MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO sigue invicto y va de líder rumbo a la Copa Mundial de CATAR, en octubre dos juegos, en casa y uno fuera, estaremos pendientes… La serie del rey está que arde, LEONES de YUCATÁN muy superiores a los TOROS de TIJUANA, HUMBERTO SOSA tremendo a la ofensiva y muy fino a la defensiva, llevan ya tres triunfos al hilo al momento de escribir estas líneas; ya no hubo necesidad de regresar al CHEVRON, los leones se coronaron en casa… Saludos para ANA MALPICA RINCÓN, heredera de EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA, saludos a LOLA y los abuelos MARIO y MARIBEL PATRÓN DE MALPICA… TAVO LAGUNES y su heredera FERNANDA LAGUNES FERNÁNDEZ engalanan este CHOCHOLAZO, saludos a su mami BEGOÑA FERNÁNDEZ RUBIO… Los tacos de Novillero Grill, los mejores… Planchadísimo al 2292127516… Se realizó la preselección de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ en el gran hotel Diligencias con la presencia de nuestra reina estatal ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, recibimos a varias jovencitas de todas partes del estado, presentes el LIC. JUAN CARLOS y su esposa IVETTE CORTEZ DE COTRINA, siempre apoyando los eventos y plataforma de belleza veracruzana, aprovecho para felicitarla por su cumpleaños; estuvo el LIC. JOSÉ LUIS FÉREZ, diseñador oficial, ILYAN MEDINA, diseñadora de imagen, LIC. EVERARDO AVENDAÑO, coordinador auxiliar del evento, MAYEL DEL VALLE y DULCE URRETA en la producción general acompañados de JAVIER MANTILLA en lo que a escenografía, iluminación y audio se refiere con su empresa SLAP, en la cámara estuvo nuestro buen amigo RICARDO OLMOS; la convocatoria sigue abierta, suerte a todas las participantes…

Ana Malpica Rincón, (bellísima)…

Tavo y Fernanda Lagunes, (padre e hija)…

Ivette Cortez de Cotrina, (feliz cumpleaños)…

Grecia Martínez, (tuxpeña)…

GRECIA MARTÍNEZ GARCÍA guapísima jovencita del norte de la entidad veracruzana, talentosa y emprendedora que le gusta la charrería, saludos hasta la ciudad de los bellos atardeceres… En el restaurante El Río de la Plata pida por temporada los CHILES en NOGADA… Un gusto ver por este puerto a PATY RUIZ DE AUTREY, estaba en compañía de LUMI y ANA LORENA RUIZ ZURITA, estuvieron en la despedida de su prima SOFÍA CENDEJAS quien se casa el 9 de octubre con BERNARDO RUIZ VALDEZ… Ayer CHRISTIAN NODAL dio un súper show en el WTC, gracias a MARIO CEDILLO por la invitación… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986, y comida mediterránea en Al Bahía en Plaza El Dorado… Saludos para ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ y BERNARDO PASQUEL… NORMA MAROÑO y NADIA LÓPEZ disfrutando, les mandamos besos y abrazos… DULCE MARÍA VALDEZ, súper sexy en la foto, sigue enamoradísima de su galanazo FEDERICO DI MAGGIO, joven uruguayo que llegó para quedarse en VERACRUZ… DANIELA BERISTAIN TERRONES la recordamos con cariño cuando estuvo como conductora en TELEVER, le mandamos saludos a sus papis FALITA TERRONES y DANIEL BERISTAIN… Estos saludos van hasta GALICIA a PELETE en donde están vacacionando ESTEFANÍE MARTÍN LOIS y su prima ANDREA GARCÍA LOIS, con ellas STIVALIZ GONZÁLEZ…

Norma Maroño y Nadia López, (damas)…

Dulce María Valdez, (presente)…

Daniela Beristain Terrones, (preciosa)…

Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Saludos a BETIÑO SAN MARTÍN y ROBERTO MOREIRA, vacacionando por el puerto jarocho, comimos con ellos hace unos días y la pasamos de maravilla… BEGOÑA RUIZ de las jóvenes veracruzanas que dejan huella, los brownies de la abuela deliciosos… Un éxito Las Alitas y Chelas que están en colón esq. Ernesto Domínguez, llámalos al 2292 083487… Saludo especial para ALFONSO ENRIQUEZ, el famoso POLLO BOUSSART… ADRIANA CAMARGO y MAYTE ESTANDÍA feliz reencuentro… El almirante VÍCTOR GARCÍA MACEDO feliz y enamorado de su esposa YOLANDA OROPESA DE GARCÍA… Los cumpleañeros de hoy son ROSARIO RAMOS, OMAR REYES, ÁNGEL BAIZABAL, YARITZA RIVERA, GABRIELA OLIVARES, CÉSAR SILVA, ROMI DÍAZ DE GARCÍA, RAFAELA TORRES y hoy cumpliría años JUAN CARLOS MOLINA, descanse en paz; mañana MARILY ZAVALA TRÁPAGA, la festejarán en Cancún donde radica; MAURICIO POIRETH, DALIN USLA, SONIA HERRERA, HÉCTOR CAZARÍN MEZA, NAYE LARA, MICHELLE COLI, YAYO TORRES, LUPITA ÁNGELES, XIMENA PÉREZ, AZAEL RIVERA, AMADO MORENO, ELIA MARTÍNEZ, MIRIAM CADENA, JOSÉ MUÑIZ, ALEJANDRA GARCÍA, VÍCTOR HERNÁNDEZ, RODOLFO NAVA, JULIO JÁCOME, ISIS ZAVALA y TITO NORIEGA, a todos muchas felicidades…

Stivaliz García, Andrea García Lois y Estefanía Martín Lois, (vacaciones)…

Begoña Ruiz, (encantadora)…

Adriana Camargo y Mayte Estandía, (amigas)…

Víctor y Yolanda Oropesa de García Macedo, (feliz matrimonio)…

Saludos a GELES BOSCH ALVARO… Este 15 daremos el grito con POZOLE y toda la cosa en compañía de JAQUELINE FONSECA y los ÁLVAREZ LAGUNAS… Este 24 de septiembre en el hotel Galería Plaza el tradicional desayuno que organiza COPARMEX VERACRUZ para sus asociados, se contará con la presencia de la senadora XÓCHITL GALVEZ… Saludos a ALBERTO AJA, le mandamos abrazos solidarios… Múltiples quejas por empresarios establecidos en la avenida Ruiz Cortines, los automovilistas no respetan el paso a la farmacia, gasolinera y otros negocios, ojalá y las autoridades pongan atención en esos problemas… EMILIO VEGA disfrutando a sus papis en la madre patria, sigue muy enamorado… Tremendo susto se llevaron los que estaban cerca de la Tampiquera, en donde se formó un remolino que más bien parecía un tornado en el mar que fue muy rápido y no trajo consecuencias que lamentar… Tenemos diputado local en el congreso estatal, FERNANDO ARTEAGA APONTE, un político de carrera, preparado para lo que viene, y como él dice, el pueblo me puso el pueblo me quitará, le va ir muy bien… Pregunten por los puros HOJA REAL, ya los pueden pedir en El Llagar y Deli Deli… Por el caribe mexicano los PIMENTEL GONZÁLEZ, se extrañará el pozole de PERITA… Excelente comida tuvimos recordando los festejos del PELETE en Galicia, ESPAÑA; gentil anfitrión PANKY GARCIA, así como ROBERTO MOREIRA y su primo JOSE MANUEL CAMIÑA, disfrutamos de camarón prieto, pulpo a la gallega, croquetas, ensaladas, negrillo zarandeado, tarta Santiago y varios platillos más, acompañados de un vino ALBARIÑO; asistieron RICARDO MOREIRA, JUAN CARLOS BALBIN, BETIÑO SAN MARTÍN, EMILIO GARCÍA, MIGUEL BARREIRO y MANOLO BARREIRO CAMIÑA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está solo en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, faltan solo cuatro días, y ahora sí, ADIÓS…