Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La CHAMPIONS está que arde, perdió el REAL MADRID con un equipo muy desconocido y a domicilio en el BERNABÉU… BARCELONA fue humillado y goleado 3 a 0 por el BENFICA de Portugal; la JUVE ganó en casa y le abolló la corona al CHELSEA… CRISTIANO RONALDO sacó a flote al MANCHESTER UNITED y lo mantiene vivo, llegó a 178 partidos en la CHAMPIONS y 136 goles; el BAYERN MÚNICH goleó y demostró que tiene al goleador número 1 del mundo LEVANDOSKI; lo que si estamos viendo es que ya no hay equipo pequeño… En el LOWER FIELD, el COLUMBUS le gana al CRUZ AZUL y se lleva la copa de campeones… En la liga MX, el AMÉRICA sigue de súper líder… En el béisbol hoy acaba la temporada regular en las ligas mayores y arrancan los juegos de postemporada, se viene el clásico de octubre… Los DODGERS amplios favoritos con un gran pitcher mexicano, JULIO URIAS, me recuerda al toro FERNANDO VALENZUELA… JAVIER CAÑEDO como siempre destacándose en los CHOCHOLAZOS jarochos, en esta ocasión con GABRIEL DINKEL… Les recomiendo la comida libanesa de Kebagrill en Plaza Sol, 2293087986, y si prefieres comida mediterránea Al Bahía en Plaza El Dorado… YAZMÍN FARÍAS guapísima y enamorada… CLAUDINE REMES MAASBERG, cada vez más bella y dedicada de tiempo completo al yoga y sus derivados, luce espectacular…

PATY LOBEIRA DE YUNES cuidando muy bien todos los detalles con mucho tacto y educación… El 21 de octubre la gran final de MxU Veracruz en el gran hotel Diligencias, estarán presentes DÉBORA HALLAL, MxU que nos representará en Miss Universo, ella impondrá la banda a la triunfadora, y ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU Veracruz, impondrá corona; este evento será a puerta cerrada por PANDEMIA, inclusive no haremos concentración para evitar que las jóvenes tengan contacto y puedan contagiarse, las seis finalistas están muy guapas; en el evento estarán presentes solamente los familiares de las participantes, habrá tres pasarelas, ropa casual, traje de baño y traje de noche… Deliciosos los mariscos del restaurante El Río de la Plata, cuenta con buffet dominical… JESSICA CANO, joven talentosa y dedicada por completo a sus estudios… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son JORGE MOTA, EDSON ORTIZ, TITA POUS, ÁNGELES ORTIZ, PAU ESCAMILLA, el almirante SERGIO LARA MONTELLANO, el popular GERRY, MARILÍ ÁLVAREZ y RAQUEL ARCHIDONA; mañana MARIANA FARÍAS, PACO TORRES TRUEBA, RICARDO CAÑAS, REBECA NIETO, CLAUDIA SILVA, ELOY GÓMEZ, MALENA HUERTA, JORGE LUCIO, ERIKA BLANCO, DANIELA PUMARINO y ODETTE MARTÍNEZ; pasado mañana MARÍA SUÁREZ, GERARDO TORRES, LUCY VÁZQUEZ y FLAVIO RAMÍREZ DE ARELLANO; GEORGINA MALPICA DE LAGOS cumple el miércoles próximo, a todos muchas felicidades… THALÍA ARVIDE guapísima alvaradeña radicando en este puerto… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL disfrutando vacaciones por el caribe mexicano en compañía de sus herederas DANY, COTY, PAULA y MICHELLE PIMENTEL… SERGIO PAZOS NAVARRETE jugando muy bien al golf, ya nos enteramos quién le ha dado algunos tips, la gran campeona de GOLF LORENA OCHOA…

CARLOS RAMÍREZ DUARTE feliz de la vida con su nieto ALBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ… MIRANDA CID MUGUIRA, una belleza cordobesa nieta de DON DOMINGO MUGUIRA y heredera consentida de ALICIA MUGUIRA… Aprovecho para saludar a PAULINA LAVIN… RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI felices y enamorados, saludos a sus herederos RICARDÍN y CHIARA… La MACA MALPICA DE ÁVILA cumplió años recientemente y estuvo muy felicitada por sus familiares y seres queridos… TOMÁS RUIZ excelente amigo del CHOCHOL, rato de no verlo… KRYSTAL SILVA, de las reinas de belleza que dejan huella, está triunfando como conductora de AZTECA… CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO en espera de su segundo bebé, será niña… ANTONINO LAGUNES y HERNÁN CALDERÓN exitosos como empresarios… Esta semana arranca la segunda fase rumbo a CATAR, la selección mexicana jugará 2 partidos en el Azteca vs CANADÁ, y HONDURAS, y el tercero en el SALVADOR este último en el estadio CUSCATLÁN; en noviembre habrá dos partidos fuera contra USA y CANADÁ; después verá acción en enero 2022, será su cuarto partido consecutivo fuera de MÉXICO vs JAMAICA, y cerrarán en ese mes en casa vs COSTA RICA y PANAMÁ; en marzo 2022 MÉXICO recibe en el Azteca a USA, visitará a HONDURAS y cerrará eliminatoria vs EL SALVADOR en casa, así sellarán su pase al mundial de CATAR 2022… Entre las jugadas más memorables son las travesuras de ZIDANE, la magia de RONALDHIÑO, la chilena y gol de HUGO SÁNCHEZ, los autopases de ROMARIO y la conocida mundialmente cuauhtemiña realizada por el mexicano CUAUHTÉMOC BLANCO, hoy gobernador de Morelos… SANTIAGO PÉREZ radicando con su familia en el caribe mexicano… ELIEL GARCÍA destacándose siempre… PERLA BELTRÁN cumplió años y lo festejó en familia… Esta por este puerto jarocho mi querida novia JACQUELINE FONSECA, pasandola de lujo…

BABY O un icono de las discos de MÉXICO fue destruida en Acapulco increíblemente la quemaron y sin dudarlo no pasara nada… DANY BANDERAS guapísima señora… HAITIANOS inundan Veracruz, la oficina de migración jarocha con mucho trabajo… DAVID PARAMO al aire en Imagen TV, su recuperación poco a poco, pero cada vez mejor, CIRO GÓMEZ apoyándolo en serio… Bolerama Veracruz cada vez mejor para jugar boliche en familia… Hay un concurso que hace unos años fue un súper fraude y hoy lo siguen haciendo con todo y pandemia , aunque ya han renunciado muchísimas representantes de varios estados; un verdadero show negativo y falto de profesionalismo… Saludos especiales a ALEJANDRO PANTOJA, de los mejores administradores que tiene ASUR… Un gustazo saludar a CLAUDIO ROMERO, todo marcha muy bien en Pampas… Pesama, el mejor servicio automotriz de esta zona conurbada, está en salubridad casi esq La Fragua, buen servicio garantizado… Saludos a DANTE DELGADO RANNAURO, estuvo por este puerto y muchos pusieron sus barbas a remojar… Mañana mega desfile por los 200 años de la Armada de MÉXICO, estará presente el presidente de la República Mexicana ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Éxito rotundo la cuarta edición VERACRUZ de mi closet a tu closet organizado por la activa y emprendedora SOFÍA RIGANTI junto con TANIA RENDÓN, como siempre excelentes anfitrionas; entre las asistentes ALDHEMMA HAKIM, ESBEIDI REYNA, KIRA GARCÍA, MARIANA MEDINA; como sede fue el hotel FIESTA INN Boca del Río; NORMA COLINA, SOFÍA ALEMÁN, GABY MEJIAS, DORIS ACEVEDO; VANESSA VARELA THOMAS sigue radicando en NY, un gustazo saludarla, le mandamos saludos a ALE DE LA FUENTE… Pregunte por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en El Llagar y Deli Deli… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y ahora sí, ADIÓS…