cumpleaños DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, gentil anfitriona fue su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, estuvieron como invitados sus familiares y amigos, estuvimos presentes en el salón Fenicios del Club Libanés… SOFÍA ZAVALA de las jóvenes que se destacan en el JET SET… GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO disfrutando vacaciones, saludos a su heredero GABRIEL BRAVO VERA, feliz y enamorado de su novia GABY GÁNDARA ESPARZA, en la foto con PATY ÁVILA DE VECI, saludos a DON GERARDO VECI, disfrutando todos de la madre patria… El Hotel Índigo uno de las más bonitos en esta zona, excelente atención; en alguna ocasión fue sede del certamen MEXICANA UNIVERSAL…

José Luis García, Juan Cobos, Rafael Delgado, Pancho Requejo y Edgar García, (flota de la curvita)…

Débora Hallal Ayala ,(estará en Veracruz)…

Gilberto y Gaby Vera de Bravo, (vacaciones)…

Un gustazo saludar a algunos representantes de la famosa curvita de El Llagar, entre ellos JOSE LUIS GARCÍA, partirá en breve al viejo continente, de donde regresó hace unos días RAFAEL DELGADO, gracias por el detallazo, por el contador de las estrellas JUANITO COBOS, feliz con sus nietos; PANCHO REQUEJO no falta ni un solo día, al parecer muy enamorado; EDGAR ya casi GARCÍA y varios más que disfrutan de los CHOCHOLAZOS… JOSÉ ANTONIO ORTIZ GUARNEROS, destacado miembro de la Armada de México, ya en retiro, actualmente desempeñándose en el estado de Morelos como comisionado de seguridad pública, en la foto con el vicepresidente nacional de COPARMEX JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ… Se casó en Guayaquil, Ecuador GUSTAVO LARA con CORI VITERI, hoy de LARA… JORGE y VERA CAMIÑA DE JÁCOME felices con su heredero JORGITO JÁCOME CAMIÑA… Cumplió años RAMÓN POO GIL y las felicitaciones llegaron de su esposa MARICRUZ BARREDA DE POO, sus herederos MARICRUZ, SOFÍA y RAMONÍN POO BARREDA, y DON GERARDO y CHELITA GIL DE POO… El pasado viernes inauguré una nueva disco, se llama LIT, esto en compañía de ROBERTO y KARINA DE CALLEJAS, está padrísima y en el WTC… Saludos a JORGE TORRES y su esposa LUPITA CHÁVEZ DE TORRES, así como EDGAR SIERRA, destacados empresarios porteños; en las relaciones públicas está JAIME SARMIENTO… El POLLO BOUSSART, excelente amigo del CHOCHOL… El popular CHEKO PAZOS muy activo en redes sociales… MARTHA BRIANO confirmó estar en la gran final de MxU… ARTURO GARCIA realizando extraordinaria labor en tránsito del puerto jarocho… Mañana en MÁS LATINA 96.5 de FM inicio transmisiones a las 13 horas, CHOCHOLEANDO la NOTICIA, gracias a FRANKIE MALPICA por la invitación y confianza; nuestra madrina de lujo será mi querida GORDITA AHUED MALPICA… Saludos a CHARITO MENÉNDEZ DE LARA, todos los días llega puntualmente su frase del día…

Martha Castellanos de Maroño, (guapísima)…

José Antonio Ortiz Guarneros y Juan José Sierra Álvarez, (amigos)…

Jorge y Vera Camiña de Jácome con Jorgito Jácome Camiña, (familia)…

Ramón con Ramoncito Poo Barreda, (feliz cumple)…

Los cumpleañeros de hoy son ALFONSO VALENCIA, KATYA TERÁN DE ZÁRATE, Reina del Carnaval 2001; JAVIER AILLAUD RANGEL, MANUEL LÓPEZ, MIRNA VALENCIA, MEMO DESCHAMPS, RAMÓN HINOJOSA y ANE MIJARES; mañana CECY GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES, PEDRO CANABAL, SOFÍA ORTIZ, AUGUSTO HERNÁNDEZ, CAROLINA CORZO y el DR. RAÚL RAMOS MANGE; pasado mañana ERIKA HOLM MONTEJO, ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, su esposo RICARDO le tiene preparadas muchas sorpresas; LILY VALERIO, AINARA VÁZQUEZ y ELIDEE ALBA; otros cumpleañeros serán RUBÉN CONZATTI, JORDIE PEREA, VICTORIA DÍAZ, PILY GARCÍA y la golfista MARY PAZ LASTRA DE GARCIA, a todos muchas felicidades… Este 28 de octubre, la gran final entre AMÉRICA y MONTERREY en la liga de campeones de la CONCACAF… MÉXICO empata con CANADÁ en el Azteca, el domingo van otra vez en el Azteca contra HONDURAS… Mucho haitianos en este puerto… Hubo un concurso dizque nacional en donde llegaron menos de la mitad de las participantes, la gran mayoría renunciaron por las anomalías de los organizadores, ya hubo problemas graves en evento anterior realizado aquí en Boca del Río en hotel de fiesta del vecino país del norte, el gerente de ese hotel quedó muy decepcionado con lo sucedido; no se cumplió con lo estipulado y no se pagó a proveedores, no se vale que engañen a las jóvenes… Me encantan las chavas y chavos que terminan una relación y borran de sus redes sociales sus fotos, como si el pasado se pudiera borrar con un ELIMINAR FOTO… En el desayuno CHOCHOLERO de los viernes un gusto saludar a DON MARIO DÍAZ, WILLI GONZÁLEZ, SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA… Besos para XÓCHITL TRESS… DANY MARTIN LOIS continúa trabajando fuerte para lo que viene, su equipo de trabajo de primerísimo nivel… Los puros HOJA REAL los puedes encontrar en Deli Deli y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y ahora sí, ADIÓS…