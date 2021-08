Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La LIGA MX perdió en penales el partido con la MLS, un desastre para ambos equipos, ganó el que falló menos penales; una vergüenza que no sepan tirar penaltis , ahí se ve claramente la calidad del fútbol de la CONCACAF, es pésima y muy por debajo de la Eurocopa y de la Conmebol; algún día subiremos ese nivel… Terrible lo que está sucediendo en el norte de la entidad veracruzana, la ayuda no ha llegado después del paso del huracán GRACE, las protestas han sido violentas, los ciudadanos están hartos, sin luz y con problemas, ha pero la ayuda humanitaria a CUBA y HAITÍ salieron sin problema del puerto; el FONDEN ya no existe, de dónde sacaran los recursos… 4 años de feliz matrimonio cumplieron GASTÓN y PAOLA RAMOS DE LOMBARDI, muchas felicidades, y saludos a su heredera CELINA LOMBARDI RAMOS… Los mariscos del restaurante El Río de la Plata deliciosos, hoy buffet… ELBA UNANUE GIL guapísima y siempre presente en los grandes eventos… Se cumplieron 9 años del campeonato del ÁGUILA de VERACRUZ, saludos a DON PEPE TOÑO MANSUR GALÁN y PEPE TOÑO MANSUR BELTRÁN… La Negrita GALÍ MALPICA en compañía de sus queridas amigas ANA MARTÍNEZ POO, LETY CORONEL y la GORDA CALZADA MANGE, todas amigas del CHOCHOL… CARLA COTRINA CORTEZ estuvo muy felicitada por su cumpleaños, lo festejó en compañía de sus padres JUAN CARLOS e IVETTE CORTEZ DE COTRINA… Planchadísimo al 2293127516… Les recomiendo los famosos tacos de Novillero Grill… Un saludo para RAFAEL DELGADO, feliz por la presencia de sus nietos RAFAEL y ENRIQUE GALVÁN, así como VEGA DELGADO, disfrutan bonitas series infantiles y de la alberca… Muy festejado por su cumpleaños ALEX BASTERI, lo festejó con su novia MARIANA OTERO en Los Ángeles, California, su hermano LUIS MIGUEL acompañó en este momento importante, muchas felicidades CHOCHOLERAS…

Rafael y Enrique Galván con su primo Vega Delgado

Alejandro Basteri y Mariana Otero

Fernando Gutiérrez-Barrios Girón y Priscila Melgoza

Claudio y Fabiola Raya de Romero

Muy festejado JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, vicepresidente nacional de la COPARMEX, por su cumpleaños, siempre a su lado su familia encabezada por REBECA MUSLERA DE SIERRA, saludos a sus herederos, hoy presentes con amigos, por ahí NACHO ABAROA, PEPE HERNÁNDEZ SALVATORI, ALONSO LÓPEZ CANTERO y su novia SHARZZY MOLINA… JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS GIRÓN acompañado de PRISCILA MELGOZA, saludos… Comida libanesa en Kebagrill de Plaza Sol al 2292087986, y comida mediterránea en Al Bahía de Plaza El Dorado… En espera de su segunda bebé CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO, están felices y enamorados… LUPITA JONES, directora de MxU visitará el estado en breve; este próximo 8 de septiembre tendremos el casting preselección en el gran hotel Diligencias a las 10 de la mañana, todo el equipo de MxU VERACRUZ estamos listos para recibir a las jovencitas que desean participar, saludos al LIC. JOSÉ LUIS FÉREZ, encargado del diseño de vestuario; LIC. JUAN CARLOS e IVETTE CORTEZ DE COTRINA, encargados de logística; PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, coordinadora de producción; EVERARDO AVENDAÑO, coordinador de operación; MAYEL DEL VALLE y DULCE URRETA, encargados de las imágenes que usted verá en redes sociales y TV; YLIAN MEDINA, coordinadora de imagen; ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ y coordinadora de las pasarelas de las finalistas, todo un equipo de profesionales listos para lo que viene, saludos a MANTILLA que estará encargado del audio y la escenografía del evento… El ARQ. ENRIQUE y LOURDES COBO DE DEL VAL felices con sus nietos y viene en camino uno más… JUAN CARLOS MARQUÍNEZ GALVÁN, joven deportista que le gusta la pesca, feliz y enamorado de su novia DANNA PONCE; aprovecho para saludar a JUAN CARLOS y MARIANA GALVÁN DE MARQUÍNEZ, feliz matrimonio… De los matrimonios queridos lo forman OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES, su heredera ELAN guapísima y creciendo… Un noviazgo que terminará en el altar lo forman FEDERICO DI MAGGIO y la locutora y periodista DULCE MARÍA VALDEZ, se les ve muy enamorados… ELIDEE ALBA, reina de la belleza veracruzana…

Arq. Enrique y Arq. Lourdes Cobo de Del Val

Juan Carlos Marquínez Galván

Omar y Gaby Elvira de Morales con Elan Morales Elvira

PEDRO y KARINA MORENO DE ROSALES felices y enamorados radicando en NUEVA YORK… JUAN PABLO y CHARITO FERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, aficionados al golf… Los cumpleañeros de hoy son GLORIA OSORIO, OSCAR MUÑOZ, MAFER MARTÍNEZ, LUCY QUIROZ, EDUARDO FERIA, FLOR SILVA, JOAQUÍN CANO y MAGGY REYES; mañana lunes ROCHY MORA, ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, ROMÁN ACEVEDO, LIZ ZAMORANO, ERIKA GUERRERO OLSEN, DARIO CORTÉS, NITZIA CHAMA, JOHNNY LÓPEZ, WALTER PAOLELLA, KAREN RICAÑO, mi prima MARÍA GÓMEZ, la diseñadora FLOR CAMPOS, GRISEL DE LA FUENTE, GABRIEL MÉNDEZ, HEIDI DIECKMANN, ASTRID MORAGA, MARCELA MORENO, ROSALINDA MORA y GABRIELA HARFUCH; pasado mañana ROSY FABIÁN, ÁNGEL VIVEROS, JUAN MANUEL MUÑIZ, MARIEL ORTIZ, CÉSAR VALENTE MARÍN, MANOLO VARELA y KARIM PALOMBA, a todos muchas felicidades… Fue inaugurado el Kinder Jean Piaget Boca del Río propiedad del empresario JORGE FRICKE DELFÍN, presente su novia ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ, con ellos mi ahijada API GUEVARA, el corte del listón estuvo a cargo del alcalde electo de BOCA, JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, con él su esposa MELINA ROBERT DE UNANUE y su heredera AITANA UNANUE ROBERT; después de la ceremonia protocolaria se entregó al munícipe unas becas de la institución, así como un regalo por su trayectoria política, se realizó un recorrido por las instalaciones y pudimos constatar la calidad de las mismas, hubo brunch y se contó con la presencia de los medios informativos HÉCTOR BOCKER y GERSON BERDÓN, hubo reconocimiento especial para los docentes; me comentó JORGE que es su séptima escuela, felicidades y que continúen los éxitos… Esta por este puerto jarocho JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS por motivos de trabajo, la estaremos apoyando en lo que se pueda… Se extraña a PEDRO ROMERO y DANY ORTIZ, seguro andan por la madre patria… MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, feliz matrimonio… Arrancó la jornada 7 del fútbol mexicano, MAZATLÁN y SAN LUIS jugaron el viernes al igual que PUEBLA y QUERETARO, XOLOS y MONTERREY… Ayer jugaron CHIVAS vs NECAXA, TIGRES vs ATLAS y LEÓN vs ÁGUILAS; hoy juegan TOLUCA vs PUMAS, SANTOS vs JUÁREZ y CRUZ AZUL vs PACHUCA, así la jornada 7…

Federico Di Maggio y Dulce María Valdez

Elideé Alba

Pedro y Karina Moreno de Rosales

Juan Pablo y Charito Fernández de Hernández

Ayer deliciosa carne asada en casa de los ÁLVAREZ LAGUNAS, hubo tarta de SANTIAGO… Saludos a ELIEL GARCÍA, me dio gusto verlo, muy alegre y gracias por los saludos a SANTIAGO PÉREZ… Excelente fiestón en honor de MIGUEL ÁNGEL FERRY, esposo de LETY HERNÁNDEZ MIRANDA, todo estuvo espectacular… Saludos para RAÚL USLA, alto funcionario de CFE… JULIO ALCAZAR y su esposa FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR, un feliz matrimonio…. Saludos para el CP. MARIO DÍAZ y RAYMUNDO LUNA, disfrutamos en los famosos desayunos de los viernes, se extrañó al CP. SANTIAGO CORTINA y WILLY GONZÁLEZ DÍAZ… A nada de empezar el mes de la patria y la belleza en la República Mexicana… Felicidades a TONATIUH GARCÍA, quien realizó cortometraje “El COLLAR”, le deseamos todo el éxito del mundo… La champions ya tiene partidos en el grupo A, MANCHESTER CITY la tiene fácil, grupo B el ATLÉTICO de MADRID va contra LIVERPOOL, PORTO y MILÁN, en el grupo C el AJAX y el BORUSSIA se destacan, en el grupo D ÍNTER de MILÁN y REAL MADRID van de la mano en el grupo E, van BAYERN, BARCELONA, BENFICA y DINAMO KIEV, en el grupo F el VILLARREAL, está con MANCHESTER UNITED y ATALANTA, en el grupo G SEVILLA la tiene fácil y cerrando con el grupo H CHELSEA y la JUVENTUS pasarán sin problema, así el sorteo de la champions… KYLIAN MBAPPEI al Real Madrid… CRISTIANO RONALDO al MANCHESTER CITY… Festejando aniversario JAVIER CAÑEDO y ADRIANA AGUDELO, besos para ADRIANA CAÑEDO… MARILYN CHAGOYA cada vez más guapa… Saludos para GERARDO y JANETH NAYEN DE ROSETE… Felicidades a JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ por la llegada de HANNA RUIZ GRAHAM, saludos a los abuelos… Pregunten por los puros Hoja Real en Deli Deli y El Llagar y pronto en La Vinata y Chedraui Selecto… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el Chochol está en El Dictamen, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…