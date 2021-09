MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La Selección Mexicana dio su primer paso rumbo a CATAR derrotando a su similar de JAMAICA en el AZTECA sin público, un castigo de FIFA por el grito HOMOFOBICO; ayer jugaron en COSTA RICA y el miércoles juegan contra PANAMÁ, muchos jugadores jóvenes y algunos Olímpicos, muy bien por MÉXICO… FUNES MORI muy mal, la pregunta es dónde está el CHICHARITO HERNÁNDEZ, HENRY MARTÍN, salvo el pésimo desempeño de la selección mexicana, se arrancó GANANDO, todos los demás empataron… Un joven matrimonio lo forman ALDO y SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA, están radicando en la capital del país… Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol al 2293087986; si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado; hay torneo internacional máster del golfo de MARLIN AZUL en la marina EL DORADO en honor de VALENTIN RUIZ ANITÚA, del 9 al 11 de septiembre, los premios están sensacionales… FERNANDA SEDANO de las jóvenes más bellas de Veracruz, su galanazo DANIEL BARQUÍN está enamoradísimo… Hoy en este CHOCHOLAZO BLANCA OROPESA y su heredero REYNOLDS OROPESA… En el restaurante El Río de la Plata usted puede disfrutar de los CHILES en NOGADA y los mariscos más frescos de la región…

Aldo y Scarlett Drago de Lárraga, (matrimonio)…

Fernanda Sedano, (guapísima)…

Blanca y Reynolds Oropesa, (disfrutando)…

Adriana Agudelo y Javier Cañedo González, (felices)…

ADRIANA AGUDELO guapísima disfrutando en compañía de su galanazo JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, su heredera ADRIANA creciendo rapidísimo… De los jóvenes matrimonios que se destacan en el jet set lo forman PEPE HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ y DANIELA DÍAZ DE HERNÁNDEZ… En días pasados comimos en El Llagar Veracruz en compañía de PANKY, BETO SAN MARTÍN y PANCHITO ARIAS, la pasamos de maravilla, saludos a IVONNE CABALLERO… Planchadísimo al 2292127516… Truyet, fragancias equivalentes a tu favorita en MARTÍ 338, Fracc. Reforma… MARIFER MORA, saludos a su prometido JUAN REGUIERO… FERNANDO PADILLA FARFÁN feliz con sus herederos, saludos para AMANDA, TRIANA y FERNANDITO, este último cumplió años y lo festejó en familia… YUDITH CARRASCO, de las cubanas que llegó a MÉXICO para triunfar… Mi querida JACQUELINE FONSECA realizándose profesionalmente al más alto nivel en la cuarta transformación, saludos hasta la CDMX… Este mes de septiembre mes de la patria, la belleza y del testamento… Este 8 de septiembre la preselección de Mexicana Universal VERACRUZ en el Gran Hotel Diligencias, la cita es a las 10 de la mañana, estará presente ESTEFANÍA RUÍZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ…

Pepe y Daniela Díaz de Hernández, (matrimonio)…

Beto San Martín, Panky García y Panchito Arias, (amigos)…

Marifer Mora, (bellísima)…

Fernando y Amanda Padilla, (papi e hija)…

AARÓN TERRAZAS GUTIÉRREZ destacado y joven golfista, realizó recientemente su primer albatros en un par 5 tiro 2, enhorabuena, y ya que hablamos de golf, el ARQ. ENRIQUE DEL VAL realizó HOLE IN ONE en las instalaciones del Club LA VILLA RICA, estén pendientes porque URIEL RIAÑO está preparando el famoso torneo de golf con causa… PEPE SALVATORI ARJONA felizmente casado con TANIA MEZA AHUED, son muy amigos del abogado JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ, muy enamorado de SOFÍA RIGANTI, les mandamos saludos… De las jóvenes que se destacan en el jet set, es DENISSE CARAVEO HANSSEN, guapísima y carismática… ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA, disfrutando en Isla Mujeres la despedida de PAQUITO RUIZ MALPICA, que se casará muy pronto con PATY BARQUIN, tuvo despedida de soltera en Barra Sacrificios; por cierto, se come muy bien… Saludos a EDER GÓMEZ, está feliz por la Riviera Maya; NACHO LEVET estuvo presente en estos festejos por el caribe mexicano, con ellos GUICHO GUTIÉRREZ, MARIO DELFÍN, CARLOS ZAMORA y ROMÁN ACEVEDO… Los cumpleañeros de hoy son PEPE OLANO, el gran TANATÓLOGO; KARLA GRAHAM, ELIZABETH CUÉLLAR, FELICIANA SANTIAGO, NORA BRAVO BLANCO, STEFFANI GALA, BLANCA TARÍN, MERCEDES ARIAS, MILY PORRAGAS, MARCELA ESCALERA, MARICARMEN RULLÁN y DANIELA PIÑÁN; mañana lo cumplen ADRIANA MOLINA, CHRISTIAN PAVÓN, ULISES DÍAZ, DON OSCAR GONZÁLEZ SARACHO, JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ, TETÉ CABRERA, GUADALUPE RODRÍGUEZ, AMALIA LEÓN, LIZBETH ARGÜELLES, MARIO RODRÍGUEZ, IRASEMA TRONCOSO, LULY FERRER, LILY RUIZ y GABRIEL GARZÓN CHAPA; el martes PILI COS, MARU ARJONA DE SALVATORI, DENISSE CARAVEO HANSSEN, REGINA ZIAURRIZ OTERO, PALOMA GARCÍA DEMONTE, CLAUDIA LORENZO, ADRIANA VICTORIA, THABATA QUINTALS, MAYRA SUÁREZ, KITSYA ANDRADE, YURANI PLATAS, LORENA BRAVO, REYNA FIERRO, THELMA GARCÍA y TOÑO ALCALDE, a todos muchas felicidades… SAMIA CARBALLAL espectacular…

Aarón Terrazas, (golfista)…

Pepe Salvatori Arjona y Javier Aillaud Rodríguez, (jarochos)…

Denisse Caraveo Hanssen, (guapísima)…

Adrián Diez Olavarrieta, (empresario)…

HUGO GARRIDO un reportero gráfico triunfador… ALBERTO CAMIÑA OGANDO comiendo espectacular en la madre patria… LUCINA GARRIDO belleza veracruzana… LUPITA JONES estuvo en Veracruz en la ciudad de las aguas alegres en compañía de nuestra representante nacional DÉBORA HALLAL… LEONES DE YUCATÁN se corona en la zona sur de la liga mexicana de béisbol, y logran el bicampeonato esperan ahora a TOROS o MARIACHIS para lo que será la bien llamada SERIE del REY… Terrible los daños ocasionados por la tormenta IDA, hasta alerta de tornados hubo en NEW YORK… 11 de septiembre CHRISTIAN NODAL en el WTC, será sin dudarlo un eventazo… Si todo sigue como va, en octubre saldrá la convocatoria para tener CARNAVAL en Veracruz y arrancaría el 23 de febrero, todo esto es extraoficial, pero las posibilidades son bastante fuertes, la vacunación par lo mayores de 18 en diciembre todos deberán tener las 2 vacunas… BRASIL ya arrancó preparativos para tener Carnaval presencial… Lo más probable es que en 2022 tengamos CARNAVAL con gente… Un exitazo la actuación de los atletas paralímpicos en Tokio, varias medallas de oro han conquistado… ROCÍO GIL UGALDE, encantadora nenita nieta consentida de DOÑA ROCÍO BARQUÍN DE GIL, les mandamos saludos a sus papis CARLOS GIL BARQUÍN y SANDRA UGALDE… Tiempísimo de no ver a MARIO y MARIBEL PATRÓN DE MALPICA… Un gustazo convivir con excelentes amigos en el tradicional desayuno de los viernes en La Parroquia, saludos al CP. MARIO DÍAZ, los contadores SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA, la pasamos de maravilla… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está solo en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, faltan solo 11 días, y ahora sí, ADIÓS…