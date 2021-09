MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS” El REAL MADRID continúa sumando puntos en la liga española, le propinó goliza al MALLORCA, 6 goles a 1; ayer jugó vs el VILLARREAL; el BARCELONA mal y de malas… Restaurante Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol, llámalos al 2293087986, y comida mediterránea en Al Bahia en Plaza El Dorado… Muy pronto los puros Hoja Real estarán en Chedraui select Plaza El Dorado… Saludos para los recién casados BERNARDO ROMANO GARCÍA y AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ DE ROMANO, su boda religiosa será en el 2022… Ayer se casaron PACO RUIZ MALPICA y PATY BARQUIN GARCÍA, les deseamos muchas felicidades y una eterna luna de miel… RAFAEL MÁRQUEZ, después de cuatro años de estar en la lista negra del departamento del tesoro de los EU quedó liberado, y como dicen por ahí, disculpe usted, increíble pero cierto, como se puede manchar la vida de un deportista mexicano, cuatro largos años que afortunadamente ya fueron limpiados y RAFAEL MÁRQUEZ salió airoso, se hizo justicia… Un gusto saludar a FERNANDO PADILLA FARFÁN en la CDMX, estuvo en la secretaría de gobernación con su amigo el ex gobernador de Tabasco y hoy secretario de gobernación, el LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ… Deliciosos los mariscos del restaurante El Río de la Plata, les recomiendo el buffet de miércoles y domingos… MARICARMEN RULLÁN y JANETH USCANGA guapísimas… Saludos especiales para mi querida NEGRITA GALÍ MALPICA, estuvo de fiesta CHOCHOLERA este fin de semana, se hacen extensivos los saludos para CHARITO GÓMEZ BARQUÍN, LETY CORONEL GONZÁLEZ y ANA MARTÍNEZ POO… Muy festejado por haber culminado con excelentes calificaciones su carrera profesional, el joven RODRIGO CUE SIERRA, siempre a su lado SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ, los más felices los padres del nuevo profesionista PICHI CUE y PILAR SIERRA…

Jessica Cano, (guapísima)…

Aitana García de Romano, (señora)…

Maricarmen Rullán y Janeth Uscanga, (jarochas)…

Samira Castro Gutiérrez y Rodrigo Cue Sierra, (felices)…

Saludos de recuperación para DANY MARTÍN LOIS, fue intervenido de urgencia, pero ya afortunadamente en su casa en compañía de su familia, siempre a su lado KARINA ALENCASTER en espera de su tercer bebé, los más felices DANY y HÉCTOR MARTÍN ALENCASTER… De las jóvenes jarochas que se destacan en el jet sets VALERIA GUZMÁN… FÁTIMA AHUMADA VÁZQUEZ, presente la heredera de SANDRA VÁZQUEZ, cónsul de Belice en Veracruz… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… REBECA SEGURA RAHME cada vez más bella, la recuerdo cuando concursó en NB VERACRUZ allá en Poza Rica en el 2002, hoy casada y con dos herederos, radicando en Chiapas… Mi sobrina FERNANDA SPINOLA emprendedora, es una joven deportista y talentosa… Un feliz matrimonio lo forman IVÁN y ANA KARINA RAMÍREZ DE RAMOS, su heredero MAXIMILIANO guapísimo y creciendo, es el nieto consentido de los abuelos RAÚL y COQUIS MANGE DE RAMOS… PATY LONGO luciendo cuerpazo escultural, la lindura posee una sonrisa cautivadora… Si quieres lavar y planchar tu ropa en Planchadísimo Veracruz al 2292127516… El alcalde de SAN ANDRÉS TUXTLA, TAVO PÉREZ GARAY, está realizando extraordinaria labor al frente del ayuntamiento, siempre a su lado y muy activa LILY PÉREZ DE PÉREZ, cerrarán su administración con broche de oro, inaugurando obras importantes que sin dudarlo serán de beneficio para la colectividad… Mi querida JACQUELINE FONSECA quedó encantada con las atenciones que recibimos de TAVO y LILY… Lo que faltaba, con tantos problemas en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se le agrega uno más, la torre de control se inclinó como la torre de pisa, creo que la IATA nunca dará su autorización para que el aeropuerto inicie operaciones, en fin, estaremos pendientes… DAVID PÁRAMO, el padre del análisis superior, regresó al noticiero de IMAGEN TV con un poco de dificultades para expresarse, pero ahí está bastante recuperado después de sus graves problemas de salud, el más contento CIRO GÓMEZ LEYVA… Ayer en Casa Múcara se inauguró la exposición de talleres de artes plásticas…

Valeria Guzmán, (preciosa)…

Fátima Ahumada Vázquez, (en El Dictamen)…

Rebeca Segura Rahme, (cordobesa)…

RAÚL USLA realizando excelente labor como súper intendente de CFE en el estado, saludos y felicitaciones… Un gusto ver a JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, alcalde electo de BOCA del RÍO, se declaró ya listo para arrancar la administración en el municipio boqueño, hoy está de fiesta ya que su esposa MELINA ROBERT DE UNANUE está cumpliendo años, lo festejará en familia por la pandemia, besos para AITANA UNANUE ROBERT… SANTIAGO CEBALLOS muy activo en redes sociales… JORGE GARCÍA y PANKY con excelentes proyectos… Saludos para IVONNE CABALLERO… Los cumpleañeros de esta semana fueron ENRIQUE GÓMEZ BELTRAMI, ALINA SOBREVALS DE PARRA, ALEX NOVOA, KARLA ORTIZ, FABIOLA VELASCO, RUBÉN LAGUNES, EMMANUEL SAGAÓN, FABRIZIO MOLINA, MANUEL ABASCAL, PAULETTE PRÉSTAMO, JULIETA MORA, RAMÓN SEDANO, ETHEL DOBLAS, MIMÍ TEJEDA, BLANCA MOLINA, SARAHIT FERNÁNDEZ, NANCY LABASTIDA, VANESSA SIERRA, CARO RODRÍGUEZ, WENDY USCANGA, RAMÓN PINEDA, MAX CAMPOSECO, CHARLIE BANDERAS, LUPITA BRAVO, PACO CINTA, JAIME PÉREZ AVELLA, MARÍA FERNANDA ARCHER y TITO RODRÍGUEZ; el pasado viernes cumplieron años PEDRO TIBURCIO, MARIBEL ACOSTA, GABY GARCÍA PEÑA, CLARA FERNÁNDEZ, MARISOL BORGES, SHELLEY POUMIAN y BRENDA VINCENT; ayer sábado ANA MONDRAGÓN, JORGE LUIS MALPICA, ANA CAZARÍN, ADRIANA MARIEL, ILSE PENSADO, PEPITO YUNES ZORRILLA, MÓNICA BOSCH y MARISOL RULLÁN, hoy lo cumplen SERGIO SÁNCHEZ, DALIA LANDA, YESICA GAYOSSO, CARLA JIMÉNEZ MARQUÉS, BETO SAN MARTÍN, ASTRID CHAIN, ROXANA GUIZAR, VICENTE VILLALOBOS, JULY RODRÍGUEZ, MAYRA TREJO, PATRICIA TAPIA, FIDEL CHIUNTI y CHELO MONTANO; mañana FRAKIE MALPICA, EVITA LARA, CLAUDIA MEIXUEIRO, MANUEL YEPEZ, LUCY VARGAS DE PÉREZ y SHARON MARTÍNEZ; pasado mañana AGUSTIN HERRERA, SUGEY HERNÁNDEZ, ROSY REYES, MARIAM MÉNDEZ, FERNANDO CASO, MARU JIMÉNEZ, LAURA SUMMERS y FINITA RUIZ, a todos muchas felicidades… Múltiples despedidas de soltero recibió el famoso CHIRIS, lo saludé en El Llagar con sus hermanos RICARDO, JAIME y MAURICIO RUIZ MALPICA con ellos sus primos CHEMO ESTANDÍA, JOE COS y varios más, ayer se realizó su enlace matrimonial con la Bella PATY BARQUÍN… DIANA ESTEFANÍA BOTELLO MEZA, guapísima apoyando a FERNANDA GUERRERO, teen petit puerto de VERACRUZ 2021, el evento se efectuó ayer en prestigiado hotel de Boca del Río… BRIAN y ARELY ESPINOZA DE GONZÁLEZ en espera de su primer bebé… Esta semana recordamos a ADRIANA ABASCAL LÓPEZ-CISNEROS, a quien conocimos desde muy pequeña en el Club de Golf LA VILLA RICA, al lado de sus padres el DR. RAMÓN ABASCAL ZAMORA y NIEVES LÓPEZ-CISNEROS DE ABASCAL, ADRIANA primero fue madrina del Círculo Español Mercantil y después en el año 1988 ganó el título de Srita. Turismo puerto de VERACRUZ, después ganaría el certamen estatal que se realizó en SAN ANDRÉS TUXTLA, lo que le dio la oportunidad de representar a nuestro estado en el certamen nacional de Srita. MÉXICO, evento que se realizó en el auditorio BENITO JUÁREZ, certamen que fue ganado por ADRIANA, este título le dio el pase directo a MISS UNIVERSO, que en ese año 88, se realizó en CANCÚN ocupando ADRIANA un honroso cuarto lugar; hoy ADRIANA es una gran dama socialité de las grandes capitales del mundo… LORNA BLANCO recibió anillo de compromiso de su galanazo MOLINA ALMEYDA, están felices y enamorados… BARCELONA no pudo con CÁDIZ y se rezaga en la liga española… ATLÉTICO de MADRID gana de último minuto y se mantiene cerca del líder… HILARIO ARENAS CERDÁN fue intervenido de urgencia en la CDMX, su estado de salud es delicado, le deseamos que todo salga muy bien… RAFAEL DELGADO disfrutando merecidas vacaciones con su familia… MARTHA BRIANO y DIANA ESTEFANÍA BOTELLO, reinas de belleza veracruzanas, estarán invitadas a la gran final de MxU VERACRUZ 2021…

Fernanda Spinola, (encantadora)…

Iván y Ana Karina Ramírez de Ramos, (feliz matrimonio)…

Paty Longo, (porteña)…

Tavo y Lily Pérez de Pérez con Nacho Gómez y Jacqueline Fonseca, (de fiesta)…

CHUCHO BARBES con CALEB PLANT, el boxeador que intercambió golpes con el CANELO… TOÑO CAMACHO director de turismo en Alvarado muy chambeador, así como el LIC. PABLO ZAMUDIO, encargado de comunicación en el puerto piloto… BETO TEJEDA y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA, un feliz matrimonio… ANTONINO LAGUNES y HERNÁN CALDERÓN, empresarios veracruzanos invirtiendo en Boca del Río, Avanza Auto ya está en el estado, están en Av. boulevard RUIZ CORTNES esq. MAR CANTABRICO… El POLLO PÉREZ FRAGA muy chambeador… FLAVIO y CRISTY CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ, un feliz matrimonio, encantados con sus nietos… Gravísimo el problema de la migración en MÉXICO, lo están dejando crecer y después no tendrá solución, los mexicanos están apoyando, el gobierno no está haciendo su trabajo… Sí habrá GRAN PREMIO DE MÉXICO, el automovilismo en su máximo expresión… RICARDO MONRREAL sonando muy fuerte en el senado de la república, sus bonos han subido muy bien… Arrancó la jornada 10 de la liga mx PACHUCA vs NECAXA, PUEBLA vs CRUZ AZUL, JUÁREZ vs QUERETARO y XOLOS vs MAZATLÁN, todos estos partidos fueron el viernes, ayer CHIVAS vs ÁGUILAS, ATLAS vs LEÓN, TIGRES vs PUMAS, y hoy juegan TOLUCA vs SAN LUIS y SANTOS vs MONTERREY… Un gustazo saludar al empresario hotelero SALVADOR VIDAL, el gran CHAVIRA, propietario de un sin número de restaurantes de corte internacional, destacándose por supuesto Lorenzillos… Estuvimos en el clásico desayuno de los viernes en compañía de WILLY GONZÁLEZ, MARIO DÍAZ, SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA, como siempre la pasamos muy bien… Se tambalea la secretaria de turismo y cultura del estado de VERACRUZ, XÓCHITL ARBESU, la verdad nunca apoyó en nada, o no quiso o no la dejaron, el sector turístico está en desacuerdo con ella y al parecer mañana el gobernador CUITLÁHUAC dará a conocer la que podría sustituirla, se maneja ya el nombre de la empresaria del ramo turístico IVONNE RUBÍ QUIRARTE MORA, esperemos declaraciones oficiales… ARANTXA MARTÍNEZ MAGAÑA, una joven artista veracruzana guapísima… Muy felicitada MARIBEL ACOSTA FERNÁNDEZ por su cumpleaños… JOANNA MIRANDA JACOME disfrutando… JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE, feliz y enamorado de MARÍA EUGENIA VIOLANTE SUÁREZ… ELISA LÓPEZ PARDAVILA muy activa en redes sociales… En el mes de octubre abrirá sus puertas La Suerte Cantaritos disfrutarás de los cántaros y peceras de 1,8 y 15 litros acompañados con comida mexicana próximamente en Plaza Vela… ALEX BLANCO muy chambeador… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, y ahora sí, ADIÓS…